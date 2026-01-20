Mesaje false, investiții „fără risc” și linkuri capcană: EuroCreditBank avertizează asupra fraudelor
Banca Mea, 20 ianuarie 2026 13:30
EuroCreditBank atrage atenția asupra tentativelor tot mai frecvente de fraudă online, prin care infractorii încearcă să obțină acces la datele bancare și la banii oamenilor, folosind mesaje și scenarii aparent credibile. Potrivit băncii, escrocii trimit mesaje, apeluri sau linkuri prin WhatsApp, Viber ori SMS, care par a fi notificări tehnice sau de securitate și cer instalarea unor aplicații...
• • •
Alte ştiri de Banca Mea
Acum 30 minute
13:30
Mesaje false, investiții „fără risc” și linkuri capcană: EuroCreditBank avertizează asupra fraudelor # Banca Mea
EuroCreditBank atrage atenția asupra tentativelor tot mai frecvente de fraudă online, prin care infractorii încearcă să obțină acces la datele bancare și la banii oamenilor, folosind mesaje și scenarii aparent credibile. Potrivit băncii, escrocii trimit mesaje, apeluri sau linkuri prin WhatsApp, Viber ori SMS, care par a fi notificări tehnice sau de securitate și cer instalarea unor aplicații...
Acum 4 ore
Acum 6 ore
09:30
eVMS.md finalizează primul ciclu investițional: peste 104,5 milioane lei returnate investitorilor # Banca Mea
Primele obligațiuni de stat cu maturitatea de un an, achiziționate de populație prin platforma eVMS.md în luna decembrie 2024, au fost răscumpărate integral la data de 16 decembrie 2025. Potrivit informațiilor oficiale, 631 de investitori au primit în conturile bancare atât suma investită, cât și dobânzile aferente. Valoarea totală a sumelor răscumpărate la scadență a constituit 104.588.000...
Acum 24 ore
18:15
Bitcoin a scăzut cu aproximativ 6%, după ce a atins recent nivelul de 98.000 de dolari, pe fondul incertitudinilor legislative din Statele Unite și al temerilor legate de posibile noi tarife vamale între SUA și Uniunea Europeană. Investitorii au devenit mai prudenți, iar acest lucru s-a reflectat rapid în evoluția pieței cripto. Potrivit Economica.net, principalul factor de presiune este...
14:45
Victoriabank vine cu o ofertă dedicată celor care au planuri ambițioase și vor să le transforme rapid în realitate. Creditul Expres Online le permite persoanelor fizice să obțină finanțarea necesară fără drumuri la bancă, printr-un proces simplu, desfășurat integral online. Aprobarea rapidă și pașii intuitivi fac ca accesarea creditului să fie comodă și eficientă, direct de pe telefon sau...
Ieri
13:45
EXIMBANK are un nou Director General: Marco Trevisan preia conducerea băncii din 17 ianuarie # Banca Mea
EXIMBANK, instituție financiar-bancară membră a Grupul Intesa Sanpaolo, anunță oficial numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General și Președinte al Comitetului de Management, începând cu 17 ianuarie, după aprobarea primită din partea Banca Națională a Moldovei. Marco Trevisan preia conducerea EXIMBANK, succedându-l pe Marco Santini, care a ocupat funcția de Director General din...
11:15
EXIMBANK propune o ofertă atractivă pentru cei care vor să-și crească economiile în lei moldovenești, în siguranță și cu randament suplimentar. Până la 28 februarie 2026, persoanele fizice pot deschide un depozit la termen în MDL și beneficiază de un adaos garantat de +0,50 puncte procentuale la rata dobânzii actuale, pentru depozitele selectate din ofertă. Promoția este valabilă pentru...
08:45
Atenție antreprenori și contabili: ce rapoarte fiscale trebuie depuse până la 26 ianuarie 2026 # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat informează că 26 ianuarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și pentru achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale. Pentru luna decembrie 2025, contribuabilii urmează să prezinte dările de seamă aferente impozitului pe venit , taxei pe valoare adăugată...
