Camion special pentru operațiuni dificile: salvatorii își modernizează parcul auto
Noi.md, 27 ianuarie 2026 17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat astăzi, 27 ianuarie 2026, un autocamion modern cu benă și sistem hidraulic hook-lift.Noul autovehicul, achiziționat în cadrul proiectului „UE4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, va fi folosit în misiuni de intervenție atît la nivel național, cît și internațional, pentru transportul și manipularea containerelor și
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
17:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, în cadrul unui discurs susținut la Consiliul Europei, asupra pericolelor tot mai mari pe care le reprezintă amesticul extern în procesele democratice și manipularea informațională amplificată de tehnologie.„Tăierea surselor financiare ale ingerințelor, inclusiv prin criptomonede, este esențială pentru a opri manipularea la scară largă”, a
17:30
Premierul Alexandru Munteanu: „Astăzi ne plecăm capul în fața victimelor Holocaustului, dar, în același timp, ridicăm vocea pentru viitor” # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat în memoria celor șase milioane de victime ale Holocaustului. Șeful Executivului a menționat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a faptului că răul nu trebuie să fie tolerat.„Trăim din nou într-o lume marcată de războaie, propagandă, dezinformare și violență. Știm d
17:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură organizează, la data de 04 februarie, ora 10:00, cea de-a II-a ediție a Zilei Ușilor Deschise, cu ocazia marcării a 16 ani de la fondare.Evenimentul se va desfășura la sediul Aparatului Central al AIPA, situat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 162, etajul 17.Evenimentul are drept scop creșterea nivelului de informare și tr
17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat astăzi, 27 ianuarie 2026, un autocamion modern cu benă și sistem hidraulic hook-lift.Noul autovehicul, achiziționat în cadrul proiectului „UE4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, va fi folosit în misiuni de intervenție atît la nivel național, cît și internațional, pentru transportul și manipularea containerelor și
Acum o oră
17:00
Țintașa Anna Dulce a adus o nouă victorie importantă pentru Republica Moldova, după ce a cucerit medalia de aur la turneul internațional H&N Cup, desfășurat la Munchen.Sportiva, pregătită de antrenorul Oleg Moldovan, a concurat în proba de pistol cu aer comprimat de la 10 metri, la categoria junioare. În finală, Anna Dulce a avut o evoluție excelentă, acumulînd 240,9 puncte, rezultat care i-a
17:00
Cîți agenți economici din regiunea transnistreană sînt luați la evidența Agenției Servicii Publice # Noi.md
La data de 31 decembrie 2025, în registrele Agenției Servicii Publice (ASP) figurau 2 478 de agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană, înregistrați permanent sau luați în evidență provizorie.În 2023 erau înregistrați 2 371 agenți economici (din care 1 931 în evidență provizorie și 440 în mod permanent), iar în 2025 numărul a crescut la 2 478 agenți economici (din care 2 012 cu înr
17:00
Republica Moldova se pregătește pentru o săptămînă cu vreme instabilă, temperaturi oscilante și revenirea iernii autentice în perioada 28 ianuarie – 3 februarie.Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest interval țara va traversa un front atmosferic variabil, cu ploi, lapoviță și ulterior ger.La începutul perioadei, pe 28–29 ianuarie, vremea va fi închisă și umedă î
Acum 2 ore
16:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță extinderea rețelei de destinații, prin lansarea a patru rute aeriene directe operate de o companie aeriană low-cost.Noile zboruri vor conecta capitala Republicii Moldova cu Cologne (Germania), Rimini (Italia), Rodos (Grecia) și EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg, unul dintre cele mai importante noduri aeriene din regiunea trinațională
16:30
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au acordat ajutor pentru 2.716 persoane, dintre care 506 copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 1.248 de pacienți au fost transportați la spitalele din țară (985 adulți și 263 copii).Potrivit Ministerului Sănătății, cele mai multe solicitări țin de afecțiuni respiratorii (587 cazuri) și cardi
16:00
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România, după ce autoritățile de frontieră române i-au comunicat existența unei interdicții oficiale de intrare pe teritoriul țării.Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei Albița, unde grănicerii i-au prezentat documentele care atestă măsura restrictivă. Potrivit actelor oficiale, interdicția a fost aplicată în baza artico
16:00
Doi bărbați, cu vîrstele de 24 și 27 de ani, cetățeni străini, au fost reținuți de polițiștii de la Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, fiind suspectați de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală.Conform materialelor cauzei, în timpul nopții, suspecții au incendiat trei mașini parcate într-o curte, în urma unor divergențe între părți, cauzînd un prejudiciu es
16:00
Pesta porcină africană scapă de sub control în Moldova - Moldova în pragul unei crize alimentare # Noi.md
