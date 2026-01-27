Ai o carte preferată? Cum o poți transforma într-un book trailer premiat
ZdGust, 27 ianuarie 2026 11:20
Un concurs național de book trailer-e este organizat pentru elevii de gimnaziu și liceu din Republica Moldova, cu scopul de a încuraja lectura și creativitatea prin realizarea unor materiale video inspirate din cărțile preferate, anunță Ministerul Culturii. Elevii pasionați de lectură și creație video pot participa la Concursul Național de Book Trailer-e, realizând videoclipuri verticale [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 5 minute
11:30
Ai o carte preferată? Pașii prin care elevii pot participa la concursul național de book trailer-e # ZdGust
Un concurs național de book trailer-e este organizat pentru elevii de gimnaziu și liceu din Republica Moldova, cu scopul de a încuraja lectura și creativitatea prin realizarea unor materiale video inspirate din cărțile preferate, anunță Ministerul Culturii. Elevii pasionați de lectură și creație video pot participa la Concursul Național de Book Trailer-e, realizând videoclipuri verticale [...]
Acum 15 minute
11:20
Un concurs național de book trailer-e este organizat pentru elevii de gimnaziu și liceu din Republica Moldova, cu scopul de a încuraja lectura și creativitatea prin realizarea unor materiale video inspirate din cărțile preferate, anunță Ministerul Culturii. Elevii pasionați de lectură și creație video pot participa la Concursul Național de Book Trailer-e, realizând videoclipuri verticale [...]
Acum 4 ore
09:10
VIDEO: Nuntă ca odinioară, în cort, la Feștelița. Cine sunt mirii care au readus tradițiile de altădată # ZdGust
Un cuplu din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, și-a organizat nunta ca pe vremuri, implicând aproape întreg satul – de la decorarea cortului cu covoare tradiționale, până la pregătirea bucatelor și momentele de veselie, potrivit Studio L. O astfel de nuntă și-au dorit Tudor, angajat al Poliției de Frontieră, și soția sa, Eugenia, asistentă medicală [...]
Acum 24 ore
16:30
Mai multe orașe europene au foarte mulți vizitatori în sezonul turistic, ceea ce poate transforma călătoria într-o experiență stresantă. Un studiu a identificat cele mai aglomerate orașe turistice din Europa, în funcție de raportul dintre turiști și localnici, scrie Express. Experții au realizat un studiu care a arătat că în aceste orașe există mai mulți [...]
15:20
Alergiile de iarnă sunt confundate adesea cu „răceala fără sfârșit”. Semnele care le diferențiază și ce măsuri sunt recomandate # ZdGust
Iarna, copiii petrec mai mult timp în casă, cu ferestrele închise și caloriferele încălzite. Exact acest „confort” face ca alergiile la praf, acarieni și mucegai să explodeze, iar multe familii ajung să trăiască luni la rând cu ceea ce pare a fi o „viroză interminabilă”. Diferența este că, în alergii, problema nu e frigul de [...]
14:10
Cuptorul este probabil aparatul electrocasnic care acumulează cea mai mare cantitate de murdărie și cel mai greu de curățat. Pentru a elimina toată grăsimea și resturile alimentare acumulate, apelăm adesea la produse chimice agresive care, deși sunt eficiente, pot fi extrem de dăunătoare pentru sănătate, notează G4Food. Poate nu știai dar îl poți curăța și [...]
13:10
Fără echipament de protecție: cine este alpinistul care a escaladat un celebru zgârie-nori din Taiwan # ZdGust
Alpinistul american Alex Honnold a escaladat duminică, 25 ianuarie, zgârie-norul Taipei 101 din Taiwan fără frânghii sau echipament de protecție, parcurgând cei 508 metri în puțin peste 90 de minute, transmite sky news. În vârstă de 40 de ani, Honnold este renumit pentru stilul său „free solo”, realizat fără protecții, și pentru performanța din 2017, [...]
