Ultima repetiție înaintea Jocurilor Olimpice din Italia

12:20

Stimați membri ai CNOS, Stimați prieteni ai Mișcării Olimpice, În data de 29 ianuarie 2026, CNOS din Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la fondarea instituției. Aniversarea de 35 de ani a CNOS din Republica Moldova este sărbătoarea tuturor celor care sunt pasionați de sport, care cred în visul olimpic și împărtășesc aceleași valori: … Articolul Mesaj de felicitare al Președintelui CNOS Nicolae Juravschi cu ocazia aniversării de 35 de ani a CNOS din Republica Moldova apare prima dată în Olympic Moldova.