Integrarea europeană ar putea închide întreprinderi din stânga Nistrului, susține un fost ministru
SafeNews, 27 ianuarie 2026 07:40
Odată cu aderarea R. Moldova la UE, întreprinderile de pe malul stâng ar putea fi închise din cauza cerințelor stricte de mediu, iar statul va fi obligat să restabilească calitatea solului, a apei și a aerului pe teritoriu. Potrivit fostului ministru al Mediului și director național al proiectului Agenda Verde, Iordanca-Rodica Iordanov, Moldova va trebui
• • •
Acum 5 minute
08:10
Conflict de încredere la Cosăuți. Cariera de granit cere dezmințiri publice după declarațiile primarului și sesizează CNA # SafeNews
Un conflict de încredere dintre autoritatea locală și un agent economic strategic din raionul Soroca a ajuns în spațiul public și în atenția organelor de anchetă. „Cariera de granit și petriș din Soroca" S.A. îi cere primarului comunei Cosăuți să dezmintă public declarațiile făcute în timpul vizitei prim-ministrului, iar în paralel solicită investigarea penală a
Acum 15 minute
08:00
Curtea de Apel a examinat probele prezentate de avocații Marinei Tauber, care a fost condamnată de instanța de fond la șapte ani și jumătate de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid Șor. Ședința a avut loc luni, 26 ianuarie. Următoarea audiere este programată pentru luni, 2 februarie, scrie moldova1.md. Marina Tauber este acuzată, de
Acum 30 minute
07:50
Scandal diplomatic între Italia și Israel. Doi carabinieri au fost amenințați cu arma în Cisiordania # SafeNews
Şeful diplomaţiei italiene, Antonio Tajani, l-a convocat la sediul Ministerului de Externe pe ambasadorul Israelului la Roma, după ce doi carabinieri italieni care lucrează la consulatul general italian de la Ierusalim au fost ameninţaţi duminică de un bărbat, cel mai probabil un colonist, în Cisiordania, transmite luni ANSA, preluată de Agerpres. Ministerul de Externe italian
Acum o oră
07:40
Odată cu aderarea R. Moldova la UE, întreprinderile de pe malul stâng ar putea fi închise din cauza cerințelor stricte de mediu, iar statul va fi obligat să restabilească calitatea solului, a apei și a aerului pe teritoriu. Potrivit fostului ministru al Mediului și director național al proiectului Agenda Verde, Iordanca-Rodica Iordanov, Moldova va trebui […] Articolul Integrarea europeană ar putea închide întreprinderi din stânga Nistrului, susține un fost ministru apare prima dată în SafeNews.
07:30
Activitățile educaționale din toate instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău sunt sistate astăzi, 27 ianuarie 2026, pentru elevii din clasele I–XII. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS),în urma ședinței serviciilor specializate ale Primăriei Chișinău, pe fondul agravării situației meteorologice. Autoritățile anunță că măsura vine în contextul
07:30
FOTO | VIDEO | Peste 1.000 de persoane evacuate, în Sicilia, după surparea unei porţiuni de 4 km a unei faleze în timpul unei furtuni # SafeNews
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Sicilia, în urma surpării, duminică, a unei porţiuni – de patru kilometri – a unei faleze, în timpul unei furtuni, în urma căreia case au rămas înclinate pe marginea prăpastiei, anunţă luni autorităţile, însă nicio victimă nu a fost semnalată în urma acestei alunecări de teren, relatează
07:20
Belgia sprijină ferm aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reformele inițiate de autoritățile de la Chișinău pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunitățile bilaterale de colaborare în vederea realizării agendei europene a țării noastre. Șeful Executivului a reiterat determinarea Republicii Moldova de a construi un viitor
Acum 2 ore
07:10
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a evitat să comenteze eventualitatea unirii Republicii Moldova cu România, subliniind că obiectivul fundamental al țării rămâne integrarea europeană – opțiune exprimată de cetățeni și consfințită în Constituție. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, pe fondul dezbaterilor generate de recentele afirmații ale președintei
07:00
NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda # SafeNews
Vladimir Putin a trimis un submarin nuclear în coasta NATO, în apropiere de Groenlanda, scrie The Times. Alianța ar fi mobilizat nave militare pentru a urmări deplasarea submarinului și pentru a-i limita accesul spre Atlanticul de Nord. Submarinul rusesc „Vladimir cel Mare" ar fi ajuns în apropiere de Islanda, potrivit The Times, unde este monitorizat
06:50
Sprijin financiar din România: 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor din R. Moldova # SafeNews
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei vizite la Brașov, transmite IPN. Programul va fi implementat de echipe mixte de experți din România, de la Institutul Național de
06:40
