Moldova va participa pentru a 5-a oară în proba de schi fond la Jocurile Olimpice

20:20

O nouă etapă a Cupei Mondiale la biatlon are loc în Germania, la Ruhpolding. Pe distanța 7,5 km sprint, Alina Stremous s-a clasat pe locul 20, cu rezultatul 20 minute și 14,9 secunde. La poligonul de tragere, ea nu a avut nici o ratare. Este pentru a treia oară în acest sezon când Alina Stremous … Articolul O nouă clasare în Top 20 pentru Alina Stremous la Cupa Mondială de biatlon apare prima dată în Olympic Moldova.