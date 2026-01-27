„Pericolul nu a trecut”, mesajul Maiei Sandu către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

13:30

Un atac armat s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 12 răniţi, duminică, pe un teren de fotbal din statul mexican Guanajuato (centru), unul dintre cele mai violente din ţară, unde activează grupuri criminale organizate, au indicat autorităţile locale, citate de AFP. Atacul a avut loc în oraşul Salamanca, iar autorităţile au indicat că […] Articolul Mexic: Cel puţin 11 morţi şi 12 răniţi în urma unui atac armat pe un teren de fotbal apare prima dată în SafeNews.