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare fără SUA: „Aţi pierde umbrela nucleară americană. Mult succes!” # SafeNews
Într-un discurs susținut la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut declarații tranșante despre ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite. Mesajul său a atras atenția asupra costurilor și riscurilor unui astfel de scenariu. „Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se
06:30
Avere nejustificată de peste 479 mii lei, constatată la un funcționar din Serviciul Vamal # SafeNews
Un funcționar cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, Roman Chiosa, este vizat de un control al Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru deținerea unei averi nejustificate în valoare de 479.715 lei. Potrivit ANI, împreună cu membrii familiei sale, Chiosa deține bunuri și sume în această valoare, dintre care 406.565 lei reprezintă diferențe substanțiale pentru
06:20
Republica Moldova va participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, programate între 6 și 22 februarie, cu o delegație formată din cinci sportivi. Țara noastră va fi reprezentată de trei biatloniști – Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov – și doi schiori – Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici. Patru dintre
Acum 4 ore
06:10
Balcani: Sute de șoferi de camion blochează mai multe puncte de trecere a frontierei cu UE # SafeNews
Sute de șoferi de camion din patru țări din Balcanii de Vest au început luni să blocheze mai multe puncte de trecere a frontierei pentru mărfuri către Uniunea Europeană, în semn de protest față de sistemul de vize restrictiv al UE care le limitează durata șederii pe teritoriul Uniunii, relatează AFP și Reuters, transmite Agerpres. Regula,
Acum 24 ore
18:10
Maia Sandu: Rusia ar fi cheltuit circa 7 miliarde de lei pentru a vicia alegerile parlamentare din R. Moldova # SafeNews
Moscova ar fi cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Potrivit șefului statului, pe parcursul a trei ani
18:00
O avocată a fost condamnată la șase ani de închisoare, dintre care trei cu executare, și la o amendă de 20 000 de lei pentru trafic de influență. Instanța a dispus și confiscarea specială a 5 000 de dolari SUA, ridicați anterioi, în timpul reținerii, și a aproximativ 637 000 de lei obținuți din infracțiuni,
18:00
Instanța dispune aducerea forțată a lui Marian Lupu și Emma Tăbîrță la procesul lui Plahotniuc # SafeNews
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în fața instanței pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară", în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Cei doi au fost citați, însă nu s-au prezentat la ședințele de judecată. Decizia privind aducerea silită
17:40
Franța suspendă importurile unor produse agroalimentare din afara UE din cauza pesticidelor # SafeNews
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda importul și comercializarea produselor alimentare provenite din afara Uniunii Europene care conțin reziduuri detectabile ale a cinci substanțe active neaprobate în UE, anunţă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Măsura vizează atât produsele proaspete, cât și cele procesate, inclusiv fructe (mere, pere, caise, cireșe, piersici, prune, struguri,
15:40
Partidul Național Moldovenesc a sesizat astăzi Autoritatea Națională de Integritate în legătură cu posibila incompatibilitate a deputatului Nicolae Botgros, care exercită concomitent mandatul de parlamentar și funcția de director artistic al orchestrei „Lăutarii", în cadrul instituției publice Moldova-Concert. Potrivit sesizării, Moldova-Concert este o instituție publică aflată în subordinea Ministerul Culturii și este finanțată din bugetul
15:30
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 23 de ani, căutat de autoritățile din Bulgaria pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost depistat de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Albița, România. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 ianuarie, în jurul orei 09:40, când tânărul s-a prezentat
14:50
Agenția Servicii Publice (ASP) a comentat discuțiile apărute în spațiul public, după ce un tânăr de 20 de ani a fost declarat apatrid, întrucât nu deținea buletin de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani. Situația a survenit în contextul intrării în vigoare a noilor prevederi ale Legii cetățeniei. ASP menționează că autoritățile competente lucrează
14:40
Suspendat pentru suspiciuni de fraudă, Vitalie Mihalache numit într-o nouă funcție publică # SafeNews
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, suspendat din funcție pentru presupusa implicare în fraude la achizițiile publice, pare să-și fi găsit o nouă funcție publică. Acesta a participat luni, 26 ianuarie, la ședința Primăriei Chișinău. Întrebat dacă Mihalache a fost repus în funcție, primarul Ion Ceban a precizat că
