Poleiul a pus la grea încercare medicii de la Urgență. Sute de pacienți cu fracturi și entorse în doar câteva zile

Câte dintre casele și blocurile din Republica Moldova ar rezista unui cutremur major, de peste 7 grade pe scara Richter? Un răspuns clar la această întrebare nu există, chiar dacă țara noastră se află într-o zonă seismică activă. Pe de o parte, lipsesc datele actualizate privind starea edificiilor, iar pe de altă parte, fiecare seism are particularitățile sale, iar impactul nu poate fi estimat cu precizie. Autoritățile susțin însă că, în următorii patru ani, vor fi elaborate hărți detaliate privind vulnerabilitatea clădirilor și mecanismele de răspuns în caz de cutremur.