12:10
Peștele este cunoscut pentru beneficiile sale pentru sănătate, fiind un aliment nutritiv pe care ar trebui să îl consumăm în mod regulat. Este bogat în proteine și acizi grași omega-3, ceea ce favorizează sănătatea inimii și contribuie la reducerea nivelului de colesterol. În plus, conține vitamine precum B12, B6 și B3, și minerale precum iodul, potasiul [...]
Ieri
11:10
Calitatea izolației unei locuințe influențează direct eficiența energetică și durabilitatea construcției. Modul și nivelul de izolare sunt factori decisivi nu doar pentru consumul total de energie, ci și pentru confortul locuirii și durata de viață a clădirii. Țările adoptă soluții diferite în ceea ce privește izolarea. În timp ce în multe regiuni se utilizează frecvent [...]
10:10
Designerul Hermès și-a luat rămas-bun după 37 de ani, prezentând ultimul show de modă masculină la Paris # ZdGust
Creatoarea de modă pentru linia masculină a casei Hermès, Véronique Nichanian, și-a prezentat sâmbătă, 24 ianuarie, la Paris, ultima colecție, după aproape patru decenii în această funcție. La 71 de ani, ea se pregătește să predea ștafeta tinerei creatoare britanice Grace Wales Bonner, transmite Reuters. Modelele au defilat purtând helanci din mătase combinate cu pantaloni [...]
25 ianuarie 2026
15:40
Ada Lupu s-a născut la Botoșani, România. Și-a făcut studiile la Universitatea de Arte „George Enescu”, Facultatea de Teatru, unde a făcut și un master în actorie, după care și-a continuat studiile la Școala Doctorală de Teatru din Iași. Este actriță la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Vorbește româna, engleza, franceza, rusa. În serialul [...]
15:10
Un film realizat în R. Moldova de-a lungul a șapte ani, premiat în cadrul Festivalului de Film de la Trieste, Italia. „Nu am cuvinte” # ZdGust
Documentarul „Electing Ms Santa”, realizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a câștigat Premiul Special Inițiativa Central-Europeană (Special Award – CEI Award) în cadrul Festivalului de Film de la Trieste, Italia. „Nu am cuvinte”, a scris producătorul Ion Gnatiuc. Elena Cernei, protagonista documentarului, este o femeie dintr-un sat îndepărtat al Moldovei, cunoscută pentru [...]
14:00
Dacă există un nutrient despre care se vorbește frecvent pe jumătate, acela este fibra. Pe de o parte, știm că „face bine intestinului”, pe de altă parte, mulți părinți o asociază imediat cu balonarea, burtica tare sau, paradoxal, constipația copilului lor. Adevărul, ca adesea în nutriția pediatrică, depinde de cum și când. Publicația italiană explică [...]
13:00
Menta, bogată în vitamine și săruri minerale, cu proprietăți curative și calmante pronunțate, este foarte răspândită și ușor de cultivat acasă, fiind o plantă destul de rezistentă. Folosită pe scară largă în cosmetică pentru produse dedicate îngrijirii pielii și părului, această plantă prețioasă are o utilizare vastă și în gastronomie, fiind un ingredient foarte versatil, [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Rapid, sățios și perfect echilibrat nutrițional, acest mic dejun combină cremozitatea avocado-ului cu consistența unui ou fiert tare. Rezultatul? O masă simplă, ideală pentru diminețile în care vrei ceva bun fără să pierzi timp, notează EatingWell. Ingrediente (1 porție) ¼ avocado 1 lingură țelină, tocată mărunt ½ linguriță suc de lămâie ½ linguriță sos iute [...]
24 ianuarie 2026
13:30
De la miere la cimbru: ce remedii naturale pot fi folosite pentru combaterea tusei și a afecțiunilor de sezon # ZdGust
Odată cu venirea iernii, reapar afecțiunile tipice sezonului rece: tusea, durerile de gât și răceala sunt printre cele mai neplăcute și debilitante simptome. Deși este un mecanism de apărare al organismului, esențial pentru eliminarea mucusului și a substanțelor străine, tusea – mai ales atunci când persistă – poate deveni extrem de supărătoare, poate perturba odihna [...]
