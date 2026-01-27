VIDEO | Doi cetățeni străini reținuți pentru incendierea mai multor mașini în Chișinău

07:00

Vladimir Putin a trimis un submarin nuclear în coasta NATO, în apropiere de Groenlanda, scrie The Times. Alianța ar fi mobilizat nave militare pentru a urmări deplasarea submarinului și pentru a-i limita accesul spre Atlanticul de Nord. Submarinul rusesc „Vladimir cel Mare” ar fi ajuns în apropiere de Islanda, potrivit The Times, unde este monitorizat […] Articolul NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda apare prima dată în SafeNews.