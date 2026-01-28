Shopping, da, negocieri – ba: Chișinăul insistă ca negocierile cu Tiraspolul să fie pe malul drept
TVR Moldova, 28 ianuarie 2026 12:00
Chișinăul acuză Tiraspolul de inducerea în eroare a opiniei publice după ce așa-zisul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a acuzat autoritățile constituționale că ar fi refuzat o întâlnire inițiată de OSCE în formatul „1+1”. În realitate, Chișinăul susține că, pentru o asemenea întâlnire, administrația separatistă trebuie să îndeplinească o serie de condiții pe care și le-a asumat anterior și pe care nu le respectă.
• • •
Acum 5 minute
12:20
Premierul, apel la solidaritate în fața intemperiilor: „Nu știm ce ne așteaptă pe viitor” # TVR Moldova
„Nu suntem singura țară din zonă sau lume, mai multe state se confruntă situațiile care au fost create de natură”, spune premierul Alexandru Munteanu, despre felul în care instituțiile statului reacționează la intemperiile din ultimile zile. În cadrul ședinței Guvernului de miercuri, premierul a îndemnat cetățenii să manifeste solidaritate.
Acum 15 minute
12:10
Contrabandă cu cocaină din Spania: droguri de un milion de lei, ascunse într-un televizor # TVR Moldova
Urmare a investigațiilor penale în dosarul cocainei de aproximativ 1.000.000 lei din 2022, ascunsă-ntr-un televizor din Spania și la domiciliul unei membre a grupului infracțional, procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a organizatorului contrabandei.
Acum 30 minute
12:00
Shopping, da, negocieri – ba: Chișinăul insistă ca negocierile cu Tiraspolul să fie pe malul drept # TVR Moldova
12:00
Maia Sandu: Rusia trebuie trasă la răspundere pentru atacul asupra trenului de pasageri din Harkov # TVR Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după atacul cu drone comis de Rusia asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov soldat cu mai mulți morți și răniți. Șefa statului a subliniat că Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni susținute.
Acum o oră
11:40
Germania se pregătește pentru cel mai negru scenariu: un atac al lui Putin peste doi ani # TVR Moldova
Germania se pregătește pentru un atac rusesc asupra NATO în următorii doi-trei ani, potrivit unuia dintre cei mai înalți oficiali militari ai țării.
Acum 2 ore
11:20
Catlabuga: Importul restricționat de carne din Ucraina, o oportunitate pentru producătorii locali # TVR Moldova
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat astăzi, 28 ianuarie, că suspendarea importului de carne de pasăre din Ucraina, decisă la începutul acestei săptămâni de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), oferă totodată o oportunitate pentru producătorii locali.
11:00
Republica Moldova își menține angajamentele care oferă beneficii cetățenilor, în timp ce acordurile din cadrul CSI fără relevanță sunt denunțate treptat, precizează ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care afirmă că retragerea din Comunitatea Statelor Independente nu implică riscuri pentru moldovenii care călătoresc sau muncesc în statele membre.
10:40
Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază cu bursă pe malul drept al Nistrului # TVR Moldova
856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării.
10:40
Noi secretari de stat la Justiție și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale # TVR Moldova
Denis Lungu a fost numit, în cadrul ședinței de miercuri, 28 ianuarie, a Cabinetului de miniștri, în funcția de secretar de stat al Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Acum 4 ore
10:20
Șapte vameși, reținuți pentru perceperea sistematică de bani de la transportatori de colete # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru că ar fi pretins în mod sistematic diferite sume de bani de la transportatori.
10:10
În dimineața zilei de 28 ianuarie, peste 15.000 de consumatori din aproximativ 100 de localități din Republica Moldova sunt debranșați de la rețeaua de energie electrică, informează Guvernul. În ultimele 24 de ore, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a recepționat 2.607 solicitări, dintre care 401 cazuri la copii.
09:30
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați că ar fi pretins în mod sistematic diferite sume de bani de la transportatori.
09:00
Rusia a lovit, pe 27 ianuarie, un tren de pasageri în regiunea Harkov, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe Telegram. Potrivit acestuia, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi calificat în orice țară drept un act de terorism, fără nicio îndoială în privința încadrării juridice, indiferent de regiunea lumii.
