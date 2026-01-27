Lecții online sau cu prezența fizică de la ora 9:00. Recomandările Ministerului Educației pentru școli
NewsMaker, 27 ianuarie 2026 16:00
Ministerul Educației și Cercetării a recomandat instituțiilor de învățământ din Republica Moldova ca activitățile didactice să se desfășoare online. Ministerul a mai spus că, în instituțiile de învățământ unde va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, orele se recomandă a începe la ora 9:00. Pe 27 ianuarie, Ministerul Educației a recomandat instituțiilor de […] The post Lecții online sau cu prezența fizică de la ora 9:00. Recomandările Ministerului Educației pentru școli appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
16:00
(VIDEO) Țuțu, 8 ani de pușcărie/Școlile din Chișinău, pe online/Lupu nu a fost citat în dosarul Plahotniuc? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare. Procurorii au cerut 15— Orele în școlile din Chișinău, din nou suspendate— Grădina Zoologică din Chișinău, închisă din cauza vremii— Lecții online în regiunea transnistreană până în februarie— Marian Lupu: nu am primit nicio citație […] The post (VIDEO) Țuțu, 8 ani de pușcărie/Școlile din Chișinău, pe online/Lupu nu a fost citat în dosarul Plahotniuc? appeared first on NewsMaker.
16:00
Lecții online sau cu prezența fizică de la ora 9:00. Recomandările Ministerului Educației pentru școli # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării a recomandat instituțiilor de învățământ din Republica Moldova ca activitățile didactice să se desfășoare online. Ministerul a mai spus că, în instituțiile de învățământ unde va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, orele se recomandă a începe la ora 9:00. Pe 27 ianuarie, Ministerul Educației a recomandat instituțiilor de […] The post Lecții online sau cu prezența fizică de la ora 9:00. Recomandările Ministerului Educației pentru școli appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
15:30
Monumentul lui Lenin, amplasat pe teritoriul complexului Moldexpo din Chișinău, a fost vandalizat în noaptea trecută. Persoane necunoscute au scris cu vopsea pe monument mesajul „Basarabia este România” și au desenat un simbol nazist. Pe marginea cazului, Poliția s-a autosesizat și a inițiat un proces penal pentru infracțiunea de vandalism. Informația a fost confirmată pentru […] The post Monumentul lui Lenin de la Moldexpo a fost vandalizat. Ce spune poliția? appeared first on NewsMaker.
15:20
Precipitații, ghețuș, ceață și minime de până la -18°C: vremea în Moldova în următoarele 7 zile # NewsMaker
Pe 28 ianuarie, în R. Moldova sunt prognozate precipitații, iar în cea mai mare parte a teritoriului se va menține poleiul și ghețușul pe drumuri. Precipitații sunt prognozate și pe 30 și 31 ianuarie, cu formare de ghețuș în continuare. Începând cu 31 ianuarie, Republica Moldova va fi afectată de mase de aer reci, iar […] The post Precipitații, ghețuș, ceață și minime de până la -18°C: vremea în Moldova în următoarele 7 zile appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
15:00
Economiile tale sunt în siguranță: depozitele bancare în Moldova au un nivel de protecție la standardele europene # NewsMaker
În prezent, nivelul-țintă al depozitelor bancare din Republica Moldova reprezintă aproximativ trei la sută din totalul depozitelor garantate din sistemul bancar. Acest nivel reflectă capacitatea financiară adecvată a schemei de garantare de a interveni eficient în situații de indisponibilizare a depozitelor sau în cazul unei eventuale crize bancare. Garanția se aplică în cazul în care […] The post Economiile tale sunt în siguranță: depozitele bancare în Moldova au un nivel de protecție la standardele europene appeared first on NewsMaker.
14:50
Școlile din Bălți trec la lecții online până la sfârșitul săptămânii, din cauza ghețușului # NewsMaker
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Bălți trec temporar la lecții de la distanță, începând cu 28 ianuarie, din cauza înrăutățirii condițiilor meteo și a poleiului. Decizia a fost anunțată pe 27 ianuarie de Alexandr Petkov. Potrivit edilului, măsura a fost luată pentru a reduce riscurile pentru copii și adulți, în contextul deplasării dificile pe […] The post Școlile din Bălți trec la lecții online până la sfârșitul săptămânii, din cauza ghețușului appeared first on NewsMaker.
