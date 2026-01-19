Damir și Pînzari au fost condamnați pentru angajare fictivă în Poliție și ar urma să fie arestați

Europa Libera Moldova, 19 ianuarie 2026 15:30

Damir și Pînzari au fost condamnați pentru angajare fictivă în Poliție și ar urma să fie arestați

În România, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat pe 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, file din dosarul întocmit de Securitatea comunistă în iunie 1989. „Oaspeți străini” erau invitați atunci la București, Iași sau alte orașe pentru comemorarea a 100 de ani de la moartea poetului, printr-o serie de evenimente comemorative desfășurate de Republica Socialistă România. • „Ceea ce ne-a determinat să prezentăm ace...
Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent Embed Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent Embed În ciuda atacurilor rusești continue și a vremii aspre de iarnă, ucrainenii își continuă rutina zilnică, în timp ce întreruperile în alimentarea cu energie electrică și termică persistă în toată țara. ​...
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, explică de ce linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău nu este încă funcțională, dar susține că aceasta va aduce „mai multă siguranță” consumatorilor din primăvară....
Vorbind Europei Libere după un vot al Adunării Populare privind bugetul Consiliul Electoral local pe anul 2026 și bugetul alegerilor așteptate la primăvară, Cernev a spus că aceste decizii nu țin cont de prevederile noului Cod Electoral al Republicii Moldova și de lichidarea Curții de Apel de la Comrat. Deciziile operează cu noțiunea de „Comisie Electorală Centrală” a Găgăuziei în loc de „Consiliu Electoral Central” și spun că rezultatele alegerilor sunt validate de „Curtea de Apel Comrat”, care...
În contextul în care Iranul zguduit de proteste se confruntă de câteva zile cu o întrerupere a serviciilor digitale, impusă de regim, Radio Farda, parte a RFE/RL, a luat legătura cu iranieni aflați în afara țării care nu pot comunica cu familiile lor. Din motive de siguranță, unii dintre cei care au răspuns au cerut să rămână anonimi, în timp ce alții au solicitat să fie utilizate doar prenumele lor....
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, regizoarea documentarului „Electing Ms Santa”, Raisa Răzmeriță, și protagonista acestuia, Elena Cernei, vorbesc despre filmul premiat recent la festivalul internațional Black Nights Film Festival de la Tallinn. Pornind de la istoria Elenei Cernei, activistă civică ce se confruntă cu o dizabilitate fizică și care joacă an de an rolul lui Moș Crăciun în comunitate, filmul urmărește viața acesteia pe parcursul a șapte ani....
Asemeni liderilor UE, șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, a spus, într-o declarație postată pe rețele, că legitimitatea regimului lui Maduro a fost mult timp contestată atât pe plan intern, cât și internațional și că „este esențial să se asigure o tranziție democratică care să răspundă nevoilor și intereselor poporului din Venezuela”. În opinia analistului politic Igor Boțan, R. Moldova „a procedat corect în această situație destul de delicată”, luând o poziție prudentă, după exemplul UE....
Reacția oficială a Chișinăului la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către SUA este „adecvată” și racordată la poziția Uniunii Europene, în conformitate cu Acordul de Asociere și cu statutul de țară candidată la aderare, susțin invitații podcastului „Dincolo de Știri”. ...
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, regizoarea documentarului „Electing Ms Santa”, Raisa Răzmeriță, și protagonista acestuia, Elena Cernei, vorbesc despre filmul premiat recent la festivalul internațional Black Nights Film Festival de la Tallinn....
Nu este clar când, cum sau chiar dacă va exista o creștere masivă a producției de petrol în Venezuela și introducerea lui pe piață, dar Trump a sugerat că exact asta vor face firmele americane. Țițeiul extra-greu din Venezuela este foarte căutat, deoarece este ideal pentru rafinăriile specializate - inclusiv cele din sudul SUA. Ele dispun de unități de cocsificare care le permit să prelucreze acest petrol dens în produse cu marjă ridicată, precum benzina și motorina. Situația fiind încă în evolu...
