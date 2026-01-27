AND: Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă. Drumurile sînt practicabile, fără blocaje
27 ianuarie 2026
Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață și polei pe mai multe sectoare.Drumurile sînt practicabile, fără blocaje. Informațiile au fost prezentate de Administrația Națională a Drumurilor (AND), care a venit cu date actualizate despre starea drumurilor, în seara zilei de marți, 27 ianuarie, informează moldpres.AND a subliniat că drumarii rămîn mobilizați non-stop, toate
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat lista sportivilor beneficiari de indemnizații lunare (burse) de performanță, acordate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 639/2014 privind modul de stabilire și de plată a indemnizațiilor lunare ale sportivilor de performanță, notează Noi.md.Lista aprobată cuprinde 235 de sportivi, membri ai loturilor naționale ale Republic
Pe parcursul anului 2025, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a lucrat cu 60 958 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.De asemenea au fost înregistrate 41 575 locuri de muncă vacante, iar prin eforturile comune depuse 20 733 persoane și-au găsit un loc de muncă.Un rezultat încurajator îl rep
Zeci de case din centrul istoric al orășelului Niscemi, din provincia siciliană Caltanissetta, se clatină pe o stîncă deschisă de o alunecare de teren masivă. 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, școlile sînt închise, iar orașul este aproape izolat, relatează Rai News și Il Post.Alunecarea de teren continuă să se deplaseze atît de rapid încît pompierilor le este dificil să înțele
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova au primit un autocamion performant în valoare de 280 de mii de euro, donat de partenerii europeni, în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 27 ianuarie.Autospeciala a fost procurată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice” pentru a consolida capacitățile logistice și operaționale ale Inspectoratului General
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale se va desfășura, în perioada 28–30 ianuarie 2026, după următorul program: 09:00 – 15:00Această măsură este temporară și are drept scop protejarea siguranțe
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a participat la evenimentul de dare în exploatare a Centrului de monitorizare și supraveghere video al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în contextul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA.În c
În funcția de vicepreședinte al așa-numitului guvernul al Transnistriei a fost numit Vitalie Neagu, care pînă în prezent a condus Ministerul Afacerilor Interne al autoproclamatei RMN.Acest lucru este prevăzut într-un decret semnat de liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski.Îndeplinirea atribuțiilor de ministru al Afacerilor Interne a fost încredințată primului adjunct al ministrulu
Sarea și substanțele antiderapante folosite pe carosabil pentru a topi gheața pot accelera coroziunea mașinilor, dacă nu sînt îndepărtate la timp.Deși mulți șoferi evită spălarea automobilului la temperaturi sub zero grade, specialiștii atrag atenția că această practică este nu doar sigură, ci și necesară în sezonul rece, cu condiția să fie realizată corect, pentru a proteja caroseria și compo
În cadrul ședinței Plenului din data de 27 ianuarie 2026, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat situația candidaților la funcția de judecător care au fost anterior respinși, notează Noi.md.În urma analizei și a dialogului cu instituția prezidențială, care prin scrisoarea din 10 decembrie 2025 a semnalat anumite aspecte problematice, Plenul CSM a decis să facă uz de atribuțiile s
Trei bărbați, cu vîrstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de furturi din locuințe, comise în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul.Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Telenești și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, notează Noi.md.{
Un nou caz de Pestă Porcină Africană (PPA) a fost confirmat la un mistreț depistat în extravilanul satului Căbăiești, raionul Călărași.Informația a fost comunicată de Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Ungheni/Nisporeni/Călărași, care anunță rezultat pozitiv pentru PPA la fauna sălbatică.{{861447}}În aceste condiții, restricțiile instituite în cadrul focarului de Pestă
În contextul condițiilor meteorologice dificile, Poliția a venit cu un apel către părinți, în condițiile în care majoritatea copiilor vor rămîne acasă pînă la sfîrșitul acestei săptămîni.Polițiștii îndeamnă părinții să acorde o atenție sporită siguranței copiilor, să discute cu aceștia despre regulile de protecție personală și să se asigure că cei mici sînt supravegheați în permanență.{{86