14:40
Maia Sandu, discurs la APCE despre războiul hibrid și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Dodon: „Iarăși a avut grija altor țări” # NewsMaker
Europa se confruntă în prezent cu două războaie, unul militar, declanșat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, și altul hibrid, purtat împotriva democrațiilor, „nu mai puțin de periculos”, motiv pentru care nu poate exista o pace durabilă fără atragerea la răspundere a agresiunii rusești. Acesta a fost mesajul transmis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în […] The post Maia Sandu, discurs la APCE despre războiul hibrid și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Dodon: „Iarăși a avut grija altor țări” appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
13:50
Reprezentanți ai autorităților electorale, ai societății civile, partidelor politice, experți naționali și internaționali, precum și diplomați acreditați în Republica Moldova se reunesc miercuri, 28 ianuarie, la Chișinău, la cea de-a doua ediție a Forumului Electoral. Lecțiile alegerilor din 2025 și vulnerabilitățile procesului electoral, vor fi, timp de o zi, în centrul dezbaterilor. Agenda Forumului Electoral […] The post Forum electoral la Chișinău: lecțiile alegerilor din 2025, în centrul dezbaterilor appeared first on NewsMaker.
13:30
Vrei o vacanță mai ieftină? Secretul agenților care găsesc mereu prețuri mai bune decât tine # NewsMaker
Vacanța în 2026 nu mai este o întâmplare. Unii plătesc în plus, alții știu unde și când să rezerve pentru a obține cele mai bune oferte. Analizăm ce destinații aleg moldovenii, ce devine cu adevărat mai avantajos și de ce o abordare profesionistă ajută la economisire. Vacanța în 2026 nu mai este o achiziție spontană […] The post Vrei o vacanță mai ieftină? Secretul agenților care găsesc mereu prețuri mai bune decât tine appeared first on NewsMaker.
13:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 27 ianuarie. Constantin Țuțu este acuzat că, în perioada septembrie-octombrie 2017, a pretins și primit 20 de mii de euro de la o persoană […] The post Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare. Procurorii au cerut 15 appeared first on NewsMaker.
13:10
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța în regim online până la sfârșitul săptămânii – Ceban # NewsMaker
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța în regim online până la sfârșitul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei Ion Ceban pe 27 ianuarie. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare complexă, probleme grave sunt în toată țara, atât […] The post Elevii din municipiul Chișinău vor învăța în regim online până la sfârșitul săptămânii – Ceban appeared first on NewsMaker.
13:10
Condițiile meteo dificile din ultimele zile au generat un val de solicitări la Serviciul de urgență 112, pe fondul ghețușului care a afectat drumurile și trotuarele din mai multe regiuni ale țării. Doar pe 26 ianuarie au fost înregistrate 357 de apeluri pentru intervenția ambulanței, ca urmare a căderilor și accidentelor provocate de polei Pe […] The post Val de apeluri la 112 din cauza poleiului: mii de persoane au primit ajutor medical appeared first on NewsMaker.
12:50
Costurile de bază ale Energocom, aprobate de ANRE. Când va fi transmisă cererea pentru tariful la gaz # NewsMaker
Pe 27 ianuarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat costurile de bază ale „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în anul 2026. Potrivit Agentei, s-a decis aprobarea cu circa 41 de milioane de lei mai puțin decât valoarea solicitată de furnizor. ANRE a precizat că, după aprobarea acestor costuri, Energocom […] The post Costurile de bază ale Energocom, aprobate de ANRE. Când va fi transmisă cererea pentru tariful la gaz appeared first on NewsMaker.
