Maksim Makarov a ocupat locul 84 la individual la Milano Cortina 2026
Olympic, 10 februarie 2026 19:00
Biatlonistul Maksim Makarov s-a clasat pe locul 84 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în proba 20 km individual. El a înregistrat rezultatul 1:04:54.4. Campion olimpic a devenit norvegianul Johan Botn (51:31.5), fiind urmat de francezul Eric Perrot (51:46.3) și norvegianul Sturla Laegreid (52:19.9). Articolul Maksim Makarov a ocupat locul 84 la individual la Milano Cortina 2026 apare prima dată în Olympic Moldova.
19:00
18:50
Biatlonistul Pavel Magazeev s-a clasat pe locul 45 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în proba 20 km individual. El a înregistrat rezultatul 58:02.3. Campion olimpic a devenit norvegianul Johan Botn (51:31.5). La ediția trecutǎ a Olimpiadei Beijing 2022, Magazeev a ocupat locul 26 cu rezultatul 52:41.7. Articolul Pavel Magazeev s-a clasat pe locul 45 la individual la Milano Cortina 2026 apare prima dată în Olympic Moldova.
09:50
Secretarul general al Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Zalina Marghieva, își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Este singura sportivă din Moldova care a participat la 5 ediții ale Jocurile Olimpice și cel mai bun produs al atletismului moldovenesc de la declararea independenţei: locul 5 la Jocurile Olimpice și locul 4 la Campionatul Mondial, fiind în … Articolul La mulți ani, Zalina Marghieva! apare prima dată în Olympic Moldova.
19:40
Schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor debuta la o ediție a Jocurilor Olimpice, pe 12 și 13 februarie. Până atunci, ei vor fi portdrapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere din 6 februarie. ”Sunt emoții foarte mari pentru că acum 20 de ani mama mea a fost la fel portdrapel la Jocurile Olimpice”, a … Articolul Schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor debuta la o ediție a Jocurilor Olimpice apare prima dată în Olympic Moldova.
15:40
Sportivii moldoveni au luat drumul spre Italia, acolo unde în câteva zile va lua startul cel mai important eveniment al anului, Jocurile Olimpice de iarnă. Ultimele concursuri din cadrul Campionatului European de biatlon din Norvegia au fost cele de ștafetă. În proba masculină, lotul Moldovei s-a clasat pe locul 17 din 24 de echipe. Mihail … Articolul Ultima repetiție înaintea Jocurilor Olimpice din Italia apare prima dată în Olympic Moldova.
13:50
Comitetul Naţional Olimpic și Sportiv transmite condoleanţe familiei, prietenilor, colegilor, odată cu trecerea în neființă, a vicedirectorului Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale, Ludmila Tatar. Ludmila Tatar a fost un profesionist dedicat, un om de o aleasă ținută morală și un sprijin constant a mișcării olimpice, a sportivilor de performanță și a întregei comunități sportive. … Articolul Necrolog apare prima dată în Olympic Moldova.
12:00
Judocanul Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la European Open, care s-a desfǎşurat la Sofia. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 81 kg, cu grecul Aris Zaragkas, georgianul Giorgi Sherazadishvili, bulgarii Georgi Gramatikov și Hristo Valkov. Ciprian a fost învins în semifinale de spaniolul Jose Izquieta. Articolul Judocanul Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la European Open apare prima dată în Olympic Moldova.
12:20
Mesaj de felicitare al Președintelui CNOS Nicolae Juravschi cu ocazia aniversării de 35 de ani a CNOS din Republica Moldova # Olympic
Stimați membri ai CNOS, Stimați prieteni ai Mișcării Olimpice, În data de 29 ianuarie 2026, CNOS din Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la fondarea instituției. Aniversarea de 35 de ani a CNOS din Republica Moldova este sărbătoarea tuturor celor care sunt pasionați de sport, care cred în visul olimpic și împărtășesc aceleași valori: … Articolul Mesaj de felicitare al Președintelui CNOS Nicolae Juravschi cu ocazia aniversării de 35 de ani a CNOS din Republica Moldova apare prima dată în Olympic Moldova.
17:40
Dragi membri ai CNOS, În spiritul responsabilității față de mediu și al valorilor olimpice, în cadrul acestui proces am optat pentru soluții digitale, reducând semnificativ consumul de hârtie.Datorită acestei abordări ECO, am reușit să economisim peste 4.000 de foi de hârtie, contribuind astfel la protejarea mediului și la utilizarea eficientă a resurselor. Vă mulțumim pentru … Articolul DOC | Adunarea Generală ordinară 2026 apare prima dată în Olympic Moldova.
12:00
Moldova a mai avut reprezentanți la schi fond la Jocurile Olimpice din 2006 (Ilia Bria și Sergiu Balan), 2010 (Alexandra Camenșcic și Sergiu Balan), 2014 (Alexandra Camenșcic și Victor Pînzaru) și 2018 (Nicolae Gaiduc). De această dată vor concura Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici (antrenori: Nadejda Bria și Nicolae Gaiduc). Întrecerile la schi fond vor … Articolul Moldova va participa pentru a 5-a oară în proba de schi fond la Jocurile Olimpice apare prima dată în Olympic Moldova.
11:30
17:50
Sportivii moldoveni au debutat la Jocurile Olimpice de iarnă în 1994, la Lillehammer. De atunci, Moldova a participat la 7 ediții în proba de biatlon, excepție fiind Pyeongchang 2018. Elena Gorohov a concurat la 4 ediții, dar cele mai bune rezultatele le-au obținut Natalia Levcenkova (locul 8 la 15 km individual în 2006) și Alina … Articolul Moldova va concura pentru a 8-a oară în proba de biatlon la Jocurile Olimpice apare prima dată în Olympic Moldova.
