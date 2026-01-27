Dodon susține că Moldova ar fi fost „anexată” de România
EA.md, 27 ianuarie 2026 07:40
Dodon șochează: Moldova, „anexată" de România, susține fostul președinte Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a afirmat într-un interviu acordat versiunii române a Euronews că țara noastră ar fi fost anexată de România. Motivul a fost declarația președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota „pentru" dacă ar fi organizat un referendum pe […]
• • •
Acum o oră
07:40
Marian Lupu și Emma Tăbîrță, citați silit în dosarul „Frauda bancară" cu Plahotniuc Ex-președintele Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță, vor fi aduși silit în fața instanței pentru a depune mărturii în cadrul dosarului „Frauda bancară", episodul Plahotniuc. Totodată, foștii deputați Sergiu Sîrbu și Oleg Reidman, aflați în imposibilitate de […]
07:40
07:30
ANSA suspendă importurile de carne de pasăre din Ucraina: decizia, după descoperirea unei substanțe interzise Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre și a produselor derivate din Ucraina. Măsura a fost luată pe principiul precauției, pentru a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și pentru a […]
07:30
(Foto) Scandal în dragoste: Abush, fostul lui Andreea Bostanica, surprins la cină cu cea mai mare rivală a tiktokeriței # EA.md
(Foto) Scandal în dragoste: Abush, fostul lui Andreea Bostanica, surprins la cină cu cea mai mare rivală a tiktokeriței # EA.md

Andreea Bostanica a luat pe toată lumea prin surprindere. După ce a ținut să precizeze că Abush a fost cel care a făcut primii pași în relație și chiar s-a ținut după ea multă vreme, artista pare să fi pus tunurile și pe o altă domnișoară. Nu a pierdut nici ocazia de a arunca mai […]
07:30
(Foto) Presupusa iubită a lui Satoshi, în centrul atenției: va fi alături de el la Eurovision # EA.md
(Foto) Presupusa iubită a lui Satoshi, în centrul atenției: va fi alături de el la Eurovision # EA.md

Satoshi, reprezentantul Moldovei la Eurovision, surprins sărutând o blondă! Internetul în delir S-a întâmplat la finala Selecției Naționale, în momentul anunțării rezultatelor, artistul a sărutat pe tâmplă una dintre dansatoarele sale, pe Lana Caraush. Momentul a înduioșat internauții și mulți au presupus că tânăra ar fi iubita lui Satoshi, transmite cancan.md Cei doi nu […]
07:30
Scandal uriaș pe TikTok: Cristian Rizea atacă viața personală a Andreei Bostanica, tiktokerița ripostează Viața personală a „Reginei" TikTok-ului, Andreea Bostanica, a ajuns în centrul unui scandal după ce fostul deputat român Cristian Rizea, condamnat pentru corupție și eliberat condiționat, a început să o atace public pe platforma de social media. Rizea susține că Bostanica […]
07:30
Avocatul Poporului: Militarul mort la Florești ar fi recurs la suicid din cauza bullyingului # EA.md
Avocatul Poporului: Militarul mort la Florești ar fi recurs la suicid din cauza bullyingului # EA.md

Militarul de 24 de ani, care și-a pierdut viața săptămâna trecută după ce s-a împușcat în cap într-o unitate din garnizoana Florești, ar fi făcut acest gest tragic din cauza presiunilor și umilințelor la care era supus în cadrul Armatei Naționale. Avocatul Poporului, Ceslav Panico, anunță că s-a autosesizat pe marginea decesului miliarului, la […]
07:30
Fără panică la raft: Ministerul Agriculturii spune că suspendarea importurilor din Ucraina nu va afecta aprovizionarea țării # EA.md
Fără panică la raft: Ministerul Agriculturii spune că suspendarea importurilor din Ucraina nu va afecta aprovizionarea țării # EA.md

În Republica Moldova, consumul anual de carne de pasăre se ridică la aproximativ 91.000 de tone, iar producția internă acoperă circa 64.000 de tone, asigurând majoritatea necesarului pe piața locală. Diferența este acoperită prin importuri, iar în ultimii ani aproximativ 76% din volumul importat a provenit din Ucraina, potrivit Ministerului Agriculturii, relatează bani.md. Autoritățile susțin […]
07:30
Taximetrist prins în fapt: un cetățean l-a „taxat” pentru că arunca gunoi pe stradă în Capitală # EA.md
Taximetrist prins în fapt: un cetățean l-a „taxat" pentru că arunca gunoi pe stradă în Capitală # EA.md