11:50
Cum își pot organiza adolescenții timpul fără stres. 10 recomandări pentru părinți și copii # ZdGust
Pentru cei mai mulți, adolescența vine cu așteptări mari: teme, sport, activități sociale și presiuni legate de viitor. Atunci când un adolescent nu are instrumente simple pentru a împărți timpul și sarcinile, poate simți stres, anxietate sau epuizare. Mai mult, un program haotic sau lipsa de ritm pot afecta somnul, alimentația și starea generală de [...]
10:00
Simplu, rapid și echilibrat nutrițional: acest taco de mic dejun demonstrează că mâncarea sănătoasă nu trebuie să fie complicată. Cu ingrediente la îndemână și un timp minim de preparare, rețeta este ideală pentru diminețile aglomerate recomandă EatingWell. Ingrediente (Rețeta originală – 1 porție) 1 linguriță ulei de avocado sau ulei de rapiță 1 tortilla de [...]
23 ianuarie 2026
21:40
VIDEO | Șapte tătici și fetițele lor au impresionat juriul de la Românii au Talent: „Ați fost adorabili!” Patru de „DA” pentru Studio Acrobatic Show din Chișinău # ZdGust
Studio Acrobatic Show din Chișinău a făcut spectacol total pe scena „Românii au talent”. Fetițele, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, au dansat alături de tații lor și au primit patru de „DA” din partea ajuraților. Andra: „M-am topit. Cred că e tare frumos să dansezi cu copilul tău pe scenă. Momentul este [...]
18:50
Astăzi, 23 ianuarie, este sărbătorită Ziua Internațională a Scrisului de Mână, o ocazie de a evidenția importanța păstrării tradiției scrisului manual în era digitală. Ziua nu a fost aleasă întâmplător, are o poveste și semnificație, notează MediaFax. În această zi s-a născut John Hancock (1737), una dintre cele mai proeminente figuri ale Revoluției Americane, faimos [...]
15:30
Odată cu scăderea temperaturilor, organismul este mai expus răcelilor, gripei și virusurilor sezoniere. Deși nu există alimente „miraculoase” care să ne facă imuni, un stil de viață sănătos și o alimentație variată și echilibrată joacă un rol esențial în întărirea sistemului imunitar, reducerea inflamației și grăbirea recuperării, scrie cookist.it. Anumite alimente, bogate în micronutrienți și [...]
14:30
Locuitor din Crocmaz, despre drona căzută la 20 m de casa părinților săi: „Mă șochează reacția online” # ZdGust
În dimineața zilei de joi, 22 ianuarie, în jurul orei 9:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui martor, mama sa a sunat speriată în jurul orei 9 dimineața, povestind că [...]
14:00
Reducerea timpului petrecut pe rețelele sociale îmbunătățește sănătatea mintală, arată un studiu # ZdGust
Tinerii care au renunțat la rețelele sociale timp de șapte zile au raportat mai puține simptome de anxietate, depresie și insomnie, potrivit unui studiu publicat recent în JAMA Network Open. Cercetarea, coordonată de o echipă de la Harvard Medical School, a urmărit comportamentul și starea emoțională a sute de participanți cu vârste între 18 și 24 [...]
12:50
Astăzi, 23 ianuarie, este sărbătorită Ziua Internațională a Scrisului de Mână, o ocazie de a evidenția importanța păstrării tradiției scrisului manual în era digitală. Ziua nu a fost aleasă întâmplător, are o poveste și semnificație, notează MediaFax. În această zi s-a născut John Hancock (1737), una dintre cele mai proeminente figuri ale Revoluției Americane, faimos [...]
11:40
Toată lumea știe că alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice sunt motive evidente pentru creșterea în greutate. Însă mediul în care trăim și stresul pot fi, de asemenea, factori determinanți atunci când ne îngrășăm, notează La Vanguardia. Există însă și alte cauze, mai puțin evidente, care favorizează acumularea kilogramelor în plus. Universitatea Harvard a publicat [...]