12:40
Fostul președinte al Parlamentului și liderul formațiunii Respect Moldova, Marian Lupu, respinge informațiile potrivit cărora ar fi evitat să se prezinte ca martor în dosarul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Politicianul susține că nu a primit nicio citație și că a aflat din presă despre ședința de judecată și decizia de aducere silită. Marian […] The post Marian Lupu susține că a aflat din presă că va fi adus forțat la judecătorie appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
12:10
Natalia Morari anunță că nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României. Incidentul s-a produs la punctul de trecere a frontierei Albița. Jurnalista, care a candidat anterior la funcția de președinte al Republicii Moldova, susține că polițiștii de frontieră români i-au prezentat documente oficiale ce indică existența unei interdicții de intrare, valabilă până în […] The post Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România. Interdicția, valabilă până în 2030 appeared first on NewsMaker.
12:00
„Conducătorii autorităților vor decide posibilitatea lucrului online”. Premierul, primele declarații în contextul vremii # NewsMaker
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că instituțiile statului sunt mobilizate în teren pentru a curăța drumurile. Totodată, a îndemnat populația să respecte „recomandările autorităților și să evite riscurile inutile”. Oficialul a spus că, pentru a reduce riscurile, a luat câteva decizii, ca pe parcursul acestei săptămâni ziua de lucru și orele de studii să înceapă […] The post „Conducătorii autorităților vor decide posibilitatea lucrului online”. Premierul, primele declarații în contextul vremii appeared first on NewsMaker.
12:00
Până la sfârșitul săptămânii, copiii și studenții din instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană vor continua să studieze în regim online. Decizia a fost luată de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care persistă și în baza prognozelor prezentate de serviciile meteorologice. Liderul de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a […] The post Învățământul online, prelungit în regiunea transnistreană din cauza vremii nefavorabile appeared first on NewsMaker.
11:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține, în aceste momente, un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) din Strasbourg, Franța. Șefa statului urmează să răspundă, ulterior, întrebărilor parlamentarilor APCE. NewsMaker transmite în direct intervenția președintei. Pe lângă Maia Sandu, la sesiunea de iarnă a APCE participă vicepremierul Mihai Popșoi și o delegație a […] The post Maia Sandu, discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei LIVE appeared first on NewsMaker.
11:20
Câte școli își desfășoară activitatea cu prezență fizică pe 27 ianuarie? Peste 200 vor recupera orele # NewsMaker
Pe 27 ianuarie, majoritatea școlilor din Republica Moldova își desfășoară activitatea cu prezență fizică. Unele desfășoară cursurile online, iar altele combină prezența fizică cu cea online. Peste 200 de instituții urmează să recupereze orele ulterior. Informațiile au fost comunicate de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit Ministerului Educației, condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea […] The post Câte școli își desfășoară activitatea cu prezență fizică pe 27 ianuarie? Peste 200 vor recupera orele appeared first on NewsMaker.
11:10
Armata Națională anunță că este pregătită să intervină, alături de celelalte instituții ale statului, în sprijinul autorităților publice centrale și locale, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din ultimele zile. Intervenția va avea loc la solicitarea Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Potrivit Centrului Operațional de Comandă, forțele și mijloacele Armatei Naționale în situații excepționale […] The post Armata, pregătită să intervină în sprijinul autorităților, din cauza condițiilor meteo appeared first on NewsMaker.
10:50
România va oferi 1,7 mln EUR pentru realizarea primului inventar forestier al Republicii Moldova # NewsMaker
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Mediului al R. Moldova. Potrivit instituției, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii pentru implementarea acestui proiect. Ministerul […] The post România va oferi 1,7 mln EUR pentru realizarea primului inventar forestier al Republicii Moldova appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
10:00
Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară # NewsMaker
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc”. Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining, cu unicitatea locului. Pentru cei cu și fără pereche, Castel Mimi pregătește o serie de experiențe […] The post Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară appeared first on NewsMaker.
09:40
Ghețuș în Moldova: drumuri blocate, avarii în rețelele electrice, restricții la frontieră LIVE TEXT # NewsMaker
Din cauza ghețușului, circulația pe mai multe drumuri din Republica Moldova a fost temporar sistată. De asemenea, a fost afectată funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni. NewsMaker prezintă situațiile din țară generate de vreme. 09:04 Circulația pe traseul M-1, tronsonul dintre localitățile Pănășești și Căpriana, este temporar blocat. […] The post Ghețuș în Moldova: drumuri blocate, avarii în rețelele electrice, restricții la frontieră LIVE TEXT appeared first on NewsMaker.
