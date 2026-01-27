Atenționare AND – Circulație cu dificultate pe mai multe trasee naționale

20:40

Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii, vor primi în anul 2026 finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1.1 miliarde de lei, cu circa 108 milioane de lei mai mult decât în anul 2025.The post Universitățile primesc finanțare bugetară de 1.1 miliarde de lei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.