Aur și bijuterii de contrabandă, găsite în bagaje la Aeroport

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au contracarat patru tentative de transportare ilicită a bunurilor, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Două cazuri au fost înregistrate pe sensul de intrare în Republica Moldova, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor sosiți pe ruta Istanbul–Chișinău. În primul caz, o pasageră, […]
Polițiștii de la Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău au reținut doi bărbați, cu vârstele de 24 și 27 de ani, cetățeni străini, suspectați de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală. Potrivit materialelor cauzei, în timpul nopții, suspecții au incendiat trei mașini parcate într-o curte, după ce au avut divergențe cu […]
Impozitul pe imobil ar putea crește în urma finalizării procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național
Suma impozitului pe imobil este așteptată să crească, după ce autoritățile au finalizat evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile la nivel național. Nadejda Josanu, șefa direcției evaluare a bunurilor imobile din cadrul Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat pentru BANI.MD că valoarea de referință stabilită în urma reevaluării va fi utilizată la calcularea impozitului pe imobil. Potrivit […]
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la UE ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa devastată de război, relatează Reuters. „De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, şi contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziţia […]
Adunarea Populară a Găgăuziei a comentat decizia Curții Supreme de Justiție, care suspendă hotărârile cu privire la formarea Comisiei electorale centrale de la Comrat. Într-o declarație, deputații locali au subliniat faptul că această decizie blochează, de fapt, organizarea alegerilor în regiune și au atribuit responsabilitatea acesteia autorităților de la Chișinău, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. […]
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a găzduit astăzi ceremonia oficială de depunere a jurământului de către patru magistrați nou-numiți în funcție. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 511-X din 21 ianuarie 2026, au fost învestiți în funcție următorii judecători: • Ion Bocan – Judecătoria Chișinău; • Mihail Josanu – Judecătoria Orhei; • Maxim Melnic – […]
În contextul condițiilor meteorologice severe și a măsurilor dispuse de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării a emis recomandări pentru instituțiile de învățământ din țară. Astfel, activitățile didactice se vor desfășura online acolo unde este posibil, pentru a proteja siguranța elevilor, cadrelor didactice și a personalului școlilor. În instituțiile în care […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut statelor membre ale Consiliului Europei elaborarea unui instrument juridic european clar și cuprinzător pentru combaterea manipulării informaționale și a ingerinței străine în spațiul digital, în cadrul discursului susținut în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Șefa statului a avertizat că manipularea informațională amplificată de tehnologie, algoritmi opaci și […]
Bilanţul vremii de iarnă deosebit de severe din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani se confruntă cu un val de frig polar ce lăsase aproape 600.000 de gospodării fără electricitate până luni seara, relatează AFP. Temperaturile vor continua să scadă în zilele următoare sub influenţa unei […]
VIDEO | Rezina: o femeie însărcinată preluată de polițiști din cauza drumului impracticabil
O femeie însărcinată din satul Mateuți, raionul Rezina, a fost ajutată de polițiști să ajungă la timp la medici, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului de pe traseu. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, echipajul de ambulanță nu a reușit să ajungă până la locuința femeii din cauza carosabilului […]
Republica Moldova va continua negocierile cu autoritățile americane pentru a reduce taxa la importurile moldovenești de la 25% la 15%. Ambasadorul în SUA, Vladislav Kulminski, a declarat asta pentru postul național de radio. Diplomatul a menționat că autoritățile moldovene vor solicita o taxă de 15%, similară cu nivelul aplicat în prezent țărilor europene, scrie Infotag. Răspunzând […]
Mai multe localități din centrul R. Moldova rămân fără energie electrică, în urma intemperiilor din ultimele ore. Potrivit Premier Energy, la ora 12:30 erau înregistrate probleme de furnizare a curentului electric în 15 localități din patru raioane. Cele mai afectate sunt raionul Criuleni, cu 8 localități fără energie electrică, urmat de Strășeni – 2 localități, […]