Un taximetrist a fost surprins de un alt șofer aruncând pe geam sticla unei băuturi din mașină. La început, șoferul părea confuz și speriat, dar ulterior și-a dat seama de greșeala comisă. Bărbatul care a filmat incidentul s-a arătat indignat de faptul că unii locuitori ai țării noastre nu respectă curățenia și astfel l-a […]
07:30
Carabinierii din orașul Chiari au reținut o cetățeană moldoveancă de 32 de ani, suspectată de deținere și trafic de droguri. În automobilul și în geanta acesteia, poliția a găsit 29 de doze de cocaină și două doze de hașiș. Femeia se afla în automobilul său Volkswagen Polo și avea un comportament suspect, fapt care […]
07:30
Procesul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va fi reluat mai devreme decât era planificat. Inițial, următoarea ședință fusese programată pentru 19 februarie, însă instanța a stabilit acum o nouă dată: 29 ianuarie. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea inculpatului privind excepția de neconstituționalitate. Dezbaterile în dosar au fost suspendate pe […]
07:30
O topire puternică a zăpezii în zona superioară a Nistrului ar putea provoca inundații. Despre acest lucru a comunicat cunoscutul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi. Referindu-se la situația actuală de pe Nistru, el a menționat că, având în vedere că omătul din […]
07:20
UE închide robinetul pentru Rusia: embargo pe gaz, în ciuda rezistenței a două state. Calendarul măsurilor și efectele # EA.md
UE închide robinetul pentru Rusia: embargo pe gaz, în ciuda rezistenței a două state. Calendarul măsurilor și efectele # EA.md

Țările membre ale Uniunii Europene au acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, transformând în obligație legală angajamentul lor de a rupe legăturile cu fostul lor principal furnizor, transmite agenția Reuters, citat de hotnews.ro. Miniștrii din statele UE au aprobat legea în cadrul unei reuniuni desfășurate luni […]
07:20
(Foto) A pus cortul în ogradă și a chemat tot satul: nuntă de poveste în Ștefan Vodă, organizată de un polițist de frontieră # EA.md
(Foto) A pus cortul în ogradă și a chemat tot satul: nuntă de poveste în Ștefan Vodă, organizată de un polițist de frontieră # EA.md

Un angajat al Poliției de Frontieră din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, și soția sa, asistentă medicală, au organizat o nuntă cu adevărat tradițională, inspirată de obiceiurile de odinioară. În plină iarnă, mirii au construit un cort mare în curte, decorat cu covoare adunate de la săteni, și au așezat mese lungi pentru întreaga comunitate, […]
07:20
Criză politică? Opoziția discută depunerea unei moțiuni de cenzură contra Guvernului Munteanu # EA.md
Criză politică? Opoziția discută depunerea unei moțiuni de cenzură contra Guvernului Munteanu # EA.md

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, anunță o posibilă escaladare a tensiunilor politice, declarând că opoziția parlamentară analizează în mod activ înaintarea unei moțiuni comune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit lui Dodon, subiectul a fost deja discutat cu mai multe fracțiuni din Parlament, iar numărul de voturi necesar pentru […]
07:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile tarife la carburanți pentru ziua de marți, 27 ianuarie. Benzina va urca cu 5 bani, ajungând la 22,99 lei pe litru, iar motorina va fi mai scumpă cu 7 bani, ajungând la 19,69 lei pe litru.
Acum 24 ore
15:30
Guvernul lansează consultări: cetățenii pot verifica online noile valori cadastrale pentru 2027 # EA.md
Guvernul lansează consultări publice: cetățenii își pot verifica online valoarea imobilelor Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru împreună cu Cadastrul Bunurilor Imobile au finalizat evaluarea și reevaluarea la nivel național a aproximativ 6 milioane de bunuri imobile și au lansat luni, 26 ianuarie, consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Guvernul îndeamnă cetățenii să-și consulte valoarea proprietăților […]
15:10
Tatiana Rotari, posibilă succesoare a Anastasiei Nichita în Parlament Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de Adriana Vlas, purtătoarea de cuvânt a PAS. Tatiana Rotari este angajată la Cancelaria de Stat. Rotari este născută în 1994 și are studii juridice. Ea are domiciliul […]
14:50
Un polițist de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, și-a pierdut viața după ce, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală Opel, a derapat din cauza condițiilor meteo nefavorabile și s-a izbit de un copac. Deși a fost transportat de urgență la spital, bărbatul a decedat la scurt timp în […]
14:30
Exodul „vedetelor” continuă în Legislativ: Botgros, posibil următorul care renunță la mandatul de deputat # EA.md
Exodul „vedetelor" continuă în Legislativ: Botgros, posibil următorul care renunță la mandatul de deputat # EA.md