Sectorul de creștere a porcinelor din Republica Moldova se confruntă cu o situație critică, pe fondul extinderii accelerate a pestei porcine africane (PPA) în fauna sălbatică, avertizează Asociația Producătorilor de Carne de Porc, într-un apel adresat prim-ministrului Alexandru Munteanu și instituțiilor responsabile.Potrivit producătorilor, numărul focarelor de PPA la mistreți este în creștere
16:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemare de produs, notează Noi.md.Potrivit ANSA, ca măsură de precauție și în strînsă colaborare cu autoritățile locale, Nestlé România adaugă încă un lot pe lista celor de formulă de lapte NAN 1 Comfortis 800g, vizate de rechemarea de la consumatori inițiată în data de 06.01.2026.Potrivit ANSA, retragerea produsului este cauza
16:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează participanții la trafic că, pe lîngă ghețușul de pe drumurile naționale, pentru astăzi și mîine este valabil cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu vizibilitate redusă de 200 de metri sau mai puțin.Potrivit AND, combinația dintre ceață și temperaturile negative favorizează condiții periculoase pe traseele național
16:00
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat astăzi de instanță la 8 ani de închisoare, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 450 de mii de lei. {{861407}}De asemenea, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani au dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 2 000 de euro, considerată bun provenit din infracțiune, transmite IPN.Potrivit sentinței, suma de 20 000 de
16:00
Odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, întreprinderile de pe malul stîng ar putea fi închise din cauza cerințelor stricte de mediu, iar statul va fi obligat să restabilească calitatea solului, a apei și a aerului pe teritoriu, informează Logos Press.Potrivit fostului ministru al Mediului și director național al proiectului Agenda Verde, Iordanca-Rodica Iordanov, Moldova va
Acum 4 ore
15:30
Italia a decis să retragă o parte din personalul diplomatic din Iran.Despre aceasta relatează publicația Corriere della Sera, în urma reuniunii care a avut loc ieri la Ministerul Afacerilor Externe al țării, dedicată situației din Iran.Ministrul de Externe al Italiei, vicepremierul Antonio Tajani, a dispus „reducerea semnificativă” a personalului ambasadei italiene la Teheran, relatează No
15:30
Poliția Națională a venit cu recomandări în contextul în care, în perioada 27–28 ianuarie, pe întreg teritoriul țării este instituit Cod galben de ceață, notează Noi.md.Fenomenul reduce considerabil vizibilitatea pe drumurile publice și crește riscul producerii accidentelor rutiere.{{861422}}Recomandări pentru șoferi: Reduceți viteza și adaptați-o condițiilor de drum; Păstrați o di
15:30
Recomandările Ministerului Educației pentru instituțiile de învățămînt: lecții online în condiții meteo dificile # Noi.md
În contextul condițiilor meteorologice dificile și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățămînt ca activitățile didactice să se desfășoare online.Pentru instituțiile de învățămînt în care va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, se recomandă ca orele să înce
15:30
Serviciile municipale intervin prioritar în curțile de blocuri, parcuri, cartiere rezidențiale # Noi.md
Serviciile municipale de profil intervin în prezent prioritar în curțile de blocuri, în cartiere rezidențiale, parcuri și scuaruri intens circulate de către cetățeni, notează Noi.md.Totodată, muncitorii intervin repetat în stațiile de așteptare, pe trecerile pietonale și pasajele subterane.{{861307}}De asemenea, sînt desfășurate lucrări de combaterea poleiului în cartierele cu străzi în pa
15:30
Ministrul Sănătății a evaluat activitatea Institutului de Pneumologie în cadrul unei vizite de lucru # Noi.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a desfășurat luni, 26 ianuarie, o vizită de lucru la Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, pentru a evalua activitatea instituției și a discuta direcțiile strategice de dezvoltare.Vizita a avut drept scop identificarea soluțiilor de eficientizare a serviciilor medicale și îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței medicale pacienților cu afecțiu
15:00
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale # Noi.md
În cadrul ședinței publice din 27 ianuarie 2026, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul de bază 2026.În urma examinării detaliate a calculelor și documentelor justificative, ANRE a aprobat costuri de bază în cuantum de 73,3 milioa
15:00
În satul Mateuți, o femeie însărcinată a avut nevoie de ajutor de urgență, după ce, din cauza ghețușului puternic, ambulanța nu a reușit să ajungă la domiciliul acesteia.Polițiștii din Rezina au intervenit prompt, au preluat femeia de acasă și au transportat-o în siguranță pînă la echipajul medical.La finalul intervenției, aceștia i-au urat viitoarei mame naștere ușoară și multă sănătate e
15:00
În presă, au apărut imagini video cu un incendiu în centrul capitalei, notează Noi.md.Din imagini, se vede că arde un local de pe strada Vasile Alecsandri. La fața locului, sînt pompierii.Deocamdată, salvatorii nu au venit cu detalii.