14:40
Cel puţin 10 morţi în SUA, unde furtuna de iarnă a acoperit mare parte din ţară cu zăpadă, gheaţă şi frig arctic. Temperaturile resimţite ar putea ajunge la -45 °C # SafeNews
O furtună puternică de iarnă a provocat moartea a cel puţin zece persoane în Statele Unite, lăsând fără electricitate peste un milion de gospodării şi blocând la sol mii de avioane. Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai grave episoade de iarnă din ultimele decenii în Statele Unite, furtuna este însoţită de temperaturi
14:30
Moldova dezvoltă sistemul e-Arhiva, care va permite stocarea centralizată și transferul securizat al documentelor electronice, va reduce dependența de hârtie și va oferi acces rapid la informații pentru autorități și cetățeni. Costurile exacte pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului nu au fost încă stabilite, dar estimările preliminare bazate pe experiența Estoniei sunt de
14:30
Cine este Greg Bovino, devenit imaginea luptei lui Donald Trump contra migranților. Poartă o manta controversată și preferă tactica „turn and burn” # SafeNews
Greg Bovino, șeful poliției de frontieră americane care umblă fără să-și acopere fața așa cum o fac agenții poliției anti-imigrație ICE, a devenit figura luptei înverșunate purtate de Donald Trump împotriva imigranților, notează France Presse. Genul care nu ezită să se ducă în acțiune și să arunce cu propriile mâini o grenadă lacrimogenă asupra manifestanților,
14:20
Ministerul Apărării a oferit clarificări în cazul tânărului care a fost încorporat în armată, deși nu deținea buletin de identitate. Autoritățile precizează că persoana în cauză a fost încorporată pe baza documentelor disponibile, inclusiv certificatul de naștere și înregistrarea la evidența militară la vârsta de 16 ani, respectând prevederile Legii privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea
14:20
Republica Moldova și Polonia împărtășesc convingerea că extinderea Uniunii Europene nu reprezintă un act de generozitate, ci o investiție în securitatea continentului și în extinderea unui spațiu de pace, stabilitate și valori comune. Declarația a fost făcută de Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. Șeful statului
13:50
Poliția a fost alertată de către un trecător, după ce acesta a găsit un cadavru spânzurat într-un copac. Descoperirea macabră a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 08:39, într-o fâșie forestieră de pe strada Păcii din orașul Cricova, municipiul Chișinău. La fața locului s-au deplasat grupul operativ din cadrul IP Râșcani și un medic legist.
13:30
FOTO | Doi pasageri, prinși cu țigări și tutun în exces înainte de îmbarcarea spre Londra # SafeNews
Două tentative de transportare ilicită a produselor de tutungerie au fost documentate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău. Valizele ticsite cu țigări au fost descoperite în timpul controlului bagajelor pasagerilor de la cursa spre Londra. „În primul caz a fost documentat un cetățean al Israelului, cu vârsta de 48
13:30
Un atac armat s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 12 răniţi, duminică, pe un teren de fotbal din statul mexican Guanajuato (centru), unul dintre cele mai violente din ţ
12:40
Majoritatea românilor s-ar pronunța favorabil unirii cu Republica Moldova, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională de la Bucureşti (CURS),la nivel național, în luna ianuarie. Conform cercetării, 56% dintre respondenți ar vota pentru reunire, în timp ce 37% nu ar susține un astfel […] Articolul Sondaj: Majoritatea românilor susțin unirea cu Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:30
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a sesizat din oficiu în cazul decesului militarului prin contract din garnizoana Florești, care a murit la spital pe 24 ianuarie, după ce a fost rănit prin împușcare cu arma din dotare, invocând suspiciuni privind nefuncționarea mecanismelor de prevenire a bullyingului, precum și a mecanismelor de sprijin al victimelor și de […] Articolul Avocatul Poporului investighează decesul militarului din garnizoana Florești apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO | Poliția capitalei documentează 10 cazuri de deținere și promovare a drogurilor în doar o săptămână # SafeNews
În decursul ultimei săptămâni, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au înregistrat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a substanțelor interzise în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, incidentele au fost înregistrate în sectoarele Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana, vizând persoane cu vârste între 22 și 37 de ani. Forțele de ordine au […] Articolul VIDEO | Poliția capitalei documentează 10 cazuri de deținere și promovare a drogurilor în doar o săptămână apare prima dată în SafeNews.
