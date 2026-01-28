Trump spune că Iranul vrea să discute, în timp ce navele de război ale SUA au ajuns în apele din Orientul Mijlociu
Europa Libera Moldova, 28 ianuarie 2026 09:10
Mihail Nesteriuc, tânăr jurnalist de limbă rusă, cu origini moldo-ucrainene: Am învățat româna din podcasturi, nu la școală # Europa Libera Moldova
Mihail este un tânăr jurnalist de limbă rusă. Produce podcastul de dezbateri „ȘahDebat”, în care invită persoane cu viziuni diferite sau chiar diametral opuse și discută subiecte controversate și sensibile din diferite domenii – de la drepturile minorităților sexuale până la statutul de neutralitate sau o eventuală aderare a Republicii Moldova la NATO. Spune că-și dorește să dezvolte o cultură a dezbaterilor, mai ales în rândul publicului de limbă rusă. „În general, societatea e foarte polarizat...
În noua ediție „Istorii care contează” descoperim tineri care vin să studieze în R. Moldova. Florina-Elena călătorește săptămânal de la Huși la Chișinău pentru a studia pedagogia preșcolară la Universitatea „Ion Creangă”. Studenți indieni aleg Moldova pentru condiții bune, studii de calitate și prețuri accesibile, iar spitalele din țară oferă stagii pentru studenți internaționali....
O fermă de cai din regiunea Zaporojie din Ucraina, renumită pentru creșterea campionilor de curse, este expusă acum bombardamentelor rusești. Proprietarii nu pot muta caii într-un loc mai sigur, deoarece gheața a acoperit plasele anti-drone, făcându-le să atârne foarte jos peste drumuri și blocând astfel accesul camioanelor pentru transportul animalelor....
Dincolo de Știri | „Mai bine mai târziu decât niciodată”. De ce iese Moldova din CSI # Europa Libera Moldova
Analiștii politici Igor Boțan și Nicolae Negru au adus mai multe exemple de astfel de încălcări în raport cu Republica Moldova, începând cu implicarea Rusiei în războiul din Transnistria din 1992 și până la embargourile și taxele vamale impuse unilateral pentru produsele moldovenești, în 2013 și 2014, contrar acordului de liber schimb semnat în cadrul CSI. „Mai bine mai târziu decât niciodată, dar trebuia să se reacționeze. Faptul că nu se reacționează îi încurajează și mai mult pe cei de la Mos...
Mai bine mai târziu decât niciodată”. Negru și Boțan explică de ce iese Moldova din CSI # Europa Libera Moldova
Moldova trebuia să iasă demult din Comunitatea Statelor Independente, având în vedere că Rusia, care controlează organizația, a încălcat de multe ori acordurile ei. Așa au comentat invitații podcastului „Dincolo de Știri” anunțul Chișinăului că va denunța acordurile de bază și va părăsi oficial CSI....
Fotografii publicate pe 19 și 20 ianuarie arată urmările protestelor masive de la Teheran și care s-au extins în Iran în ultimele săptămâni, înainte de a fi înăbușite de aparatul de securitate al țării....
Sorin Ioniță și Vitalie Ciobanu, despre declarația unionistă a președintei Maia Sandu # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, președintele think-tankului EFOR de la București, Sorin Ioniță, și scriitorul Vitalie Ciobanu, de la Chișinău, dezbat polemica iscată în jurul declarației președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru unirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum. Invitații analizează reacțiile stârnite de această declarație și discută dacă unirea este o opțiune realistă. Ei abordează și modul în care cetățenii R. Moldova și ai Români...
Două note per semestru: Ce se schimbă în evaluarea elevilor și de ce profesorii contestă noile reguli # Europa Libera Moldova
Regulamentul revizuit le oferă profesorilor mai multă autonomie, numărul evaluărilor sumative și al notelor urmând să fie stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei și al curriculumului. Pentru liceeni, perioada de susținere a tezelor semestriale se extinde de la ultimele două săptămâni la întreaga lună finală a semestrului. Potrivit autorităților, astfel elevii vor avea mai mult timp pentru pregătire, iar presiunea asupra profesorilor se va reduce, ei având numeroase ac...
Grătare pe zăpadă și dansuri în aer liber: cum răspund locuitorii Kievului atacurilor rusești care au paralizat alimentarea cu energie # Europa Libera Moldova
Atacurile rusești au afectat mai puternic decât în iernile precedente alimentarea cu energie electrică, termică și apă în capitala Ucrainei, unde și gerul este mai aprig decât altădată. Dar locuitorii Kievului nu se dau bătuți, organizând petreceri pe zăpadă pentru a-și ridica moralul și a se încălzi....
Liceul „Petru Ștefănucă” din Ialoveni este singurul din R. Moldova care corespunde, la propriu, cerințelor naționale și internaționale de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități severe. Școala are rampe de acces, lift, bare de suport, clase adaptate și microbuze speciale. Aici, elevii cu nevoi speciale nu sunt separați sau marginalizați, ci integrați....
