Donald Trump la Davos: Exclude folosirea forței în Groenlanda, dar vrea negocieri pentru a cumpăra insula daneză

Europa Libera Moldova, 21 ianuarie 2026 19:00

Acum 30 minute
19:00
Acum 2 ore
18:10
Sorin Ioniță și Vitalie Ciobanu, despre declarația unionistă a președintei Maia Sandu Europa Libera Moldova
18:10
Pe Agendă, cu Vitalie Ciobanu și Sorin Ioniță: Ce a vrut și ce a obținut Maia Sandu prin declarația sa despre unire Europa Libera Moldova
Acum 4 ore
16:50
Criza energetică se adâncește în Ucraina. Din Kiev ar fi plecat 600 de mii de oameni Europa Libera Moldova
Acum 6 ore
13:50
De ce au fost anulate alegerile din Găgăuzia programate pentru 22 martie și ce urmează Europa Libera Moldova
Acum 12 ore
08:50
Cum valorifică R. Moldova cotele preferențiale la exportul de fructe pe piața UE Europa Libera Moldova
Ieri
17:10
Moldexit: R. Moldova pregătește ultimul pas pentru ieșirea din CSI Europa Libera Moldova
16:00
Plahotniuc riscă dosar penal și în R. Moldova în legătură cu actele false cu care a fost prins în Grecia Europa Libera Moldova
12:20
Condamnat pentru angajarea fictivă a lui Damir, fostul șef al Direcției de Poliție nr. 5 se află în Ungaria Europa Libera Moldova
11:30
La Kiev, aproape 6000 de blocuri de locuințe au rămas din nou fără căldură după un atac rusesc Europa Libera Moldova
09:20
De ce își dă demisia președintele eurosceptic al Bulgariei și ce urmează  Europa Libera Moldova
08:50
Indezirabil în propria țară. Dosare la pachet la CEDO, pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Începe Forumul Economic de la Davos, sub semnul tensiunilor globale și al crizelor de securitate Europa Libera Moldova
17:10
Două note per semestru: Ce se schimbă în evaluarea elevilor și de ce profesorii contestă noile reguli Europa Libera Moldova
15:30
Damir și Pînzari au fost condamnați pentru angajare fictivă în Poliție și ar urma să fie arestați Europa Libera Moldova
14:00
Grătare pe zăpadă și dansuri în aer liber: cum răspund locuitorii Kievului atacurilor rusești care au paralizat alimentarea cu energie Europa Libera Moldova
12:50
Peste 30 de mii de familii fără lumină la Odesa, după un atac rusesc. Întreruperi de urgență și în alte regiuni ucrainene Europa Libera Moldova
09:20
Cum vor să răspundă europenii presiunilor lui Trump privind Groenlanda Europa Libera Moldova
17 ianuarie 2026
09:00
Liceul din Ialoveni unde incluziunea devine realitate Europa Libera Moldova
Liceul „Petru Ștefănucă” din Ialoveni este singurul din R. Moldova care corespunde, la propriu, cerințelor naționale și internaționale de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități severe. Școala are rampe de acces, lift, bare de suport, clase adaptate și microbuze speciale. Aici, elevii cu nevoi speciale nu sunt separați sau marginalizați, ci integrați....
16 ianuarie 2026
18:00
Lukoil-Moldova refuză să transmită statului activele de la Aeroport. Guvernul amenință cu sancțiuni de milioane de lei Europa Libera Moldova
17:00
„Ne descurcăm cum putem”. Cum îi afectează pe locuitorii din stânga Nistrului sistarea circulației feribotului de la Molovata Europa Libera Moldova
15:10
NATO ia în calcul o „Santinelă Arctică” pentru a atenua tensiunile dintre SUA și Danemarca privind Groenlanda Europa Libera Moldova
15:10
Fără Furtună la București. Lidera „Moldovei Mari” nu se prezintă la audieri pentru a-i fi retrasă cetățenia română Europa Libera Moldova
14:20
Noile sancțiuni asupra petrolului rusesc au lovit rafinăriile din India și Turcia. Va intra în scenă China? Europa Libera Moldova
09:10
Lidera opoziției din Venezuela i-a dat premiul său Nobel președintelui american Europa Libera Moldova
00:10
Din arhiva Securității: Cum au mers scriitori din RSSM în România, de Zilele Eminescu, în 1989 Europa Libera Moldova
În România, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat pe 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, file din dosarul întocmit de Securitatea comunistă în iunie 1989. „Oaspeți străini” erau invitați atunci la București, Iași sau alte orașe pentru comemorarea a 100 de ani de la moartea poetului, printr-o serie de evenimente comemorative desfășurate de Republica Socialistă România. • „Ceea ce ne-a determinat să prezentăm ace...
15 ianuarie 2026
17:30
Universitatea de Medicină de la Chișinău: diplomele eliberate medicilor români sunt valide și legale Europa Libera Moldova
17:00
Cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat ca martor în dosarul lui Plahotniuc, respinsă de judecători Europa Libera Moldova
15:50
Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent Europa Libera Moldova
Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent Embed Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent Embed În ciuda atacurilor rusești continue și a vremii aspre de iarnă, ucrainenii își continuă rutina zilnică, în timp ce întreruperile în alimentarea cu energie electrică și termică persistă în toată țara. ​...