12:20
Un sergent rus de 46 de ani, Roman Bairamov, rănit grav la bazin și picioare în noiembrie 2025, a fost trimis înapoi pe front în Ucraina în decembrie, deși era imobilizat într-un scaun cu rotile. Familia sa a relatat că nu se putea deplasa singur și a fost trimis în linia I direct din spital, […] Articolul Soldați ruși trimiși pe front în scaune cu rotile: „Ne condamnă la moarte sigură” apare prima dată în SafeNews.
12:10
Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată, după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas. Conform paginii sale de Facebook, actualmente funcționara este angajată la Cancelaria de Stat. Rotari este născută în 1994 și are studii juridice. Ea are domiciliul în satul Peticeni, […] Articolul Deputata Anastasia Nichita pleacă – cine îi va lua locul? apare prima dată în SafeNews.
11:50
Cristina Gherasimov, într-o vizită de lucru la Bruxelles pentru discuții privind integrarea europeană # SafeNews
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează în perioada 26-27 ianuarie o vizită de lucru la Bruxelles, având programate mai multe întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt. Potrivit declarațiilor demnitarei de la Chișinău, aceasta va participa la o sesiune a Grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în proces de negociere pentru aderarea […] Articolul Cristina Gherasimov, într-o vizită de lucru la Bruxelles pentru discuții privind integrarea europeană apare prima dată în SafeNews.
11:50
PLDM denunță restrângerea drepturilor fundamentale și lipsirea de cetățenie a tinerilor moldoveni prin acte administrative # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și-a exprimat, într-o declarație publică, profunda îngrijorare față de practicile autorităților de a modifica efectele legii prin regulamente, proceduri și acte administrative, afectând drepturi fundamentale ale cetățenilor. Potrivit PLDM, situația este deosebit de gravă în domeniul cetățeniei, unde aproximativ 30.000 de copii și tineri ar fi plasați într-o stare […] Articolul PLDM denunță restrângerea drepturilor fundamentale și lipsirea de cetățenie a tinerilor moldoveni prin acte administrative apare prima dată în SafeNews.
11:40
Condițiile de polei au generat, pe parcursul zilei de 25 ianuarie 2026, multiple situații de risc în trafic, salvatorii și pompierii fiind solicitați să intervină pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, dar și pentru sprijinirea echipajelor medicale care nu au putut ajunge la pacienți din cauza drumurilor alunecoase. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de […] Articolul Pompierii la datorie: mașini și ambulanțe blocate pe drumuri din cauza poleiului apare prima dată în SafeNews.
11:10
Procesul în dosarul de învinuire a fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va fi reluat mai devreme. Deși inițial s-a anunțat că următoarea ședință este stabilită pentru 19 februarie, instanța a anunțat ședință și pentru 29 ianuarie. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea inculpatului privind excepția de neconstituționalitate, transmite IPN. Dezbaterile în […] Articolul Reluarea dosarului Ciochină va avea loc mai devreme decât era planificat apare prima dată în SafeNews.
11:00
Deputatul ucrainean Orest Salamaha, membru al partidului „Slujitorul Poporului”, a murit în seara zilei de 25 ianuarie, în urma unui accident rutier produs în regiunea Liov. Potrivit presei ucrainene, accidentul s-a produs în timp ce deputatul conducea un ATV pe un sector de drum public. Conform datelor preliminare, Orest Salamaha ar fi intrat pe contrasens, […] Articolul Deputat ucrainean de 34 de ani decedat în urma unui accident cu ATV apare prima dată în SafeNews.