08:30
Ambulanțe blocate și mașini derapate: peste 90 de intervenții IGSU în ultimele 24 de ore # TVR Moldova
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 92 de misiuni de prevenire și de lichidare a consecințelor situațiilor de risc. Cele mai multe intervenții ale salvatorilor au vizat deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, precum și acordarea de ajutor serviciilor de asistență medicală, care nu reușeau să ajungă la pacienți cu ambulanțele din cauza ghețușului și a poleiului de pe drumuri.
Acum 6 ore
08:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în dimineața zilei de 28 ianuarie, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, ghețuș.
Acum 24 ore
21:10
Constantin Țuțu a fost condamnat de Judecatoria Chisinau la 8 ani de închisoare si amenda de 450 de mii de lei pentru trafic de influenţă şi escrocherie. El a fost achitat pentru acuzatia de îmbogăţire ilicită, iar pentru alte două capete de acuzare a expirat termenul de prescripţie. Constantin Ţuţu a lipsit de la pronuntarea sentintei.
20:50
/VIDEO/ Tragedie în județul Timiș: Șapte morți după ce un microbuz s-a izbit violent de un autotren # TVR Moldova
Un grav accident de circulatie s-a produs marți în apropierea localităţii Lugojel din Timiş, România. Cel puţin şapte persoane au murit, arată primele date.
19:40
Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău. „Lecţiile istoriei sunt cea mai bună apărare" # TVR Moldova
Victimele Holocaustului au fost comemorate astăzi la Chișinău, la Memorialul "Victimelor Fascismului". Se implinesc 85 de ani de la începutul Holocaustului în Basarabia, un moment de reflecție asupra uneia dintre cele mai grave tragedii ale umanității.
18:30
Ghețușul face tot mai multe victime. Ministrul Sănătății: Ne aşteptăm la un flux de 400 de adresări # TVR Moldova
Sunt zile grele pentru medicii de la Urgente. Se munceste în regim de alertă pentru că sunt tot mai multi pacienti cu fracturi sau luxatii din cauza ghetusului. În Republica Moldova, în ultimele 24 de ore au fost aproape 400 de urgențe.
18:10
Pescuitul sportiv nu ține cont de vreme. Este practicat atât vara, cât și iarna, fie chiar și pe ger năprasnic. Colegul nostru, Alexandru Leahu, a stat de vorbă cu un pescar cu experiență, de la care a aflat mai multe secrete despre cum să prinzi pești la copcă.
17:40
Fotograful Mihai Potârniche a devenit un maestru în domeniu, chiar dacă este autodidact. A studiat viticultura și vinificația, a lucrat mulți ani ca fotoreporter, iar acum ne invită la o expoziție de fotografie conceptuală, intitulată "Magia Clipei".
17:40
„Competiție fără constrângere”. Igor Șarov spune că nu va candida la un nou mandat de rector al USM # TVR Moldova
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat în cadrul ședinței senatului instituției de învățământ superior de astăzi că nu va candida pentru un nou mandat de rector în speranța că gestul său va mobiliza potențialii candidați și pentru a „încuraja o competiție reală, onestă și corectă, lipsită de orice formă de constrângere sau presiune, indiferent de natura acestora”.
17:30
Nicanor Ciochină revine în instanță mai devreme decât era planificat: vor fi reluate pledoariile # TVR Moldova
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, va apărea din nou în fața judecătorilor mai devreme decât era stabilit inițial. Noua ședință de judecată a fost programată pentru 29 ianuarie 2026, după ce Curtea Constituțională a declarat sesizarea depusă de inculpat ca fiind inadmisibilă. Inițial, procesul a fost suspendat până pe 19 februarie.
16:50
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la UE ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa devastată de război, scrie TVRInfo.ro.
16:40
Poveștile clădirilor vechi din Chișinău, surprinse prin obiectivul unui tânăr fotograf # TVR Moldova
Adrian Lungu, originar din Chișinău, este pasionat de fotografiile urbane. A creat și o pagină, unde postează imagini cu edificii vechi, din centrul istoric al capitalei.
