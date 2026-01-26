Cinci martori vor fi aduși silit la procesul lui Plahotniuc. Printre ei, Marian Lupu și Emma Tăbîrță
Europa Libera Moldova, 26 ianuarie 2026 13:10
Cinci martori vor fi aduși silit la procesul lui Plahotniuc. Printre ei, Marian Lupu și Emma Tăbîrță
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:40
Acum 2 ore
12:20
Acum 6 ore
09:00
Ieri
10:10
10:00
08:10
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
10:00
08:10
23 ianuarie 2026
18:00
13:10
09:50
22 ianuarie 2026
15:20
14:50
14:40
12:00
12:00
11:20
Cele mai puternice ninsori din ultimii 60 de ani au lovit peninsula Kamceatka. Troiene uriașe blochează intrările în clădiri, iar mașinile sunt complet îngropate sub zăpadă. Imaginile reale sunt atât de extreme, încât par ireale. Impresionați, oamenii nu au ezitat să recurgă la videouri generate de IA, ca să exprime toată grandoarea și dimensiunea dezastrului....
10:10
21 ianuarie 2026
19:00
18:10
Sorin Ioniță și Vitalie Ciobanu, despre declarația unionistă a președintei Maia Sandu # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, președintele think-tankului EFOR de la București, Sorin Ioniță, și scriitorul Vitalie Ciobanu, de la Chișinău, dezbat polemica iscată în jurul declarației președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru unirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum. Invitații analizează reacțiile stârnite de această declarație și discută dacă unirea este o opțiune realistă. Ei abordează și modul în care cetățenii R. Moldova și ai Români...
18:10
16:50
13:50
08:50
20 ianuarie 2026
16:00
12:20
11:30
09:20
08:50
19 ianuarie 2026
17:30
17:10
Două note per semestru: Ce se schimbă în evaluarea elevilor și de ce profesorii contestă noile reguli # Europa Libera Moldova
Regulamentul revizuit le oferă profesorilor mai multă autonomie, numărul evaluărilor sumative și al notelor urmând să fie stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei și al curriculumului. Pentru liceeni, perioada de susținere a tezelor semestriale se extinde de la ultimele două săptămâni la întreaga lună finală a semestrului. Potrivit autorităților, astfel elevii vor avea mai mult timp pentru pregătire, iar presiunea asupra profesorilor se va reduce, ei având numeroase ac...
15:30
14:00
Grătare pe zăpadă și dansuri în aer liber: cum răspund locuitorii Kievului atacurilor rusești care au paralizat alimentarea cu energie # Europa Libera Moldova
Atacurile rusești au afectat mai puternic decât în iernile precedente alimentarea cu energie electrică, termică și apă în capitala Ucrainei, unde și gerul este mai aprig decât altădată. Dar locuitorii Kievului nu se dau bătuți, organizând petreceri pe zăpadă pentru a-și ridica moralul și a se încălzi....
12:50
09:20
17 ianuarie 2026
09:00
Liceul „Petru Ștefănucă” din Ialoveni este singurul din R. Moldova care corespunde, la propriu, cerințelor naționale și internaționale de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități severe. Școala are rampe de acces, lift, bare de suport, clase adaptate și microbuze speciale. Aici, elevii cu nevoi speciale nu sunt separați sau marginalizați, ci integrați....
16 ianuarie 2026
18:00
17:00
15:10
15:10
14:20
09:10
00:10
Din arhiva Securității: Cum au mers scriitori din RSSM în România, de Zilele Eminescu, în 1989 # Europa Libera Moldova
În România, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat pe 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, file din dosarul întocmit de Securitatea comunistă în iunie 1989. „Oaspeți străini” erau invitați atunci la București, Iași sau alte orașe pentru comemorarea a 100 de ani de la moartea poetului, printr-o serie de evenimente comemorative desfășurate de Republica Socialistă România. • „Ceea ce ne-a determinat să prezentăm ace...
15 ianuarie 2026
17:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.