18 ianuarie 2026
18:30
Piața imobiliară din Chișinău a înregistrat un declin sever la finalul anului 2025, avertizează Marin Gospodarenco, expert economic, care face referire la datele I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile. Potrivit acestuia, în trimestrul IV 2025 au fost vândute doar 999 de apartamente, comparativ cu 4.647 în aceeași perioadă a anului 2024, ceea ce echivalează cu o scădere de 78,5% a numărului de...
18:15
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Exportul de produse al Republicii Moldova a totalizat 3,43 miliarde de dolari în perioada ianuarie–noiembrie 2025, în creștere cu 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în baza statisticilor oficiale. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere, cu o pondere de 68,1% din exportul total de...
17 ianuarie 2026
13:45
IMM-urile industriale pot obține audit energetic gratuit, printr-un apel lansat de GIZ și ODA # Banca Mea
GIZ Moldova, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului , invită companiile din sectorul industrial să își exprime interesul pentru a beneficia de Audit Energeti Industrial, finanțat integral. În cadrul apelului vor fi selectate cel mult 40 de IMM-uri din Republica Moldova care activează în sectorul de producere. Companiile selectate vor primi un raport detaliat de...
16 ianuarie 2026
17:30
Obligațiunile de stat pe 1 an, preferate de investitori în prima săptămână de subscriere # Banca Mea
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere, desfășurate în intervalul 12–21 ianuarie 2026, emisiunea de valori mobiliare de stat realizată prin platforma eVMS.md a atras investiții totale în valoare de 90 597 200 lei. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, în această perioadă au fost efectuate 705 tranzacții, realizate de 589 de investitori, ceea ce confirmă interesul...
15:45
Comerțbank pune la dispoziția persoanelor fizice depozitul Gotic, un produs de economisire în lei moldovenești, cu dobândă fixă de 6,35% și termen de 12 luni. Depozitul poate fi deschis cu o sumă minimă de 1.000 de lei, iar pe durata contractului nu sunt permise supliniri sau retrageri, condiții care asigură un venit stabil pe întreaga perioadă de plasare. Potrivit informațiilor publicate de...
14:00
OTP Bank Moldova anunță modificări în condițiile și ratele dobânzilor aplicate depozitelor destinate persoanelor fizice. Potrivit informațiilor comunicate de bancă, actualizările vizează atât depozitele noi, cât și cele existente, fiind operate modificări în Lista condițiilor și ratelor dobânzilor. Lista și ratele depozitelor pentru persoane fizice pot fi consultate aici. Noile prevederi vor...
13:30
Serviciul Fiscal de Stat a continuat, în luna decembrie 2025, acțiunile de combatere a activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice, aplicând sancțiuni în 544 de cazuri, cu amenzi totale de circa 964 de mii de lei. Potrivit datelor comunicate de Serviciul Fiscal de Stat, persoanele depistate că desfășoară activitate de întreprinzător fără înregistrare legală au fost...
11:00
Energbank marchează 29 de ani de activitate: investim în visuri, construim viitorul digital # Banca Mea
Energbank S.A., bancă universală din Republica Moldova, sărbătorește astăzi 29 de ani de la fondare, un parcurs definit de încredere, adaptare și inovație pe piața financiară locală. Fondată la 16 ianuarie 1997 ca societate pe acțiuni, Energbank și-a început activitatea cu o structură de proprietate preponderent corporativă, evoluând constant pentru a răspunde nevoilor clienților. Un...
10:15
Revolut a introdus o nouă funcționalitate de securitate care îi ajută pe utilizatori să verifice, în timp real, dacă apelul telefonic primit este într-adevăr de la bancă sau face parte dintr-o tentativă de fraudă. Potrivit Revolut, citat de profit.ro, sistemul detectează automat dacă utilizatorul se află într-un apel atunci când deschide aplicația și afișează un banner de avertizare. Dacă apelul...
