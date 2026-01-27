Încă trei proiecte au fost selectate în Sandbox-ul energetic, în a doua rundă de evaluare a proiectelor
Ministerul Energiei anunță finalizarea rundei a doua de evaluare a dosarelor depuse în cadrul mecanismului Sandbox în domeniul energiei, dedicat testării soluțiilor inovatoare într-un cadru reglementat, flexibil și orientat spre viitor.Evaluarea a fost realizată de Comisia pentru spații de testare inovativă, constituită în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 66/2025, și a vizat proiecte cu potenț
Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a lansat un apel de finanțare a proiectelor în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2026.Autoritățile publice locale de nivelul I sînt invitate să aplice în parteneriat cu diaspora, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți peste hotare sau reveniți, precum și cu partenerii de de
Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar (GL10), platformă consultativă creată în cadrul Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova.Inițiativa are ca scop consolidarea dialogului dintre autorități și sectorul privat, în parcursul de apropiere a sectorului agroalimentar de standardele Uniunii Europene și valori
Pe 21 ianuarie 2026, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a prelungit termenul pentru depunerea cererilor de participare la concursul anunțat pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la sediul CSM sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md pînă la 23 februarie 202
Încă trei proiecte au fost selectate în Sandbox-ul energetic, în a doua rundă de evaluare a proiectelor # Noi.md
Pagubele totale și pierderile economice cauzate de furtuna de omăt, care a afectat milioane de oameni în SUA, sînt estimate la 105-115 miliarde de dolari.Compania AccuWeather, care furnizează servicii meteorologice în întreaga lume, a calificat furtuna din SUA drept una „istorică”.{{861047}}Potrivit datelor sale, fenomenul natural a afectat peste 200 de milioane de oameni din întreaga țară
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au contracarat patru tentative de transportare ilicită a bunurilor, identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire din țară, notează Noi.md.Două cazuri au fost înregistrate pe sensul de intrare în Republica Moldova, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor sosiți pe ruta Istanbul–Chișinău. În primul caz, o pasageră
Locuitorii orașului Rîșcani vor beneficia de spații publice moderne, drumuri reparate și un parc urban nou, în urma demarării proiectului de revitalizare urbană „Rîșcani, un oraș pentru cetățeni – Revitalizare urbană și dezvoltare durabilă”.Lucrările vor fi executate în baza unui contract de antrepriză în valoare de 29,2 milioane de lei.{{860182}}Conform proiectului, în zona Malinovca a or
Exporturile R. Moldova nu vor fi afectate de interdicțiile impuse de Franța, susține prim-ministrul Munteanu # Noi.md
Interdicțiile impuse de Franța la importul de produse agroalimentare din țările din afara Uniunii Europene nu vor afecta exporturile Republicii Moldova.Precizările au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu, scrie radiomoldova.md.Potrivit prim-ministrului, măsurile au fost adoptate drept răspuns la depistarea unor substanțe toxice în legume și fructe importate de Franța din afara blocu
Suma impozitului pe imobil este așteptată să crească, după ce autoritățile au finalizat evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile la nivel național.Nadejda Josanu, șefa direcției evaluare a bunurilor imobile din cadrul Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat pentru Bani.md că valoarea de referință stabilită în urma reevaluării va fi utilizată la calcularea impozitului pe imobil.
