ULTIMA ORĂ: Autoritățile au convocat o ședință operativă la Centrul Național de Management al Crizelor
HotNews, 27 ianuarie 2026 09:30
După evaluarea situației din teren, s-au decis mai multe măsuri aplicabile la nivel național. Astfel, ministerele responsabile de infrastructură, afaceri interne și energie vor interveni prioritar pentru menținerea circulației pe drumurile naționale și regionale, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate. Totodată, în această săptămână, ziua de lucru și orele de
Acum 30 minute
09:30
ULTIMA ORĂ: Autoritățile au convocat o ședință operativă la Centrul Național de Management al Crizelor # HotNews
După evaluarea situației din teren, s-au decis mai multe măsuri aplicabile la nivel național. Astfel, ministerele responsabile de infrastructură, afaceri interne și energie vor interveni prioritar pentru menținerea circulației pe drumurile naționale și regionale, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate. Totodată, în această săptămână, ziua de lucru și orele de […] The post ULTIMA ORĂ: Autoritățile au convocat o ședință operativă la Centrul Național de Management al Crizelor first appeared on HotNews.md.
Acum 4 ore
07:20
Primarul General, Ion Ceban, vine cu o solicitare către Guvern: opriți oamenii să rămână acasă pentru o zi. Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă. Sunt sincer cu oamenii și cu toți locuitorii: muncitorii noștri încă nu s-au culcat azi – nu au reușit nici măcar să se odihnească. Chiar dacă
07:20
Horoscop 27 ianuarie – o zi cu răscoliri emoționale. O să avem parte de revelații și o să putem schimba acele lucruri care ne-au ținut închiși, ca să ne eliberăm sufletește. VĂRSĂTOR Se conturează un proiect la orizont și o să aveți spor la treabă. O să găsiți și finanțare, iar lucrurile or să meargă
Acum 24 ore
18:10
Un român de 37 de ani a fost reţinut de forţele de intervenţie rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria folosind un ciocan de urgenţă şi a încercat să plece cu el, dar nu a reuşit să îl pornească. Ajuns în cabina mecanicului, românul a spart mai multe geamuri, a
16:00
Un tânăr de 24 de ani din Republica Moldova a fost expulzat din România după ce a fost prins cerşind pe o stradă din municipiul Botoşani, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). Potrivit sursei citate, returnarea tânărului în Republica Moldova a fost făcută sub escorta Jandarmeriei, el primind şi interdicţia de
15:50
Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu" ar urma să fie atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei, transmite Agerpres. Proiectul de hotărâre este iniţiat de consilierii
15:00
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: "Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!" # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor
14:50
Un proiect de lege care ar face ilegale minciunile din timpul campaniilor electorale a trecut de prima etapă în parlamentul din Ţara Galilor. Deși ideea legii este susținută de toţi politicienii, detaliile și viteza cu care ar trebui să fie adoptată au generat o neliniște tot mai mare, scrie The Conversation. Ţara Galilor va organiza
14:20
Agenția Servicii Publice (ASP) afirmă că mesajele critice apărute în spațiul public privind noile prevederi ale Legii cetățeniei „au fost auzite și sunt analizate", iar autoritățile competente lucrează la identificarea unor soluții „echilibrate", care să remedieze situațiile sensibile fără a crea riscuri de securitate sau fraude. În contextul discuțiilor generate de prevederile noii Legi a
13:00
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, susține că Republica Moldova trebuie să pună un accent mult mai mare pe piața internă, în paralel cu cea externă, pentru a stopa declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă. Potrivit lui Ivanov, economia țării depinde în mare măsură de agricultură, însă criza
12:40
VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău va realiza mai multe proiecte decât în anii 2025 și 2024 luați împreună # HotNews
Primarul General, Ion Ceban declară că Primăria are buget și va realiza mai multe proiecte și programe în 2026 decât în 2024–2025 luate împreună. La sfârșit de an, Primăria Chișinău, și în general Chișinăul, a încheiat anul bugetar cu aproape 400 de milioane de lei în cont. Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion
Ieri
07:00
Horoscop 26 ianuarie – provocări azi. O să ne dăm peste cap și cele mai complicate lucruri, ca să pornim pe un nou drum, fără datorii de vreun fel. VĂRSĂTOR Aveți planuri mari și dețineți și mijloacele prin care să vă realizați obiectivele. Sunt și oameni care vor interveni la momentul oportun. O să reușiți
25 ianuarie 2026
21:20
VIDEO | Ședință operativă la Primărie: Ion Ceban: Prioritate pentru intervențiile imediate o au străzile, trotuarele și accesele către școli, grădinițe și spitale # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, informează că, acum câteva minute, a finalizat ședința cu toți responsabilii serviciilor municipale și cu pretorii, în cadrul căreia au fost prezentate totalurile intervențiilor efectuate pe parcursul nopții și al zilei, în urma lapoviței, care a dus la formarea poleiului și a ghețușului pe străzile Capitalei. „Fiecare responsabil a raportat, iar
17:40
