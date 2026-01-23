Cum vrea Ministerul Sănătății să consolideze medicina de familie și de ce unii medici sunt nemulțumiți
Europa Libera Moldova, 23 ianuarie 2026 13:10
Cum vrea Ministerul Sănătății să consolideze medicina de familie și de ce unii medici sunt nemulțumiți
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Două note per semestru: Ce se schimbă în evaluarea elevilor și de ce profesorii contestă noile reguli # Europa Libera Moldova
Regulamentul revizuit le oferă profesorilor mai multă autonomie, numărul evaluărilor sumative și al notelor urmând să fie stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei și al curriculumului. Pentru liceeni, perioada de susținere a tezelor semestriale se extinde de la ultimele două săptămâni la întreaga lună finală a semestrului. Potrivit autorităților, astfel elevii vor avea mai mult timp pentru pregătire, iar presiunea asupra profesorilor se va reduce, ei având numeroase ac...
Grătare pe zăpadă și dansuri în aer liber: cum răspund locuitorii Kievului atacurilor rusești care au paralizat alimentarea cu energie # Europa Libera Moldova
Atacurile rusești au afectat mai puternic decât în iernile precedente alimentarea cu energie electrică, termică și apă în capitala Ucrainei, unde și gerul este mai aprig decât altădată. Dar locuitorii Kievului nu se dau bătuți, organizând petreceri pe zăpadă pentru a-și ridica moralul și a se încălzi....
Liceul „Petru Ștefănucă” din Ialoveni este singurul din R. Moldova care corespunde, la propriu, cerințelor naționale și internaționale de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități severe. Școala are rampe de acces, lift, bare de suport, clase adaptate și microbuze speciale. Aici, elevii cu nevoi speciale nu sunt separați sau marginalizați, ci integrați....
Din arhiva Securității: Cum au mers scriitori din RSSM în România, de Zilele Eminescu, în 1989 # Europa Libera Moldova
În România, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat pe 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, file din dosarul întocmit de Securitatea comunistă în iunie 1989. „Oaspeți străini” erau invitați atunci la București, Iași sau alte orașe pentru comemorarea a 100 de ani de la moartea poetului, printr-o serie de evenimente comemorative desfășurate de Republica Socialistă România. • „Ceea ce ne-a determinat să prezentăm ace...
Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent # Europa Libera Moldova
Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent Embed Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent Embed În ciuda atacurilor rusești continue și a vremii aspre de iarnă, ucrainenii își continuă rutina zilnică, în timp ce întreruperile în alimentarea cu energie electrică și termică persistă în toată țara. ...
Dorin Junghietu, despre prețurile la energie, linia Vulcănești–Chișinău și Lukoil Moldova # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, explică de ce linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău nu este încă funcțională, dar susține că aceasta va aduce „mai multă siguranță” consumatorilor din primăvară....