Drumul spre România s-a încheiat la postul vamal Sculeni pentru un conațional în vârstă de 54 de ani, după ce funcționarii vamali au descoperit o valiză ticsită cu produse de tutungerie nedeclarate. Tentativa de traversare ilicită a frontierei vamale a Republicii Moldova a fost dejucată de angajații postului vamal Sculeni, în conlucrare cu polițiștii de […]
VIDEO | Trei bărbați reținuți pentru furturi din locuințe în mai multe raioane din Moldova
Trei bărbați, cu vârstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de comiterea mai multor furturi din locuințe în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu polițiștii și procurorii din […]
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile din Capitală au decis ca școlile să desfășoare ore în regim online până la sfârșitul săptămânii, a anunțat primarul Ion Ceban. „În urma unor discuții lungi și intense cu specialiști din domeniul educației, am decis ca școlile din Chișinău să treacă pe online. Această hotărâre a fost luată ținând […]
Germania a anunțat o recompensă de 1 milion de euro pentru informații despre misterioasa grupare Vulkangruppe
Guvernul german a promis marți o recompensă de un milion de euro pentru oricine „va conduce la autorii" sabotajului care a provocat o mare pană de curent în Berlin la începutul lunii ianuarie, o măsură excepțională în contextul în care ancheta care vizează un misterios grup de extremă stânga a ajuns într-un impas, transmite AFP. […]
VIDEO | Imagini cu impact emoțional! Cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina
De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau refuză să mai lupte, devenind ceea ce militarii numesc „carne de tun". Imagini greu de privit au apărut aproape în fiecare lună. În cea mai recentă înregistrare video, […]
Constantin Țuțu, fost deputat și kickboxer, cunoscut pentru apropierea sa de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat și condamnat la opt ani de închisoare cu executare în dosarul ce vizează îmbogățirea ilicită și traficul de influență. Sentința a fost pronunțată marți, 27 ianuarie 2026, de magistratul Petru Păun, în lipsa inculpatului. Constantin […]
Odată cu ninsorile, pe carosabil și trotuare apare un alt pericol major: gheața. Suprafețele alunecoase pot provoca accidente serioase, de la simple entorse până la fracturi care necesită spitalizare. Pentru a reduce riscul de cădere, specialiștii recomandă câteva metode simple, ușor de aplicat. Pași mici, ca un pinguin Una dintre cele mai sigure tehnici de […]
Atac masiv cu drone la Odesa: 23 de răniți și zeci de clădiri avariate. Harkovul, fără curent
Dronele şi rachetele rusești au lovit luni seara al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase, în timp ce 23 de persoane au fost rănite într-un atac nocturn asupra orașului Odesa, din sudul ţării, au declarat oficialii locali, relatează Reuters, citat de News.ro. Rusia a efectuat în […]
Țintașa Anna Dulce a cucerit medalia de aur la turneul internațional H&N Cup, organizat la München, Germania, la proba pistol cu aer comprimat – 10 metri, la juniori. Eleva lui Oleg Moldovan a obținut 240,9 puncte, clasându-se pe prima treaptă a podiumului. Acesta a fost completat de croata Anna Cukusic și spaniola Ines Ortega. Reprezentanta […]
Un șofer originar din Republica Moldova, Tudor Plămădeală, în vârstă de 50 de ani, și un cetățean italian, Dario Galetti, de 64 de ani, au decedat într-un grav accident produs pe autostrada A44 din Germania, pe fondul poleiului și al unei coliziuni în lanț. Tragedia s-a produs în noaptea de 23 spre 24 ianuarie, în […]
Autoritățile publice locale pot obține finanțare nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare prin Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3", ediția 2026, lansat de Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat. Inițiativa urmărește implicarea cetățenilor din diasporă în dezvoltarea comunităților de origine. Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis în perioada 27 ianuarie 2026 – 28 februarie […]
„Pericolul nu a trecut", mesajul Maiei Sandu către Adunarea
„Europa se confruntă cu două războaie.” Acesta este mesajul transmis de președinta Maia Sandu în discursul susținut astăzi la Strasbourg, în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Șefa statului a declarat că primul război este agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Al doilea este mai puțin vizibil, dar la fel de periculos. „Este un război […] Articolul „Pericolul nu a trecut”, mesajul Maiei Sandu către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
Școlile, colegiile și universitățile din regiunea transnistreană trec temporar la învățământ online. Măsura se aplică până la sfârșitul acestei săptămâni, din cauza drumurilor acoperite cu gheață. Autoritățile locale spun că deplasarea a devenit periculoasă. Poleiul crește riscul de accidente pentru elevi, studenți și cadre didactice. Din acest motiv, cursurile se vor desfășura la distanță. Decizia […] Articolul Școlile din regiunea transnistreană trec temporar la lecții online apare prima dată în SafeNews.
