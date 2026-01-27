Donație europeană pentru IGSU: un autocamion performant

13:30

Pe 27 ianuarie, SUA s-au retras oficial din Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Este deja a doua oară cînd președintele Donald Trump se retrage din pactul care obligă aproape 200 de țări să mențină încălzirea globală la un nivel cu cel mult 2 grade Celsius peste nivelul preindustrial.Potrivit Bloomberg, în al doilea mandat prezidențial, liderul american a intensificat retragerea