09:15
maib anunță că, din 16 martie 2026, intră în vigoare noile tarife și comisioane pentru deservirea conturilor de card și a cardurilor pentru persoane juridice. Cea mai importantă schimbare: cardurile business pe suport fizic vor avea o valabilitate mai mare – 6 ani, față de 4 ani până acum. Decizia a fost aprobată de Comitetul de Conducere al băncii la 24 decembrie 2025 . Tarifele și comisioanele...
15 ianuarie 2026
18:45
Iute Group, grup bancar digital fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei pentru a continua procesul de înființare a unei bănci digitale pe piața ucraineană. Decizia permite grupului să treacă de la etapa de pregătire la cea de implementare a proiectului. Anterior, Iute Group a câștigat o licitație organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina și a semnat...
17:30
Giorgi Shagidze a anunțat că, începând cu luna martie 2026 și sub rezerva aprobărilor de reglementare, se va alătura Bank of Georgia Group, unde va prelua funcția de Deputy CEO și Chief Financial Officer. Anunțul vine în contextul în care, la sfârșitul lunii octombrie 2025, maib a informat oficial că Macar Stoianov a fost desemnat de Consiliul de Supraveghere drept succesor al lui Giorgi...
16:00
Revenirea Victoriabank pe Facebook, însoțită de glumele internauților: „Unde ați fost: la munte sau la mare?” # Banca Mea
Pagina oficială de Facebook a Victoriabank a devenit din nou activă în seara zilei de 14 ianuarie 2026, după ce, timp de mai multe zile, nu a fost disponibilă publicului. Revenirea a fost marcată printr-un mesaj scurt publicat de bancă „V-a fost dor?” fără a fi oferite explicații privind cauza indisponibilității paginii. Anterior, bancamea.md a solicitat o reacție oficială din partea...
15:00
Băncile din Republica Moldova sunt bine capitalizate și există spațiu pentru extinderea activității de creditare, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, într-un interviu acordat Bloomberg, citat de ziaruldegarda.md. „Toate băncile sunt mult peste pragul nostru de cerințe de capital, iar acest lucru înseamnă că există loc pentru creșterea în continuare a activității de...
13:45
Republica Moldova va avea în 2026 un cadru legal pentru criptomonede, care va permite deținerea, tranzacționarea și convertirea acestora, însă plățile cu criptomonede pe teritoriul țării nu vor fi permise, potrivit NewsMaker. Informația a fost comunicată de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova. Oficialul a declarat că proiectul de lege...
11:15
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a adoptat, în ședința din 13 ianuarie 2026, mai multe decizii care vizează piața creditelor pentru consumatori, confirmând că firmele de creditare sunt obligate să respecte limitele legale ale costurilor și să restituie banii încasați peste plafonul permis de lege. Una dintre decizii vizează compania OCN „MOGO LOANS” SRL, care a solicitat prelungirea termenului pentru executarea unei hotărâri anterioare a CNPF. Acea hotărâre obliga compania să restitu...
10:15
Ziua fiecărui freelancer este diferită: unii scriu cod, alții surprind momente în imagini sau oferă servicii de consultanță. Ce au în comun este ritmul alert, proiectele multiple și nevoia de a-și gestiona corect activitatea. Libertatea muncii pe cont propriu vine cu satisfacții, dar și cu responsabilitatea administrării eficiente a finanțelor. Pentru a răspunde acestor nevoi, maib a dezvoltat...
14 ianuarie 2026
18:30
Cumpărături de la întreprinzători neautorizați: ce riscuri îți asumi în calitate de consumator # Banca Mea
Tot mai mulți consumatori din Republica Moldova se confruntă cu situații în care achizițiile de bunuri sau servicii sunt realizate de la persoane care nu desfășoară legal activitate de întreprinzător. Deși cadrul legislativ oferă o serie de drepturi consumatorilor atunci când tranzacțiile sunt efectuate cu comercianți autorizați, șansele de a revendica aceste drepturi scad semnificativ în cazul vânzătorilor neautorizați, avertizează experții. Persoanele neautorizate sunt cele care nu sunt înregi...