În orașul indian Indore, pe piața Sarafa, un bărbat a colectat ani de zile milostenie, prefacîndu-se că este cerșetor. Autoritățile locale au descoperit că acesta deține o afacere și mai multe proprietăți imobiliare.Mangilal, în vîrstă de 50 de ani, și-a pierdut degetele și capacitatea de a merge din cauza leprei. Bărbatul a fost recunoscut oficial ca invalid. În fiecare zi venea la piața Sara
Parlamentul Republicii Moldova s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului.În această seară, pe fațada clădirii Parlamentului a fost proiectat mesajul „WeRemember”, în semn de respect și omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume.Acțiunea reprezintă un îndemn la solidaritate și un apel la promovarea culturii to
Activitatea a 40 de avocați din Republica Moldova a fost oprită după ce aceștia nu și-au achitat contribuțiile obligatorii către Bugetul Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UAM).Hotărîrea este prevăzută într-un ordin al secretarului general al UAM și se bazează pe datele contabile ale Uniunii, întocmite la 26 ianuarie 2026. Documentele arată că avocații vizați aveau datorii mai mari de 1
Uniunea Europeană și India au semnat marți un acord comercial considerat „mama tuturor acordurilor comerciale”.Anunțul a fost făcut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul indian Narendra Modi.„Europa și India scriu astăzi istorie. Am încheiat mama tuturor acordurilor comerciale. Am creat o zonă de liber schimb cu două miliarde de locuitori, de care vor beneficia ambe
Miercuri, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, miercuri, 28 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:-str. N.Dimo, 14; 16; Braniștii, 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 9/1; 9/2;11; 5/1;5/2;5/3;5/4; 5/5; 5/6;17; 19;22;24; A. Saharov, 11; 11/1; 11/2; 11/3; Moara Roșie, 30/1; Grădinilor, 60; Romană, 2/2;2/3;
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, în baza rezultatelor obținute la ultimele scrutine.Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi și include sume diferențiate pentru voturile valabil exprimate la alegerile parlamentare, locale și prezidențiale, precum și pentru femeile și tinerii aleși în
Casa-muzeu „Alexandru Donici” din raionul Orhei reprezintă unul dintre cele mai promovate conace ale dinastiei Donici.Aceasta păstrează, și după aproximativ 180 de ani, atmosfera autentică a epocii în care a trăit marele fabulist. Fiecare cameră, fiecare obiect păstrat spune o poveste despre viața, educația și creația familiei Donici.Ecaterina Ceban, directoarea Casei-muzeu „Alexandru Doni
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat lista sportivilor beneficiari de indemnizații lunare (burse) de performanță, acordate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 639/2014 privind modul de stabilire și de plată a indemnizațiilor lunare ale sportivilor de performanță, notează Noi.md.Lista aprobată cuprinde 235 de sportivi, membri ai loturilor naționale ale Republic
AND: Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă. Drumurile sînt practicabile, fără blocaje # Noi.md
Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață și polei pe mai multe sectoare.Drumurile sînt practicabile, fără blocaje. Informațiile au fost prezentate de Administrația Națională a Drumurilor (AND), care a venit cu date actualizate despre starea drumurilor, în seara zilei de marți, 27 ianuarie, informează moldpres.AND a subliniat că drumarii rămîn mobilizați non-stop, toate
Pe parcursul anului 2025, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a lucrat cu 60 958 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.De asemenea au fost înregistrate 41 575 locuri de muncă vacante, iar prin eforturile comune depuse 20 733 persoane și-au găsit un loc de muncă.Un rezultat încurajator îl rep
Zeci de case din centrul istoric al orășelului Niscemi, din provincia siciliană Caltanissetta, se clatină pe o stîncă deschisă de o alunecare de teren masivă. 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, școlile sînt închise, iar orașul este aproape izolat, relatează Rai News și Il Post.Alunecarea de teren continuă să se deplaseze atît de rapid încît pompierilor le este dificil să înțele
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova au primit un autocamion performant în valoare de 280 de mii de euro, donat de partenerii europeni, în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 27 ianuarie.Autospeciala a fost procurată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice” pentru a consolida capacitățile logistice și operaționale ale Inspectoratului General
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale se va desfășura, în perioada 28–30 ianuarie 2026, după următorul program: 09:00 – 15:00Această măsură este temporară și are drept scop protejarea siguranțe
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a participat la evenimentul de dare în exploatare a Centrului de monitorizare și supraveghere video al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în contextul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA.În c
În funcția de vicepreședinte al așa-numitului guvernul al Transnistriei a fost numit Vitalie Neagu, care pînă în prezent a condus Ministerul Afacerilor Interne al autoproclamatei RMN.Acest lucru este prevăzut într-un decret semnat de liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski.Îndeplinirea atribuțiilor de ministru al Afacerilor Interne a fost încredințată primului adjunct al ministrulu
