„Pericolul nu a trecut”, mesajul Maiei Sandu către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
SafeNews, 27 ianuarie 2026 12:40
„Europa se confruntă cu două războaie.” Acesta este mesajul transmis de președinta Maia Sandu în discursul susținut astăzi la Strasbourg, în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Șefa statului a declarat că primul război este agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Al doilea este mai puțin vizibil, dar la fel de periculos. „Este un război […] Articolul „Pericolul nu a trecut”, mesajul Maiei Sandu către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
12:40
„Pericolul nu a trecut”, mesajul Maiei Sandu către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei # SafeNews
„Europa se confruntă cu două războaie.” Acesta este mesajul transmis de președinta Maia Sandu în discursul susținut astăzi la Strasbourg, în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Șefa statului a declarat că primul război este agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Al doilea este mai puțin vizibil, dar la fel de periculos. „Este un război […] Articolul „Pericolul nu a trecut”, mesajul Maiei Sandu către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
12:30
Școlile, colegiile și universitățile din regiunea transnistreană trec temporar la învățământ online. Măsura se aplică până la sfârșitul acestei săptămâni, din cauza drumurilor acoperite cu gheață. Autoritățile locale spun că deplasarea a devenit periculoasă. Poleiul crește riscul de accidente pentru elevi, studenți și cadre didactice. Din acest motiv, cursurile se vor desfășura la distanță. Decizia […] Articolul Școlile din regiunea transnistreană trec temporar la lecții online apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
12:10
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei are o nouă președintă. Petra Bayr a fost aleasă în această funcție după ce a obținut 164 de voturi chiar din primul tur, asigurându-și majoritatea absolută. Contracandidata sa, Victoria Tiblom, a acumulat 50 de voturi. Petra Bayr este membră a APCE din anul 2018. Ea îl succede pe Theodoros Rousopoulos […] Articolul Petra Bayr, aleasă președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
12:00
O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost condamnată pentru coruperea alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale. Sentința a fost pronunțată pe 26 ianuarie 2026 de instanța din Ștefan Vodă, anunță Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. Instanța a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare. Șase luni vor fi […] Articolul Închisoare pentru corupere electorală, o femeie condamnată la Ștefan Vodă apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
11:50
Mobilizare generală în țară, declarațiile premierului Alexandru Munteanu despre situația din teren # SafeNews
„În toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor.” Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, într-un mesaj public privind situația creată de condițiile meteo dificile. Prim-ministrul a mulțumit echipelor din teren care lucrează în condiții grele. „Mulțumesc tuturor […] Articolul Mobilizare generală în țară, declarațiile premierului Alexandru Munteanu despre situația din teren apare prima dată în SafeNews.
11:40
Scandalul funcțiilor incompatibile, Nicolae Botgros spune că nu va demisiona din Parlament: „Nu mai conduc orchestra” # SafeNews
„Nu mai conduc orchestra.” Este reacția deputatului PAS, Nicolae Botgros, acuzat că ar deține funcții incompatibile. Declarația a fost făcută pentru presă, după ce Partidul Național Moldovenesc a sesizat Autoritatea Națională de Integritate. Formațiunea susține că Nicolae Botgros ar cumula mandatul de parlamentar cu funcția de conducător artistic al orchestrei „Lăutarii”, instituție care face parte […] Articolul Scandalul funcțiilor incompatibile, Nicolae Botgros spune că nu va demisiona din Parlament: „Nu mai conduc orchestra” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Armata Națională se alătură intervențiilor autorităților în contextul situației dificile din teritoriu. Militarii și unități de tehnică sunt pregătiți să intervină la solicitarea Centrului Național de Management al Crizelor. Potrivit Centrului Operațional de Comandă al Armatei Naționale, forțele militare pot fi mobilizate rapid în situații excepționale cu caracter natural. Intervențiile vor avea loc în sprijinul […] Articolul Sprijin militar pentru populație, Armata Națională intervine la solicitarea CNMC apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
10:50
Program schimbat la nivel național, instituțiile și școlile încep activitatea de la ora 09:00 # SafeNews
Programul instituțiilor publice și al școlilor din Republica Moldova se schimbă temporar. Centrul Național de Management al Crizelor a decis ca, pe parcursul acestei săptămâni, ziua de lucru și orele de studii să înceapă de la ora 09:00. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de urgență, cu participarea prim-ministrului. Autoritățile spun că măsura […] Articolul Program schimbat la nivel național, instituțiile și școlile încep activitatea de la ora 09:00 apare prima dată în SafeNews.
