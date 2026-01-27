Ziua de lucru și orele de studii încep de la 09:00, timp de o săptămână, din cauza condițiilor meteo. Decizia Guvernului
NewsMaker, 27 ianuarie 2026 09:40
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Măsura a fost decisă în dimineața zilei de 27 ianuarie, în cadrul unei ședințe operative convocate de Centrul Național de Management al Crizelor, la care a participat […] The post Ziua de lucru și orele de studii încep de la 09:00, timp de o săptămână, din cauza condițiilor meteo. Decizia Guvernului appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 10 minute
09:40
Ghețuș în Moldova: drumuri blocate, avarii în rețelele electrice, restricții la frontieră LIVE TEXT # NewsMaker
Din cauza ghețușului, circulația pe mai multe drumuri din Republica Moldova a fost temporar sistată. De asemenea, a fost afectată funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni. NewsMaker prezintă situațiile din țară generate de vreme. 09:04 Circulația pe traseul M-1, tronsonul dintre localitățile Pănășești și Căpriana, este temporar blocat. […] The post Ghețuș în Moldova: drumuri blocate, avarii în rețelele electrice, restricții la frontieră LIVE TEXT appeared first on NewsMaker.
09:40
Škoda Moldova lansează una dintre cele mai atractive oferte de iarnă din ultimii ani, cu avantaje de până la 6.300 €, livrare rapidă și stoc limitat de automobile disponibile imediat. Oferta este valabilă pentru modelele anului 2025 și se adresează clienților care își doresc o mașină sigură, bine echipată și gata de drum chiar și […] The post Skoda Moldova – Reduceri record la modelele 2025. Acum este momentul să cumperi appeared first on NewsMaker.
09:40
Ziua de lucru și orele de studii încep de la 09:00, timp de o săptămână, din cauza condițiilor meteo. Decizia Guvernului # NewsMaker
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Măsura a fost decisă în dimineața zilei de 27 ianuarie, în cadrul unei ședințe operative convocate de Centrul Național de Management al Crizelor, la care a participat […] The post Ziua de lucru și orele de studii încep de la 09:00, timp de o săptămână, din cauza condițiilor meteo. Decizia Guvernului appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
09:10
Automobilul care schimbă regulile – faceți cunoștință cu noul Volvo EX60 complet electric # NewsMaker
Descoperiți noul Volvo EX60 – un SUV electric de clasă medie care redefinește standardele în cel mai mare segment al pieței de vehicule electrice, oferind un echilibru remarcabil între autonomie, viteză de încărcare, performanță și preț. EX60, un SUV cu cinci locuri orientat către familie, elimină anxietatea legată de autonomie, oferă o experiență de utilizare […] The post Automobilul care schimbă regulile – faceți cunoștință cu noul Volvo EX60 complet electric appeared first on NewsMaker.
08:50
Situația pe drumurile din Moldova: circulația mai multor rute interurbane din nord, sistată din cauza ghețușului # NewsMaker
Din cauza ghețușului a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul țării. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 27 ianuarie. Totodată, a fost blocată circulația pe traseul Fetești–Edineț. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate, iar ghețușul se reface continuu. Reprezentanții […] The post Situația pe drumurile din Moldova: circulația mai multor rute interurbane din nord, sistată din cauza ghețușului appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
08:30
NM Espresso: Despre un posibil deficit de benzină în Moldova, consecințele poleiului în Chișinău și despre interzicerea importului de carne de pasăre din Ucraina # NewsMaker
Maia Sandu în Polonia Moldova oferă «un exemplu elocvent» de ieșire din sfera de influență a Rusiei și poate conta pe sprijinul Poloniei, a declarat președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la întrevederea cu Președinta Maia Sandu, la Varșovia. La rândul său, Maia Sandu a îndemnat Polonia să sprijine extinderea UE ca «o investiție în securitate» și a anunțat că Chișinăul și Varșovia pregătesc un acord de apărare pentru a contracara amenințările moderne, inclusiv cele hibride. Armata Națională a Moldovei Moldova a coborât cu două poziții în clasamentul […] The post NM Espresso: Despre un posibil deficit de benzină în Moldova, consecințele poleiului în Chișinău și despre interzicerea importului de carne de pasăre din Ucraina appeared first on NewsMaker.