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), maestrul Nicolae Botgros, ar urma să își depună și el mandatul de parlamentar, potrivit surselor SPPOT. Deocamdată, nu se știe exact când va avea loc acest lucru, iar până când PAS nu a confirmat oficial informațiile. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, și-a depus astăzi, 26 ianuarie, […]
14:20
„Fără buletin nu înseamnă fără cetățenie”: Ministerul Apărării explică cazul tânărului declarat apatrid după armată # EA.md
„Fără buletin nu înseamnă fără cetățenie": Ministerul Apărării explică cazul tânărului declarat apatrid după armată # EA.md

Ministerul Apărării a venit cu explicații, la câteva zile după ce deputatul Vasile Costiuc a făcut public cazul tânărului de 20 de ani din Republica Moldova, care, după ce a încheiat serviciul militar obligatoriu, s-a pomenit fără cetățenie — situație care a provocat un val de reacții și controverse în spațiul public. Potrivit instituției, încorporarea […]
14:10
O săptămână de excepție la Teatrul Național „Eugène Ionesco” – emoție, comedie și povești care te prind # EA.md
O săptămână de excepție la Teatrul Național „Eugène Ionesco" – emoție, comedie și povești care te prind # EA.md

Teatrul Național „Eugène Ionesco" invită publicul la o săptămână intensă de spectacole, în care emoția, umorul și marile texte ale dramaturgiei se întâlnesc pe aceeași scenă. De la monodramă profundă, la comedii clasice și satire mereu actuale, repertoriul propus oferă experiențe teatrale pentru toate gusturile și vârstele. Fiecare seară promite întâlniri memorabile cu personaje puternice, […]
14:10
În ipoteza unui vot privind reunirea Republicii Moldova cu România, susţinut public de preşedinta Maia Sandu, 56% dintre respondenţi declară că ar vota pentru reunire la un eventual referendum. În acelaşi timp, 37% afirmă că nu ar susţine un astfel de demers, iar 7% nu au o opinie clară, scrie digi24.ro. Unirea cu Moldova În […]
12:10
Importul automobilelor din SUA în Republica Moldova în 2026: cerințe, costuri și particularități # EA.md
Importul automobilelor din SUA în Republica Moldova în 2026: cerințe, costuri și particularități # EA.md

În 2026, importul automobilelor din Statele Unite ale Americii în Republica Moldova rămâne una dintre cele mai utilizate opțiuni pentru persoanele fizice și juridice care doresc să achiziționeze un vehicul cu istoric clar și dotări extinse. Spre deosebire de statele membre ale Uniunii Europene, Moldova aplică propriile reguli de vămuire și fiscalitate, iar aceste diferențe […]
10:50
Călătorește singură, dar în siguranță: tehnologia ca aliat în aventurile tale internaționale # EA.md
Călătorește singură, dar în siguranță: tehnologia ca aliat în aventurile tale internaționale # EA.md