11:30
Țintașa Anna Dulce a triumfat la un turneu H&N Cup, organizat la Munchen. Eleva lui Oleg Moldovan a concurat în proba de pistol, zece metri, aer comprimat, la nivel de junioare. Cu un total de 240,9 puncte, ea a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Podiumul a fost completat de croata … Articolul Țintașa Anna Dulce a cucerit prima medalie în 2026 apare prima dată în Olympic Moldova.
14:50
Republica Moldova va avea 5 sportivi la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, programate în perioada 6-22 februarie. Este vorba de biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici. Patru sportivi vor intra în concurs pe 10 februarie, în timp ce Alina Stremous va susține prima probă pe … Articolul Republica Moldova va avea 5 sportivi la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina apare prima dată în Olympic Moldova.
17:00
Dublul campion olimpic, canoistul Viktor Reneiski a împlinit astăzi 59 de ani. Alături de Nicolae Juravschi, sportivul originar din Babruisk a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988, când s-a impus pe distanțele de 500 și 1000 de metri. De asemenea, dubloul Juravschi – Reneiski a cucerit medalia de argint la Jocurile … Articolul La mulți ani, Viktor Reneiski! apare prima dată în Olympic Moldova.
18:20
La data de 21-22 ianuarie 2026 are loc Kick-off Meeting STRONG, organizat în cadrul Proiectului Internațional ”Supporting the Implementation of Athlete’s Rights and Responsibilities in National Olympic Committees”, STRONG, 101244789. ERASMUS-SPORT-2025-CSP, finanțat de Comisia Europeană. Evenimentul s-a desfășoară în orașul Brussel (Belgia) în casa tuturor Comitetelor Naționale Olimpice din Europa – Comitetul Olimpic European. În cadrul evenimentului participă … Articolul Un pas important pentru drepturile sportivilor: Proiectul STRONG lansat la Bruxelles apare prima dată în Olympic Moldova.
13:20
Articolul Raport de activitate al Comitetului Executiv | CNOS 2025 apare prima dată în Olympic Moldova.
13:50
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a CNOS din 30 ianuarie 2026 Raportul de activitate al CNOS pentru perioada ianuarie-decembrie 2025. Raportor – Nicolae JURAVSCHI, Președinte Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere CNOS pentru perioda ianuarie- decembrie 2025. Raportor – Simion GRIȘIUC, președinte. Raportul Comisiei de Cenzori asupra cheltuielilor realizate de CNOS pentru … Articolul Adunarea Generală 2026 | Ordinea de zi apare prima dată în Olympic Moldova.
11:10
La amiaza zilei de 19 ianuarie 2026, promotorii Mișcării Olimpice din Republica Moldova au ajuns în satul Caracușenii Vechi, raionul Briceni, unde Liceul Teoretic „Constantin Stamati-Ciurea” a găzduit prima Lecție Olimpică a anului. Întâmpinați cu multă căldură și entuziasm, reprezentanții Comitetului Național Olimpic și Sportiv, alături de membrii Academiei Olimpice, le-au vorbit copiilor despre valorile … Articolul Prima Lecție Olimpică din 2026 apare prima dată în Olympic Moldova.
20:20
O nouă etapă a Cupei Mondiale la biatlon are loc în Germania, la Ruhpolding. Pe distanța 7,5 km sprint, Alina Stremous s-a clasat pe locul 20, cu rezultatul 20 minute și 14,9 secunde. La poligonul de tragere, ea nu a avut nici o ratare. Este pentru a treia oară în acest sezon când Alina Stremous … Articolul O nouă clasare în Top 20 pentru Alina Stremous la Cupa Mondială de biatlon apare prima dată în Olympic Moldova.
18:10
Etapă importantă în implementarea proiectului „Integrity Atlas”: Work Meeting on Research Tools (Part 2) # Olympic
La data de 14 ianuarie 2026 a avut loc Work Meeting on Research Tools (part 2), organizat în cadrul Proiectului Internațional „Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood Region” (101184122, ERASMUS-SPORT-2024-CB), finanțat de Comisia Europeană, prin European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Evenimentul s-a desfășurat în format on-line, reunind experți și reprezentanți ai instituțiilor partenere. În cadrul ședinței … Articolul Etapă importantă în implementarea proiectului „Integrity Atlas”: Work Meeting on Research Tools (Part 2) apare prima dată în Olympic Moldova.
16:10
CNOS din Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la fondarea instituției. Congresul de constituire al CNO din Republica Moldova s-a desfășurat la 29 ianuarie 1991 în incinta Teatrului Luceafărul. De la includerea sa în Familia Olimpică, CNOS a devenit un membru activ al Mișcării Olimpice și un partener eficient și de încredere pentru CIO … Articolul Aniversarea de 35 de ani de la fondarea CNOS apare prima dată în Olympic Moldova.
11:50
Vladislav Ursu a cucerit Cupei Italiei la tenis de masă în componența echipei Top Spin Messina. Participantul Jocurilor Olimpice de la Paris a obținut două victorii la simplu, iar formația sa s-a impus cu 3-2. Vladislav Ursu i-a învins cu 3-0 pe John Oyebode și Marco Cappuccio. Articolul Vladislav Ursu a cucerit Cupa Italiei la tenis de masă apare prima dată în Olympic Moldova.