08:20
Școlile din municipiul Chișinău rămân închise și marți, 27 ianuarie. Anunțul a fost făcut în această dimineață de autoritățile capitalei. Potrivit autorităților capitalei, decizia a fost luată ca urmare a agravării situației meteorologice. „Primăria municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie 2026, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar […] The post Școlile din Chișinău rămân închise și pe 27 ianuarie. Anunțul autorităților capitalei appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
20:30
VIDEO Sute de persoane traumatizate pe drumuri. Reportaj NM de la Institutul de Urgență, care a primit un număr record de pacienți # NewsMaker
La Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-a înregistrat un număr record de adresări ale pacienților — în doar 24 de ore, peste 370 de persoane au solicitat ajutor. Majoritatea au suferit traumatisme ale membrelor superioare și inferioare, unii cu fracturi, atât închise, cât și deschise. Jurnalista NewsMaker, Corina Malcocean, a fost la fața locului […] The post VIDEO Sute de persoane traumatizate pe drumuri. Reportaj NM de la Institutul de Urgență, care a primit un număr record de pacienți appeared first on NewsMaker.
19:40
„Politica nu se face între două roluri. Se face cu asumare totală”: Reacții la anunțul privind retragerea Anastasiei Nichita din Parlament # NewsMaker
Anunțul deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, privind retragerea din Parlament, invocând imposibilitatea de a concilia rolul de mamă, sportivă de performanță și parlamentar, a stârnit un val amplu de reacții în spațiul public despre responsabilitatea politică și modul de alcătuire a listelor electorale. Decizia, comunicată pe 26 ianuarie pe rețelele de socializare, […] The post „Politica nu se face între două roluri. Se face cu asumare totală”: Reacții la anunțul privind retragerea Anastasiei Nichita din Parlament appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Se termină benzina în Moldova?/Locuitorii României, pentru unire?/Legea cetățeniei va fi modificată? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Ce spune ambasadoarea UE în Moldova despre reunirea cu România?— Cazul tânărului apatrid ajunge în Parlament. Acesta ar fi votat la alegeri— Ne așteaptă o criză de benzină? Răspunsul ANRE— Botgros, după ce PNM a sesizat ANI: are informații false— Lecții […] The post (VIDEO) Se termină benzina în Moldova?/Locuitorii României, pentru unire?/Legea cetățeniei va fi modificată? appeared first on NewsMaker.
19:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dă asigurări că nu există riscuri imediate de întrerupere a aprovizionării cu carburanți, precizând că monitorizează constant stocurile și importurile de produse petroliere și colaborează cu operatorii licențiați pentru a preveni eventuale disfuncționalități pe piață. Reacția autorității de reglementare vine după ce, pe rețeaua de socializare TikTok, de […] The post Se așteaptă un deficit de benzină în Republica Moldova? Precizările ANRE appeared first on NewsMaker.
18:50
Un spațiu public din București ar putea fi redenumit în memoria fostului deținut politic al regimului de la Tiraspol Ilie Ilașcu # NewsMaker
Capitala României, București, ar putea avea un spațiu public denumit „Piața Ilie Ilaşcu”, în memoria fostului deținut politic al regimului de la Tiraspol. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează să fie discutat în ședința de joi a Consiliului General al Municipiului București, scrie G4Media, cu trimitere la Agerpres. Potrivit sursei citate, denumirea „Piața […] The post Un spațiu public din București ar putea fi redenumit în memoria fostului deținut politic al regimului de la Tiraspol Ilie Ilașcu appeared first on NewsMaker.
18:30
Femeile din Republica Moldova, inclusiv cele din diasporă, vor primi notificări electronice pentru screeningul de col uterin. De asemenea, copiii cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani pot beneficia de vaccinare gratuită împotriva HPV. Măsurile sunt promovate în cadrul Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, lansată pe 26 ianuarie la Institutul […] The post Femeile din Moldova vor fi notificate electronic pentru screeningul cervical gratuit appeared first on NewsMaker.