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei are o nouă președintă. Petra Bayr a fost aleasă în această funcție după ce a obținut 164 de voturi chiar din primul tur, asigurându-și majoritatea absolută. Contracandidata sa, Victoria Tiblom, a acumulat 50 de voturi. Petra Bayr este membră a APCE din anul 2018. Ea îl succede pe Theodoros Rousopoulos […] Articolul Petra Bayr, aleasă președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost condamnată pentru coruperea alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale. Sentința a fost pronunțată pe 26 ianuarie 2026 de instanța din Ștefan Vodă, anunță Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. Instanța a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare. Șase luni vor fi […] Articolul Închisoare pentru corupere electorală, o femeie condamnată la Ștefan Vodă apare prima dată în SafeNews.
Mobilizare generală în țară, declarațiile premierului Alexandru Munteanu despre situația din teren # SafeNews
„În toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor.” Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, într-un mesaj public privind situația creată de condițiile meteo dificile. Prim-ministrul a mulțumit echipelor din teren care lucrează în condiții grele. „Mulțumesc tuturor […] Articolul Mobilizare generală în țară, declarațiile premierului Alexandru Munteanu despre situația din teren apare prima dată în SafeNews.
Scandalul funcțiilor incompatibile, Nicolae Botgros spune că nu va demisiona din Parlament: „Nu mai conduc orchestra” # SafeNews
„Nu mai conduc orchestra.” Este reacția deputatului PAS, Nicolae Botgros, acuzat că ar deține funcții incompatibile. Declarația a fost făcută pentru presă, după ce Partidul Național Moldovenesc a sesizat Autoritatea Națională de Integritate. Formațiunea susține că Nicolae Botgros ar cumula mandatul de parlamentar cu funcția de conducător artistic al orchestrei „Lăutarii”, instituție care face parte […] Articolul Scandalul funcțiilor incompatibile, Nicolae Botgros spune că nu va demisiona din Parlament: „Nu mai conduc orchestra” apare prima dată în SafeNews.
Armata Națională se alătură intervențiilor autorităților în contextul situației dificile din teritoriu. Militarii și unități de tehnică sunt pregătiți să intervină la solicitarea Centrului Național de Management al Crizelor. Potrivit Centrului Operațional de Comandă al Armatei Naționale, forțele militare pot fi mobilizate rapid în situații excepționale cu caracter natural. Intervențiile vor avea loc în sprijinul […] Articolul Sprijin militar pentru populație, Armata Națională intervine la solicitarea CNMC apare prima dată în SafeNews.
Program schimbat la nivel național, instituțiile și școlile încep activitatea de la ora 09:00 # SafeNews
Programul instituțiilor publice și al școlilor din Republica Moldova se schimbă temporar. Centrul Național de Management al Crizelor a decis ca, pe parcursul acestei săptămâni, ziua de lucru și orele de studii să înceapă de la ora 09:00. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de urgență, cu participarea prim-ministrului. Autoritățile spun că măsura […] Articolul Program schimbat la nivel național, instituțiile și școlile încep activitatea de la ora 09:00 apare prima dată în SafeNews.
Vremea rea a creat probleme serioase în alimentarea cu energie electrică, iar mii de oameni au început ziua fără lumină și căldură. Ministerul Energiei anunță întreruperi în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, provocate de gheață și copaci căzuți peste liniile electrice. În centrul și sudul țării, operatorul Premier Energy Distribution a raportat, la ora […] Articolul Vremea rea lasă mii de oameni fără curent, situație dificilă în mai multe regiuni apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Ambulanțe blocate de polei, salvatorii au intervenit pentru continuarea misiunilor medicale # SafeNews
Poleiul a pus probleme serioase serviciilor medicale din țară. Pe 26 ianuarie, mai multe ambulanțe au rămas blocate pe drumuri alunecoase, iar salvatorii IGSU au intervenit pentru ca misiunile medicale să poată continua. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit în patru cazuri, la solicitarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă. În localitatea Acui, raionul […] Articolul FOTO | Ambulanțe blocate de polei, salvatorii au intervenit pentru continuarea misiunilor medicale apare prima dată în SafeNews.