Călătoriile solo au devenit tot mai populare în rândul femeilor care își doresc libertate, experiențe autentice și control total asupra propriului itinerar.
Ieri
07:50
Parlamentul va investi două milioane de lei în noi sisteme de transmisie live, după ce actualul software „mai cedează”, a declarat șeful Legislativului, Igor Grosu. Oficialul susține că echipamentele vor fi instalate în mai multe săli, astfel încât ședințele comisiilor permanente să fie transmise în direct, transmite rupor.md. Conform speakerului, actualul soft este de […] Articolul Grosu anunță: Parlamentul investește 2 milioane de lei în sisteme de transmisie live apare prima dată în ea.md.
07:50
Ministerul Energiei din Moldova poartă discuții cu Statele Unite privind proiecte energetice strategice, inclusiv construirea posibilă a unor reactoare nucleare modulare mici (SMR). Ministrul moldovean a discutat posibilitatea construirii unui SMR în Moldova în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Institutului pentru Energie Nucleară din SUA, transmite logos-pres.md. „Reprezentanții institutului și-au exprimat dorința de […] Articolul Moldova intră în era nucleară cu un reactor modular apare prima dată în ea.md.
07:50
Un secol de viață și o familie uriașă: Ion Mereacre din Costești, 100 de ani, cu 33 de urmași # EA.md
Ion Mereacre, din satul Costești, raionul Ialoveni, a marcat un secol de viață înconjurat de o familie numeroasă — patru copii, zece nepoți și 19 strănepoți. Centenarul mărturisește că, în pofida greutăților întâmpinate de-a lungul anilor, a ajuns la această vârstă datorită cumpătării, muncii și unui stil de viață echilibrat. Sărbătoarea a avut loc […] Articolul Un secol de viață și o familie uriașă: Ion Mereacre din Costești, 100 de ani, cu 33 de urmași apare prima dată în ea.md.
07:50
Moment stânjenitor pentru președintele Rmâniei, Nicușor Dan. După ce a fost huiduit în timpul discursului său de la Focșani, cu ocazia ceremoniilor de Ziua Unirii Principatelor Române, președintele a uitat că trebuie să meargă pe covorul roșu și a defilat pe lângă el, scrie presa română. Președintele României, Nicușor Dan, a ținut un scurt discurs […] Articolul (Foto) Nicușor Dan, gafă de Ziua Unirii: A ratat covorul roșu la ceremonia oficială apare prima dată în ea.md.
07:50
Maia Sandu afirmă că retragerea Moldovei din CSI nu va afecta relațiile bilaterale cu statele membre. Președinta a precizat că toate acordurile benefice pentru cetățeni vor fi păstrate. Președinta Moldovei a punctat că administrația de la Chișinău este interesată să aprofundeze cooperarea între state nu doar pe hârtie, inclusiv cu unele țări membre ale […] Articolul Sandu clarifică: Ieșirea Moldovei din CSI nu înseamnă ruperea relațiilor cu statele membre apare prima dată în ea.md.
07:40
Acordul Mercosur, nouă provocare pentru agricultură: Prețurile fermierilor moldoveni, sub presiune # EA.md
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul latino-american Mercosur, aflat în proces de ratificare, ar putea genera efecte indirecte asupra economiei Republicii Moldova, în special asupra sectorului agricol, avertizează experții. Principala îngrijorare vizează presiunile asupra prețurilor produselor agricole, în timp ce autoritățile de la Chișinău afirmă că acest nou context obligă agricultura moldovenească să devină […] Articolul Acordul Mercosur, nouă provocare pentru agricultură: Prețurile fermierilor moldoveni, sub presiune apare prima dată în ea.md.
07:40
Tot mai mulți consumatori reclamă facturi la gaze naturale care nu reflectă consumul real. Potrivit Energocom, aceste situații pot apărea din mai multe motive, inclusiv refuzul unor locatari de a permite verificarea contoarelor sau accesul limitat în blocuri pentru citirea datelor. Reprezentanții companiei subliniază că poartă discuții permanente cu operatorii pentru a identifica și corecta […] Articolul Facturi la gaz mai mari decât consumul? Energocom explică posibilele cauze apare prima dată în ea.md.
07:40
Autoritățile din Chișinău avertizează asupra unor persoane necunoscute care se prezintă la domiciliile cetățenilor, pretinzând fals că ar fi angajați ai serviciilor de asistență socială. Potrivit Direcției Generale de Asistență Medicală și Socială (DGAMS), aceștia încearcă să vândă produse de uz casnic la prețuri aparent reduse, folosind tehnici de manipulare pentru a obține bani. […] Articolul Atenție, moldoveni! Falsi asistenți sociali dau buzna în case și vând produse apare prima dată în ea.md.