18:00
Vitalie Mihalache, cercetat pentru corupție, și-a găsit o nouă funcție în cadrul Primăriei Chișinău. Ceban îi sare în apărare: „Au fost show-uri” # NewsMaker
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, cercetat într-un dosar de corupție ce vizează presupuse fraude la achizițiile publice, s-a ales cu o nouă funcție în cadrul municipalității. Acesta a fost observat luni, 26 ianuarie, la ședința operativă a Primăriei Chișinău, deși nu a fost repus în funcția pe care […] The post Vitalie Mihalache, cercetat pentru corupție, și-a găsit o nouă funcție în cadrul Primăriei Chișinău. Ceban îi sare în apărare: „Au fost show-uri” appeared first on NewsMaker.
17:50
Cetățenii, îndemnați să-și verifice valoarea imobilului. Circa 6 milioane de bunuri din Moldova, evaluate și reevaluate # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să-și verifice valoarea bunului imobil. Potrivit Guvernului, Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Guvernul a precizat că noile valori validate vor intra în […] The post Cetățenii, îndemnați să-și verifice valoarea imobilului. Circa 6 milioane de bunuri din Moldova, evaluate și reevaluate appeared first on NewsMaker.
17:00
Școlile și grădinițele din Chișinău își reiau activitatea în regim normal din 27 ianuarie # NewsMaker
Începând de mâine, 27 ianuarie, toate instituțiile educaționale din municipiul Chișinău revin la regim normal de activitate, conform programului stabilit. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Astfel, instituțiile de educație timpurie, primară și secundară (clasele I–XII) își vor relua integral procesul educațional. „Decizia a fost […] The post Școlile și grădinițele din Chișinău își reiau activitatea în regim normal din 27 ianuarie appeared first on NewsMaker.
16:50
Parlamentar și director artistic? Botgros, după ce partidul lui Galbur a sesizat ANI: „Are informații false” # NewsMaker
Partidul Național Moldovenesc a sesizat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) privind „posibila incompatibilitate a deputatului Nicolae Botgros”. Partidul susține că Botgros „exercită concomitent mandatul de parlamentar și funcția de director artistic al orchestrei „Lăutarii”, în cadrul instituției publice „Moldova-Concert”. Pentru NM, Botgros a declarat că partidul „are informații false” și că el nu lucrează de […] The post Parlamentar și director artistic? Botgros, după ce partidul lui Galbur a sesizat ANI: „Are informații false” appeared first on NewsMaker.
16:20
Fostul speaker Marian Lupu și ex-viceguvernatoarea BNM, Emma Tăbârță vor fi aduși siliți pentru a depune mărturii în dosarul lui Plahotniuc # NewsMaker
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în fața instanței pentru a fi audiați în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost luată în ședința de judecată de luni, 26 ianuarie […] The post Fostul speaker Marian Lupu și ex-viceguvernatoarea BNM, Emma Tăbârță vor fi aduși siliți pentru a depune mărturii în dosarul lui Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
15:50
Legea cetățeniei va fi modificată, după ce un tânăr din Moldova a fost declarat apatrid? ASP caută soluții, iar Partidul Nostru cere audieri # NewsMaker
Cazul tânărului din R. Moldova care a fost declarat apatrid a stârnit mai multe reacții. Deputatul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a anunțat că va solicita audieri parlamentare. Ex-deputata Olesea Stamate s-a referit la „ciudățeniile noii legi a cetățeniei”. Iar Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a declarat că, în prezent, „zeci de mii […] The post Legea cetățeniei va fi modificată, după ce un tânăr din Moldova a fost declarat apatrid? ASP caută soluții, iar Partidul Nostru cere audieri appeared first on NewsMaker.
15:50
„A fost o radiografie a societății”: Paula Seling se plânge de injurii și comentarii jignitoare la o săptămână după „molodeț” # NewsMaker
Interpreta din România Paula Seling a revenit cu o reacție publică după valul de critici declanșat în urma finalei naționale Eurovision Moldova, unde a folosit expresia „molodeț, Moldova”. La o săptămână de la incident, artista spune că este în continuare vizată de injurii, comentarii jignitoare și mesaje de hărțuire online, inclusiv la postări care nu […] The post „A fost o radiografie a societății”: Paula Seling se plânge de injurii și comentarii jignitoare la o săptămână după „molodeț” appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Carne periculoasă din Ucraina?/ Lupu, adus silit în sala de judecată/ Oameni traumatizați pe străzi # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Poleiul trimite sute de oameni la urgență. Un polițist și-a pierdut viața— Dosarul lui Plahotniuc: Marian Lupu, adus forțat pentru a depune mărturii— Se coace o moțiune de cenzură împotriva guvernului Munteanu— Școlile din Chișinău și din unele localități din țară, […] The post (VIDEO) Carne periculoasă din Ucraina?/ Lupu, adus silit în sala de judecată/ Oameni traumatizați pe străzi appeared first on NewsMaker.
