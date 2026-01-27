Ai o carte preferată? Cum o poți transforma într-un book trailer premiat

14:20

Congelatorul poate fi un aliat important în bucătărie, dacă este folosit corect. În viața de zi cu zi, cumpărăm și gătim adesea mai mult decât avem nevoie, iar resturile sau porțiile prea mari ajung rapid în fața unei decizii: le consumăm imediat sau le punem la congelator. Potrivit unei analize realizate de Altroconsumo, simplul fapt [...]