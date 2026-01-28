Maia Sandu, pentru TVR Moldova: „Următorul pas ține de o decizie politică la nivelul UE”

13:40

Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de războiul inuman și ilegal pornit de Rusia în țara vecină și să pledeze pentru o pace justă și durabilă. Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2026.