Chișinăul își reafirmă poziția clară față de războiul din Ucraina. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a transmis, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, că Republica Moldova susține fără echivoc suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean. Întâlnirea a avut loc pe 27 ianuarie și s-a concentrat pe situația […] Articolul Moldova transmite din nou sprijin politic pentru Ucraina, întâlnire la MAE apare prima dată în SafeNews.
Pe 27 ianuarie, Republica Moldova comemorează victimele Holocaustului. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj public, în care a vorbit despre amploarea tragediei și despre responsabilitatea de a păstra vie memoria victimelor. „Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni omorâți doar […] Articolul Maia Sandu, mesaj de comemorare a victimelor Holocaustului, „Nu avem dreptul să uităm” apare prima dată în SafeNews.
FLASH | Persoană fără acte, descoperită ascunsă într-un autocar la frontiera Giurgiulești # SafeNews
Un control de rutină la frontiera de sud s-a transformat într-un caz neobișnuit. Polițiștii de frontieră de la punctul Giurgiulești Galați au descoperit o persoană fără acte, ascunsă într-un autocar care venea din București și se îndrepta spre Kiev. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, a intrat în Republica Moldova […] Articolul FLASH | Persoană fără acte, descoperită ascunsă într-un autocar la frontiera Giurgiulești apare prima dată în SafeNews.
Bugetul public național a primit aproximativ 2,8 miliarde de lei în perioada 19–23 ianuarie, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Cea mai mare parte a sumelor provine din plăți achitate voluntar de contribuabili. Autoritatea fiscală pune accent pe prevenție și dialog direct. În acest scop, inspectorii au efectuat 298 de vizite fiscale la […] Articolul Încasări solide la buget, ce arată cifrele raportate de Serviciul Fiscal apare prima dată în SafeNews.
Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării a fost sistată temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunță Inspectoratul General al Poliției. Măsura vizează prevenirea accidentelor rutiere și protejarea pasagerilor și a șoferilor. Poliția a oprit traficul pe următoarele rute:Cotova – Chișinău,Cosăuți – Chișinău,Băxani – Chișinău,Scăieni – Chișinău,Râșcani – Chișinău. Autoritățile îți recomandă să eviți […] Articolul ULTIMA ORĂ | Circulația mai multor rute din nordul țării, sistată din cauza vremii apare prima dată în SafeNews.
Pe 27 ianuarie 2026, vremea se menține instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță ploi slabe în toate regiunile țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime vor oscila între minus 1 și plus 4 grade Celsius. Vântul va sufla din est, cu viteze cuprinse între 18 și 27 km pe oră. Umiditatea aerului […] Articolul Ploaie în plină iarnă, prognoza meteo pentru 27 ianuarie surprinde apare prima dată în SafeNews.
Negocierile dintre Statele Unite și Ucraina capătă un nou contur. Potrivit unor surse citate de Financial Times și preluate de publicația European Pravda, Washingtonul condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de acceptarea unui acord de pace care include retragerea trupelor ucrainene din zonele neocupate ale Donbasului. Surse apropiate discuțiilor afirmă că administrația președintelui Donald Trump […] Articolul Concesii teritoriale în schimbul securității, ce propun Statele Unite Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
Conflict de încredere la Cosăuți. Cariera de granit cere dezmințiri publice după declarațiile primarului și sesizează CNA # SafeNews
Un conflict de încredere dintre autoritatea locală și un agent economic strategic din raionul Soroca a ajuns în spațiul public și în atenția organelor de anchetă. „Cariera de granit și petriș din Soroca” S.A. îi cere primarului comunei Cosăuți să dezmintă public declarațiile făcute în timpul vizitei prim-ministrului, iar în paralel solicită investigarea penală a […] Articolul Conflict de încredere la Cosăuți. Cariera de granit cere dezmințiri publice după declarațiile primarului și sesizează CNA apare prima dată în SafeNews.
Curtea de Apel a examinat probele prezentate de avocații Marinei Tauber, care a fost condamnată de instanța de fond la șapte ani și jumătate de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid Șor. Ședința a avut loc luni, 26 ianuarie. Următoarea audiere este programată pentru luni, 2 februarie, scrie moldova1.md. Marina Tauber este acuzată, de […] Articolul Curtea de Apel a reluat examinarea cazului Marinei Tauber apare prima dată în SafeNews.