10:50
Vremea rea a creat probleme serioase în alimentarea cu energie electrică, iar mii de oameni au început ziua fără lumină și căldură. Ministerul Energiei anunță întreruperi în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, provocate de gheață și copaci căzuți peste liniile electrice. În centrul și sudul țării, operatorul Premier Energy Distribution a raportat, la ora […] Articolul Vremea rea lasă mii de oameni fără curent, situație dificilă în mai multe regiuni apare prima dată în SafeNews.
10:20
FOTO | Ambulanțe blocate de polei, salvatorii au intervenit pentru continuarea misiunilor medicale # SafeNews
Poleiul a pus probleme serioase serviciilor medicale din țară. Pe 26 ianuarie, mai multe ambulanțe au rămas blocate pe drumuri alunecoase, iar salvatorii IGSU au intervenit pentru ca misiunile medicale să poată continua. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit în patru cazuri, la solicitarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă. În localitatea Acui, raionul […] Articolul FOTO | Ambulanțe blocate de polei, salvatorii au intervenit pentru continuarea misiunilor medicale apare prima dată în SafeNews.
09:40
Chișinăul își reafirmă poziția clară față de războiul din Ucraina. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a transmis, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, că Republica Moldova susține fără echivoc suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean. Întâlnirea a avut loc pe 27 ianuarie și s-a concentrat pe situația […] Articolul Moldova transmite din nou sprijin politic pentru Ucraina, întâlnire la MAE apare prima dată în SafeNews.
09:30
Pe 27 ianuarie, Republica Moldova comemorează victimele Holocaustului. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj public, în care a vorbit despre amploarea tragediei și despre responsabilitatea de a păstra vie memoria victimelor. „Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni omorâți doar […] Articolul Maia Sandu, mesaj de comemorare a victimelor Holocaustului, „Nu avem dreptul să uităm” apare prima dată în SafeNews.
09:20
FLASH | Persoană fără acte, descoperită ascunsă într-un autocar la frontiera Giurgiulești # SafeNews
Un control de rutină la frontiera de sud s-a transformat într-un caz neobișnuit. Polițiștii de frontieră de la punctul Giurgiulești Galați au descoperit o persoană fără acte, ascunsă într-un autocar care venea din București și se îndrepta spre Kiev. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, a intrat în Republica Moldova […] Articolul FLASH | Persoană fără acte, descoperită ascunsă într-un autocar la frontiera Giurgiulești apare prima dată în SafeNews.
09:10
Bugetul public național a primit aproximativ 2,8 miliarde de lei în perioada 19–23 ianuarie, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Cea mai mare parte a sumelor provine din plăți achitate voluntar de contribuabili. Autoritatea fiscală pune accent pe prevenție și dialog direct. În acest scop, inspectorii au efectuat 298 de vizite fiscale la […] Articolul Încasări solide la buget, ce arată cifrele raportate de Serviciul Fiscal apare prima dată în SafeNews.
09:00
Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării a fost sistată temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunță Inspectoratul General al Poliției. Măsura vizează prevenirea accidentelor rutiere și protejarea pasagerilor și a șoferilor. Poliția a oprit traficul pe următoarele rute:Cotova – Chișinău,Cosăuți – Chișinău,Băxani – Chișinău,Scăieni – Chișinău,Râșcani – Chișinău. Autoritățile îți recomandă să eviți […] Articolul ULTIMA ORĂ | Circulația mai multor rute din nordul țării, sistată din cauza vremii apare prima dată în SafeNews.
09:00
Pe 27 ianuarie 2026, vremea se menține instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță ploi slabe în toate regiunile țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime vor oscila între minus 1 și plus 4 grade Celsius. Vântul va sufla din est, cu viteze cuprinse între 18 și 27 km pe oră. Umiditatea aerului […] Articolul Ploaie în plină iarnă, prognoza meteo pentru 27 ianuarie surprinde apare prima dată în SafeNews.
