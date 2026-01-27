Cursul valutar oficial la 28 ianuarie 2026
Cursul valutar oficial la 28 ianuarie 2026

Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 28 ianuarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 28 ianuarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
Elveția finanțează modernizarea echipamentelor necesare pentru transmisiunea ședințelor pe platforma parlamentară
Elveția finanțează modernizarea echipamentelor necesare pentru transmisiunea ședințelor pe platforma parlamentară
Parlamentul s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului
Parlamentul s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului
Din Moldova în Asia Centrală. FLYONE lansează cursa avia Chișinău (RMO) – Tașkent (TAS)
Din Moldova în Asia Centrală. FLYONE lansează cursa avia Chișinău (RMO) - Tașkent (TAS)
Un ex-deputat a fost condamnat la 8 ani de închisoare
Patru noi judecători au depus jurământul la CSM. O magistrată va activa la Judecătoria Ungheni
Patru noi judecători au depus jurământul la CSM. O magistrată va activa la Judecătoria Ungheni
O femeie din Telenești a fost condamnată la închisoare pentru corupere electorală
Wizz Air anunță încă 4 curse noi din Chișinău spre Köln, Rimini, Rodos și Basel-Mülhausen-Freiburg
Wizz Air anunță încă 4 curse noi din Chișinău spre Köln, Rimini, Rodos și Basel-Mülhausen-Freiburg
Noi tentative de transport ilicit al bunurilor contracarate pe Aeroportul Chișinău
Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile"
Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile"
Situația operativă pe drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 27 ianuarie 2026
CNMC informează despre măsurile dispuse la nivel național în contextul condițiilor meteo dificile
CNMC informează despre măsurile dispuse la nivel național în contextul condițiilor meteo dificile
Ședința Guvernului din 28 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi – 16 proiecte de HG
ANSA anunță o nouă rechemare a unui nou lot de lapte praf pentru copii produs de „NESTLÉ"
ANSA anunță o nouă rechemare a unui nou lot de lapte praf pentru copii produs de „NESTLÉ"
Un ex-deputat a fost condamnat la 8 ani de închisoare
Trei bărbați au fost reținuți pentru de furturi din locuințe în mai multe raioane, inclusiv la Ungheni
Trei bărbați au fost reținuți pentru de furturi din locuințe în mai multe raioane, inclusiv la Ungheni

Inspectoratul General al Poliției informează că trei bărbați, cu vârstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de furturi din locuințe, comise în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul.
Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de ceață
O valiză plină cu țigări de contrabandă identificată în PTF Sculeni
Consiliul municipal Ungheni se convoacă în ședință extraordinară la 29 ianuarie 2026
Pretins coreograf și conducător artistic din Comrat – reținuți după angajarea șoferilor pentru transportarea ilegală a migranților din Asia și Africa în UE
Pretins coreograf din Comrat – reținuți după angajarea șoferilor pentru transportarea ilegală a migranților din Asia și Africa în UE
Situația la Frontieră: peste 39.8 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Atenționare AND - Circulație cu dificultate pe mai multe trasee naționale
Prețul carburanților la 28 ianuarie 2026

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că ultima săptămână din ianuarie 2026 continuă cu scumpirea prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
[REINTEGRARE] 2 478 agenți economici din regiunea transnistreană luați la evidența ASP
2 478 agenți economici din regiunea transnistreană luați la evidența ASP
[FLASH] Pe parcursul săptămânii curente – ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00
Pe parcursul săptămânii curente - ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00
Trenurile electrice PESA ajung în Iași
Centrul Național de Management al Crizelor avertizează despre condițiile meteo nefavorabile din perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026
Centrul Național de Management al Crizelor avertizează despre condițiile meteo nefavorabile din perioada 26 ianuarie - 1 februarie 2026
O avocată a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență
O avocată a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență
Maia Sandu a efectuat o vizită oficială în Polonia la invitația omologului Karol Nawrocki
Maia Sandu a efectuat o vizită oficială în Polonia la invitația omologului Karol Nawrocki
Ministerul Culturii anunță lansarea Concursului Național de Book Trailer-e pentru elevii
Ministerul Culturii anunță lansarea Concursului Național de Book Trailer-e pentru elevii
CNIR a recepționat 8 oferte pentru construcția ultimului tronson al Autostrăzii A8 / Unirii
CNIR a recepționat 8 oferte pentru construcția ultimului tronson al Autostrăzii A8 / Unirii
La IMC a fost lansată Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin
La IMC a fost lansată Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin
Fiecare cetățean își poate verifica valoarea bunului imobil pe portalul geodata.gov.md
Fiecare cetățean își poate verifica valoarea bunului imobil pe portalul geodata.gov.md
Produse farmaceutice și dispozitive medicale de uz stomatologic descoperite la PTF Sculeni
Produse farmaceutice și dispozitive medicale de uz stomatologic descoperite la PTF Sculeni
Peste 95.3 mln MDL au ajuns la buget din impozitul pe chirii în 2025
Țigări și rezerve de tutun de contrabandă depistate în bagaje la două curse spre Londra
Țigări și rezerve de tutun de contrabandă depistate în bagaje la două curse spre Londra
ANSA suspendă (temporar) importul de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina.
Ultima săptămână din ianuarie 2026 începe cu scumpirea prețului la carburanți
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pentru noaptea de 27 spre 28 ianuarie 2026
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pentru noaptea de 27 spre 28 ianuarie 2026
Tragedie la Fălești. Un polițist a decedat într-un grav accident rutier
Bilanț săptămânal al IGPF: alte 7 acte falsificate depistate la frontieră
Situația la Frontieră: peste 52.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Intervențiile salvatorilor în urma depunerii poleiului pe traseele din țară
Serviciul Vamal raportează încasări de 736.7 mln MDL în perioada 19 – 25 ianuarie 2026
Serviciul Vamal raportează încasări de
Crimă în satul Milești din raionul Nisporeni. Un bărbat și-a ucis vecina în bătaieThe post Crimă în satul Milești din raionul Nisporeni. Un bărbat și-a ucis vecina în bătaie first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Atenționare AND - Ceață, polei și carosabil alunecos pe drumurile naționaleThe post Atenționare AND – Ceață, polei și carosabil alunecos pe drumurile naționale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Tragedie la Fălești. Un polițist a decedat într-un grav accident retierThe post Tragedie la Fălești. Un polițist a decedat într-un grav accident retier first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Poliția de Frontieră constată o creștere semnificativă a interesului cetățenilor și persoanelor juridice față de serviciul electronic e-Permis, lansat în februarie 2023.The post Platforma e-Permis a IGPF: creștere impresionantă și încredere sporită a publicului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 26 ianuarie 2026, comunicate de către Banca Națională a MoldoveiThe post Cursul valutar oficial la 26 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Administrația Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, la această oră, circulația pe drumurile naționale continuă să se desfășoare în condiții de polei și ceață, cu vizibilitate redusă.The post Drumarii la datorie – trafic în condiții de polei și ceață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