16:40
Inspectorii de patrulare au depistat, pe parcursul zilei de astăzi, mai mulți conducători auto care circulau pe drumurile publice acoperite cu polei și chiciură, având autovehiculele echipate cu anvelope de vară. Cazurile au fost înregistrate în cadrul acțiunilor de supraveghere a traficului rutier desfășurate la nivel național.
16:40
Armata Națională a fost mobilizată pentru a sprijini autoritățile în asigurarea accesului pe drumurile naționale, în contextul condițiilor meteorologice dificile. La solicitarea autorităților publice, echipele de intervenție au fost trimise în teren cu tehnică specializată, nisip și material antiderapant pe sectoarele de responsabilitate, informează Ministerul Apărării.
16:20
Îmbrânceli la biserica din Dereneu. Aderenții Mitropoliei Moldovei sfidează o hotărâre irevocabilă # TVR Moldova
Exponenții Mitropoliei Moldovei din Dereneu, Călărași, în frunte cu primarul localității, socialistul Vasile Revenco,se opun fizic, preluării legale a bisericii de Comunitatea Religioasă „Adormirea Maicii Domnului” în frunte cu preotul Florinel Marin, însoțit de poliție.În acest caz, Curtea Supremă de Justiție a adoptat o decizie irevocabilă conform căreia titularul de drept al locașului este Comunitatea „Adormirea Maicii Domnului”, parte a Mitropoliei Basarabiei.
16:10
Agenții economici din stânga Nistrului au achitat peste 166 milioane lei taxe vamale în 2025 # TVR Moldova
Numărul agenților economici din regiunea transnistreană înregistrați la Agenția Servicii Publice din R. Moldova a ajuns la 2.478 la finalul anului 2025, marcând o creștere constantă de circa 4,5%, anunță Biroul Politici de Reintegrare.
15:50
De multe ori, zăpada, ghețușul sau poleiul îi pot lua prin surprindere pe conducătorii auto. Iată câteva sfaturi utile, pentru a circula în siguranță, în zilele de iarnă.
15:40
Doi tineri, reținuți pentru incendierea mai multor mașini în Chișinău: Prejudiciu de 348 mii de lei # TVR Moldova
Doi cetățeni străini, în vârstă de 24 și 27 de ani, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, fiind bănuiți de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală. Prejudiciul a fost estimat la circa 348 mii de lei.
15:30
Ce pot face europenii pentru a răspunde atitudinii din ce în ce mai imprevizibile a președintelui american Donald Trump? Cum pot ei contracara acțiunile de forță prin care Statele Unite nu numai că se dezangajează, dar, dimpotrivă, vizează acapararea Groenlandei? Ei bine, există câteva căi prin care Donald Trump ar putea fi liniștit. Lucian Pîrvoiu ne spune care sunt acestea.
15:10
La Strasbourg, Maia Sandu avertizează asupra încercărilor Rusiei de a influența Parlamentul Moldovei # TVR Moldova
La Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de la Strasbourg, președinta Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova s-a confruntat în ultimii ani cu interferențe electorale masive menite să submineze democrația și să apropie țara de sfera de influență a Rusiei. În același timp, șefa statului a insistat că apărarea valorilor democratice necesită acțiuni rapide și hotărâte.
14:50
Ministerul Educației recomandă desfășurarea lecțiilor online din cauza condițiilor meteo dificile # TVR Moldova
În contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ desfășurarea activităților didactice în regim online.
14:40
Dimineață dificilă la Chișinău. Poleiul a paralizat parțial transportul public după ce mai multe troleibuze au rămas blocate. Serviciile municipale au intervenit cu material antiderapant. Gheaţa a transformat şi trotuarele în adevărate pericole pentru pietoni. Din cauza vremii nefavorabile, școlile din municipiu au rămas închise, pentru a doua zi consecutiv. Primarul Ion Ceban a cerut convocarea Comisiei pentru Situații Excepționale pentru a gestiona situația.