09:40
Škoda Moldova lansează una dintre cele mai atractive oferte de iarnă din ultimii ani, cu avantaje de până la 6.300 €, livrare rapidă și stoc limitat de automobile disponibile imediat. Oferta este valabilă pentru modelele anului 2025 și se adresează clienților care își doresc o mașină sigură, bine echipată și gata de drum chiar și […] The post Skoda Moldova – Reduceri record la modelele 2025. Acum este momentul să cumperi appeared first on NewsMaker.
09:40
Ziua de lucru și orele de studii încep de la 09:00, timp de o săptămână, din cauza condițiilor meteo. Decizia Guvernului # NewsMaker
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Măsura a fost decisă în dimineața zilei de 27 ianuarie, în cadrul unei ședințe operative convocate de Centrul Național de Management al Crizelor, la care a participat […] The post Ziua de lucru și orele de studii încep de la 09:00, timp de o săptămână, din cauza condițiilor meteo. Decizia Guvernului appeared first on NewsMaker.
09:10
Automobilul care schimbă regulile – faceți cunoștință cu noul Volvo EX60 complet electric # NewsMaker
Descoperiți noul Volvo EX60 – un SUV electric de clasă medie care redefinește standardele în cel mai mare segment al pieței de vehicule electrice, oferind un echilibru remarcabil între autonomie, viteză de încărcare, performanță și preț. EX60, un SUV cu cinci locuri orientat către familie, elimină anxietatea legată de autonomie, oferă o experiență de utilizare […] The post Automobilul care schimbă regulile – faceți cunoștință cu noul Volvo EX60 complet electric appeared first on NewsMaker.
08:50
Situația pe drumurile din Moldova: circulația mai multor rute interurbane din nord, sistată din cauza ghețușului # NewsMaker
Din cauza ghețușului a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul țării. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 27 ianuarie. Totodată, a fost blocată circulația pe traseul Fetești–Edineț. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate, iar ghețușul se reface continuu. Reprezentanții […] The post Situația pe drumurile din Moldova: circulația mai multor rute interurbane din nord, sistată din cauza ghețușului appeared first on NewsMaker.
08:30
NM Espresso: Despre un posibil deficit de benzină în Moldova, consecințele poleiului în Chișinău și despre interzicerea importului de carne de pasăre din Ucraina # NewsMaker
Maia Sandu în Polonia Moldova oferă «un exemplu elocvent» de ieșire din sfera de influență a Rusiei și poate conta pe sprijinul Poloniei, a declarat președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la întrevederea cu Președinta Maia Sandu, la Varșovia. La rândul său, Maia Sandu a îndemnat Polonia să sprijine extinderea UE ca «o investiție în securitate» și a anunțat că Chișinăul și Varșovia pregătesc un acord de apărare pentru a contracara amenințările moderne, inclusiv cele hibride. Armata Națională a Moldovei Moldova a coborât cu două poziții în clasamentul […] The post NM Espresso: Despre un posibil deficit de benzină în Moldova, consecințele poleiului în Chișinău și despre interzicerea importului de carne de pasăre din Ucraina appeared first on NewsMaker.
08:20
Școlile din municipiul Chișinău rămân închise și marți, 27 ianuarie. Anunțul a fost făcut în această dimineață de autoritățile capitalei. Potrivit autorităților capitalei, decizia a fost luată ca urmare a agravării situației meteorologice. „Primăria municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie 2026, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar […] The post Școlile din Chișinău rămân închise și pe 27 ianuarie. Anunțul autorităților capitalei appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
20:30
VIDEO Sute de persoane traumatizate pe drumuri. Reportaj NM de la Institutul de Urgență, care a primit un număr record de pacienți # NewsMaker
La Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-a înregistrat un număr record de adresări ale pacienților — în doar 24 de ore, peste 370 de persoane au solicitat ajutor. Majoritatea au suferit traumatisme ale membrelor superioare și inferioare, unii cu fracturi, atât închise, cât și deschise. Jurnalista NewsMaker, Corina Malcocean, a fost la fața locului […] The post VIDEO Sute de persoane traumatizate pe drumuri. Reportaj NM de la Institutul de Urgență, care a primit un număr record de pacienți appeared first on NewsMaker.