10:30
Turneul Unirii revine la Iași: două spectacole-emblemă ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” # ZdGust
De doisprezece ani la rând sărbătorim Ziua Unirii Principatelor la Iași. Teatrul Național „Mihai Eminescu” va juca două spectacole emblematice pe scena mare a teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași în cadrul proiectului TEATRUL ROMÂNESC CHIȘINĂU-IAȘI-BUCUREȘTI, ajuns la cea de a XII-a ediție. Cele două spectacole PATIMILE DUPĂ IOV și RICHARD al III-lea reflectă frământările [...]
10:00
Smochinele sunt printre cele mai savuroase fructe, dulci, suculente și pline de nutrienți. Bogate în fibre, antioxidanți și minerale esențiale, ele pot transforma un mic dejun obișnuit într-o experiență rafinată și sănătoasă, scrie G4Food. Aceste trei variante pot fi pregătite în mai puțin de 10 minute. Smochinele nu sunt doar un desert natural, ci și [...]
22 ianuarie 2026
17:30
Studiu/ Persoanele care urmăresc seriale în mod compulsiv sunt mai predispuse la sentimentul de singurătate # ZdGust
Persoanele care ajung să urmărească seriale compulsiv sunt mai predispuse să se simtă singure, arată un studiu publicat în revista PLOS One, care sugerează că binge-watching-ul (vizionarea compulsivă) poate deveni o strategie de compensare a izolării sociale, transmite EuroNews. Cercetarea a fost realizată de Xiaofan Yue și Xin Cui, de la Universitatea Huangshan din China, [...]
17:20
Persoanele care ajung să urmărească seriale compulsiv sunt mai predispuse să se simtă singure, arată un studiu publicat în revista PLOS One, care sugerează că binge-watching-ul (vizionarea compulsivă) poate deveni o strategie de compensare a izolării sociale, transmite EuroNews. Cercetarea a fost realizată de Xiaofan Yue și Xin Cui, de la Universitatea Huangshan din China, [...]
17:00
Persoanele cu „dependență de vizionare excesivă” sunt mai predispuse la singurătate, arată un studiu # ZdGust
Persoanele care ajung să urmărească seriale compulsiv sunt mai predispuse să se simtă singure, arată un studiu publicat în revista PLOS One, care sugerează că binge-watching-ul (vizionarea compulsivă) poate deveni o strategie de compensare a izolării sociale, transmite EuroNews. Cercetarea a fost realizată de Xiaofan Yue și Xin Cui, de la Universitatea Huangshan din China, [...]
14:50
Mulți oameni cresc cu ideea că frigul provoacă răceli și gripă. Ieșitul afară fără haină, respirația aerului rece sau statul în ploaie ori ninsoare sunt adesea considerate cauze directe ale îmbolnăvirii. Deși această legătură pare firească, cercetările arată că realitatea este mai nuanțată, informează ScienceAlert. Frigul nu provoacă infecții. Răcelile și gripa sunt cauzate de virusuri, [...]
13:40
Poate părea simplu la prima vedere, dar pentru a arăta impecabil și pentru a te simți confortabil, trebuie să știi exact ce să cauți atunci când alegi o bluză. Fie că este vorba de o bluză casual pentru o zi de relaxare sau de una pentru birou, iată, potrivit MediaFax, câțiva pași care te vor [...]
12:40
Unul dintre cele mai lungi și mai neobișnuite poduri din lume este considerat de mulți șoferi și unul dintre cele mai înfricoșătoare. Lake Pontchartrain Causeway, din statul american Louisiana, se întinde pe aproape 24 de mile (aproximativ 38 de kilometri) și este cel mai lung pod continuu peste apă de pe planetă. Atât de lung [...]
11:40
Genele joacă un rol esențial în cât de mofturos este un copil la masă și în cât timp această reticență scade odată cu vârsta. Un studiu recent arată că sunt cazuri în care creierul unor copii este literalmente programat să proceseze mâncarea diferit și acești copii au nevoie de sprijin specific, nu doar de mai [...]