14:30
Pentru a preveni și combate corupția, Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor linia telefonică anticorupție – 1520. Este un număr la care pot fi semnalate fapte ilegale sau suspiciuni de corupție, inclusiv situații care pot implica angajați ai instituției. Fiecare apel este tratat cu seriozitate și confidențialitate, iar sesizările sunt analizate cu atenție și responsabilitate.
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, astăzi, 27 ianuarie 2026, o avertizare de Cod Galben de ceață pentru întreg teritoriul țării. Avertizarea intră în vigoare începând cu ora 20:00 și este valabilă până mâine, 28 ianuarie, ora 13:00.
14:10
Poleiul și gheața fac ravagii: un mort și 11 răniți în accidente rutiere în ultimele 24 de ore # TVR Moldova
Poleiul şi gheaţa continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova, un om a murit şi 11 au fost răniți în urma unor accidente rutiere. Zeci de sosele au fost blocate din cauza poleiului. Centrul Național de Management al Crizelor a convocat de urgenţă o ședință şi a luat mai multe măsuri. Poliţia, pompierii, armata naţională și drumarii trebuie să intervnină în orice situaţie de risc.
14:00
„O atitudine de confirmare”. I. Bolojan, reacție la declarația M. Sandu despre unirea RM cu România # TVR Moldova
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar vota în favoarea unirii cu Republica Moldova, în cazul în care s-ar organiza o astfel de consultare populară.
13:40
Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, care a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Pe două capete de acuzare privind falsul în declarații și îmbogățire ilicită, inculpatul a fost achitat din cauza expirării termenului de prescripției.
13:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat marți la amiază că a fost luată decizia ca, până la sfârșitul acestei săptămâni, instituțiile de învățământ din capitală să treacă la regim online. Edilul a făcut apel și către Guvern să adopte o abordare complexă, subliniind că problemele actuale vizează întreaga țară, atât sistemul educațional, cât și infrastructura publică.
13:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță o răcire accentuată a vremii și condiții meteo nefavorabile ce vor pune la încercare atât șoferii, cât și pietonii.
13:10
12:50
UPDATE: Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează conducătorii auto ai camioanelor de mare tonaj care traversează frontiera de stat la intrarea în R. Moldova că circulația este permisă, doar cu maximă prudență, din cauza condițiilor de iarnă existente.
12:30
„Bună ziua și la revedere”, Morari a primit documentul oficial privind interdicția sa în România # TVR Moldova
Jurnalista Natalia Morari a anunțat pe pagina sa de YouTube că i-a fost interzisă intrarea în România pentru o perioadă de cinci ani. Luni, 26 ianuarie, Morari a încercat să treacă frontiera română pentru a confirma interdicția și a primi documentul oficial, necesar contestării în instanță.
Ieri
12:10
Mai multe focare de gripă aviară, rabie și pestă porcină au fost confirmate: ANSA recomandă prudență # TVR Moldova
În perioada 21–26 ianuarie 2026, mai multe focare de boli la animale au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează că riscul de răspândire a acestor boli rămâne ridicat și recomandă respectarea strictă a măsurilor de prevenție.
11:50
Marian Lupu spune că „nu a dispărut” după anunțul că va fi adus silit la procesul lui Plahotniuc # TVR Moldova
Politicianul Marian Lupu susține că nu a fost citat pentru a se prezenta în calitate de martor în procesul lui Vladimir Plahotniuc. Magistrații au decis pe 26 ianuarie aducerea fostului preşedinte al Parlamentului, Marian Lupu, şi a fostei viceguvernatoare a Băncii Naționale, Emma Tabîrţă, aducerea forţată la judecătorie pentru a depune mărturii în dosarul în care este judecat Vladimir Plahotniuc.
11:40
Pentru a doua zi consecutiv, personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) activează într-un regim extrem de solicitat, pe fondul unui număr foarte mare de adresări din partea pacienților.
11:10
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026 în sprijinul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, fiind solicitați în patru situații pentru tractarea și deblocarea ambulanțelor rămase blocate pe drumurile din țară din cauza ghețușului.
11:00
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom. Când va fi aprobat tariful la gaz pentru cetățeni? # TVR Moldova
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul de bază 2026.