19:40
„Politica nu se face între două roluri. Se face cu asumare totală”: Reacții la anunțul privind retragerea Anastasiei Nichita din Parlament # NewsMaker
Anunțul deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, privind retragerea din Parlament, invocând imposibilitatea de a concilia rolul de mamă, sportivă de performanță și parlamentar, a stârnit un val amplu de reacții în spațiul public despre responsabilitatea politică și modul de alcătuire a listelor electorale. Decizia, comunicată pe 26 ianuarie pe rețelele de socializare, […] The post „Politica nu se face între două roluri. Se face cu asumare totală”: Reacții la anunțul privind retragerea Anastasiei Nichita din Parlament appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Se termină benzina în Moldova?/Locuitorii României, pentru unire?/Legea cetățeniei va fi modificată? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Ce spune ambasadoarea UE în Moldova despre reunirea cu România?— Cazul tânărului apatrid ajunge în Parlament. Acesta ar fi votat la alegeri— Ne așteaptă o criză de benzină? Răspunsul ANRE— Botgros, după ce PNM a sesizat ANI: are informații false— Lecții […] The post (VIDEO) Se termină benzina în Moldova?/Locuitorii României, pentru unire?/Legea cetățeniei va fi modificată? appeared first on NewsMaker.
19:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dă asigurări că nu există riscuri imediate de întrerupere a aprovizionării cu carburanți, precizând că monitorizează constant stocurile și importurile de produse petroliere și colaborează cu operatorii licențiați pentru a preveni eventuale disfuncționalități pe piață. Reacția autorității de reglementare vine după ce, pe rețeaua de socializare TikTok, de […] The post Se așteaptă un deficit de benzină în Republica Moldova? Precizările ANRE appeared first on NewsMaker.
18:50
Un spațiu public din București ar putea fi redenumit în memoria fostului deținut politic al regimului de la Tiraspol Ilie Ilașcu # NewsMaker
Capitala României, București, ar putea avea un spațiu public denumit „Piața Ilie Ilaşcu”, în memoria fostului deținut politic al regimului de la Tiraspol. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează să fie discutat în ședința de joi a Consiliului General al Municipiului București, scrie G4Media, cu trimitere la Agerpres. Potrivit sursei citate, denumirea „Piața […] The post Un spațiu public din București ar putea fi redenumit în memoria fostului deținut politic al regimului de la Tiraspol Ilie Ilașcu appeared first on NewsMaker.
18:30
Femeile din Republica Moldova, inclusiv cele din diasporă, vor primi notificări electronice pentru screeningul de col uterin. De asemenea, copiii cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani pot beneficia de vaccinare gratuită împotriva HPV. Măsurile sunt promovate în cadrul Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, lansată pe 26 ianuarie la Institutul […] The post Femeile din Moldova vor fi notificate electronic pentru screeningul cervical gratuit appeared first on NewsMaker.
18:00
Vitalie Mihalache, cercetat pentru corupție, și-a găsit o nouă funcție în cadrul Primăriei Chișinău. Ceban îi sare în apărare: „Au fost show-uri” # NewsMaker
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, cercetat într-un dosar de corupție ce vizează presupuse fraude la achizițiile publice, s-a ales cu o nouă funcție în cadrul municipalității. Acesta a fost observat luni, 26 ianuarie, la ședința operativă a Primăriei Chișinău, deși nu a fost repus în funcția pe care […] The post Vitalie Mihalache, cercetat pentru corupție, și-a găsit o nouă funcție în cadrul Primăriei Chișinău. Ceban îi sare în apărare: „Au fost show-uri” appeared first on NewsMaker.
