Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază pe locuri bugetare în instituțiile de învățământ din R. Moldova
Radio Chisinau, 28 ianuarie 2026 10:30
Un număr de 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat în 2025 de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului. Dintre aceștia 511 locuri în învățământul superior, iar 345 locuri în învățământul profesional tehnic, informează Biroul politici de reintegrare.
• • •
Acum 5 minute
10:45
Ministerul Justiție va avea un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Lilian Apostol, un profesionist revenit din diasporă, informează MOLDPRES.
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:05
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 28 ianuarie 2026.
09:50
România este principalul partener al Republicii Moldova în sectorul gazelor naturale. Ministrul Dorin Junghietu: „Avem o cooperare strategică și extrem de solidă” # Radio Chisinau
România este principalul partener al Republicii Moldova în sectorul gazelor naturale. Prin intermediul companiei Energocom, țara noastră achiziționează gaze de pe bursele europene prin contracte pe termen mediu și lung, asigurând stabilitate și predictibilitate pentru consumatori. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES.
Acum 2 ore
09:35
CNA a descins cu percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți într-un dosar de corupție sistemică # Radio Chisinau
Șapte funcționari ai Serviciului Vamal din posturile Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupție sistemică. Aceștia ar fi cerut și primit mită de până la 1000 de euro de la transportatori pentru a permite trecerea mărfurilor fără control vamal.
09:20
Presa reține declarațiile președintei Maia Sandu la Strasbourg: Europa se află în două războaie. „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri în Republica Moldova”, a avertizat șefa statului de la tribuna APCE.
09:05
Atacurile rusești au ucis opt persoane în Ucraina: tren lovit în nord-est, bombardamente în Odesa. Rusia a lansat 165 de drone # Radio Chisinau
O lovitură cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunțat autoritățile locale, un atac catalogat drept „terorism” de președintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters. Atacul a incendiat un tren, la câteva ore după ce drone rusești au bombardat orașul Odessa din sudul țării în timpul nopții, ucigând trei persoane și rănind 25, în timp ce Moscova și-a intensificat atacurile menite să forțeze Kievul să renunțe la luptă.
Acum 4 ore
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și un ban. Dolarul american este cotat la 16 lei și 82 bani.
08:20
Hidrocentrala Dubăsari a reluat producerea de energie după aproape 24 de ore de reparații # Radio Chisinau
Hidrocentrala Dubăsari a reluat marți seara producerea de energie electrică, după aproape 24 de ore de la producerea unei avarii. Pe parcurs, stația a avut o funcționare instabilă: după repornirea din noaptea de luni spre marți, producția de energie a fost din nou întreruptă, iar lucrările de reparație au continuat în condiții meteorologice dificile. În acest context, au fost înregistrate întreruperi locale ale furnizării de electricitate, inclusiv în orașul Râbnița, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană.
08:10
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, ceață, carosabil umed și polei. Sute de tone de material antiderapant au fost presărate # Radio Chisinau
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții de iarnă, ceață, carosabil umed, pe alocuri polei, informează Administrația Națională a Drumurilor.
Acum 24 ore
21:20
Spania anunță despăgubiri de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare în care au murit 45 de oameni # Radio Chisinau
Spania va acorda despăgubiri totale de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare de săptămâna trecută în care au murit 45 de persoane și mai mult de 150 au fost rănite, a anunțat marți ministrul transporturilor, Oscar Puente.
20:55
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru al doilea mandat. Decizia a fost comunicată în cadrul ședinței Senatului de astăzi.
20:30
CSM va propune repetat președintei Maia Sandu numirea a 17 candidați în funcția de judecător # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune repetat președintei Maia Sandu numirea a 17 candidați în funcția de judecător. CSM a examinat astăzi, în cadrul unei ședințe, situația candidaților care au fost anterior respinși, comunică MOLDPRES.
20:15
FOTO| Maia Sandu, întrevederi la Strasbourg cu înalți oficiali ai Consiliului Europei. Apărarea democrației în Republica Moldova, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
În cadrul vizitei oficiale la Strasbourg, oreședinta Maia Sandu a avut întrevederi cu înalți oficiali ai Consiliului Europei, printre care Președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr, Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, Președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, și Președintele Curții Europene pentru Drepturile Omului, Mattias Guyomar.
19:45
Reguli mai dure pentru pasagerii care zboară spre și din Turcia: amenzi pentru cei care se ridică înainte de oprirea avionului # Radio Chisinau
Pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia riscă amenzi de până la 65 de euro dacă nu respectă noile reguli de siguranță introduse de Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia, aplicabile începând cu anul 2026.