Într-o Europă care vrea să rămână atractivă pentru investiții și talente, diferențele dintre state devin tot mai vizibile. Unele țări oferă combinația ideală de competențe, productivitate și stabilitate instituțională, în timp ce altele pierd teren din cauza costurilor ridicate, a problemelor demografice sau a blocajelor administrative. Un nou clasament arată unde este cel mai avantajos
17:20
Primăria Chișinău mulțumește tuturor cetățenilor care se implică voluntar la menținerea siguranței în spațiile publice # HotNews
Primăria Municipiului Chișinău constată că în urma lapoviței și a temperaturilor scăzute, pe mai multe trasee și trotuare s-a format ghețuș. În astfel de condiții, cea mai eficientă măsură este aplicarea materialului antiderapant – amestec de sare și nisip. Pe unele străzi, intervențiile sunt efectuate repetat, în funcție de situația din teren. Tot efectivul serviciilor
16:00
Liderul UE cu care Kremlinul refuză orice discuții. Rușii nu vor să îi audă nici numele: „Așteptăm până când va pleca" # HotNews
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lansat duminică un atac dur adresa conducerii Uniunii Europene, afirmând că Moscova va ignora complet dialogul cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, potrivit Reuters. „Cum poți discuta ceva cu Kaja Kallas? Nu vom discuta niciodată nimic cu ea, nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, și
13:00
Știința riguroasă și teologia rareori se întâlnesc, dar un fost profesor de fizică de la Harvard este convins că a identificat locația exactă a Raiului. Dr. Michael Guillen, care deține un doctorat în fizică, matematică și astronomie și a predat fizica la Harvard, susține că nu doar că universul se extinde, dar cu cât un
12:50
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE, iar restricţiile intră în vigoare începând de azi # HotNews
Începând de duminică, diplomaţii ruşi în cadrul UE trebuie să obțină autorizație pentru a călători între statele Schengen, cu notificare prealabilă de 24 de ore. Măsura a fost adoptată în octombrie 2025 pentru a combate spionajul și dezinformarea rusă. Lipsa conformității ar putea duce la pierderea acreditării diplomatice. Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a
11:50
VIDEO | Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzile capitalei # HotNews
Meteorologii anunță vreme instabilă, iar, în rezultat, pe străzi se formează polei, constată Primăria Municipiului Chișinău. De aceea,, rugăm toți cetățenii să fie prudenți atât la volanul mașinilor, cât și pe trotuare. Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile municipale din domeniul gospodăresc continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzile capitalei, pe trotuare, în preajma
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Horoscop 25 ianuarie – O zi destul de bună. O să ne dăm întâlnire cu oameni care ne împărtășesc preferințele, ne însoțesc în plimbări prin țară, pe-afară, și or să ne priască toate. VĂRSĂTOR Aveți chef de plimbare, de ieșit în lume și o să mai cunoașteți și alți oameni, ca să vă extindeți aria
24 ianuarie 2026
15:50
ANSVSA a informat consumatorii prin intermediul paginii oficiale de Facebook că Nestlé România, împreună cu retailerii Kaufland și Lidl, a decis extinderea rechemării preventive pentru un lot de formulă de lapte praf destinat sugarilor. Este vorba despre produsul NAN 1 Comfortis, ambalaj de 800 de grame, din lotul cu numărul 53260346AA, cu data limită de
12:20
Nicușor Dan, despre un posibil referendum pe tema unirii cu Republica Moldova. „Nu e cazul" # HotNews
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a respins, sâmbătă, ideea organizării unui referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova. El a declarat, la Focşani, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Unirii, că o astfel de măsură nu se impune atâta timp cât „nu există o voinţă a Republicii Moldova". „Nu este cazul atât timp cât
12:00
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru funcția de rector a început vineri, 23 ianuarie, și se încheie pe 6 februarie, potrivit IPN. Conform regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice. Candidații trebuie să aibă cel
11:40
Viktor Orban încinge spiritele la nivel european – un document secret care prevede aderarea Ucrainei la UE până în 2027 # HotNews
Un document secret privind aderarea Ucrainei la UE, discutat în spatele ușilor închise la Bruxelles, ar prevede intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană până în 2027 și alocarea unor sume uriașe, potrivit afirmațiilor premierului ungar Viktor Orban. Document secret dezvăluie planul UE pentru Ucraina Ucraina este așteptată să adere la Uniunea Europeană până în 2027 și
10:00
Ion Ceban: Primăria Chișinău își reconfirmă deschiderea pentru cooperare cu organizațiile din România și sprijinirea diasporei # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu reprezentanții Asociației ROUNIT din România, în cadrul căreia a semnat Protocolul de
09:00
Horoscop 24 ianuarie – SCORPION – e undă verde la călătorii și puteți ajunge acolo unde v-ați dorit # HotNews
Horoscop 24 ianuarie – o zi cu revederi emoționante. O să ne bucurăm de vești bune, de întâlnirile cu acei oameni care ne-au lipsit și o să facem puțină ordine în viața noastră. VĂRSĂTOR Invitațiile pe la diverse petreceri curg și o să vă bucurați de revederea unor oameni dragi. O să aflați noutăți care […] The post Horoscop 24 ianuarie – SCORPION – e undă verde la călătorii și puteți ajunge acolo unde v-ați dorit first appeared on HotNews.md.