14:30
Autoritatea Aeronautică Civilă informează pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia că, începînd cu anul 2026, Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri suplimentare de sancționare a pasagerilor, menite să sporească nivelul de siguranță la bordul aeronavelor.Astfel, pasagerilor le este strict interzis: să se ridice de pe scaun; să decupleze centura de si
14:30
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificarea temporară a programului de lucru, în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al dificultăților de circulație înregistrate în aceste zile.Astfel, pe parcursul săptămînii curente, ASP va activa după un program special. Programul de lucru al instituției va fi între orele 09:00 și 17:30, iar programul de deservire a publicului va fi stabilit în
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță instituirea unui Cod Galben de ceață, notează Noi.md.Pe arii extinse, se va forma ceață densă, cu vizibilitate de 200 m și mai puțin. Avertizarea meteo este valabilă pentru zilele de 27–28 ianuarie.Temperaturile sub 0°C favorizează poleiul. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență maximă, să reducă viteza și să folosească luminile de ce
14:30
După ani de controverse pe tema efectelor negative ale reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale şi fizice a minorilor şi a tehnicilor de reglementare, Adunarea Naţională franceză a adoptat luni-seara, în primă lectură, un text care interzice folosirea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani.În noaptea de luni spre marţi, deputaţii au adoptat cu 130 de voturi pentru şi 21 împotrivă pro
14:00
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare, notează Noi.md.O astfel de decizie a fost pronunțată astăzi de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Constantin Țuțu nu a fost prezent la ședință.Verdictul instanței a venit pe un dosar penal complex, în care fostul deputat este acuzat de trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită
14:00
Сînd va fi pronunțată decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu # Noi.md
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu va fi pronunțată la sfîrșitul acestei săptămîniAnunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, după ce forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amînat deja de trei ori anunțarea verdictului, scrie moldova1.m
Acum 6 ore
13:30
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a fost luată decizia ca pînă la sfîrșitul săptămînii copiii să învețe în regim online.Măsura vine în contextul problemelor generate de condițiile actuale și are drept scop asigurarea siguranței elevilor și continuitatea procesului educațional.{{861246}}Totodată, edilul a făcut apel către autoritățile centrale, solicitînd o abordare com
13:30
Pe 27 ianuarie, SUA s-au retras oficial din Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Este deja a doua oară cînd președintele Donald Trump se retrage din pactul care obligă aproape 200 de țări să mențină încălzirea globală la un nivel cu cel mult 2 grade Celsius peste nivelul preindustrial.Potrivit Bloomberg, în al doilea mandat prezidențial, liderul american a intensificat retragerea
13:00
În toată țara, instituțiile statului sînt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor.Despre acest lucru a anunțat premierul Alexandru Munteanu, transmite Noi.md.{{861307}}„Mulțumesc tuturor echipelor din teren – salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personal medical – care lucrează în
13:00
Fostul premier Ion Chicu, în prezent deputat al Blocului „Alternativa”, a publicat un mesaj ironic la adresa Guvernului, transmite Noi.md.Declarația vine pe fundalul condițiilor meteo grele din ultimele zile, marcate de ghețuș și polei pe drumurile din întreaga țară, în contextul apelurilor tot mai frecvente ca autoritățile să intervină mai eficient pentru gestionarea situației.{{861251}}„
13:00
Proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei, înregistrată în Parlament # Noi.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vîrsta persoanei.Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În prezent, legea adopt
13:00
Condițiile meteo severe continuă să creeze probleme pe drumurile din Republica Moldova, iar autoritățile au trecut la măsuri de urgență pentru a menține circulația și a reduce riscurile pentru populație.Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în ultimele 24 de ore, drumarii au ieșit pe trasee în toată țara și au împrăștiat aproximativ 1.050 de tone de sare tehnic
13:00
Trei șoferi au fost documentați de autoritățile vamale după ce au încercat să introducă în Republica Moldova diverse mărfuri fără a le declara, încălcînd legislația în vigoare. Toate cazurile au fost depistate în urma controalelor de specialitate efectuate la frontieră.Primul incident a avut loc la postul vamal Leușeni, unde funcționarii au supus verificărilor un automobil, care se deplasa din
12:30
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, informează despre condamnarea unei femei de 58 de ani din raionul Telenești pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor.La 26 ianuarie 2026, instanța de judecată a pronunțat sentința prin care inculpata a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în penitenciar, iar restul pedepsei – suspendată condi
