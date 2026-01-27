Încă trei proiecte au fost selectate în Sandbox-ul energetic, în a doua rundă de evaluare a proiectelor

19:00

Zeci de case din centrul istoric al orășelului Niscemi, din provincia siciliană Caltanissetta, se clatină pe o stîncă deschisă de o alunecare de teren masivă. 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, școlile sînt închise, iar orașul este aproape izolat, relatează Rai News și Il Post.Alunecarea de teren continuă să se deplaseze atît de rapid încît pompierilor le este dificil să înțele