23 ianuarie 2026
17:00
VIDEO | Ion Ceban: Încă 27 de antreprenori sunt mai aproape să-și îndeplinească visul de a construi o afacere aici, acasă, la Chișinău. # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a înmânat certificatele de grant beneficiarilor Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” – tineri curajoși și oameni reveniți din migrație, care au ales să investească idei, muncă și încredere în orașul nostru. „Primăria Chișinău este gata să îi susțină. Interesul pentru acest program este mare și se bucură de un […] The post VIDEO | Ion Ceban: Încă 27 de antreprenori sunt mai aproape să-și îndeplinească visul de a construi o afacere aici, acasă, la Chișinău. first appeared on HotNews.md.
16:40
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # HotNews
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […] The post Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum first appeared on HotNews.md.
16:30
Liderul partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, susține că a fost reținută astăzi la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu fiica sa. Anunțul despre incident a fost postat pe rețele de socializare de către politician, care nu a oferit detalii. Furtună a scris doar că fiica sa a fost speriată de situație. ”Dacă o mamă ajunge să-și […] The post BREAKING NEWS: Victoria Furtună a fost reținută la aeroport, împreună cu copilul său first appeared on HotNews.md.
13:00
Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi fundamentale. # HotNews
Realitatea socială din Republica Moldova este redată clar în Raportul Comitetului European pentru Drepturile Sociale, publicat acum două zile. Întrebarea firească este: de ce guvernarea PAS tace, iar o parte a instituțiilor media evită să reflecte aceste date? Documentul nu este un simplu set de indicatori tehnici, ci un diagnostic al eșecului administrativ. Raportul Comitetului […] The post Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi fundamentale. first appeared on HotNews.md.
09:00
VIDEO | Ion Ceban: Lansăm un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, anunță despre un moment important pentru municipiul Chișinău și pentru copiii noștri. Lansăm un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală, realizat de Primăria Chișinău împreună cu partenerii noștri europeni, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Am semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro […] The post VIDEO | Ion Ceban: Lansăm un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală first appeared on HotNews.md.
08:10
Horoscop 23 ianuarie – recuperări. Au loc tot felul de schimbări care ne pot aduce lucruri pe care le așteptam cine știe de când și ne pot salva din anumite situații. VĂRSĂTOR E posibil să se adune mai mulți bani și să strângeți un capital de care aveți nevoie pentru diverse, în principal ca să […] The post Horoscop 23 ianuarie – e cineva care speră să vă recâștige dragostea first appeared on HotNews.md.
22 ianuarie 2026
15:40
Nou accident feroviar în Spania. Un tren a lovit o macara în regiunea Murcia. Mai multe persoane au fost rănite # HotNews
Mai multe persoane au fost rănite, una grav, joi, după ce un tren de periferie a lovit o macara de șantier, în sud-estul Spaniei, potrivit postului public TVE, relatează Reuters. Acest accident intervine în contextul în care siguranța sistemului feroviar spaniol se află în centrul atenției de câteva zile, în urma altor două accidente. Acest […] The post Nou accident feroviar în Spania. Un tren a lovit o macara în regiunea Murcia. Mai multe persoane au fost rănite first appeared on HotNews.md.
