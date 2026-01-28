Situația operativă pe drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 28 ianuarie 2026
NewsUngheni, 28 ianuarie 2026 20:00
Situația operativă pe drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 28 ianuarie 2026The post Situația operativă pe drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 28 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 15 minute
20:10
ANRE oferă detalii despre prețurile reglementate la gazele naturaleThe post ANRE oferă detalii despre prețurile reglementate la gazele naturale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 30 minute
20:00
Situația operativă pe drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 28 ianuarie 2026The post Situația operativă pe drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 28 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
19:40
Premier Energy comunică situația operativă la ora 17:00 a zilei de 28 ianuarie 2026The post Premier Energy comunică situația operativă la ora 17:00 a zilei de 28 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
19:20
Încep ședințele plenare ale sesiunii de primăvară 2026 a Parlamentului Republicii Moldova # NewsUngheni
Încep ședințele plenare ale sesiunii de primăvară 2026 a Parlamentului Republicii MoldovaThe post Încep ședințele plenare ale sesiunii de primăvară 2026 a Parlamentului Republicii Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:10
SA „Red Nord” comunică situația operativă la ora 17:00 a zilei de 28 ianuarie 2026 – peste 11 mii de consumatori reconectați la rețeaua electrică # NewsUngheni
SA „Red Nord” comunică situația operativă la ora 17:00 a zilei de 28 ianuarie 2026 - peste 11 mii de consumatori reconectați la rețeaua electricăThe post SA „Red Nord” comunică situația operativă la ora 17:00 a zilei de 28 ianuarie 2026 – peste 11 mii de consumatori reconectați la rețeaua electrică first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale a Republicii Moldova, inclusiv în cele 8 instituții de învățământ (de facto 7 instituții) cu predare în limba română din regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina la data de 28 ianuarie 2026.The post Cum s-a desfășurat procesul de studii în Republica Moldova la 28 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
14:40
Clubul Vârstnicilor din sectorul Dănuțeni al mun. Ungheni a primit în dar șase laptopuri # NewsUngheni
Clubul Vârstnicilor din sectorul Dănuțeni al mun. Ungheni a primit în dar șase laptopuriThe post Clubul Vârstnicilor din sectorul Dănuțeni al mun. Ungheni a primit în dar șase laptopuri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 8 ore
14:20
Noi resurse financiare nedeclarate depistate la doi nerezidenți pe Aeroport „Eugen Doga” din Chișinău # NewsUngheni
Noi resurse financiare nedeclarate depistate la doi nerezidenți pe Aeroport „Eugen Doga” din ChișinăuThe post Noi resurse financiare nedeclarate depistate la doi nerezidenți pe Aeroport „Eugen Doga” din Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Meteorologii au extins alerta meteo Cod GALBEN de ceațăThe post Meteorologii au extins alerta meteo Cod GALBEN de ceață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
100 mii de țigarete depistate de Echipele Mobile în linia a doua de control vamal la Cimișlia # NewsUngheni
100 mii de țigarete depistate de Echipele Mobile în linia a doua de control vamal la CimișliaThe post 100 mii de țigarete depistate de Echipele Mobile în linia a doua de control vamal la Cimișlia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:40
Peste 90 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de oreThe post Peste 90 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
IGSU a primit o autospecială multifuncțională din partea UE și Solidarity Fund PLThe post IGSU a primit o autospecială multifuncțională din partea UE și Solidarity Fund PL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Direcția Educație Ungheni informează despre cum s-au desfășurat orele de studii la 28.01.2026The post Cum s-au desfășurat orele de studii în raionul Ungheni la 28 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că ultima săptămână din ianuarie 2026 continuă cu scumpirea prețului de comercializare a motorinei și ieftinirea nesemnificativă a benzinei.The post Prețul carburanților la 29 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Un bărbat a fost condamnat pentru recrutarea unie femeie pentru exploatare sexuală în Turcia # NewsUngheni
Un bărbat a fost condamnat pentru recrutarea unie femeie pentru exploatare sexuală în TurciaThe post Un bărbat a fost condamnat pentru recrutarea unie femeie pentru exploatare sexuală în Turcia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:50
