Maia Sandu a adoptat recent al doilea câine fără stăpân. Ce a spus la Strasbourg despre problema câinilor fără adăpost

Arheologii au descoperit într-o peșteră din Indonezia cel mai vechi exemplu cunoscut de artă rupestră din lume, o descoperire care întărește ipoteza unei rute timpurii de migrație umană prin Asia de Sud-Est către Australia, transmite The Guardian. Un șablon roșu al unei mâini, imprimat pe peretele unei peșteri din Indonezia, reprezintă cea mai veche formă [...]