Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!”

13:20

Un american a primit 5 ani de închisoare după ce a plecat cu iahtul la întâlnirea cu o rusoiacă pe care o cunoscuse pe internet. Un tribunal rus l-a condamnat pentru că a trecut granița cu o armă, după ce a navigat la bordul unui iaht din Statele Unite, relatează Reuters. Riscuri de detenție arbitrară […] The post Un american a plecat cu iahtul la întâlnirea cu o rusoaică, dar a primit 5 ani de închisoare first appeared on HotNews.md.