Mai mult de 190 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna decembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat „eRețeta”, notează Noi.md.Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat farmaciilor contractate peste 122 de milioane de lei pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate eliberate în
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, în cadrul unui discurs susținut la Consiliul Europei, asupra pericolelor tot mai mari pe care le reprezintă amesticul extern în procesele democratice și manipularea informațională amplificată de tehnologie.„Tăierea surselor financiare ale ingerințelor, inclusiv prin criptomonede, este esențială pentru a opri manipularea la scară largă”, a
Premierul Alexandru Munteanu: „Astăzi ne plecăm capul în fața victimelor Holocaustului, dar, în același timp, ridicăm vocea pentru viitor” # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat în memoria celor șase milioane de victime ale Holocaustului. Șeful Executivului a menționat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a faptului că răul nu trebuie să fie tolerat.„Trăim din nou într-o lume marcată de războaie, propagandă, dezinformare și violență. Știm d
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură organizează, la data de 04 februarie, ora 10:00, cea de-a II-a ediție a Zilei Ușilor Deschise, cu ocazia marcării a 16 ani de la fondare.Evenimentul se va desfășura la sediul Aparatului Central al AIPA, situat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 162, etajul 17.Evenimentul are drept scop creșterea nivelului de informare și tr
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat astăzi, 27 ianuarie 2026, un autocamion modern cu benă și sistem hidraulic hook-lift.Noul autovehicul, achiziționat în cadrul proiectului „UE4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, va fi folosit în misiuni de intervenție atît la nivel național, cît și internațional, pentru transportul și manipularea containerelor și
Țintașa Anna Dulce a adus o nouă victorie importantă pentru Republica Moldova, după ce a cucerit medalia de aur la turneul internațional H&N Cup, desfășurat la Munchen.Sportiva, pregătită de antrenorul Oleg Moldovan, a concurat în proba de pistol cu aer comprimat de la 10 metri, la categoria junioare. În finală, Anna Dulce a avut o evoluție excelentă, acumulînd 240,9 puncte, rezultat care i-a
Cîți agenți economici din regiunea transnistreană sînt luați la evidența Agenției Servicii Publice # Noi.md
La data de 31 decembrie 2025, în registrele Agenției Servicii Publice (ASP) figurau 2 478 de agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană, înregistrați permanent sau luați în evidență provizorie.În 2023 erau înregistrați 2 371 agenți economici (din care 1 931 în evidență provizorie și 440 în mod permanent), iar în 2025 numărul a crescut la 2 478 agenți economici (din care 2 012 cu înr
Republica Moldova se pregătește pentru o săptămînă cu vreme instabilă, temperaturi oscilante și revenirea iernii autentice în perioada 28 ianuarie – 3 februarie.Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest interval țara va traversa un front atmosferic variabil, cu ploi, lapoviță și ulterior ger.La începutul perioadei, pe 28–29 ianuarie, vremea va fi închisă și umedă î
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță extinderea rețelei de destinații, prin lansarea a patru rute aeriene directe operate de o companie aeriană low-cost.Noile zboruri vor conecta capitala Republicii Moldova cu Cologne (Germania), Rimini (Italia), Rodos (Grecia) și EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg, unul dintre cele mai importante noduri aeriene din regiunea trinațională
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au acordat ajutor pentru 2.716 persoane, dintre care 506 copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 1.248 de pacienți au fost transportați la spitalele din țară (985 adulți și 263 copii).Potrivit Ministerului Sănătății, cele mai multe solicitări țin de afecțiuni respiratorii (587 cazuri) și cardi
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România, după ce autoritățile de frontieră române i-au comunicat existența unei interdicții oficiale de intrare pe teritoriul țării.Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei Albița, unde grănicerii i-au prezentat documentele care atestă măsura restrictivă. Potrivit actelor oficiale, interdicția a fost aplicată în baza artico
Doi bărbați, cu vîrstele de 24 și 27 de ani, cetățeni străini, au fost reținuți de polițiștii de la Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, fiind suspectați de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală.Conform materialelor cauzei, în timpul nopții, suspecții au incendiat trei mașini parcate într-o curte, în urma unor divergențe între părți, cauzînd un prejudiciu es
Pesta porcină africană scapă de sub control în Moldova - Moldova în pragul unei crize alimentare # Noi.md