17:50
Cetățenii, îndemnați să-și verifice valoarea imobilului. Circa 6 milioane de bunuri din Moldova, evaluate și reevaluate # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să-și verifice valoarea bunului imobil. Potrivit Guvernului, Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Guvernul a precizat că noile valori validate vor intra în […] The post Cetățenii, îndemnați să-și verifice valoarea imobilului. Circa 6 milioane de bunuri din Moldova, evaluate și reevaluate appeared first on NewsMaker.
17:00
Școlile și grădinițele din Chișinău își reiau activitatea în regim normal din 27 ianuarie # NewsMaker
Începând de mâine, 27 ianuarie, toate instituțiile educaționale din municipiul Chișinău revin la regim normal de activitate, conform programului stabilit. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Astfel, instituțiile de educație timpurie, primară și secundară (clasele I–XII) își vor relua integral procesul educațional. „Decizia a fost […] The post Școlile și grădinițele din Chișinău își reiau activitatea în regim normal din 27 ianuarie appeared first on NewsMaker.
16:50
Parlamentar și director artistic? Botgros, după ce partidul lui Galbur a sesizat ANI: „Are informații false” # NewsMaker
Partidul Național Moldovenesc a sesizat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) privind „posibila incompatibilitate a deputatului Nicolae Botgros”. Partidul susține că Botgros „exercită concomitent mandatul de parlamentar și funcția de director artistic al orchestrei „Lăutarii”, în cadrul instituției publice „Moldova-Concert”. Pentru NM, Botgros a declarat că partidul „are informații false” și că el nu lucrează de […] The post Parlamentar și director artistic? Botgros, după ce partidul lui Galbur a sesizat ANI: „Are informații false” appeared first on NewsMaker.
16:20
Fostul speaker Marian Lupu și ex-viceguvernatoarea BNM, Emma Tăbârță vor fi aduși siliți pentru a depune mărturii în dosarul lui Plahotniuc # NewsMaker
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în fața instanței pentru a fi audiați în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost luată în ședința de judecată de luni, 26 ianuarie […] The post Fostul speaker Marian Lupu și ex-viceguvernatoarea BNM, Emma Tăbârță vor fi aduși siliți pentru a depune mărturii în dosarul lui Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:50
Legea cetățeniei va fi modificată, după ce un tânăr din Moldova a fost declarat apatrid? ASP caută soluții, iar Partidul Nostru cere audieri # NewsMaker
Cazul tânărului din R. Moldova care a fost declarat apatrid a stârnit mai multe reacții. Deputatul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a anunțat că va solicita audieri parlamentare. Ex-deputata Olesea Stamate s-a referit la „ciudățeniile noii legi a cetățeniei”. Iar Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a declarat că, în prezent, „zeci de mii […] The post Legea cetățeniei va fi modificată, după ce un tânăr din Moldova a fost declarat apatrid? ASP caută soluții, iar Partidul Nostru cere audieri appeared first on NewsMaker.
15:50
„A fost o radiografie a societății”: Paula Seling se plânge de injurii și comentarii jignitoare la o săptămână după „molodeț” # NewsMaker
Interpreta din România Paula Seling a revenit cu o reacție publică după valul de critici declanșat în urma finalei naționale Eurovision Moldova, unde a folosit expresia „molodeț, Moldova”. La o săptămână de la incident, artista spune că este în continuare vizată de injurii, comentarii jignitoare și mesaje de hărțuire online, inclusiv la postări care nu […] The post „A fost o radiografie a societății”: Paula Seling se plânge de injurii și comentarii jignitoare la o săptămână după „molodeț” appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Carne periculoasă din Ucraina?/ Lupu, adus silit în sala de judecată/ Oameni traumatizați pe străzi # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Poleiul trimite sute de oameni la urgență. Un polițist și-a pierdut viața— Dosarul lui Plahotniuc: Marian Lupu, adus forțat pentru a depune mărturii— Se coace o moțiune de cenzură împotriva guvernului Munteanu— Școlile din Chișinău și din unele localități din țară, […] The post (VIDEO) Carne periculoasă din Ucraina?/ Lupu, adus silit în sala de judecată/ Oameni traumatizați pe străzi appeared first on NewsMaker.