„Bomboane” camuflate în folii de aluminiu depistate într-o valiză cu destinația Marea Britanie # NewsUngheni
„Bomboane” camuflate în folii de aluminiu depistate într-o valiză cu destinația Marea BritanieThe post „Bomboane” camuflate în folii de aluminiu depistate într-o valiză cu destinația Marea Britanie first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Situația la Frontieră: peste 35.5 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 35.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Tragedie în Mircești. Un pieton a fost tamponat mortal pe traseul G88 Ungheni – Năpădeni – M5 # NewsUngheni
Tragedie în Mircești. Un pieton a fost tamponat mortal pe traseul G88 Ungheni – Năpădeni - M5The post Tragedie în Mircești. Un pieton a fost tamponat mortal pe traseul G88 Ungheni – Năpădeni – M5 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Percheziții în posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte vameși reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică # NewsUngheni
Percheziții în posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte vameși reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemicăThe post Percheziții în posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte vameși reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, ceață, carosabil umed, pe alocuri ghețuș.The post Starea drumurilor naționale în dimineața zilei de 28 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Informații actualizate privind situația generată de condițiile meteo nefavorabileThe post Informații actualizate privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
23:10
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 28 ianuarie 2026, comunicate de către Banca Națională a MoldoveiThe post Cursul valutar oficial la 28 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:00
Elveția finanțează modernizarea echipamentelor necesare pentru transmisiunea ședințelor pe platforma parlamentară # NewsUngheni
Elveția finanțează modernizarea echipamentelor necesare pentru transmisiunea ședințelor pe platforma parlamentarăThe post Elveția finanțează modernizarea echipamentelor necesare pentru transmisiunea ședințelor pe platforma parlamentară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:40
Parlamentul s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului # NewsUngheni
Parlamentul s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a HolocaustuluiThe post Parlamentul s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:00
Din Moldova în Asia Centrală. FLYONE lansează cursa avia Chișinău (RMO) – Tașkent (TAS) # NewsUngheni
Din Moldova în Asia Centrală. FLYONE lansează cursa avia Chișinău (RMO) - Tașkent (TAS)The post Din Moldova în Asia Centrală. FLYONE lansează cursa avia Chișinău (RMO) – Tașkent (TAS) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:10
Un ex-deputat a fost condamnat la 8 ani de închisoareThe post Un ex-deputat a fost condamnat la 8 ani de închisoare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:10
Patru noi judecători au depus jurământul la CSM. O magistrată va activa la Judecătoria Ungheni # NewsUngheni
Patru noi judecători au depus jurământul la CSM. O magistrată va activa la Judecătoria UngheniThe post Patru noi judecători au depus jurământul la CSM. O magistrată va activa la Judecătoria Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
20:00
O femeie din Telenești a fost condamnată la închisoare pentru corupere electoralăThe post O femeie din Telenești a fost condamnată la închisoare pentru corupere electorală first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:40
Wizz Air anunță încă 4 curse noi din Chișinău spre Köln, Rimini, Rodos și Basel-Mülhausen-Freiburg # NewsUngheni
Wizz Air anunță încă 4 curse noi din Chișinău spre Köln, Rimini, Rodos și Basel-Mülhausen-FreiburgThe post Wizz Air anunță încă 4 curse noi din Chișinău spre Köln, Rimini, Rodos și Basel-Mülhausen-Freiburg first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:00
Noi tentative de transport ilicit al bunurilor contracarate pe Aeroportul ChișinăuThe post Noi tentative de transport ilicit al bunurilor contracarate pe Aeroportul Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile” # NewsUngheni
Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile”Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile”The post Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
Situația operativă pe drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 27 ianuarie 2026The post Situația operativă pe drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 27 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
CNMC informează despre măsurile dispuse la nivel național în contextul condițiilor meteo dificile # NewsUngheni