12:30
Apelul Primăriei capitalei: "Manifestați prudență maximă la deplasarea pe trotuare!" # Noi.md
Primăria Chișinău informează că, în prezent, toate serviciile municipale lucrează în regim de alertă, intervenind neîntrerupt cu întreg efectivul de autospeciale și personal pentru a asigura funcționalitatea orașului.În acest context, municipalitatea face un apel repetat către populație pentru a preveni incidentele neplăcute, notează Noi.md.{{861303}}Pietonii sînt sfătuiți să manifeste o p
12:30
Salvatorii IGSU au fost solicitați în patru situații pentru tractarea-deblocarea ambulanțelor aflate în dificultate # Noi.md
Salvatorii IGSU au intervenit pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026 în sprijinul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, pentru tractarea mai multor ambulanțe rămase blocate din cauza ghețușului pe traseele din țară.Un caz a fost înregistrat în localitatea Acui din raionul Cantemir, unde o ambulanță nu se putea deplasa pe un porțiune de drum dificil, acoperită cu polei. La fața locului a i
12:30
Deputatul PSRM Petru Burduja a declarat la briefingul de astăzi că Republica Moldova se confruntă cu provocări socio-economice majore, iar populația ar fi fost lăsată singură în fața creșterii tarifelor și a prețurilor, fără protecție suficientă din partea statului, informează Noi.md.Parlamentarul a atras atenția asupra creșterii datoriei publice și a afirmat că, la sfîrșitul lunii decembrie 2
12:30
Inspectorii de mediu din raionul Dondușeni au descoperit pistat mai multe cazuri de tăiere și sustragere ilegală a masei lemnoase în fondul forestier gestionat de autoritățile publice locale și de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.Prejudiciul total estimat se ridică la 110 690 de lei, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului.{{861144}}Cele mai multe cazuri au fost documentate în lo
12:00
Președintele partidului Mișcarea Respect Moldova, Marian Lupu, a venit cu o reacție publică după apariția unor informații în spațiul mediatic referitoare la neprezentarea sa în instanță, în calitate de martor, în dosarul ”furtul miliardului”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. {{860684}}Acesta susține că nu a primit nicio citație oficială și că relatările apărute ar
12:00
WhatsApp are o securitate foarte slabă, precum și multe lacune în protecție și este foarte vulnerabil la atacurile cibernetice.Potrivit Oxu.Az, fondatorul Telegram, Pavel Durov, a comentat articolul despre acțiunea colectivă a utilizatorilor împotriva Meta pe rețeaua de socializare X.{{860967}}Reclamanții au afirmat că WhatsApp poate stoca, analiza și accesa practic toate corespondențele p
12:00
Poliția a fost anunțată despre un nou caz de escrocherie comis în capitală, notează Noi.md.Persoane necunoscute s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații și, sub pretextul unor presupuse actualizări tehnice, au transmis victimei un link.{{860957}}Accesarea acestuia a permis infractorilor să obțină acces neautorizat la datele bancare și să sustragă pes
12:00
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din cursul zilei de astăzi, Grădina Zoologică din Chișinău și-a suspendat temporar activitatea pentru vizitatori.Administrația instituției a anunțat că decizia a fost luată din motive de siguranță, pentru a evita eventuale incidente provocate de vremea rea. Astfel, porțile Grădinii Zoologice rămîn închise pe parcursul zilei de astăzi.Repreze
12:00
Alexandru Munteanu, despre măsurile dispuse la nivel național, în contextul condițiilor meteo periculoase # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat mai multe deciziii luate în contextul condițiilor meteo grele, notează Noi.md.Pe parcursul săptămînii curente, ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00 pentru a reduce riscurile asociate deplasării în condiții dificile de circulație. De asemenea, în funcție de atribuțiile exercitate, conducătorii autorităților vor decide posibilita
12:00
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează conducătorii auto ai camioanelor de mare tonaj care traversează frontiera de stat la intrarea în Republica Moldova că circulația este permisă doar cu prudență maximă, în contextul condițiilor de iarnă existente.Autoritățile precizează că situația rutieră rămîne dificilă din cauza carosabilului alunecos, iar șoferii sînt îndemnați să își adapte
12:00
Donald Trump a anunţat luni majorarea la 25% a taxelor vamale aplicate anumitor bunuri provenite din Coreea de Sud, scrie protv.ro.Preşedintele Statelor Unite acuză întîrzierea ratificării acordului comercial bilateral de către parlamentul de la Seul. Decizia, comunicată public pe reţeaua Truth Social, vizează în special automobilele, cheresteaua şi produsele farmaceutice, dar şi alte taxe con
Acum 8 ore
11:30
În Transnistria, instituțiile de învățămînt vor funcționa la distanță pînă la sfîrșitul săptămînii # Noi.md
Pînă la sfîrșitul săptămînii, copiii din instituțiile de învățămînt din regiunea transnistreană vor învăța la distanță.Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, procesul de învățămînt în școli, colegii și universități din regiune se va desfășura la distanță. Această decizie a autorităților locale este legată de gheața care s-a format pe drumuri, ceea ce creează un pericol crescut pentr
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.