10:30
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță lista a top 10 angajatori din zona Centru a Republicii Moldova, care oferă locuri de muncă bine plătite, cu salarii cuprinse între 12.000 și 40.000 de lei lunar, potrivit ofertelor disponibile la data de 15 ianuarie 2026 și înregistrate în baza de date a instituției. TOP [...]
09:40
O fetiță de șase ani și-a pierdut întreaga familie în accidentul feroviar din Spania, fiind singura supraviețuitoare. Se întorceau dintr-o excursie # ZdGust
O fetiță de șase ani a fost găsită mergând singură pe șine duminică seara, după ce părinții, fratele și verișorul său și-au pierdut viața în coliziunea de mare viteză dintre două trenuri din sudul Spaniei. Copila fusese într-o excursie de familie pentru a vedea musical-ul „Regele Leu” la Madrid. Fetița, care nu a fost încă [...]
08:50
Cea mai veche artă rupestră din lume? O amprentă de mână, veche de aproape 70.000 de ani, descoperită într-o peșteră din Indonezia # ZdGust
Arheologii au descoperit într-o peșteră din Indonezia cel mai vechi exemplu cunoscut de artă rupestră din lume, o descoperire care întărește ipoteza unei rute timpurii de migrație umană prin Asia de Sud-Est către Australia, transmite The Guardian. Un șablon roșu al unei mâini, imprimat pe peretele unei peșteri din Indonezia, reprezintă cea mai veche formă [...]
21 ianuarie 2026
16:50
Prima apariție publică a lui David Beckham, după mesajul controversat al fiului său Brooklyn la adresa părinților # ZdGust
David Beckham a avut prima apariție publică la scurt timp după ce fiul său, Brooklyn Beckham, a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care a vorbit despre tensiunile din familia sa. Fostul fotbalist se află la Davos, unde a participat la mai multe discuții despre economie și industria sportului, context în care a [...]
14:50
„Cum să fii femeie și să rămâi întreagă la cap” – unde poate fi citită online cartea „Prețul Zâmbetului”, de Ionela Hadârcă # ZdGust
La începutul lunii decembrie 2025, Ionela Hadîrcă a lansat volumul „Prețul Zâmbetului”, o carte care aduce în prim-plan puterea femeii și capacitatea acesteia de a face față provocărilor cotidiene. Pornind de la experiența personală, În paginile cărții, autoarea punctează importanța solidarității între femei, subliniind că fericirea și echilibrul acestora depind de înțelegerea propriilor nevoi, inclusiv a [...]
14:40
Deși clasamentele de travel diferă de la o publicație la alta, unele destinații apar constant în recomandări. Analizând sugestiile a 10 mari publicații internaționale, Euronews a selectat locurile menționate cel mai frecvent pentru a afla care sunt destinațiile de neratat în următoarele 12 luni. Oulu, Finlanda Vizitatorii ajung la Oulu pentru aurora boreală și cultura [...]
13:50
VIDEO | „Jalea românească n-are nevoie dă instrumente vechi. O punem pă AI și tot ne rupe la corazon!” Cum a devenit virală Lolita Cercel, o artistă creată cu ajutorul inteligenței artificiale # ZdGust
Un canal de youtube cu muzică și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), creat pe 22 decembrie 2025, a reușit, în mai puțin de o lună, să devină viral și să adune peste 13 mii de abonați și aproape 1,5 milioane de vizionări. Pe canalul „Lolita Cercel”, așa cum a fost botezată artista creată [...]
13:20
Un nou studiu arată că persoanele care aleg să nu își publice viața pe social media pot dezvolta o încredere interioară mai puternică și relații mai sănătoase. Psihologii explică că abstinența de la postări online nu înseamnă izolare, ci o formă de protecție a sănătății mintale și a vieții private, notează MediaFax. Specialiștii în psihologie [...]
