Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de ceață

11:40

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 42 098 traversări.The post Situația la Frontieră: peste 42 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.