19:25
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Tarifele nu au crescut din cauza deciziilor interne, ci pentru că Rusia a folosit energia ca armă politică” # Radio Chisinau
Tarifele la energie nu au crescut din cauza deciziilor interne, ci din cauza faptului că Rusia a folosit energia ca armă politică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unui interviu acordat pentru MOLDPRES.
19:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
18:50
Deputății urmează să se întrunească pe 3 februarie în ședință solemnă. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat că ședința este prilejuită de vizita oficială a omologilor săi din statele baltice, transmite IPN.
18:25
Ceață și polei pe mai multe sectoare de drum. AND: „Drumurile sunt practicabile și nu sunt înregistrate blocaje” # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, traficul rutier pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, fiind semnalate ceață și polei pe mai multe sectoare. Potrivit autorităților, drumurile sunt practicabile și nu sunt înregistrate blocaje.
18:00
Câți bani vor primi partidele politice pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare. CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor # Radio Chisinau
În acest an, partidele politice vor primi lunar 1 leu și 7 bani pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În cazul alegerilor locale generale din noiembrie 2023, pentru un vot vor fi alocați 60 de bani, iar pentru alegerile prezidențiale din octombrie 2024 – 61 de bani pe vot. Cuantumul alocațiilor a fost stabilit de către Comisia Electorală Centrală, transmite IPN.
17:45
Episcopia Basarabiei de Sud a donat un spital mobil regiunii Odesa din Ucraina, ceremonia oficială desfășurându-se sâmbătă, atunci când Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a predat vehiculul Administrației regionale.
17:25
FOTO | Calea Ferată din Moldova va avea un centru de monitorizare în timp real a infrastructurii feroviare # Radio Chisinau
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a dat în exploatare un Centru de monitorizare și supraveghere video, destinat creșterii nivelului de securitate a infrastructurii feroviare. Evenimentul a avut loc în prezența viceprim-ministrului, ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Centrul a fost realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în cadrul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA.
17:15
Istoricii Gheorghe și Elena Negru: Tacticile Rusiei de război hibrid în spațiul dintre Prut și Nistru, deși îmbrăcate în forme diferite, sunt aceleași ca acum un secol și jumătate # Radio Chisinau
Tacticile Rusiei de război hibrid în spațiul dintre Prut și Nistru, deși îmbrăcate în forme diferite, sunt aceleași, fie că vorbim de perioada secolului al XIX-lea, în preajma Unirii Principatelor, fie de perioada premergătoare Marii Uniri de la 1918, cu atât mai mult în perioada ocupației sovietice sau deceniile care au urmat după obținerea independenței și revenirea socialiștilor agrarieni la putere în Rep. Moldova. Opiniile au fost exprimate de istoricii Gheorghe și Elena Negru în cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.
17:00
Ministerul Educației recomandă desfășurarea orelor online din cauza condițiilor meteo dificile # Radio Chisinau
În contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ desfășurarea activităților didactice în format online.
16:40
FOTO | Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău. Igor Grosu: „Comemorarea Holocaustului nu este doar un act de memorie, ci un act de conștiință” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de comemorare a victimelor Holocaustului, amintind de cele șase milioane de evrei și romi persecutați, deportați și uciși de regimul nazist.
16:10
Zestrea Neamului | Ioana Dordea: „Cântecul și credința sunt valorile cu care am plecat de acasă” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
15:55
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Constantin Țuțu a primit o amendă de 450 de mii de lei # Radio Chisinau
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat astăzi de instanță la 8 ani de închisoare, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 450 de mii de lei. De asemenea, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani au dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 2 000 de euro, considerată bun provenit din infracțiune, transmite IPN.
14:55
Maia Sandu, avertisment de la tribuna APCE: Invazia Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare directă nu doar pentru Kiev, ci și pentru securitatea Republicii Moldova # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a ținut un discurs astăzi la Strasbourg în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în care a avertizat că Europa se confruntă cu două tipuri de război, unul militar și unul hibrid. Acestea sunt purtate de Rusia, iar dacă Moscova nu va fi trasă la răspundere, nu va putea exista o pace durabilă. În acest sens, Consiliul Europei trebuie să acționeze ca garant al dreptului internațional, nu ca observator neutru, a atras atenția Maia Sandu, transmite Radio Chișinău.
14:45
Mai multe focare de gripă aviară, rabie și pestă porcină au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 21-26 ianuarie, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
14:40
14:25
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova. Poleiul se va menține # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, începând de astăzi, 27 ianuarie, ora 20:00 și până mâine, 28 ianuarie, ora 13:00, pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 metri și mai puțin.
14:05
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți” # Radio Chisinau
Rușii au lansat luni seară un atac cu drone și rachete asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase. 23 de oameni au fost răniți într-un bombardament asupra orașului Odesa din sudul țării, au spus oficialii locali, conform Reuters.
