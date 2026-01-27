Nicanor Ciochină revine în instanță mai devreme decât era planificat: vor fi reluate pledoariile

15:30

Ce pot face europenii pentru a răspunde atitudinii din ce în ce mai imprevizibile a președintelui american Donald Trump? Cum pot ei contracara acțiunile de forță prin care Statele Unite nu numai că se dezangajează, dar, dimpotrivă, vizează acapararea Groenlandei? Ei bine, există câteva căi prin care Donald Trump ar putea fi liniștit. Lucian Pîrvoiu ne spune care sunt acestea.