15:20
Alexandr Berlinschii atrage atenția asupra crizei din justiția moldovenească: lipsă de judecători și calitatea proastă a vettingului # HotNews
Lipsa judecătorilor, eșuarea vettingului și rata scăzută de promovare la Institutul Național de Justiție afectează funcționarea sistemului judiciar din Republica Moldova. Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru și membru al Comisiei juridice pentru numiri și imunități, a criticat starea actuală a sistemului judiciar, menționând că este nevoie de intervenția legiuitorului pentru a depăși criza. Potrivit […] The post Alexandr Berlinschii atrage atenția asupra crizei din justiția moldovenească: lipsă de judecători și calitatea proastă a vettingului first appeared on HotNews.md.
15:10
Ion Ceban: Primăria Chișinău a semnat cu UNICEF un Memorandumul cadrul de cooperare pentru consolidarea educației incluzive la nivel municipal # HotNews
Primăria Chișinău a semnat împreună cu UNICEF Memorandumul de Înțelegere, care stabilește cadrul de cooperare pentru consolidarea educației incluzive la nivel municipal. Parteneriatul urmărește asigurarea accesului echitabil la educație de calitate pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale, copiii cu dizabilități, copiii din grupurile minorităților etnice, copiii refugiați și copiii migranților reveniți. […] The post Ion Ceban: Primăria Chișinău a semnat cu UNICEF un Memorandumul cadrul de cooperare pentru consolidarea educației incluzive la nivel municipal first appeared on HotNews.md.
14:40
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, pentru a cere ajustarea imediată a tarifelor la energie și pentru a apăra dreptul cetățenilor la un trai decent. Membrii MAN au ținut în mâini aceleași pancarte care acum câțiva ani cei din PAS în frunte cu actualele persoane […] The post VIDEO | MAN cere tarife corecte și lansează campania «Plătește tu!» first appeared on HotNews.md.
11:40
ULTIMA ORĂ: Zeci de percheziţii în Botoşani la o rețea care ar fi obținut buletine false pentru cetăţeni din Republica Moldova # HotNews
Polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației fac joi 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani într-un dosar de falsificare a documentelor de identitate, anunță Parchetul ICCJ. ”În cursul zilei de azi, 22 ianuarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi […] The post ULTIMA ORĂ: Zeci de percheziţii în Botoşani la o rețea care ar fi obținut buletine false pentru cetăţeni din Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
11:20
Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! # HotNews
Guvernarea încearcă să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale prin inițiative geopolitice, în timp ce oamenii se confruntă zilnic cu facturi tot mai mari și scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, în contextul discuțiilor privind retragerea definitivă a Republicii Moldova din CSI. Fracțiunea […] The post Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! first appeared on HotNews.md.
11:10
Primarul General, Ion Ceban, anunță că, Primăria Chișinău, prin intermediul Direcției generale educație, tineret și sport, a inițiat consultări publice pentru elaborarea Planului municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive (Planul municipal ANTIDROG). „Scopul proiectului este prevenirea și reducerea consumului de droguri și alte substanțe nocive în rândul populației, în special […] The post Ion Ceban anunță lansarea consultărilor publice asupra Planului municipal ANTIDROG first appeared on HotNews.md.
11:00
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că, „la finele anului 2025, factori decizionali din cadrul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv premierul Alexandru Munteanu şi vicepremierul responsabil de reintegrare, Valeriu Chiveri, au anunţat că se lucrează la un plan de soluţionare a problemei transnistrene şi au menţionat că în acest sens se lucrează în […] The post VIDEO | Irina Vlah: Planul „secret” pentru Transnistria: 5 întrebări către Prim-ministru first appeared on HotNews.md.
09:30
Un scandal de infidelitate a implicat un preot din Polonia și o femeie căsătorită. Marek, soțul înșelat, a descoperit relația prin intermediul camerelor de supraveghere instalate în casa lor, relatează Onet. Soția a recunoscut în fața instanței că a avut o relație cu preotul Piotr. Relația vicarului și a soției lui Marek a început ca […] The post A descoperit că soția îl înșeală cu un preot first appeared on HotNews.md.
09:00
VIDEO | Ion Ceban: Grija pentru oameni și investițiile în sănătate rămân o prioritate pentru Primăria Chișinău. # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a vizitat Spitalul Municipal Nr. 4, unde, cu sprijinul organizației municipale germane Einigkeit, instituția a beneficiat de paturi medicale, mobilier, scaune cu rotile și echipamente medicale necesare. „Le mulțumesc pentru acest gest de solidaritate și pentru susținerea oferită pacienților și personalului medical. În același timp, la spital sunt în proces de […] The post VIDEO | Ion Ceban: Grija pentru oameni și investițiile în sănătate rămân o prioritate pentru Primăria Chișinău. first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 22 ianuarie – O zi cu revelații. O să aflăm cum anume s-au petrecut niște lucruri și o să ne schimbăm părerile, pentru că datele problemelor sunt diferite. VĂRSĂTOR O să puteți rezolva câteva probleme din trecut și o să dați drumul proiectelor noi, ca să căpătați vizibilitate și să vă autopromovați. O să […] The post Horoscop 22 ianuarie – Se apropie un eveniment mare pentru o zodie first appeared on HotNews.md.