09:00
Negocierile dintre Statele Unite și Ucraina capătă un nou contur. Potrivit unor surse citate de Financial Times și preluate de publicația European Pravda, Washingtonul condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de acceptarea unui acord de pace care include retragerea trupelor ucrainene din zonele neocupate ale Donbasului. Surse apropiate discuțiilor afirmă că administrația președintelui Donald Trump […] Articolul Concesii teritoriale în schimbul securității, ce propun Statele Unite Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
08:10
Conflict de încredere la Cosăuți. Cariera de granit cere dezmințiri publice după declarațiile primarului și sesizează CNA # SafeNews
Un conflict de încredere dintre autoritatea locală și un agent economic strategic din raionul Soroca a ajuns în spațiul public și în atenția organelor de anchetă. „Cariera de granit și petriș din Soroca” S.A. îi cere primarului comunei Cosăuți să dezmintă public declarațiile făcute în timpul vizitei prim-ministrului, iar în paralel solicită investigarea penală a […] Articolul Conflict de încredere la Cosăuți. Cariera de granit cere dezmințiri publice după declarațiile primarului și sesizează CNA apare prima dată în SafeNews.
08:00
Curtea de Apel a examinat probele prezentate de avocații Marinei Tauber, care a fost condamnată de instanța de fond la șapte ani și jumătate de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid Șor. Ședința a avut loc luni, 26 ianuarie. Următoarea audiere este programată pentru luni, 2 februarie, scrie moldova1.md. Marina Tauber este acuzată, de […] Articolul Curtea de Apel a reluat examinarea cazului Marinei Tauber apare prima dată în SafeNews.
07:50
Scandal diplomatic între Italia și Israel. Doi carabinieri au fost amenințați cu arma în Cisiordania # SafeNews
Şeful diplomaţiei italiene, Antonio Tajani, l-a convocat la sediul Ministerului de Externe pe ambasadorul Israelului la Roma, după ce doi carabinieri italieni care lucrează la consulatul general italian de la Ierusalim au fost ameninţaţi duminică de un bărbat, cel mai probabil un colonist, în Cisiordania, transmite luni ANSA, preluată de Agerpres. Ministerul de Externe italian […] Articolul Scandal diplomatic între Italia și Israel. Doi carabinieri au fost amenințați cu arma în Cisiordania apare prima dată în SafeNews.
07:40
Integrarea europeană ar putea închide întreprinderi din stânga Nistrului, susține un fost ministru # SafeNews
Odată cu aderarea R. Moldova la UE, întreprinderile de pe malul stâng ar putea fi închise din cauza cerințelor stricte de mediu, iar statul va fi obligat să restabilească calitatea solului, a apei și a aerului pe teritoriu. Potrivit fostului ministru al Mediului și director național al proiectului Agenda Verde, Iordanca-Rodica Iordanov, Moldova va trebui […] Articolul Integrarea europeană ar putea închide întreprinderi din stânga Nistrului, susține un fost ministru apare prima dată în SafeNews.
07:30
Activitățile educaționale din toate instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău sunt sistate astăzi, 27 ianuarie 2026, pentru elevii din clasele I–XII. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS),în urma ședinței serviciilor specializate ale Primăriei Chișinău, pe fondul agravării situației meteorologice. Autoritățile anunță că măsura vine în contextul […] Articolul BREAKING NEWS | Elevii din Chișinău nu merg astăzi la școală din cauza poleiului apare prima dată în SafeNews.
07:30
FOTO | VIDEO | Peste 1.000 de persoane evacuate, în Sicilia, după surparea unei porţiuni de 4 km a unei faleze în timpul unei furtuni # SafeNews
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Sicilia, în urma surpării, duminică, a unei porţiuni – de patru kilometri – a unei faleze, în timpul unei furtuni, în urma căreia case au rămas înclinate pe marginea prăpastiei, anunţă luni autorităţile, însă nicio victimă nu a fost semnalată în urma acestei alunecări de teren, relatează […] Articolul FOTO | VIDEO | Peste 1.000 de persoane evacuate, în Sicilia, după surparea unei porţiuni de 4 km a unei faleze în timpul unei furtuni apare prima dată în SafeNews.
07:20
Belgia sprijină ferm aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reformele inițiate de autoritățile de la Chișinău pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunitățile bilaterale de colaborare în vederea realizării agendei europene a țării noastre. Șeful Executivului a reiterat determinarea Republicii Moldova de a construi un viitor […] Articolul Ce au discutat Alexandru Munteanu și ambasadorul Belgiei la întrevederea oficială apare prima dată în SafeNews.