16:15
Energbank a anunțat numirea lui Cătălin Ilciuc în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Conducere, cu responsabilitate asupra Ariei Vânzări. În această poziție, Cătălin Ilciuc va coordona funcțional și administrativ Departamentul Corporate și IMM, Departamentul Retail, precum și Direcția Marketing și Comunicare, având un rol-cheie în consolidarea activității comerciale a băncii. Cu o...
13:45
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei , Anca Dragu, a participat astăzi la Forumul Europei Centrale și de Est de la Viena, cel mai important eveniment dedicat piețelor financiare din regiune, organizat sub egida Financial Times.Anca Dragu a participat în calitate de speaker în cadrul panelului dedicat băncilor centrale, alături de guvernatori și viceguvernatori din state ale Europei...
12:00
Tinerii din Franța și Spațiul Economic European, eligibili pentru stagii în Republica Moldova # Banca Mea
Tinerii specialiști din Franța și din Spațiul Economic European, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în Republica Moldova, în cadrul filialelor companiilor franceze sau al partenerilor acestora. Guvernul a aprobat Acordul dintre Republica Moldova și Franța privind Programul de voluntariat internațional în întreprindere. Potrivit autorităților,...
11:45
11:00
Alexandru Sonic, vicepreședinte al maib, responsabil de Divizia Corporate și Investiții, a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Bursa Internațională a Moldovei. Numirea are loc la început de an și este văzută de către bancă drept un pas important pentru dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova, într-un context în care consolidarea mecanismelor investiționale și...
10:45
08:30
Moldovenii ar putea rămâne cu mai mulți bani din salarii: Ministerul Finanțelor propune reducerea impozitelor # Banca Mea
Moldovenii ar putea rămâne cu mai mulți bani din salarii, dacă impozitele pe muncă vor fi reduse, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit newsmaker.md, oficialul susține că taxele ridicate pe salarii descurajează plata transparentă a veniturilor și limitează capacitatea întreprinderilor de a obține profit. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la...
13 ianuarie 2026
17:30
IMM-urile pot accesa finanțare prin „FACEM Impact”, cu credite de până la 5 milioane de lei # Banca Mea
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova pot accesa produsul de finanțare „FACEM Impact” prin intermediul mai multor bănci comerciale, după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a semnat acorduri de colaborare în cadrul proiectului „Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Germaniei prin Banca Germană de Dezvoltare . În...
14:15
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 15 ianuarie 2026 este termenul-limită pentru depunerea dării de seamă CAS18–AN, aferentă anului 2025. Declarația se adresează persoanelor fizice care lucrează pe cont propriu, nu au angajați și nu sunt pensionari, persoane cu dizabilități sau salariați cu contract individual de muncă. Mai exact, este vorba despre: fondatorii de întreprinderi...
11:30
Un număr de 241 de freelanceri din Republica Moldova au făcut deja primul pas spre desfășurarea legală și simplificată a activității independente, folosind noul regim fiscal destinat freelancerilor, potrivit informațiilor oficiale. Datele arată un interes tot mai mare pentru această formă de muncă, care permite prestarea legală a serviciilor, cu proceduri simple de înregistrare și taxe reduse. Autoritățile subliniază că noul regim oferă o alternativă clară pentru cei care doresc să își transform...
11:00
Dacă ai economii pe care nu plănuiești să le folosești în perioada următoare, ProCredit Bank îți pune la dispoziție Depozitul ProClassic, soluția simplă și sigură de economisire în euro. În varianta de deschidere online, depozitul oferă o dobândă anuală de 3%, cu rată fixă, pentru o perioadă de 36 de luni. Depozitul ProClassic poate fi deschis în MDL, EUR sau USD, pentru termene cuprinse între...