Sarea și substanțele antiderapante folosite pe carosabil pentru a topi gheața pot accelera coroziunea mașinilor, dacă nu sînt îndepărtate la timp.Deși mulți șoferi evită spălarea automobilului la temperaturi sub zero grade, specialiștii atrag atenția că această practică este nu doar sigură, ci și necesară în sezonul rece, cu condiția să fie realizată corect, pentru a proteja caroseria și compo
În cadrul ședinței Plenului din data de 27 ianuarie 2026, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat situația candidaților la funcția de judecător care au fost anterior respinși, notează Noi.md.În urma analizei și a dialogului cu instituția prezidențială, care prin scrisoarea din 10 decembrie 2025 a semnalat anumite aspecte problematice, Plenul CSM a decis să facă uz de atribuțiile s
Trei bărbați, cu vîrstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de furturi din locuințe, comise în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul.Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Telenești și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, notează Noi.md.{
Un nou caz de Pestă Porcină Africană (PPA) a fost confirmat la un mistreț depistat în extravilanul satului Căbăiești, raionul Călărași.Informația a fost comunicată de Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Ungheni/Nisporeni/Călărași, care anunță rezultat pozitiv pentru PPA la fauna sălbatică.{{861447}}În aceste condiții, restricțiile instituite în cadrul focarului de Pestă
În contextul condițiilor meteorologice dificile, Poliția a venit cu un apel către părinți, în condițiile în care majoritatea copiilor vor rămîne acasă pînă la sfîrșitul acestei săptămîni.Polițiștii îndeamnă părinții să acorde o atenție sporită siguranței copiilor, să discute cu aceștia despre regulile de protecție personală și să se asigure că cei mici sînt supravegheați în permanență.{{86
Mai mult de 190 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna decembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat „eRețeta”, notează Noi.md.Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat farmaciilor contractate peste 122 de milioane de lei pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate eliberate în
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, în cadrul unui discurs susținut la Consiliul Europei, asupra pericolelor tot mai mari pe care le reprezintă amesticul extern în procesele democratice și manipularea informațională amplificată de tehnologie.„Tăierea surselor financiare ale ingerințelor, inclusiv prin criptomonede, este esențială pentru a opri manipularea la scară largă”, a
Premierul Alexandru Munteanu: „Astăzi ne plecăm capul în fața victimelor Holocaustului, dar, în același timp, ridicăm vocea pentru viitor” # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat în memoria celor șase milioane de victime ale Holocaustului. Șeful Executivului a menționat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a faptului că răul nu trebuie să fie tolerat.„Trăim din nou într-o lume marcată de războaie, propagandă, dezinformare și violență. Știm d
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură organizează, la data de 04 februarie, ora 10:00, cea de-a II-a ediție a Zilei Ușilor Deschise, cu ocazia marcării a 16 ani de la fondare.Evenimentul se va desfășura la sediul Aparatului Central al AIPA, situat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 162, etajul 17.Evenimentul are drept scop creșterea nivelului de informare și tr
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat astăzi, 27 ianuarie 2026, un autocamion modern cu benă și sistem hidraulic hook-lift.Noul autovehicul, achiziționat în cadrul proiectului „UE4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, va fi folosit în misiuni de intervenție atît la nivel național, cît și internațional, pentru transportul și manipularea containerelor și
Țintașa Anna Dulce a adus o nouă victorie importantă pentru Republica Moldova, după ce a cucerit medalia de aur la turneul internațional H&N Cup, desfășurat la Munchen.Sportiva, pregătită de antrenorul Oleg Moldovan, a concurat în proba de pistol cu aer comprimat de la 10 metri, la categoria junioare. În finală, Anna Dulce a avut o evoluție excelentă, acumulînd 240,9 puncte, rezultat care i-a
Cîți agenți economici din regiunea transnistreană sînt luați la evidența Agenției Servicii Publice # Noi.md
La data de 31 decembrie 2025, în registrele Agenției Servicii Publice (ASP) figurau 2 478 de agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană, înregistrați permanent sau luați în evidență provizorie.În 2023 erau înregistrați 2 371 agenți economici (din care 1 931 în evidență provizorie și 440 în mod permanent), iar în 2025 numărul a crescut la 2 478 agenți economici (din care 2 012 cu înr
Republica Moldova se pregătește pentru o săptămînă cu vreme instabilă, temperaturi oscilante și revenirea iernii autentice în perioada 28 ianuarie – 3 februarie.Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest interval țara va traversa un front atmosferic variabil, cu ploi, lapoviță și ulterior ger.La începutul perioadei, pe 28–29 ianuarie, vremea va fi închisă și umedă î