07:10
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a evitat să comenteze eventualitatea unirii Republicii Moldova cu România, subliniind că obiectivul fundamental al țării rămâne integrarea europeană – opțiune exprimată de cetățeni și consfințită în Constituție. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, pe fondul dezbaterilor generate de recentele afirmații ale președintei […] Articolul Ambasadoarea UE, despre scenariul unirii dintre Republica Moldova și România apare prima dată în SafeNews.
07:00
NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda # SafeNews
Vladimir Putin a trimis un submarin nuclear în coasta NATO, în apropiere de Groenlanda, scrie The Times. Alianța ar fi mobilizat nave militare pentru a urmări deplasarea submarinului și pentru a-i limita accesul spre Atlanticul de Nord. Submarinul rusesc „Vladimir cel Mare” ar fi ajuns în apropiere de Islanda, potrivit The Times, unde este monitorizat […] Articolul NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:50
Sprijin financiar din România: 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor din R. Moldova # SafeNews
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei vizite la Brașov, transmite IPN. Programul va fi implementat de echipe mixte de experți din România, de la Institutul Național de […] Articolul Sprijin financiar din România: 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor din R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
06:40
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare fără SUA: „Aţi pierde umbrela nucleară americană. Mult succes!” # SafeNews
Într-un discurs susținut la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut declarații tranșante despre ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite. Mesajul său a atras atenția asupra costurilor și riscurilor unui astfel de scenariu. „Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se […] Articolul Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare fără SUA: „Aţi pierde umbrela nucleară americană. Mult succes!” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Avere nejustificată de peste 479 mii lei, constatată la un funcționar din Serviciul Vamal # SafeNews
Un funcționar cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, Roman Chiosa, este vizat de un control al Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru deținerea unei averi nejustificate în valoare de 479.715 lei. Potrivit ANI, împreună cu membrii familiei sale, Chiosa deține bunuri și sume în această valoare, dintre care 406.565 lei reprezintă diferențe substanțiale pentru […] Articolul Avere nejustificată de peste 479 mii lei, constatată la un funcționar din Serviciul Vamal apare prima dată în SafeNews.
06:20
Republica Moldova va participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, programate între 6 și 22 februarie, cu o delegație formată din cinci sportivi. Țara noastră va fi reprezentată de trei biatloniști – Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov – și doi schiori – Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici. Patru dintre […] Articolul Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în SafeNews.
06:10
Balcani: Sute de șoferi de camion blochează mai multe puncte de trecere a frontierei cu UE # SafeNews
Sute de șoferi de camion din patru țări din Balcanii de Vest au început luni să blocheze mai multe puncte de trecere a frontierei pentru mărfuri către Uniunea Europeană, în semn de protest față de sistemul de vize restrictiv al UE care le limitează durata șederii pe teritoriul Uniunii, relatează AFP și Reuters, transmite Agerpres. Regula, […] Articolul Balcani: Sute de șoferi de camion blochează mai multe puncte de trecere a frontierei cu UE apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:10
Maia Sandu: Rusia ar fi cheltuit circa 7 miliarde de lei pentru a vicia alegerile parlamentare din R. Moldova # SafeNews
Moscova ar fi cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Potrivit șefului statului, pe parcursul a trei ani […] Articolul Maia Sandu: Rusia ar fi cheltuit circa 7 miliarde de lei pentru a vicia alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
18:00
O avocată a fost condamnată la șase ani de închisoare, dintre care trei cu executare, și la o amendă de 20 000 de lei pentru trafic de influență. Instanța a dispus și confiscarea specială a 5 000 de dolari SUA, ridicați anterioi, în timpul reținerii, și a aproximativ 637 000 de lei obținuți din infracțiuni, […] Articolul Avocată condamnată pentru trafic de influență în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
18:00
Instanța dispune aducerea forțată a lui Marian Lupu și Emma Tăbîrță la procesul lui Plahotniuc # SafeNews
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în fața instanței pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Cei doi au fost citați, însă nu s-au prezentat la ședințele de judecată. Decizia privind aducerea silită […] Articolul Instanța dispune aducerea forțată a lui Marian Lupu și Emma Tăbîrță la procesul lui Plahotniuc apare prima dată în SafeNews.