11:00
Mihail Popșoi participă la Strasbourg la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # SafeNews
Ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Strasbourg, în perioada 26-28 ianuarie. Acesta va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe 28 ianuarie, Mihail Popșoi va susține un discurs în plenul APCE, în […] Articolul Mihail Popșoi participă la Strasbourg la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
11:00
VIDEO | Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie # SafeNews
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din oraşul Slaviansk-na-Kubani, din regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii şi rănind o persoană, a anunţat luni centrul regional pentru situaţii de urgenţă. Centrul nu a specificat ce întreprinderi au fost afectate. În oraş se află o rafinărie privată cu o capacitate de aproximativ 100.000 de barili […] Articolul VIDEO | Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO | Doi cetățeni străini trimiși acasă după ce au încălcat legislația privind șederea # SafeNews
Doi cetățeni străini au fost expulzaţi duminică, 25 ianuarie, de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce au depășit termenul legal de ședere în țară. Persoanele în cauză sunt originare din Azerbaidjan și Belarus. Cetățeanul din Azerbaidjan, în vârstă de 45 de ani, a primit, de asemenea, și interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru […] Articolul VIDEO | Doi cetățeni străini trimiși acasă după ce au încălcat legislația privind șederea apare prima dată în SafeNews.
10:40
În ultima săptămână, Poliția de Frontieră a depistat șapte cazuri de documente de călătorie cu semne clare de falsificare. Incidentele au avut loc atât la intrare, cât și la ieșire din Republica Moldova. Trei cazuri au fost înregistrate la punctul Leușeni. Alte cazuri au apărut la Criva, Costești, Cahul și la Aeroportul Internațional Chișinău. Polițiștii […] Articolul Documente false depistate la frontieră, șapte cazuri într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews.
10:10
Deputata PAS Anastasia Nichita a anunțat că își depune mandatul de parlamentar. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj adresat cetățenilor. Anastasia Nichita spune că hotărârea nu a fost luată în grabă. Ea afirmă că, în ultima perioadă, a încercat să îmbine rolul de mamă, cariera sportivă și funcția de deputat, dar nu poate oferi […] Articolul ULTIMA ORĂ | Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS apare prima dată în SafeNews.
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății consumatorilor din Republica Moldova. Decizia a fost luată în baza principiului precauției, după investigații complexe realizate în continuarea anchetei privind depistarea substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate […] Articolul ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un polițist de 30 de ani din raionul Fălești a decedat astăzi dimineață, după ce mașina personală în care se afla a derapat și s-a izbit de un copac. Incidentul s-a produs în timp ce acesta se deplasa spre serviciu, pe drumuri afectate de condițiile meteo nefavorabile. Soția victimei se afla cu el în autoturism […] Articolul FOTO | Tragedie în raionul Fălești: Polițist și-a pierdut viața într-un accident rutier apare prima dată în SafeNews.
09:30
Cum stăm cu apărarea? Armata Națională, într-un raport internațional, printre cele mai slab dotate # SafeNews
Armata Națională a Republicii Moldova se numără printre cele mai slab echipate la nivel global, potrivit raportului Global Firepower pentru anul 2026. Clasamentul analizează 145 de state și evaluează capacitățile militare terestre, navale și aeriene, precum și resursele financiare, logistice și geografice, fără a lua în calcul armamentul nuclear. Republica Moldova ocupă locul 136 din […] Articolul Cum stăm cu apărarea? Armata Națională, într-un raport internațional, printre cele mai slab dotate apare prima dată în SafeNews.
09:10
În perioada ianuarie–decembrie 2025, încasările din impozitul pe venit plătit de persoanele care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2%, atingând 95,3 milioane de lei, comparativ cu anul precedent. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, peste 33.600 de contracte de închiriere au fost înregistrate în decursul anului trecut, cu aproape 30% mai multe decât […] Articolul Veniturile din impozitul pe închirieri au crescut cu peste 27% în 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:30
O furtună puternică de iarnă a lovit mai multe regiuni ale Statelor Unite, lăsând peste un milion de persoane fără energie electrică și provocând perturbări majore în transporturi. Cele mai afectate sunt statele din sudul țării, unde gheața depusă pe copaci a dus la ruperea crengilor și la avarierea liniilor electrice. Potrivit presei internaționale, în […] Articolul Furtuna de iarnă lasă peste un milion de americani fără electricitate apare prima dată în SafeNews.