09:00
Trecerea Bulgariei la moneda euro, gândită ca un proces simplu de conversie, a fost însoțită de creșteri rapide de prețuri în primele zile ale lunii ianuarie 2026. În numeroase cazuri, ajustările au depășit conversia oficială de 1 euro = 1,95583 leva, generând nemulțumiri în rândul populației. Potrivit Profit.ro, care citează presa bulgară, unele scumpiri nu pot fi justificate prin costuri...
01:30
Prețurile de consum din Republica Moldova au crescut cu 6,8% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, aceasta fiind cea mai mică rată anuală a inflației înregistrată pe parcursul anului 2025. Potrivit Biroul Național de Statistică, în luna decembrie 2025, prețurile au fost cu 0,9% mai mari comparativ cu luna noiembrie. Creșterea lunară a fost determinată în principal de scumpirea serviciilor,...
12 ianuarie 2026
19:15
Prețurile de consum din Republica Moldova au crescut cu 6,8% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, aceasta fiind cea mai mică rată anuală a inflației înregistrată pe parcursul anului 2025. Potrivit Biroul Național de Statistică, în luna decembrie 2025, prețurile au fost cu 0,9% mai mari comparativ cu luna noiembrie. Creșterea lunară a fost determinată în principal de scumpirea serviciilor,...
19:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, solicită introducerea unui plafon care să limiteze dobânzile la cardurile de credit la maximum 10%, pentru o perioadă de un an. Potrivit profit.ro, inițiativa ar urma să fie aplicată începând cu 20 ianuarie 2026, la un an de la revenirea lui Trump la Casa Albă, și vizează reducerea costurilor suportate de consumatorii americani. Donald Trump susține că...
16:00
Statul revine pe piață cu VMS: dobânzi de până la 7,35% la subscrierea din ianuarie 2026 # Banca Mea
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12–21 ianuarie 2026, o nouă subscriere de valori mobiliare de stat , oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi în obligațiuni de stat prin intermediul platformei digitale eVMS.md. În cadrul acestei sesiuni, investitorii pot alege între două tipuri de obligațiuni de stat:maturitate de 1 an, cu rată anuală a dobânzii de 7,00%;maturitate de 4...
14:00
În perioada 10–12 februarie 2026, în municipiul Orhei, se va desfășura cea de-a cincea rundă a programului de instruiri gratuite dedicat antreprenorilor începători, precum și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere. Programul se adresează participanților din raioanele Orhei, Telenești, Sîngerei, Rezina și Criuleni. Inițiativa este implementată în parteneriat cu Proiectul „Moldova...
11:45
maib a lansat o nouă emisiune de obligațiuni corporative, în valoare de 150 milioane lei # Banca Mea
Începând cu 12 ianuarie 2026, maib lansează a noua emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică. Subscrierea este deschisă până la 2 februarie 2026, inclusiv. Potrivit anunțului băncii, sunt disponibile 7.500 de obligațiuni, cu o valoare totală de 150 milioane lei, fiecare având o valoare nominală de 20.000 lei. Rata dobânzii pentru primul an de...
09:45
Energbank propune persoanelor fizice un credit de consum fără gaj, destinat finanțării cheltuielilor importante, cu sumă maximă de până la 400.000 MDL și dobândă fixă avantajoasă. Creditul este acordat cu o dobândă fixă de 8,90% pe an, valabilă până la 20 ianuarie 2027, fără comisioane de acordare sau administrare. Dobânda anuală efectivă constituie 9,21%. Potrivit exemplului prezentat de bancă,...
08:45
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost finanțată plata compensațiilor la energie, acordate sub formă de plată monetară, în valoare de 464,1 milioane de lei. Totodată, pentru pensii și alocații sociale au fost alocate 130 milioane de lei. Banii pot fi ridicați după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice MPay, în funcție de metoda de încasare...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.