07:40
Pierderile de căldură dintr-o locuință nu se văd întotdeauna, dar se resimt în confortul zilnic și în facturile tot mai mari. Inspecția termografică oferă o soluție practică pentru a analiza performanța energetică a casei și pentru a identifica zonele unde se pot face îmbunătățiri. „Reprezintă un serviciu de identificare a problemelor care sunt într-o […] Articolul Ghid practic: Cum identifici pierderile de căldură din locuința ta apare prima dată în ea.md.
07:40
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, afirmă clar că se opune unirii Republicii Moldova cu România. Liderul PSRM susține că țara trebuie să rămână un stat suveran și independent și precizează că, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, ar vota împotrivă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu de la […] Articolul Dodon, ferm împotriva unirii cu România: „Patria mea e Moldova” apare prima dată în ea.md.
07:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit mai multe clarificări privind limitarea accesului copiilor la internet, subliniind că măsurile stricte aplicate în alte țări nu au adus rezultate clare până acum, scrie UNIMEDIA. „Nu aș vrea să anunț acum măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut doar să subliniez că aceasta […] Articolul Accesul copiilor la rețelele sociale, în discuție: Ce spune Maia Sandu apare prima dată în ea.md.
07:40
„Ne considerați proști? Demisia!” – Junghietu reacționează după plângerile șoferilor privind motorina „ca untura” # EA.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit noi explicații după ce mai mulți șoferi s-au plâns de calitatea combustibilului vândut în anumite stații, invocând în special temperaturile scăzute din ultima perioadă, scrie UNIMEDIA. Reacțiile internauților nu au întârziat: „Pentru ce primiți salariu? Dacă staționau autocarele, mașinile de Salvare, pompierii sau poliția? Demisia și despăgubiri pentru toți!”, […] Articolul „Ne considerați proști? Demisia!” – Junghietu reacționează după plângerile șoferilor privind motorina „ca untura” apare prima dată în ea.md.
07:40
Un tânăr din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, a rămas fără cetățenia statului pe care l-a apărat. Totul din cauza că părinții săi nu i-au perfectat buletin de identitate cât timp era minor. Cazul a fost făcut public de liderul Partidului Democrația Acasă, deputatul Vasile […] Articolul Tânăr apatrid după armată: Nu avea buletin! Costiuc: „Așa e când RM e condusă de «kenți»” apare prima dată în ea.md.
07:40
Creșterea prețurilor din ultimii ani face investițiile imobiliare mai puțin atractive, iar costul locuințelor noi depășește adesea puterea reală de cumpărare a cetățenilor. Doar în ultimul trimestru al anului 2025, vânzările de apartamente au scăzut cu aproape 80%. Experții leagă prăbușirea bruscă a cererii de creșterea rapidă a prețurilor, creditele ipotecare scumpe și prudența […] Articolul Piața imobiliară în alertă: Vânzările de apartamente scad aproape 80%, prețurile nu coboară apare prima dată în ea.md.
07:30
Noroc incredibil în Italia: O moldoveancă a găsit un bon poștal vechi care valorează 100.000 de euro # EA.md
O femeie în vârstă de 108 ani a descoperit, după zeci de ani, că printre amintirile păstrate într-o casă moștenită se afla un bon poștal de economisire emis în anii ’50, a cărui valoare este estimată astăzi la aproximativ 100.000 de euro. Titlul, inițial de 1.000 de lire, a fost descoperit întâmplător de badanta ei, […] Articolul Noroc incredibil în Italia: O moldoveancă a găsit un bon poștal vechi care valorează 100.000 de euro apare prima dată în ea.md.
25 ianuarie 2026
21:00
În contextul condițiilor meteorologice complicate, cu polei și ghețuș, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ să analizeze situația din fiecare localitate și să decidă dacă, luni, 26 ianuarie, lecțiile vor fi desfășurate într-un regim special. Ministerul propune, inclusiv, organizarea orelor în regim online, scrie tv8.md Decizia finală va aparține directorului fiecărei instituții de […] Articolul Polei și vreme dificilă: Ministerul Educației propune ore online pentru luni, 26 ianuarie apare prima dată în ea.md.
12:00
Nona Rusu, în lacrimi pe TikTok: Mașina de lux de 30.000€ e un „cadavru”! Ce spune vânzătorul # EA.md