17:40
Franța suspendă importurile unor produse agroalimentare din afara UE din cauza pesticidelor # SafeNews
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda importul și comercializarea produselor alimentare provenite din afara Uniunii Europene care conțin reziduuri detectabile ale a cinci substanțe active neaprobate în UE, anunţă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Măsura vizează atât produsele proaspete, cât și cele procesate, inclusiv fructe (mere, pere, caise, cireșe, piersici, prune, struguri, […] Articolul Franța suspendă importurile unor produse agroalimentare din afara UE din cauza pesticidelor apare prima dată în SafeNews.
15:40
Partidul Național Moldovenesc a sesizat astăzi Autoritatea Națională de Integritate în legătură cu posibila incompatibilitate a deputatului Nicolae Botgros, care exercită concomitent mandatul de parlamentar și funcția de director artistic al orchestrei „Lăutarii”, în cadrul instituției publice Moldova-Concert. Potrivit sesizării, Moldova-Concert este o instituție publică aflată în subordinea Ministerul Culturii și este finanțată din bugetul […] Articolul Deputat și șef de instituție publică? PNM cere ANI să verifice cazul lui Nicolae Botgros apare prima dată în SafeNews.
15:30
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 23 de ani, căutat de autoritățile din Bulgaria pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost depistat de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Albița, România. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 ianuarie, în jurul orei 09:40, când tânărul s-a prezentat […] Articolul Trafic de migranți: Un tânăr moldovean, căutat în Bulgaria, capturat la frontieră apare prima dată în SafeNews.
14:50
Agenția Servicii Publice (ASP) a comentat discuțiile apărute în spațiul public, după ce un tânăr de 20 de ani a fost declarat apatrid, întrucât nu deținea buletin de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani. Situația a survenit în contextul intrării în vigoare a noilor prevederi ale Legii cetățeniei. ASP menționează că autoritățile competente lucrează […] Articolul ASP, reacție după cazul tânărului declarat apatrid: „Identificăm soluții echilibrate” apare prima dată în SafeNews.
14:40
Suspendat pentru suspiciuni de fraudă, Vitalie Mihalache numit într-o nouă funcție publică # SafeNews
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, suspendat din funcție pentru presupusa implicare în fraude la achizițiile publice, pare să-și fi găsit o nouă funcție publică. Acesta a participat luni, 26 ianuarie, la ședința Primăriei Chișinău. Întrebat dacă Mihalache a fost repus în funcție, primarul Ion Ceban a precizat că […] Articolul Suspendat pentru suspiciuni de fraudă, Vitalie Mihalache numit într-o nouă funcție publică apare prima dată în SafeNews.
14:40
Cel puţin 10 morţi în SUA, unde furtuna de iarnă a acoperit mare parte din ţară cu zăpadă, gheaţă şi frig arctic. Temperaturile resimţite ar putea ajunge la -45 °C # SafeNews
O furtună puternică de iarnă a provocat moartea a cel puţin zece persoane în Statele Unite, lăsând fără electricitate peste un milion de gospodării şi blocând la sol mii de avioane. Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai grave episoade de iarnă din ultimele decenii în Statele Unite, furtuna este însoţită de temperaturi […] Articolul Cel puţin 10 morţi în SUA, unde furtuna de iarnă a acoperit mare parte din ţară cu zăpadă, gheaţă şi frig arctic. Temperaturile resimţite ar putea ajunge la -45 °C apare prima dată în SafeNews.
14:30
Moldova dezvoltă sistemul e-Arhiva, care va permite stocarea centralizată și transferul securizat al documentelor electronice, va reduce dependența de hârtie și va oferi acces rapid la informații pentru autorități și cetățeni. Costurile exacte pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului nu au fost încă stabilite, dar estimările preliminare bazate pe experiența Estoniei sunt de […] Articolul 45 de milioane de lei pentru digitalizarea arhivelor naționale apare prima dată în SafeNews.
