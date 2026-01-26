Situația la Frontieră: peste 52.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore
NewsUngheni, 26 ianuarie 2026 11:40
Situația la Frontieră: peste 52.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Acum 30 minute
11:40
Situația la Frontieră: peste 52.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore
11:30
Intervențiile salvatorilor în urma depunerii poleiului pe traseele din țară
Acum o oră
11:20
Serviciul Vamal raportează încasări de 736.7 mln MDL în perioada 19 – 25 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 736.7 mln MDL în perioada 19 - 25 ianuarie 2026
11:10
Crimă în satul Milești din raionul Nisporeni. Un bărbat și-a ucis vecina în bătaie
11:00
Atenționare AND - Ceață, polei și carosabil alunecos pe drumurile naționale
Acum 2 ore
10:50
Tragedie la Fălești. Un polițist a decedat într-un grav accident retier
Acum 24 ore
22:10
Poliția de Frontieră constată o creștere semnificativă a interesului cetățenilor și persoanelor juridice față de serviciul electronic e-Permis, lansat în februarie 2023.
21:50
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 26 ianuarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
21:30
Administrația Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, la această oră, circulația pe drumurile naționale continuă să se desfășoare în condiții de polei și ceață, cu vizibilitate redusă.
12:50
Satul Sculeni se laudă cu drapel şi stemă proprie. Pe stemă și Drapel apar cele mai însemnate simbol pentru localitate precum „Podul de piatră" peste Prut și o „diligență înhămata cu cal" - simbol al comerțului, nobilimii și prezenții răzeșilor în localitate
Ieri
01:20
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 25 ianuarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
01:10
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 26 – 30 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 26 - 30 ianuarie 2026
01:00
Starea drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 24 ianuarie 2026
00:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 26 – 30 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 26 - 30 ianuarie 2026
Mai mult de 2 zile în urmă
01:50
Cutremur cu magnitudinea ml 3.1 pe scara Richter la Glodeni
23 ianuarie 2026
19:50
Cutremur cu magnitudinea ml 3.1 pe scara Richter la Glodeni
18:10
Starea drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 23 ianuarie 2026
17:10
Curtea Constituțională a declarat INADMISIBILĂ sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, ex-primar al satului Boldurești # NewsUngheni
Curtea Constituțională a declarat INADMISIBILĂ sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, ex-primar al satului Boldurești
16:50
Noii polițiști de frontieră pregătiți de Departamentul formare competențe speciale din municipiul Ungheni # NewsUngheni
Noii polițiști de frontieră pregătiți de Departamentul formare competențe speciale din municipiul Ungheni
13:00
Prețul carburanților în perioada 24 - 26 ianuarie 2026
12:30
Un nou proiect sportiv prinde contur la Ungheni. O sala sportivă multifuncțională va fi construită la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” # NewsUngheni
Un nou proiect sportiv prinde contur la Ungheni. La LT „Vasile Alecsandri" va fi construită o sala sportivă multifuncțională
12:10
Ungheneanul Bîrzu Vasile - 25 de ani de succes în cadrul Poliției de Frontieră
11:50
24 ianuarie 2026 – 167 de ani de la Mica Unire: a doua unire a Unire a Principatelor Române # NewsUngheni
24 ianuarie 2026 – 167 de ani de la Mica Unire: a doua unire a Unire a Principatelor Române
11:40
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 42 098 traversări.
11:20
DEx Suceava – Siret (parte a Autostrăzii Moldovei / A7) intră complet în procedură de licitație # NewsUngheni
DEx Suceava – Siret (parte a Autostrăzii Moldovei / A7) intră complet în procedură de licitație
03:40
Astăzi au fost efectuate primele teste pe LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău
22 ianuarie 2026
21:30
Astăzi au fost efectuate primele teste pe LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău
21:10
Piese pentru pompe de căldură de contrabandă depistate la postul vamal Leușeni
21:00
Precizări AND privind acuzațiile despre lucrările de reparație necalitative a drumului G94.1 G94 – Boldurești – G89 # NewsUngheni
Administraţia Națională a Drumurilor vine cu precizări privind informațiile apărute pe rețelele de socializare despre lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G94.1 G94 – Boldurești – G89, sectorul km 0.00 – 1,58, raionul Nisporeni (tronsonul G94 – Boldurești).
20:40
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii, vor primi în anul 2026 finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1.1 miliarde de lei, cu circa 108 milioane de lei mai mult decât în anul 2025.
19:10
Un nou contingent al Armatei Naționale pleacă în misiunea KFOR din Kosovo
19:00
Ministerul Energiei: În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarele zile, toate întreprinderile din sectorul electroenergetic sunt pregătite să intervină # NewsUngheni
Ministerul Energiei: În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarele zile, toate întreprinderile din sectorul electroenergetic sunt pregătite să intervină
18:40
În Republica Moldova a fost lansat portalul guvernamental integrat EVO - evo.gov.md
17:10
[REINTEGRARE] Cetățenii domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare de 138.53 mln MDL # NewsUngheni
Cetățenii domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare de 138.53 mln MDL
16:40
Noul transport public de pasageri din municipiul UNGHENI ar putea fi lansat în februarie 2026 # NewsUngheni
Noul transport public de pasageri din municipiul UNGHENI ar putea fi lansat în februarie 2026
15:40
În satul Crocmaz a fost depistatǎ o dronǎ rusească de 2.5 m și cu conținut explozibil
15:00
Procuratura Generală vine cu soluții legislative privind combaterea traficului ilegal de arme # NewsUngheni
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codului penal, care vizează consolidarea cadrului normativ actual în domeniul combaterii circulației ilegale a armelor, [...]
14:50
Noi loturi de țigări de contrabandă camuflate în mijloace de transport identificate de patrupezii IGPF în PTF Sculeni # NewsUngheni
Noi loturi de țigări de contrabandă camuflate în mijloace de transport identificate de patrupezii IGPF în PTF Sculeni
13:10
Operațiune INI și autoritățile Germania soldată cu destructurarea unei platforme online de vânzare a drogurilor # NewsUngheni
Operațiune INI și autoritățile Germania soldată cu destructurarea unei platforme online de vânzare a drogurilor
13:00
Carburanții continuă să se scumpească și la 23 ianuarie 2026
12:40
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 39 597 traversări.
12:30
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate din cauza ghețușului # NewsUngheni
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate din cauza ghețușului
12:20
Opt bărbați ucraineni depistați ascunși într-un camion în PTF Palanca
21 ianuarie 2026
21:20
Edilul comunei Logofteni din Fălești obligat să plătească Primăriei peste 743 mii MDL. A fost găsit vinovat de neglijență în serviciu # NewsUngheni
Edilul comunei Logofteni din Fălești obligat să plătească Primăriei peste 743 mii MDL. A fost găsit vinovat de neglijență în serviciu
20:40
Primăria Costuleni organizează a V-a ediție a turneului local de şah „Cupa Primarului” # NewsUngheni
Primăria Costuleni organizează a V-a ediție a turneului local de şah „Cupa Primarului"
20:20
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate
19:50
Comuna Risipeni din Fălești își consolidează cooperarea cu comuna Holboca din Iași
19:20
Un ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera UA-MD în regiunea localităților Chelmenți și Larga # NewsUngheni
Un ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera UA-MD în regiunea localităților Chelmenți și Larga
18:50
Ședința Guvernului din 22 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi – 14 proiecte de HG
16:50
Drone camuflate printre bunuri personale depistate în postul vamal Costești