Sectorul de creștere a porcinelor din Republica Moldova se confruntă cu o situație critică, pe fondul extinderii accelerate a pestei porcine africane (PPA) în fauna sălbatică, avertizează Asociația Producătorilor de Carne de Porc, într-un apel adresat prim-ministrului Alexandru Munteanu și instituțiilor responsabile.Potrivit producătorilor, numărul focarelor de PPA la mistreți este în creștere
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemare de produs, notează Noi.md.Potrivit ANSA, ca măsură de precauție și în strînsă colaborare cu autoritățile locale, Nestlé România adaugă încă un lot pe lista celor de formulă de lapte NAN 1 Comfortis 800g, vizate de rechemarea de la consumatori inițiată în data de 06.01.2026.Potrivit ANSA, retragerea produsului este cauza
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează participanții la trafic că, pe lîngă ghețușul de pe drumurile naționale, pentru astăzi și mîine este valabil cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu vizibilitate redusă de 200 de metri sau mai puțin.Potrivit AND, combinația dintre ceață și temperaturile negative favorizează condiții periculoase pe traseele național
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat astăzi de instanță la 8 ani de închisoare, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 450 de mii de lei. {{861407}}De asemenea, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani au dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 2 000 de euro, considerată bun provenit din infracțiune, transmite IPN.Potrivit sentinței, suma de 20 000 de
Odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, întreprinderile de pe malul stîng ar putea fi închise din cauza cerințelor stricte de mediu, iar statul va fi obligat să restabilească calitatea solului, a apei și a aerului pe teritoriu, informează Logos Press.Potrivit fostului ministru al Mediului și director național al proiectului Agenda Verde, Iordanca-Rodica Iordanov, Moldova va
Italia a decis să retragă o parte din personalul diplomatic din Iran.Despre aceasta relatează publicația Corriere della Sera, în urma reuniunii care a avut loc ieri la Ministerul Afacerilor Externe al țării, dedicată situației din Iran.Ministrul de Externe al Italiei, vicepremierul Antonio Tajani, a dispus „reducerea semnificativă” a personalului ambasadei italiene la Teheran, relatează No
Poliția Națională a venit cu recomandări în contextul în care, în perioada 27–28 ianuarie, pe întreg teritoriul țării este instituit Cod galben de ceață, notează Noi.md.Fenomenul reduce considerabil vizibilitatea pe drumurile publice și crește riscul producerii accidentelor rutiere.{{861422}}Recomandări pentru șoferi: Reduceți viteza și adaptați-o condițiilor de drum; Păstrați o di
Recomandările Ministerului Educației pentru instituțiile de învățămînt: lecții online în condiții meteo dificile # Noi.md
În contextul condițiilor meteorologice dificile și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățămînt ca activitățile didactice să se desfășoare online.Pentru instituțiile de învățămînt în care va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, se recomandă ca orele să înce
Serviciile municipale intervin prioritar în curțile de blocuri, parcuri, cartiere rezidențiale # Noi.md
Serviciile municipale de profil intervin în prezent prioritar în curțile de blocuri, în cartiere rezidențiale, parcuri și scuaruri intens circulate de către cetățeni, notează Noi.md.Totodată, muncitorii intervin repetat în stațiile de așteptare, pe trecerile pietonale și pasajele subterane.{{861307}}De asemenea, sînt desfășurate lucrări de combaterea poleiului în cartierele cu străzi în pa
Ministrul Sănătății a evaluat activitatea Institutului de Pneumologie în cadrul unei vizite de lucru # Noi.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a desfășurat luni, 26 ianuarie, o vizită de lucru la Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, pentru a evalua activitatea instituției și a discuta direcțiile strategice de dezvoltare.Vizita a avut drept scop identificarea soluțiilor de eficientizare a serviciilor medicale și îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței medicale pacienților cu afecțiu
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale # Noi.md
În cadrul ședinței publice din 27 ianuarie 2026, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul de bază 2026.În urma examinării detaliate a calculelor și documentelor justificative, ANRE a aprobat costuri de bază în cuantum de 73,3 milioa
În satul Mateuți, o femeie însărcinată a avut nevoie de ajutor de urgență, după ce, din cauza ghețușului puternic, ambulanța nu a reușit să ajungă la domiciliul acesteia.Polițiștii din Rezina au intervenit prompt, au preluat femeia de acasă și au transportat-o în siguranță pînă la echipajul medical.La finalul intervenției, aceștia i-au urat viitoarei mame naștere ușoară și multă sănătate e
În presă, au apărut imagini video cu un incendiu în centrul capitalei, notează Noi.md.Din imagini, se vede că arde un local de pe strada Vasile Alecsandri. La fața locului, sînt pompierii.Deocamdată, salvatorii nu au venit cu detalii.