CNMC informează despre măsurile dispuse la nivel național în contextul condițiilor meteo dificileThe post CNMC informează despre măsurile dispuse la nivel național în contextul condițiilor meteo dificile first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Ședința Guvernului din 28 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi – 16 proiecte de HGThe post Ședința Guvernului din 28 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi – 16 proiecte de HG first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
ANSA anunță o nouă rechemare a unui nou lot de lapte praf pentru copii produs de „NESTLÉ” # NewsUngheni
ANSA anunță o nouă rechemare a unui nou lot de lapte praf pentru copii produs de „NESTLÉ”The post ANSA anunță o nouă rechemare a unui nou lot de lapte praf pentru copii produs de „NESTLÉ” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Un ex-deputat a fost condamnat la 8 ani de închisoareThe post Un ex-deputat a fost condamnat la 8 ani de închisoare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Trei bărbați au fost reținuți pentru de furturi din locuințe în mai multe raioane, inclusiv la Ungheni # NewsUngheni
Inspectoratul General al Poliției informează că trei bărbați, cu vârstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de furturi din locuințe, comise în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul.The post Trei bărbați au fost reținuți pentru de furturi din locuințe în mai multe raioane, inclusiv la Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de ceațăThe post Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de ceață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
O valiză plină cu țigări de contrabandă identificată în PTF SculeniThe post O valiză plină cu țigări de contrabandă identificată în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:40
Consiliul municipal Ungheni se convoacă în ședință extraordinară la 29 ianuarie 2026The post Consiliul municipal Ungheni se convoacă în ședință extraordinară la 29 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Pretins coreograf și conducător artistic din Comrat – reținuți după angajarea șoferilor pentru transportarea ilegală a migranților din Asia și Africa în UE # NewsUngheni
Pretins coreograf din Comrat – reținuți după angajarea șoferilor pentru transportarea ilegală a migranților din Asia și Africa în UEThe post Pretins coreograf și conducător artistic din Comrat – reținuți după angajarea șoferilor pentru transportarea ilegală a migranților din Asia și Africa în UE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Situația la Frontieră: peste 39.8 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 39.8 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Atenționare AND - Circulație cu dificultate pe mai multe trasee naționaleThe post Atenționare AND – Circulație cu dificultate pe mai multe trasee naționale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că ultima săptămână din ianuarie 2026 continuă cu scumpirea prețului de comercializare a benzinei și motorinei.The post Prețul carburanților la 28 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
[REINTEGRARE] 2 478 agenți economici din regiunea transnistreană luați la evidența ASP # NewsUngheni
2 478 agenți economici din regiunea transnistreană luați la evidența ASPThe post [REINTEGRARE] 2 478 agenți economici din regiunea transnistreană luați la evidența ASP first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
[FLASH] Pe parcursul săptămânii curente – ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00 # NewsUngheni
Pe parcursul săptămânii curente - ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00The post [FLASH] Pe parcursul săptămânii curente – ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:00
Trenurile electrice PESA ajung în IașiThe post Trenurile electrice PESA ajung în Iași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Centrul Național de Management al Crizelor avertizează despre condițiile meteo nefavorabile din perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026 # NewsUngheni
Centrul Național de Management al Crizelor avertizează despre condițiile meteo nefavorabile din perioada 26 ianuarie - 1 februarie 2026The post Centrul Național de Management al Crizelor avertizează despre condițiile meteo nefavorabile din perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:00
O avocată a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență # NewsUngheni
O avocată a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influențăThe post O avocată a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
Maia Sandu a efectuat o vizită oficială în Polonia la invitația omologului Karol Nawrocki # NewsUngheni
Maia Sandu a efectuat o vizită oficială în Polonia la invitația omologului Karol NawrockiThe post Maia Sandu a efectuat o vizită oficială în Polonia la invitația omologului Karol Nawrocki first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.