15:00
Volumul transferurilor bănești către Republica Moldova prin canale oficiale a revenit pe un trend de creștere, după doi ani de scădere, ajungând anul trecut la 1,66 miliarde de dolari. Potrivit estimărilor experților, însă, contribuția financiară reală a migranților moldoveni este aproape dublă, luând în calcul și canalele neoficiale, și ajunge la aproximativ 13% din bugetul […] The post Câți bani au transmis moldovenii din diaspora acasă, în 2025? Cei mai mulți – în euro appeared first on NewsMaker.
14:50
Moldova și Polonia pregătesc un acord bilateral de cooperare în domeniul apărării. Nawrocki: sunteți un exemplu # NewsMaker
Republica Moldova este un exemplu clar de desprindere din sfera de influență a Rusiei și poate conta în continuare pe sprijinul Poloniei. Declarația a fost făcută de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Varșovia. În capitala Poloniei, cei doi șefi de […] The post Moldova și Polonia pregătesc un acord bilateral de cooperare în domeniul apărării. Nawrocki: sunteți un exemplu appeared first on NewsMaker.
13:40
Ministerul Apărării explică cum a fost încorporat tânărul născut în Moldova, care nu deține cetățenia țării # NewsMaker
Ministerul Apărării oferă noi detalii în cazul tânărului născut în Republica Moldova, care a fost declarat apatrid după ce nu și-ar fi perfectat buletinul de identitate până la împlinirea vârstei de 18 ani. Instituția respinge acuzațiile apărute în spațiul public privind o presupusă încorporare ilegală în Armata Națională și precizează că lipsa actului de identitate […] The post Ministerul Apărării explică cum a fost încorporat tânărul născut în Moldova, care nu deține cetățenia țării appeared first on NewsMaker.
13:20
56% dintre respondenții unui sondaj, realizat în rândul populației adulte din România, au declarat că ar vota pentru reunirea cu Republica Moldova la un eventual referendum. Sondajul a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 14–23 ianuarie și prezentat pe 25 ianuarie. „În ipoteza unui vot privind reunirea Republicii Moldova […] The post Cum ar vota românii la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova: sondaj appeared first on NewsMaker.
13:10
În contextul declarațiilor recente ale președintei Maia Sandu privind o posibilă reunificare cu România, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a subliniat că integrarea europeană este opțiunea clar exprimată de cetățeni și consacrată în Constituție. Declarația a fost făcută de diplomată într-un interviu acordat Ziarului de Gardă. „Nu aș dori să intru în […] The post Ce spune ambasadoarea UE despre o potențială unire dintre R. Moldova și România appeared first on NewsMaker.
12:50
Violență și bullying în armată? Avocatul Poporului va analiza cazul militarului care a decedat la Florești în timpul serviciului # NewsMaker
Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului unui militar prin contract din garnizoana Florești, care ar fi murit după ce s-a împușcat cu arma din dotare. Ombudsmanul Ceslav Panico afirmă că există „bănuieli rezonabile” privind nefuncționarea unor mecanisme esențiale de protecție a drepturilor omului, în special a celor ce țin de suportul psihologic acordat militarilor. […] The post Violență și bullying în armată? Avocatul Poporului va analiza cazul militarului care a decedat la Florești în timpul serviciului appeared first on NewsMaker.
12:30
Ambasadoarea UE, despre discuția cu Costiuc, Ceban, Chicu, Tkaciuc și Stoianoglo: „Când se declară pro-europeni, trebuie să se regăsească în acțiuni concrete” # NewsMaker
Angajamentele partidelor politice privind susținerea parcursului european al Republicii Moldova trebuie demonstrate nu doar prin declarații ci prin acțiuni concrete, inclusiv prin modul de vot și discursul public. Mesajul a fost transmis de ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, într-un interviu acordat Ziarului de Gardă, după ce, săptămâna trecută, a avut întrevederi cu […] The post Ambasadoarea UE, despre discuția cu Costiuc, Ceban, Chicu, Tkaciuc și Stoianoglo: „Când se declară pro-europeni, trebuie să se regăsească în acțiuni concrete” appeared first on NewsMaker.