Scandal diplomatic între Italia și Israel. Doi carabinieri au fost amenințați cu arma în Cisiordania # SafeNews
Şeful diplomaţiei italiene, Antonio Tajani, l-a convocat la sediul Ministerului de Externe pe ambasadorul Israelului la Roma, după ce doi carabinieri italieni care lucrează la consulatul general italian de la Ierusalim au fost ameninţaţi duminică de un bărbat, cel mai probabil un colonist, în Cisiordania, transmite luni ANSA, preluată de Agerpres. Ministerul de Externe italian […] Articolul Scandal diplomatic între Italia și Israel. Doi carabinieri au fost amenințați cu arma în Cisiordania apare prima dată în SafeNews.
Integrarea europeană ar putea închide întreprinderi din stânga Nistrului, susține un fost ministru # SafeNews
Odată cu aderarea R. Moldova la UE, întreprinderile de pe malul stâng ar putea fi închise din cauza cerințelor stricte de mediu, iar statul va fi obligat să restabilească calitatea solului, a apei și a aerului pe teritoriu. Potrivit fostului ministru al Mediului și director național al proiectului Agenda Verde, Iordanca-Rodica Iordanov, Moldova va trebui […] Articolul Integrarea europeană ar putea închide întreprinderi din stânga Nistrului, susține un fost ministru apare prima dată în SafeNews.
Activitățile educaționale din toate instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău sunt sistate astăzi, 27 ianuarie 2026, pentru elevii din clasele I–XII. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS),în urma ședinței serviciilor specializate ale Primăriei Chișinău, pe fondul agravării situației meteorologice. Autoritățile anunță că măsura vine în contextul […] Articolul BREAKING NEWS | Elevii din Chișinău nu merg astăzi la școală din cauza poleiului apare prima dată în SafeNews.
FOTO | VIDEO | Peste 1.000 de persoane evacuate, în Sicilia, după surparea unei porţiuni de 4 km a unei faleze în timpul unei furtuni # SafeNews
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Sicilia, în urma surpării, duminică, a unei porţiuni – de patru kilometri – a unei faleze, în timpul unei furtuni, în urma căreia case au rămas înclinate pe marginea prăpastiei, anunţă luni autorităţile, însă nicio victimă nu a fost semnalată în urma acestei alunecări de teren, relatează […] Articolul FOTO | VIDEO | Peste 1.000 de persoane evacuate, în Sicilia, după surparea unei porţiuni de 4 km a unei faleze în timpul unei furtuni apare prima dată în SafeNews.
Belgia sprijină ferm aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reformele inițiate de autoritățile de la Chișinău pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunitățile bilaterale de colaborare în vederea realizării agendei europene a țării noastre. Șeful Executivului a reiterat determinarea Republicii Moldova de a construi un viitor […] Articolul Ce au discutat Alexandru Munteanu și ambasadorul Belgiei la întrevederea oficială apare prima dată în SafeNews.
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a evitat să comenteze eventualitatea unirii Republicii Moldova cu România, subliniind că obiectivul fundamental al țării rămâne integrarea europeană – opțiune exprimată de cetățeni și consfințită în Constituție. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, pe fondul dezbaterilor generate de recentele afirmații ale președintei […] Articolul Ambasadoarea UE, despre scenariul unirii dintre Republica Moldova și România apare prima dată în SafeNews.
NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda # SafeNews
Vladimir Putin a trimis un submarin nuclear în coasta NATO, în apropiere de Groenlanda, scrie The Times. Alianța ar fi mobilizat nave militare pentru a urmări deplasarea submarinului și pentru a-i limita accesul spre Atlanticul de Nord. Submarinul rusesc „Vladimir cel Mare” ar fi ajuns în apropiere de Islanda, potrivit The Times, unde este monitorizat […] Articolul NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
Sprijin financiar din România: 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor din R. Moldova # SafeNews
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei vizite la Brașov, transmite IPN. Programul va fi implementat de echipe mixte de experți din România, de la Institutul Național de […] Articolul Sprijin financiar din România: 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor din R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