Autoritatea Aeronautică Civilă informează pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia că, începînd cu anul 2026, Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri suplimentare de sancționare a pasagerilor, menite să sporească nivelul de siguranță la bordul aeronavelor.Astfel, pasagerilor le este strict interzis: să se ridice de pe scaun; să decupleze centura de si
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificarea temporară a programului de lucru, în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al dificultăților de circulație înregistrate în aceste zile.Astfel, pe parcursul săptămînii curente, ASP va activa după un program special. Programul de lucru al instituției va fi între orele 09:00 și 17:30, iar programul de deservire a publicului va fi stabilit în
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță instituirea unui Cod Galben de ceață, notează Noi.md.Pe arii extinse, se va forma ceață densă, cu vizibilitate de 200 m și mai puțin. Avertizarea meteo este valabilă pentru zilele de 27–28 ianuarie.Temperaturile sub 0°C favorizează poleiul. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență maximă, să reducă viteza și să folosească luminile de ce
După ani de controverse pe tema efectelor negative ale reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale şi fizice a minorilor şi a tehnicilor de reglementare, Adunarea Naţională franceză a adoptat luni-seara, în primă lectură, un text care interzice folosirea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani.În noaptea de luni spre marţi, deputaţii au adoptat cu 130 de voturi pentru şi 21 împotrivă pro
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare, notează Noi.md.O astfel de decizie a fost pronunțată astăzi de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Constantin Țuțu nu a fost prezent la ședință.Verdictul instanței a venit pe un dosar penal complex, în care fostul deputat este acuzat de trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită
Сînd va fi pronunțată decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu # Noi.md
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu va fi pronunțată la sfîrșitul acestei săptămîniAnunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, după ce forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amînat deja de trei ori anunțarea verdictului, scrie moldova1.m
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a fost luată decizia ca pînă la sfîrșitul săptămînii copiii să învețe în regim online.Măsura vine în contextul problemelor generate de condițiile actuale și are drept scop asigurarea siguranței elevilor și continuitatea procesului educațional.{{861246}}Totodată, edilul a făcut apel către autoritățile centrale, solicitînd o abordare com
Pe 27 ianuarie, SUA s-au retras oficial din Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Este deja a doua oară cînd președintele Donald Trump se retrage din pactul care obligă aproape 200 de țări să mențină încălzirea globală la un nivel cu cel mult 2 grade Celsius peste nivelul preindustrial.Potrivit Bloomberg, în al doilea mandat prezidențial, liderul american a intensificat retragerea
În toată țara, instituțiile statului sînt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor.Despre acest lucru a anunțat premierul Alexandru Munteanu, transmite Noi.md.{{861307}}„Mulțumesc tuturor echipelor din teren – salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personal medical – care lucrează în
Fostul premier Ion Chicu, în prezent deputat al Blocului „Alternativa”, a publicat un mesaj ironic la adresa Guvernului, transmite Noi.md.Declarația vine pe fundalul condițiilor meteo grele din ultimele zile, marcate de ghețuș și polei pe drumurile din întreaga țară, în contextul apelurilor tot mai frecvente ca autoritățile să intervină mai eficient pentru gestionarea situației.{{861251}}„
Proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei, înregistrată în Parlament # Noi.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vîrsta persoanei.Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În prezent, legea adopt
Condițiile meteo severe continuă să creeze probleme pe drumurile din Republica Moldova, iar autoritățile au trecut la măsuri de urgență pentru a menține circulația și a reduce riscurile pentru populație.Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în ultimele 24 de ore, drumarii au ieșit pe trasee în toată țara și au împrăștiat aproximativ 1.050 de tone de sare tehnic