12:30
O ambulanță a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un gard, în orașul Stăuceni. La Chișinău, o ambulanță a rămas blocată pe un sector de drum în pantă. În raionul Căușeni, un automobil s-a împotmolit pe un drum de țară. Situațiile au fost raportate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit instituției, […] The post Zece ambulanțe, blocate duminică pe drumurile din Moldova. Una a ajuns într-un gard appeared first on NewsMaker.
12:00
Câtă carne de pasăre consumă Moldova anual? 76% din importuri vin din Ucraina: ce se întâmplă după suspendare # NewsMaker
Republica Moldova își acoperă aproximativ 27 de mii de tone din consumul anual de carne de pasăre prin importuri. În ultimii ani, circa 76% din acest volum a provenit din Ucraina. Cu toate acestea, Ministerul Agriculturii susține că suspendarea temporară a importurilor din țara vecină nu ar trebui să genereze automat un deficit pe piața […] The post Câtă carne de pasăre consumă Moldova anual? 76% din importuri vin din Ucraina: ce se întâmplă după suspendare appeared first on NewsMaker.
11:30
PAS a „pierdut” 14 deputați timp de 3 luni. Lista completă a aleșilor care au renunțat la mandat # NewsMaker
La aproape patru luni de la alegerile parlamentare și trei luni de la constituirea legală a noului Legislativ, 14 deputați aleși pe lista partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) au renunțat la mandatul de parlamentar. Cel mai recent anunț a fost făcut în dimineața zilei de astăzi, 26 ianuarie, de luptătoarea și campioana Anastasia […] The post PAS a „pierdut” 14 deputați timp de 3 luni. Lista completă a aleșilor care au renunțat la mandat appeared first on NewsMaker.
11:30
Apel internațional, pietre memoriale și film documentar: Comunitatea Evreiască din Moldova, despre comemorările din 2026 # NewsMaker
În contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova a anunțat lansarea unui program de comemorare, ce se va desfășura pe parcursul anului 2026. Potrivit comunității, în cadrul programului vor avea loc ceremonii oficiale, se vor instala pietre memoriale și se va realiza un film documentar. „Comunitatea Evreiască din Republica […] The post Apel internațional, pietre memoriale și film documentar: Comunitatea Evreiască din Moldova, despre comemorările din 2026 appeared first on NewsMaker.
10:50
Condițiile meteo nefavorabile au dus la întreruperi în rețeaua de medie tensiune. Nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă erau parțial deconectate de la sursa de energie la ora 9:30. Informațiile au fost comunicate pe 26 ianuarie de Premier Energy Distribution, furnizor de energie electrică în Republica Moldova. „La moment sunt […] The post Nouă localități din Moldova, parțial deconectate de la energie din cauza vremii appeared first on NewsMaker.
10:10
„Precipitațiile determină formarea repetată a poleiului”: cum se circulă în Chișinău și pe traseele din Moldova # NewsMaker
Autoritățile capitalei au atenționat că, pe 26 ianuarie, „condițiile meteo rămân dificile” și că „pe alocuri gheața poate fi prezentă sub stratul de apă”. Responsabilii au declarat că intervin cu material antiderapant și, totodată, au cerut locuitorilor să manifeste prudență. Administrația Națională a Drumurilor a atenționat că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația pe drumurile […] The post „Precipitațiile determină formarea repetată a poleiului”: cum se circulă în Chișinău și pe traseele din Moldova appeared first on NewsMaker.
10:10
„Plec din Parlament cu fruntea sus”. Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS # NewsMaker
Deputata Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, a anunțat că renunță la mandatul de deputat. Anunțul a fost făcut pe 26 ianuarie, pe o rețea de socializare. „Vreau să fiu sinceră cu voi și să vă anunț că am luat decizia de a-mi retrage mandatul de deputat. Decizia pe care o împărtășesc […] The post „Plec din Parlament cu fruntea sus”. Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS appeared first on NewsMaker.