12:20
Stresul financiar, la fel de nociv pentru inimă ca fumatul și alimentația nesănătoasă. Care sunt pașii mici ce reduc tensiunea și cresc controlul # ZdGust
Stresul provocat de facturile neplătite, de chiria care trebuie achitată sau de datoriile acumulate poate afecta inima în aceeași măsură ca fumatul, hipertensiunea arterială sau diabetul, scrie HotNews. Aceasta este concluzia unui studiu amplu, publicat în revista Mayo Clinic Proceedings, care a inclus peste 280.000 de participanți. Cercetătorii au observat că persoanele care se confruntă [...]
11:30
Donarea de sânge salvează vieți și este sigură pentru majoritatea adulților sănătoși. Poți dona sânge integral o dată la 56 de zile, de până la șase ori pe an. Alte tipuri de donare, precum cea de trombocite sau plasmă, au reguli diferite. Este important să respecți intervalele recomandate între donări pentru a evita complicațiile, recomandă [...]
10:10
Ryanair îi răspunde lui Elon Musk: „Marea vânzare de locuri pentru idioți – pentru tine și alți idioți” # ZdGust
CEO-ul companiei irlandeze low-cost Ryanair, Michael O’Leary, a lansat marți o vânzare de bilete numită „Big «Idiot» Seat Sale”, ca parte a conflictului său cu miliardarul Elon Musk. O’Leary a anunțat totodată că va susține miercuri, 21 ianuarie, o conferință de presă la Dublin pentru a comenta „tantrumul” recent al lui Musk pe X, platforma [...]
20 ianuarie 2026
17:30
Viața și cariera legendarului creator de modă Valentino, reflectate într-o selecție de imagini # ZdGust
The Guardian prezintă o selecție de imagini din viața și cariera lui Valentino Garavani, care surprind momente definitorii ale parcursului său profesional. Decesul legendarului designer italian, fondatorul uneia dintre cele mai prestigioase case de modă din lume, a fost anunțat luni, 19 ianuarie, acesta stingându-se la vârsta de 93 de ani, la domiciliul său din [...]
16:30
Bună dispoziție în farfurie: ce spun specialiștii despre legătura dintre alimentație și emoții # ZdGust
Mesele bogate în zaharuri, grăsimi și calorii pot perturba ritmurile circadiene, pot afecta calitatea somnului și pot influența negativ producția de serotonină și dopamină, neurotransmițători esențiali pentru reglarea dispoziției, energiei și motivației, scrie cookist.it. Există alimente care ne pot ajuta să ne recăpătăm buna dispoziție, dar și strategii simple care pot combate starea de apatie. [...]
15:30
Secretele din familia Beckham ies la iveală: fiul cel mare vorbește despre control și manipulare # ZdGust
Brooklyn Peltz Beckham, în vârstă de 26 de ani și fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, a declarat public că nu dorește să se împace cu părinții săi, marcând ultimul capitol al unei dispute familiale intens mediatizate. El a publicat o serie de mesaje emoționante pe Instagram, în care îi acuză pe [...]
14:20
Cum congelăm corect alimentele, fără riscuri pentru sănătate. Ghid practic pentru mâncare crudă și gătită # ZdGust
Congelatorul poate fi un aliat important în bucătărie, dacă este folosit corect. În viața de zi cu zi, cumpărăm și gătim adesea mai mult decât avem nevoie, iar resturile sau porțiile prea mari ajung rapid în fața unei decizii: le consumăm imediat sau le punem la congelator. Potrivit unei analize realizate de Altroconsumo, simplul fapt [...]
13:20
Renunțarea la zahărul adăugat nu este ușoară, mai ales când gustările dulci sunt la îndemână. Totuși, există alternative care pot satisface pofta de dulce folosind doar ingrediente cu zaharuri naturale, precum fructele, curmalele sau unturile de nuci. O selecție realizată de publicația Eating Well, care cuprinde 11 rețete de gustări fără zahăr adăugat, propune soluții simple, hrănitoare [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.