Scandal uriaș pe TikTok: Nona Rusu, fostă concurentă „Casa Iubirii”, acuză că Mercedesul de 29.000€ cumpărat dintr-o parcare din Chișinău este „cadavru”. Vânzătorul a reacționat, scrie UNIMEDIA. În mai multe videoclipuri publicate pe rețelele sociale, tânăra apare în lacrimi și susține că Mercedesul cumpărat s-ar fi dovedit că ar fi fost inundat, prezentând mai multe […] Articolul Nona Rusu, în lacrimi pe TikTok: Mașina de lux de 30.000€ e un „cadavru”! Ce spune vânzătorul apare prima dată în ea.md.
11:50
Tragedie în Italia: Student moldovean, 22 de ani, a murit la câteva zile după un transplant de inimă # EA.md
Un student moldovean în vârstă de 22 de ani a murit la spitalul Le Scotte din Siena, provincia cu același nume din Italia, la câteva zile după ce primise un transplant de inimă care, inițial, părea să fi decurs bine. Acesta ajunsese în Italia cu speranța că intervenția îi va oferi șansa unei vieți normale, […] Articolul Tragedie în Italia: Student moldovean, 22 de ani, a murit la câteva zile după un transplant de inimă apare prima dată în ea.md.
11:40
Mai mulți șobolani au fost surprinși în apropierea unei biserici de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău. Potrivit localnicilor, pe acel teren se desfășoară activități gospodărești, inclusiv creșterea păsărilor. Șobolanii aleargă nestingheriți prin zonă, fără teamă, transmite point.md. Rozătoarele sunt purtătoare ale multor boli. Numărul lor depinde direct de comportamentul oamenilor: populația de șobolani crește […] Articolul Invazie de șobolani în inima Chișinăului: Locuitorii trag un semnal de alarmă apare prima dată în ea.md.
11:40
Moment emoționant pe scena Românii au Talent: Dansatoarele din Moldova și tații lor au cucerit publicul # EA.md
Studio Acrobatic Show a oferit un spectacol de excepție pe scena „Românii au Talent”. Fetițele, cu vârste între șase și 12 ani, au urcat pe scenă alături de tații lor, iar momentul lor emoționant le-a adus patru de „Da” din partea juraților. „M-am topit. Cred că e tare frumos să dansezi cu copilul tău pe […] Articolul Moment emoționant pe scena Românii au Talent: Dansatoarele din Moldova și tații lor au cucerit publicul apare prima dată în ea.md.
09:20
Deputa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, ar urma să-și depună mandatul de parlamentar, la început de februarie, potrivit surselor SPPOT. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat și nici infirmat informațiile. Anterior, sportiva Anastasia Nichita, de curând deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a lăsat de înțeles că se apropie un moment decisiv în cariera sa. […] Articolul Lovitură în PAS: Anastasia Nichita părăsește Parlamentul. Decizie surpriză a olimpicei apare prima dată în ea.md.
09:10
Guvernul a aprobat modificarea Regulamentului tichetele de masă, extinzând accesul angajaților la acest beneficiu. Principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă, transmite stiri.md. Totodată, este îmbunătățită protecția drepturilor angajaților la încetarea raporturilor de muncă, prin garantarea utilizării sumelor deja transferate până la […] Articolul Tichetele de masă se schimbă: Sistemul, îmbunătățit și extins, a fost aprobat apare prima dată în ea.md.
09:10
Cearcănele pot strica rapid aspectul odihnit al tenului, dar nu trebuie să-ți golești portofelul pentru a le ascunde. Iată patru conceilere accesibile care acoperă complet imperfecțiunile și oferă un look fresh: Maybelline Fit Me Concealer – Un clasic accesibil, cu textură lejeră, care se întinde uniform și acoperă cearcănele fără să încarce zona ochilor. Perfect […] Articolul 4 conceilere accesibile care ascund perfect cearcănele – ieftine și eficiente apare prima dată în ea.md.
09:10
Mâinile uscate pot fi incomode și neplăcute la atingere, mai ales în sezonul rece sau după folosirea detergentului. Nu trebuie să cheltuiești o avere pe creme scumpe pentru a le hidrata eficient. Iată câteva soluții accesibile și testate: Nivea Soft Cream – O cremă clasică, cu ulei de jojoba și vitamina E, care pătrunde rapid […] Articolul Piele uscată a mâinilor? Cele mai ieftine și eficiente soluții care chiar funcționează apare prima dată în ea.md.
09:10
Balonarea poate fi neplăcută și inconfortabilă, dar natura vine cu soluții accesibile și eficiente. Iată câteva remedii naturiste care te ajută să scapi de senzația de abdomen umflat și să te simți din nou ușoară: Ceai de mentă – Are efect antispastic și ajută digestia. O cană de ceai după masă poate reduce gazele și […] Articolul Balonare? Remedii naturiste simple care te fac să te simți din nou ușoară apare prima dată în ea.md.