Ieri
09:30
Republica Moldova suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) pe 26 ianuarie, la scurt timp după ce, în țară, au fost sacrificate peste 110 mii de păsări, în urma depistării metronidazolului în probele de laborator. Autoritățile precizează că măsura […] The post Moldova suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina appeared first on NewsMaker.
09:30
Un angajat al Inspectoratului de Poliție din Fălești, în vârstă de 30 de ani, a murit la spital după ce a ajuns cu mașina într-un copac. Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 ianuarie, în raionul Fălești. Informațiile au fost comunicate de către Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, polițistul, aflat la […] The post Un polițist din Fălești a murit: a ajuns cu mașina într-un copac, în drum spre serviciu appeared first on NewsMaker.
08:40
Maxime de până la +8°C, ploi și lapoviță slabă: cum va fi vremea săptămâna aceasta în Moldova # NewsMaker
Săptămâna aceasta, temperaturile maxime vor ajunge până la +8°C în sudul țării. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în nordul țării, până la -3°C. În unele zile, pe alocuri, se vor înregistra ploi și lapoviță slabă. Datele se regăsesc pe platforma Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În perioada 26 ianuarie–1 februarie, în centrul țării, temperaturile […] The post Maxime de până la +8°C, ploi și lapoviță slabă: cum va fi vremea săptămâna aceasta în Moldova appeared first on NewsMaker.
25 ianuarie 2026
22:30
Școlile din Chișinău rămân închise pe 26 ianuarie, din cauza ghețușului. Când elevii vor recupera orele? # NewsMaker
Școlile din municipiul Chișinău rămân închise luni, 26 ianuarie, din cauza ghețușului și a poleiului format pe drumuri și trotuare. Decizia a fost luată în urma unei ședințe a serviciilor specializate ale Primăriei Chișinău, anunță Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS). Potrivit autorităților, situația meteorologică „s-a agravat”, fiind înregistrate riscuri sporite de alunecare și […] The post Școlile din Chișinău rămân închise pe 26 ianuarie, din cauza ghețușului. Când elevii vor recupera orele? appeared first on NewsMaker.
21:00
O autospecială a derapat de pe carosabilul alunecos și a ajuns în șanț, la Orhei. Două persoane – la spital # NewsMaker
O autospecială implicată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos și a ajuns în șanțul de pe marginea traseului. Incidentul s-a produs în seara zilei de 25 ianuarie, la intrarea în satul Sirota, raionul Orhei, anunță Inspectoratul General al Poliției. În urma accidentului, două persoane aflate în autospecială au suferit […] The post O autospecială a derapat de pe carosabilul alunecos și a ajuns în șanț, la Orhei. Două persoane – la spital appeared first on NewsMaker.
20:10
Unitatea de Primiri Urgențe, neîncăpătoare din cauza ghețușului. Câți oameni au ajuns la spital # NewsMaker
Până la ora 18:00, 270 de persoane s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă, dintre care 250 au avut nevoie de consultația medicului traumatolog. Potrivit instituției, „fluxul extrem de mare de pacienți” este determinat de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de poleiul format pe majoritatea străzilor și traseelor, care a […] The post Unitatea de Primiri Urgențe, neîncăpătoare din cauza ghețușului. Câți oameni au ajuns la spital appeared first on NewsMaker.
19:50
MEC recomandă lecții online pe 26 ianuarie, din cauza poleiului și a ghețușului. Decizia aparține școlilor # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ și organelor locale de specialitate să evalueze situația din fiecare școală în parte, în contextul condițiilor meteorologice dificile provocate de polei și ghețuș. Potrivit MEC, în funcție de situația concretă din teritoriu, instituțiile pot decide aplicarea unui regim special de desfășurare a lecțiilor pentru ziua de mâine, […] The post MEC recomandă lecții online pe 26 ianuarie, din cauza poleiului și a ghețușului. Decizia aparține școlilor appeared first on NewsMaker.
17:50
Mesaj către Trump, solicitare către guvernare și rugăciuni: la Comrat a avut loc un miting # NewsMaker
Pe 25 ianuarie, la Comrat a avut loc un miting anti-guvernamental intitulat „În apărarea Găgăuziei”. La manifestație, care a început și s-a încheiat cu rugăciuni, au fost adresate mesaje către președintele SUA, Donald Trump, și către liderii mondial, iar la final participanții au adoptat o rezoluție. În aceasta s-a cerut eliberarea bașcanei Evghenia Guțul, condamnată […] The post Mesaj către Trump, solicitare către guvernare și rugăciuni: la Comrat a avut loc un miting appeared first on NewsMaker.
