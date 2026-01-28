R. Moldova prelungește protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina până în 2027

Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de războiul inuman și ilegal pornit de Rusia în țara vecină și să pledeze pentru o pace justă și durabilă. Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2026.