14:30
Cine este Greg Bovino, devenit imaginea luptei lui Donald Trump contra migranților. Poartă o manta controversată și preferă tactica „turn and burn” # SafeNews
Greg Bovino, șeful poliției de frontieră americane care umblă fără să-și acopere fața așa cum o fac agenții poliției anti-imigrație ICE, a devenit figura luptei înverșunate purtate de Donald Trump împotriva imigranților, notează France Presse. Genul care nu ezită să se ducă în acțiune și să arunce cu propriile mâini o grenadă lacrimogenă asupra manifestanților, […] Articolul Cine este Greg Bovino, devenit imaginea luptei lui Donald Trump contra migranților. Poartă o manta controversată și preferă tactica „turn and burn” apare prima dată în SafeNews.
14:20
Ministerul Apărării a oferit clarificări în cazul tânărului care a fost încorporat în armată, deși nu deținea buletin de identitate. Autoritățile precizează că persoana în cauză a fost încorporată pe baza documentelor disponibile, inclusiv certificatul de naștere și înregistrarea la evidența militară la vârsta de 16 ani, respectând prevederile Legii privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea […] Articolul Cazul tânărului fără cetățenie: Ministerul Apărării explică procedura de încorporare apare prima dată în SafeNews.
14:20
Republica Moldova și Polonia împărtășesc convingerea că extinderea Uniunii Europene nu reprezintă un act de generozitate, ci o investiție în securitatea continentului și în extinderea unui spațiu de pace, stabilitate și valori comune. Declarația a fost făcută de Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. Șeful statului […] Articolul Mesajul Maiei Sandu de la Varșovia: Extinderea UE înseamnă securitate, nu generozitate apare prima dată în SafeNews.
13:50
Poliția a fost alertată de către un trecător, după ce acesta a găsit un cadavru spânzurat într-un copac. Descoperirea macabră a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 08:39, într-o fâșie forestieră de pe strada Păcii din orașul Cricova, municipiul Chișinău. La fața locului s-au deplasat grupul operativ din cadrul IP Râșcani și un medic legist. […] Articolul Cadavru descoperit la Cricova: Poliția a fost alertată de un trecător apare prima dată în SafeNews.
13:30
FOTO | Doi pasageri, prinși cu țigări și tutun în exces înainte de îmbarcarea spre Londra # SafeNews
Două tentative de transportare ilicită a produselor de tutungerie au fost documentate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău. Valizele ticsite cu țigări au fost descoperite în timpul controlului bagajelor pasagerilor de la cursa spre Londra. „În primul caz a fost documentat un cetățean al Israelului, cu vârsta de 48 […] Articolul FOTO | Doi pasageri, prinși cu țigări și tutun în exces înainte de îmbarcarea spre Londra apare prima dată în SafeNews.
13:30
Un atac armat s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 12 răniţi, duminică, pe un teren de fotbal din statul mexican Guanajuato (centru), unul dintre cele mai violente din ţară, unde activează grupuri criminale organizate, au indicat autorităţile locale, citate de AFP. Atacul a avut loc în oraşul Salamanca, iar autorităţile au indicat că […] Articolul Mexic: Cel puţin 11 morţi şi 12 răniţi în urma unui atac armat pe un teren de fotbal apare prima dată în SafeNews.
Ieri
12:40
Majoritatea românilor s-ar pronunța favorabil unirii cu Republica Moldova, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională de la Bucureşti (CURS),la nivel național, în luna ianuarie. Conform cercetării, 56% dintre respondenți ar vota pentru reunire, în timp ce 37% nu ar susține un astfel […] Articolul Sondaj: Majoritatea românilor susțin unirea cu Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:30
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a sesizat din oficiu în cazul decesului militarului prin contract din garnizoana Florești, care a murit la spital pe 24 ianuarie, după ce a fost rănit prin împușcare cu arma din dotare, invocând suspiciuni privind nefuncționarea mecanismelor de prevenire a bullyingului, precum și a mecanismelor de sprijin al victimelor și de […] Articolul Avocatul Poporului investighează decesul militarului din garnizoana Florești apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO | Poliția capitalei documentează 10 cazuri de deținere și promovare a drogurilor în doar o săptămână # SafeNews
În decursul ultimei săptămâni, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au înregistrat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a substanțelor interzise în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, incidentele au fost înregistrate în sectoarele Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana, vizând persoane cu vârste între 22 și 37 de ani. Forțele de ordine au […] Articolul VIDEO | Poliția capitalei documentează 10 cazuri de deținere și promovare a drogurilor în doar o săptămână apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.