15:50
(FOTO) Cinci accidente rutiere în raionul Orhei din cauza vremii. Mașină răsturnată la Sîngera # NewsMaker
În raionul Orhei, din cauza situației meteo nefavorabile, au fost înregistrate cinci accidente rutiere pe 25 ianuarie. Un accident a avut loc și la ieșirea din Sîngera. Informațiile au fost comunicate Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a prezentat mai multe imagini. Din cele cinci accidente produse în raionul Orhei, patru au fost cauzate de […] The post (FOTO) Cinci accidente rutiere în raionul Orhei din cauza vremii. Mașină răsturnată la Sîngera appeared first on NewsMaker.
15:30
Un tânăr din Republica Moldova a murit în orașul italian Siena după un transplant de inimă, scrie Gazzetta di Siena. Potrivit sursei citate, băiatul ajunsese în Italia pentru această intervenție. Acesta era student la o universitate din Moldova. Presa italiană a relatat că tânărul avea 22 de ani și era student în anul trei la […] The post Presa: un student din Moldova a decedat în Italia după transplant de inimă appeared first on NewsMaker.
13:20
„Evitați drumurile în pantă”: Primăria Chișinău, apel către șoferi. Cum se circulă în capitală # NewsMaker
Primăria Chișinău a îndemnat șoferii să evite drumurile în pantă. Potrivit autorităților capitalei, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, iar serviciile municipale desfășoară lucrări de combatere a poleiului pe străzile capitalei. Primăria Chișinău a declarat, pe 25 ianuarie, că serviciile municipale desfășoară lucrări de combatere a poleiului pe străzile capitalei, pe trotuare, în apropierea […] The post „Evitați drumurile în pantă”: Primăria Chișinău, apel către șoferi. Cum se circulă în capitală appeared first on NewsMaker.
12:50
Orașul rus Belgorod, supus „celui mai masiv atac”? Datele raportate de Rusia și situația din Ucraina # NewsMaker
Orașul Belgorod a fost supus „celui mai masiv atac”. Cel puțin asta a anunțat, în seara zilei de 24 ianuarie, guvernatorul regiunii Belgorod. Referindu-se la acest atac, pe 25 ianuarie, oficialul rus a spus că asupra orașului au fost lansate 24 de muniții, fiind raportate obiective energetice avariate, precum și automobile afectate. De asemenea, el […] The post Orașul rus Belgorod, supus „celui mai masiv atac”? Datele raportate de Rusia și situația din Ucraina appeared first on NewsMaker.
11:30
La mai puțin de trei săptămâni de la cazul femeii împușcate în Minneapolis de un angajat al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE), angajați ai patrulei de frontieră a SUA (USBP) au împușcat mortal un bărbat, tot în Minneapolis, relatează BBC. În oraș au izbucnit din nou proteste. Incidentul a avut loc pe […] The post Un american – împușcat de agenți federali în Minneapolis. Noi proteste în oraș appeared first on NewsMaker.
10:30
În urma temperaturilor scăzute din ultimele ore, trotuarele și drumurile din Republica Moldova sunt alunecoase. Pe majoritatea străzilor și traseelor s-a format polei, iar carosabilul este alunecos, în special pe poduri, curbe și pante. Totodată, pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. Informațiile au fost […] The post Drumurile alunecoase și ceață: ce trebuie să cunoască șoferii și pietonii din Moldova appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
„Ruda implicată într-un accident”: escrocii au obținut 100.000 de lei de la o persoană din Chișinău # NewsMaker
O persoană a fost lăsată fără aproximativ 100.000 de lei după ce i s-a spus că o rudă de-a sa a fost implicată într-un accident rutier. Cazul de escrocherie a avut loc în Chișinău, iar poliția a fost sesizată în seara zilei de 24 ianuarie. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima a fost contactată telefonic […] The post „Ruda implicată într-un accident”: escrocii au obținut 100.000 de lei de la o persoană din Chișinău appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.