21 ianuarie 2026
11:40
Petr Vlah despre noua dată a alegerilor în Adunarea Populară: În situaţia creată, cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai târziu… # HotNews
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară, care urmeau să aibă loc la 22 martie, oferă o șansă de a examina posibilitatea alegerilor anticipate al Bașcanului. Într-o postare pe contul său de facebook, Vlah spune că, în situaţia creată cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai […] The post Petr Vlah despre noua dată a alegerilor în Adunarea Populară: În situaţia creată, cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai târziu… first appeared on HotNews.md.
11:30
Cornel Ciurea: Ideea Irinei Vlah privind un referendum în problema statalităţii poate fi şi o salvare pentru PAS şi pentru Maia Sandu # HotNews
Analistul politic Cornel Ciurea afirmă că „iniţiativa Irinei Vlah de organizare a unui referendum în problema statalităţii trebuie tratată cu maximă responsabilitate şi maturitate politică. Căci ea oferă o mulţime de oportunităţi, îndepărtând, totodată, multe riscuri ce planează asupra Republicii Moldova sau pot apărea pe parcurs”. Expertul, într-un editorial pe politics.md, a notat că „Irina Vlah, […] The post Cornel Ciurea: Ideea Irinei Vlah privind un referendum în problema statalităţii poate fi şi o salvare pentru PAS şi pentru Maia Sandu first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 21 ianuarie – confirmări azi. O să ne bucurăm că primim ok-ul pentru diverse lucruri și o să ne asigurăm că urmăm un traseu de succes. VĂRSĂTOR Vești bune, planuri mari și poate începeți o nouă aventură profesională, care promite notorietate și progres. O să puteți rezolva tot felul de treburi, și de serviciu, […] The post Horoscop 21 ianuarie – LEU – o să bateți palma pentru o colaborare first appeared on HotNews.md.
20 ianuarie 2026
20:50
Guvernul polonez proeuropean a anunțat marți intenția de a elimina progresiv ajutorul excepțional acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroșilor ucraineni care au fugit de război și s-au instalat în Polonia, transmite AFP. ‘După patru ani, situația este mai stabilă’, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Szlapka, într-o […] The post ULTIMA ORĂ: Polonia taie ajutorul de urgență acordat ucrainenilor care au fugit de război first appeared on HotNews.md.
16:50
MAN constată cu îngrijorare tentativa consilierilor PAS de a substitui justiția prin declarații politice manipulatorii și mincinoase # HotNews
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a venit cu un comentariu la declarațiile consilierilor PAS. Echipa de juriști a Partidului Politic MAN constată cu îngrijorare tentativa consilierilor PAS de a substitui justiția prin declarații politice manipulatorii și mincinoase, exercitând presiune mediatică în cadrul conferinței de presă din 19 ianuarie 2026. Prin asocierea artificială a unor subiecte distincte […] The post MAN constată cu îngrijorare tentativa consilierilor PAS de a substitui justiția prin declarații politice manipulatorii și mincinoase first appeared on HotNews.md.
16:30
Olesea Stamate: Care este Plan de guvernare a guvernului Munteanu? Ce are de gând să facă în 2026? # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate critică lipsa unui Program de activitate al actualului Guvern, la aproape trei luni de la învestire. Potrivit acesteia, pe site-ul oficial al Guvernului nu există niciun plan de acțiuni sau document strategic care să arate ce intenționează Executivul să facă în 2026 și în anii următori. Stamate susține că documentul prezentat […] The post Olesea Stamate: Care este Plan de guvernare a guvernului Munteanu? Ce are de gând să facă în 2026? first appeared on HotNews.md.
15:50
Cooperarea dintre România și Republica Moldova, precum și proiectele majore de dezvoltare implementate la Chișinău, au fost prezentate de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul Conferinței transfrontaliere pentru dezvoltare durabilă. „Pentru noi, pentru actorii politici, fie că suntem în administrație, fie că activăm în alte domenii, este foarte important să înțelegem că procesul de integrare […] The post Ion Ceban: România a fost și rămâne principalul partener strategic al Chișinăului first appeared on HotNews.md.
