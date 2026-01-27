Șoc pe piața imobiliară: Impozitele pe locuințe ar putea crește

14:30

Autoritatea Aeronautică Civilă informează pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia că, începînd cu anul 2026, Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri suplimentare de sancționare a pasagerilor, menite să sporească nivelul de siguranță la bordul aeronavelor.Astfel, pasagerilor le este strict interzis: să se ridice de pe scaun; să decupleze centura de si