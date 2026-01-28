Echipamente veterinare de ultimă generație, pentru colegiul din Brătușeni: Cehia a investit cinci milioane de lei

14:10

Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo, una dintre cele două gazde ale Jocurilor Olimpice de iarnă din acest an, cu o săptămână și jumătate înainte de startul oficial al competiției. Torța a ajuns la Cortina, o comunitate de 6 000 de locuitori din Alpii italieni, la exact 70 de ani de la debutul precedentelor Jocuri Olimpice de iarnă, găzduite de stațiunea italiană în anul 1956.