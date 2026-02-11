Alina Stremous a debutat cu un loc 14 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

20:10

– Nu m-am așteptat la un oricare rezultat. Aici pentru mine sunt condiții mai grele la tragere. M-am străduit, dar am avut 3 ratări la tragere. Totuși sunt mulțumit de cursa mea. Am căpătat mai multă încredere de-a lungul cursei. Să nu uităm că am concurat cu cei mai buni biatloniști din lume. – La … Articolul Pavel Magazeev: ”La Anterselva nu e cel mai ușor traseu și trebuie să fii concentrat de la start până la final” apare prima dată în Olympic Moldova.