15:40
Ce consecințe poate avea asupra R. Moldova declararea stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina Europa Libera Moldova
15:00
SUA suspendă vizele de imigrarea pentru străinii care „pot deveni o povară publică”, inclusiv moldovenii Europa Libera Moldova
09:50
Trump spune că Iranul a oprit execuțiile, dar nu exclude o acțiune militară Europa Libera Moldova
14 ianuarie 2026
18:30
Dorin Junghietu, despre prețurile la energie, linia Vulcănești–Chișinău și Lukoil Moldova Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, explică de ce linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău nu este încă funcțională, dar susține că aceasta va aduce „mai multă siguranță” consumatorilor din primăvară....
18:30
Pe Agendă cu Dorin Junghietu: Când preia statul înapoi rezervorul de kerosen Lukoil de la aeroport Europa Libera Moldova
17:30
UE aprobă un credit de 90 de miliarde de euro pentru nevoile bugetare și militare ale Ucrainei Europa Libera Moldova
14:40
Procesul lui Guțul, reluat la Curtea de Apel cu cereri de recuzare împotriva judecătorilor Europa Libera Moldova
13:40
Șeful spitalului din Rusia unde au murit nouă nou-născuți a fost arestat Europa Libera Moldova
13:00
Cântărețul spaniol Julio Iglesias, acuzat că a supus două femei la abuzuri sexuale și muncă forțată Europa Libera Moldova
11:00
Reacții ale politicienilor români la declarațiile Maiei Sandu despre unirea R.Moldova cu România Europa Libera Moldova
09:30
Trump le spune iranienilor că „ajutorul este pe drum”, în timp ce numărul morților în urma protestelor crește Europa Libera Moldova
13 ianuarie 2026
18:50
Guvernul central și Adunarea Populară de la Comrat se ceartă din nou din cauza legislației electorale Europa Libera Moldova
Vorbind Europei Libere după un vot al Adunării Populare privind bugetul Consiliul Electoral local pe anul 2026 și bugetul alegerilor așteptate la primăvară, Cernev a spus că aceste decizii nu țin cont de prevederile noului Cod Electoral al Republicii Moldova și de lichidarea Curții de Apel de la Comrat. Deciziile operează cu noțiunea de „Comisie Electorală Centrală” a Găgăuziei în loc de „Consiliu Electoral Central” și spun că rezultatele alegerilor sunt validate de „Curtea de Apel Comrat”, care...
17:40
Malanca din Lipnic 2026, în imagini Europa Libera Moldova
O ceată de bărbați din Lipnic costumați strident s-a adunat în dimineața de 13 ianuarie în centrul satului, dând startul unui spectacol anual - Malanca. Este un vechi obicei în ajun de Sf. Vasile, care se mai întâlnește în Ucraina și România, iar în R. Moldova a supraviețuit în doar câteva sate din raionul Ocnița....
13:30
„Ne încălzim cu pături, haine, ceai”. Vox populi: Kievul rămas fără căldură după atacurile rusești Europa Libera Moldova
La Kiev, continuă întreruperile de curent electric, iar sute de case încă nu au încălzire, după atacul rusesc masiv din 9 ianuarie. Restabilirea rețelelor e complicată și din cauza vremii geroase. Temperatura maximă ziua e de minus 10, iar nopțile coboară până la minus 17 grade Celsius. Cum se încălzesc locuitorii capitalei ucrainene, au căutat să afle jurnaliștii Current Time TV....
09:10
Trump anunță tarife de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul, lăsând deschisă posibilitatea intervenției militare Europa Libera Moldova
12 ianuarie 2026
17:10
Plahotniuc va fi audiat în procesul „kuliok” al lui Dodon. CSJ a exclus alți șase martori ai acuzării Europa Libera Moldova
15:30
Analiză: Sunt șanse ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026? Europa Libera Moldova
14:10
Iranienii din străinătate pierd contactul cu cei dragi după ce Teheranul „stinge” internetul în țară Europa Libera Moldova
În contextul în care Iranul zguduit de proteste se confruntă de câteva zile cu o întrerupere a serviciilor digitale, impusă de regim, Radio Farda, parte a RFE/RL, a luat legătura cu iranieni aflați în afara țării care nu pot comunica cu familiile lor. Din motive de siguranță, unii dintre cei care au răspuns au cerut să rămână anonimi, în timp ce alții au solicitat să fie utilizate doar prenumele lor....
13:00
Examenul la româna descurajează cererile de cetățenie moldoveană: „98% nu vor putea trece” Europa Libera Moldova
12:10
Regiunea Odesa a rămas parțial fără lumină după un atac rusesc. Kievul lovește sonde rusești din Marea Caspică Europa Libera Moldova
Rețelele regionale DTEK au anunțat că au fost grav avariate instalații energetice, iar reparația acestora va necesita mai mult timp. Potrivit companiei energetice, peste 33 de mii de familii din regiunea Odesa au rămas fără energie electrică. „În urma atacului, au fost avariate obiective energetice și o clădire administrativă. O casă particulară a fost distrusă, iar altele cinci au fost avariate. Atacul a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică a mai multor localități și a unui cart...
09:10
Trump spune că Iranul vrea negocieri, după le l-a amenințat cu o intervenție militară de partea protestatarilor Europa Libera Moldova
„Liderii Iranului au sunat”, le-a spus Trump jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial, pe 11 ianuarie. El a adăugat că „se pregătește o întâlnire… vor să negocieze”, dar a avertizat că „este posibil să fie nevoie să acționăm înainte de o întâlnire”. Trump nu a oferit alte detalii dar, în trecut, cele două țări au avut discuții indirecte legate de controversatul program nuclear al Iranului, iar Statele Unite și Israelul au bombardat instalațiile nucleare ale Iranului într-un război de 12 zi...