15:00
Volumul transferurilor bănești către Republica Moldova prin canale oficiale a revenit pe un trend de creștere, după doi ani de scădere, ajungând anul trecut la 1,66 miliarde de dolari. Potrivit estimărilor experților, însă, contribuția financiară reală a migranților moldoveni este aproape dublă, luând în calcul și canalele neoficiale, și ajunge la aproximativ 13% din bugetul […] The post Câți bani au transmis moldovenii din diaspora acasă, în 2025? Cei mai mulți – în euro appeared first on NewsMaker.
14:50
Moldova și Polonia pregătesc un acord bilateral de cooperare în domeniul apărării. Nawrocki: sunteți un exemplu # NewsMaker
Republica Moldova este un exemplu clar de desprindere din sfera de influență a Rusiei și poate conta în continuare pe sprijinul Poloniei. Declarația a fost făcută de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Varșovia. În capitala Poloniei, cei doi șefi de […] The post Moldova și Polonia pregătesc un acord bilateral de cooperare în domeniul apărării. Nawrocki: sunteți un exemplu appeared first on NewsMaker.
13:40
Ministerul Apărării explică cum a fost încorporat tânărul născut în Moldova, care nu deține cetățenia țării # NewsMaker
Ministerul Apărării oferă noi detalii în cazul tânărului născut în Republica Moldova, care a fost declarat apatrid după ce nu și-ar fi perfectat buletinul de identitate până la împlinirea vârstei de 18 ani. Instituția respinge acuzațiile apărute în spațiul public privind o presupusă încorporare ilegală în Armata Națională și precizează că lipsa actului de identitate […] The post Ministerul Apărării explică cum a fost încorporat tânărul născut în Moldova, care nu deține cetățenia țării appeared first on NewsMaker.
13:20
56% dintre respondenții unui sondaj, realizat în rândul populației adulte din România, au declarat că ar vota pentru reunirea cu Republica Moldova la un eventual referendum. Sondajul a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 14–23 ianuarie și prezentat pe 25 ianuarie. „În ipoteza unui vot privind reunirea Republicii Moldova […] The post Cum ar vota românii la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova: sondaj appeared first on NewsMaker.
13:10
În contextul declarațiilor recente ale președintei Maia Sandu privind o posibilă reunificare cu România, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a subliniat că integrarea europeană este opțiunea clar exprimată de cetățeni și consacrată în Constituție. Declarația a fost făcută de diplomată într-un interviu acordat Ziarului de Gardă. „Nu aș dori să intru în […] The post Ce spune ambasadoarea UE despre o potențială unire dintre R. Moldova și România appeared first on NewsMaker.
12:50
Violență și bullying în armată? Avocatul Poporului va analiza cazul militarului care a decedat la Florești în timpul serviciului # NewsMaker
Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului unui militar prin contract din garnizoana Florești, care ar fi murit după ce s-a împușcat cu arma din dotare. Ombudsmanul Ceslav Panico afirmă că există „bănuieli rezonabile” privind nefuncționarea unor mecanisme esențiale de protecție a drepturilor omului, în special a celor ce țin de suportul psihologic acordat militarilor. […] The post Violență și bullying în armată? Avocatul Poporului va analiza cazul militarului care a decedat la Florești în timpul serviciului appeared first on NewsMaker.
12:30
Ambasadoarea UE, despre discuția cu Costiuc, Ceban, Chicu, Tkaciuc și Stoianoglo: „Când se declară pro-europeni, trebuie să se regăsească în acțiuni concrete” # NewsMaker
Angajamentele partidelor politice privind susținerea parcursului european al Republicii Moldova trebuie demonstrate nu doar prin declarații ci prin acțiuni concrete, inclusiv prin modul de vot și discursul public. Mesajul a fost transmis de ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, într-un interviu acordat Ziarului de Gardă, după ce, săptămâna trecută, a avut întrevederi cu […] The post Ambasadoarea UE, despre discuția cu Costiuc, Ceban, Chicu, Tkaciuc și Stoianoglo: „Când se declară pro-europeni, trebuie să se regăsească în acțiuni concrete” appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.