13:50
Record la Institutul de Medicină Urgentă. Peste 340 de pacienți s-au adresat pentru servicii medicale într-o singură zi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Radio Chisinau
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele 24 de ore au generat situații de risc pe teritoriul Republicii Moldova cu peste 300 de solicitări la Institutul de Medicină Urgentă și zeci de accidente rutiere. Majoritatea pacienților au ajuns la spital cu traumatisme cauzate de căderi pe gheață, iar salvatorii au fost mobilizați pentru zeci de intervenții de urgență, inclusiv pentru deblocarea ambulanțelor rămase blocate pe drumuri, transmite Radio Chișinău.
13:35
Școlile din Chișinău trec la învățământul în format online până la finalul săptămânii # Radio Chisinau
Elevii din Chișinău vor învăța de acasă, în format online, până la sfârșitul săptămânii. Decizia a fost luată de către Primăria Chișinăului, ca urmare a situației excepționale legate de poleiul de pe drumuri
13:35
Constantin Țuțu va sta 8 ani după gratii. Decizia a fost pronunțată în lipsa fostului deputat # Radio Chisinau
Ex-deputatul PDM Constantin Țuțu a fost găsit vinovat de către instanța de judecată vinovat și condamnat la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență.
13:20
13:15
Ploaia înghețată și poleiul au transformat străzile într-un adevărat pericol: luni, 26 ianuarie, 342 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă (IMU), majoritatea victime ale căzăturilor și accidentărilor cauzate de condițiile meteo nefavorabile.
12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 28 ianuarie.
12:40
12:35
Mesajul Ambasadei SUA, de Ziua comemorării victimelor Holocaustului: „Ne reafirmăm angajamentul față de adevăr și demnitatea umană” # Radio Chisinau
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova îi comemorează pe cei peste 6 milioane de evrei uciși în vremea Holocaustului. Misiunea diplomatică acreditată la Chișinău a transmis un mesaj prin care reafirmă angajamentul față de adevăr și respectul pentru demnitatea umană.
12:30
12:20
12:10
„Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate”. Premierul Alexandru Munteanu dă asigurări că instituțiile statului sunt mobilizate pentru a proteja siguranța oamenilor # Radio Chisinau
Premierul Republicii Moldova dă asigurări că instituțiile statului sunt mobilizate pentru a face față poleiului ți pentru ca siguranța cetățenilor să fie protejată.
11:55
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru activitatea de furnizare a gazelor. Urmează depunerea cererii de ajustare a tarifului # Radio Chisinau
Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom să depună către ANRE cererea de ajustare a tarifelor la gaze, achitate de consumatorii finali.
11:35
UE și India semnează un acord comercial istoric: „Acest tratat va oferi numeroase oportunități” # Radio Chisinau
Uniunea Europeană și India au oficializat marți încheierea a ceea ce a fost supranumit drept „mama tuturor acordurilor comerciale”, au anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul indian Narendra Modi.
11:20
Reprezentanța Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova a fost lansată la București # Radio Chisinau
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova a lansat o reprezentanță la București. Evenimentul a coincis cu marcarea a opt ani de activitate ai Asociației și a reunit reprezentanți ai mediului guvernamental, diplomatic și antreprenorial din ambele țări, reconfirmând rolul cooperării economice moldo-române în consolidarea unui spațiu investițional comun, conectat la piața europeană.
11:05
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari # Radio Chisinau
Adunarea Națională a Franței a aprobat luni cu o majoritate covârșitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea rețelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătății copiilor și adolescenților, susținută de guvern și de președintele Emmanuel Macron.
10:55
R. Moldova și Polonia ar putea organiza evenimente culturale comune. Cristian Jardan: „Ne dorim să extindem cooperarea artistică între muzee, teatre și în domeniul cinematografiei” # Radio Chisinau
Cooperarea culturală dintre Republica Moldova și Polonia a fost discutată în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în Polonia, unde acesta a avut o întrevedere cu ministra Culturii și Patrimoniului Național, Marta Cienkowska. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului bilateral și inițierea unor proiecte culturale comune.
Ieri
10:35
Traficul autovehiculelor de mare tonaj, restricționat în toate punctele de trecere a frontierei # Radio Chisinau
Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată în toate punctele de trecere a frontierei de stat din cauza carosabilului alunecos. Măsura este aplicată atât la ieșire, cât și la intrarea în țară până la îmbunătățirea situației climaterice.
10:20
Măsuri de intervenție la nivel național, în contextul condițiilor meteo dificile. IGSU și Armata Națională vor sprijini autoritățile locale, la solicitare # Radio Chisinau
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de astăzi, o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. În urma evaluării situației operative și a informațiilor prezentate de instituțiile responsabile, au fost dispuse mai multe măsuri de intervenție la nivel național.