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță extinderea rețelei de destinații, prin lansarea a patru rute aeriene directe operate de o companie aeriană low-cost.Noile zboruri vor conecta capitala Republicii Moldova cu Cologne (Germania), Rimini (Italia), Rodos (Grecia) și EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg, unul dintre cele mai importante noduri aeriene din regiunea trinațională
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au acordat ajutor pentru 2.716 persoane, dintre care 506 copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 1.248 de pacienți au fost transportați la spitalele din țară (985 adulți și 263 copii).Potrivit Ministerului Sănătății, cele mai multe solicitări țin de afecțiuni respiratorii (587 cazuri) și cardi
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România, după ce autoritățile de frontieră române i-au comunicat existența unei interdicții oficiale de intrare pe teritoriul țării.Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei Albița, unde grănicerii i-au prezentat documentele care atestă măsura restrictivă. Potrivit actelor oficiale, interdicția a fost aplicată în baza artico
Doi bărbați, cu vîrstele de 24 și 27 de ani, cetățeni străini, au fost reținuți de polițiștii de la Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, fiind suspectați de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală.Conform materialelor cauzei, în timpul nopții, suspecții au incendiat trei mașini parcate într-o curte, în urma unor divergențe între părți, cauzînd un prejudiciu es
Pesta porcină africană scapă de sub control în Moldova - Moldova în pragul unei crize alimentare # Noi.md
Sectorul de creștere a porcinelor din Republica Moldova se confruntă cu o situație critică, pe fondul extinderii accelerate a pestei porcine africane (PPA) în fauna sălbatică, avertizează Asociația Producătorilor de Carne de Porc, într-un apel adresat prim-ministrului Alexandru Munteanu și instituțiilor responsabile.Potrivit producătorilor, numărul focarelor de PPA la mistreți este în creștere
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemare de produs, notează Noi.md.Potrivit ANSA, ca măsură de precauție și în strînsă colaborare cu autoritățile locale, Nestlé România adaugă încă un lot pe lista celor de formulă de lapte NAN 1 Comfortis 800g, vizate de rechemarea de la consumatori inițiată în data de 06.01.2026.Potrivit ANSA, retragerea produsului este cauza
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează participanții la trafic că, pe lîngă ghețușul de pe drumurile naționale, pentru astăzi și mîine este valabil cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu vizibilitate redusă de 200 de metri sau mai puțin.Potrivit AND, combinația dintre ceață și temperaturile negative favorizează condiții periculoase pe traseele național
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat astăzi de instanță la 8 ani de închisoare, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 450 de mii de lei. {{861407}}De asemenea, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani au dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 2 000 de euro, considerată bun provenit din infracțiune, transmite IPN.Potrivit sentinței, suma de 20 000 de
Odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, întreprinderile de pe malul stîng ar putea fi închise din cauza cerințelor stricte de mediu, iar statul va fi obligat să restabilească calitatea solului, a apei și a aerului pe teritoriu, informează Logos Press.Potrivit fostului ministru al Mediului și director național al proiectului Agenda Verde, Iordanca-Rodica Iordanov, Moldova va
Italia a decis să retragă o parte din personalul diplomatic din Iran.Despre aceasta relatează publicația Corriere della Sera, în urma reuniunii care a avut loc ieri la Ministerul Afacerilor Externe al țării, dedicată situației din Iran.Ministrul de Externe al Italiei, vicepremierul Antonio Tajani, a dispus „reducerea semnificativă” a personalului ambasadei italiene la Teheran, relatează No
Poliția Națională a venit cu recomandări în contextul în care, în perioada 27–28 ianuarie, pe întreg teritoriul țării este instituit Cod galben de ceață, notează Noi.md.Fenomenul reduce considerabil vizibilitatea pe drumurile publice și crește riscul producerii accidentelor rutiere.{{861422}}Recomandări pentru șoferi: Reduceți viteza și adaptați-o condițiilor de drum; Păstrați o di
Recomandările Ministerului Educației pentru instituțiile de învățămînt: lecții online în condiții meteo dificile # Noi.md
În contextul condițiilor meteorologice dificile și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățămînt ca activitățile didactice să se desfășoare online.Pentru instituțiile de învățămînt în care va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, se recomandă ca orele să înce
Serviciile municipale intervin prioritar în curțile de blocuri, parcuri, cartiere rezidențiale # Noi.md
Serviciile municipale de profil intervin în prezent prioritar în curțile de blocuri, în cartiere rezidențiale, parcuri și scuaruri intens circulate de către cetățeni, notează Noi.md.Totodată, muncitorii intervin repetat în stațiile de așteptare, pe trecerile pietonale și pasajele subterane.{{861307}}De asemenea, sînt desfășurate lucrări de combaterea poleiului în cartierele cu străzi în pa
