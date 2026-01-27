(video) Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară
UNIMEDIA, 27 ianuarie 2026 11:00
Bilanţul intemperiilor din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani s-au confruntat cu un val de frig polar care a lăsat aproape 600.000 de locuinţe fără curent electric, transmite marţi AFP. Temperaturile ar urma să scadă şi mai mult zilele următoare din cauza unei mase de aer arctic, în special în regiunile nordice, unde valorile resimţite ar putea ajunge la minus 45 de grade Celsius, scrie digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
11:20
Fostul premier Ion Chicu, în prezent deputat al Blocului „Alternativa”, a publicat un mesaj ironic la adresa Guvernului, pe fundalul condițiilor meteo dificile din ultimele zile, marcate de ghețuș și polei pe drumurile din țară.
Acum 15 minute
11:10
(video) Ședința CMC. Ceban, în contextul haosului din țară din cauza poleiului: „Nu este o problemă doar a Chișinăului, ci și a întregii țări” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit într-o nouă ședință astăzi, 27 ianuarie. Primarul capitalei, Ion Ceban, a solicitat să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național și să fie mobilizat tot efectivul la nivel de țară, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile.
11:10
(video) Ion Ceban cere convocarea Comisiei pentru Situații Excepționale, în legătură cu vremea extremă din țară: Dezastrul e pe întreg teritoriul țării # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, solicită convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale la nivel național, în contextul condițiilor meteorologice extreme care afectează întreaga țară. Totodată, edilul cere mobilizarea întregului efectiv la nivel național și recomandă ca cetățenii să rămână acasă în următoarele zile, pentru a reduce riscurile și a permite intervenții mai eficiente ale serviciilor specializate.
Acum 30 minute
11:00
(video) Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară # UNIMEDIA
Bilanţul intemperiilor din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani s-au confruntat cu un val de frig polar care a lăsat aproape 600.000 de locuinţe fără curent electric, transmite marţi AFP. Temperaturile ar urma să scadă şi mai mult zilele următoare din cauza unei mase de aer arctic, în special în regiunile nordice, unde valorile resimţite ar putea ajunge la minus 45 de grade Celsius, scrie digi24.ro.
11:00
De pe „scenă”, direct după gratii: Cum un pretins coregraf și un conducător artistic din Comrat racolau șoferi pe TikTok pentru transport ilegal de migranți în UE # UNIMEDIA
Trei persoane din Comrat sunt cercetate penal, după ce ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa, anunță Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, de comun cu procurorii PCCOCS.
Acum o oră
10:50
(foto) „O tragedie a cărei amintire ne umple de groază”: Maia Sandu va comemora astăzi, la Strasbourg, memoria victimelor Holocaustului: „Nu avem dreptul să uităm” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj solemn cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, precizând că participă la Strasbourg la o ceremonie organizată de Consiliul Europei. „O tragedie a cărei amintire ne umple de groază”, a scris șefa statului.
10:40
„Mai punem câteva cărămizi în carieră și după ne mărim familia": Cum se înțeleg Cleopatra Stratan și Edward Sanda după aproape 5 ani de căsnicie # UNIMEDIA
Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați la un eveniment în cadrul căruia au pus fanii la curent cu noutățile din viața lor personală. Chimie între ei există din plin – se completează reciproc, râd împreună și își încheie frazele unul altuia într-un mod care arată cât de bine se cunosc și cât de naturală e relația lor, scrie viva.ro.
10:30
Doi șoferi de camion, unul dintre care este din Republica Moldova, au murit într-un grav accident produs pe o autostradă din Germania, scrie rotalianul.
Acum 2 ore
10:20
(live) CSM, în ședință: Noii judecători, numiți în funcție de președinta Maia Sandu, au depus jurământul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 27 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte, printre care și depunerea jurământului de judecătorii nou-numiți în funcție.
10:20
„Mama tuturor acordurilor” este gata. India și UE au parafat înțelegerea comercială care reprezintă un sfert din economia mondială # UNIMEDIA
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric care va reprezenta un sfert din economia mondială, a declarat marți premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți încearcă să se protejeze împotriva relațiilor instabile cu SUA. După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va deschide calea pentru India să-și deschidă piața vastă și protejată, cea mai mare din lume, către comerțul liber cu UE, formată din 27 de țări, cel mai mare partener comercial al său, anunță Reuters, potrivit digi24.ro.
10:20
Constantin Țuțu urmează să-și afle astăzi sentința în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență: Procurorii cer 15 ani de închisoare # UNIMEDIA
Fostul deputat, Constantin Țuțu, urmează să-și afle sentința astăzi, 27 ianuarie. Acesta este cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații.
10:20
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # UNIMEDIA
Pe piața imobiliară de astăzi câștigă nu cei care construiesc mai repede și mai ieftin, ci cei care înțeleg că o locuință nu înseamnă doar pereți, ci un mediu în care se nasc vise, cresc copii și se trăiesc cele mai frumoase momente din viață.
10:20
(live) CMC, în ședință. Ceban, în contextul haosului din țară din cauza poleiului: „Nu este o problemă doar a Chișinăului, ci și a întregii țări” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește în prima ședință din 2026.
10:00
(foto/video) Haos pe drumurile din țară: După sistările de la nord, și în centrul țării traficul este blocat pe mai multe trasee din cauza ghețușului # UNIMEDIA
Circulația rutieră este sistată și temporar blocată și pe mai multe trasee naționale centrul țării din, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, pe unele porțiuni se circulă cu dificultate.
10:00
Blocaj pe strada Grenoble din capitală, din cauza ghețușului: Transportul, redirecționat spre bd. Dacia # UNIMEDIA
Poliția informează șoferii din capitală că traficul rutier de pe strada Grenoble este redirecționat la sensul giratoriu Valea Crucii, cu direcția spre bulevardul Dacia.
10:00
(video) După motorina proastă, lipsă de benzină? Ce spune ANRE despre zvonurile că Moldova e în criză de carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a dat asigurări că monitorizează în permanența situația stocurilor și importurilor de produse petroliere în Repulica Moldova. Reacția vine după ce în mediul online au apărut informații precum că bezinăriile ar avea „un stoc limitat de benzină, iar livrările planificate au fost deja anulate”.
09:50
(video/foto) Moldova, sub gheață la propriu: Școlile închise, drumurile blocate, iar trotuarele transformate în patinoare # UNIMEDIA
Moldova se confruntă cu condiții meteo extreme, școlile rămân închise, traficul rutier este blocat, iar trotuarele și drumurile sunt extrem de alunecoase din cauza gheții. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările și să ia toate măsurile de precauție pentru siguranță.
09:50
24 de localități din țară, în beznă din cauza condițiilor meteo: Atenționările Premier Energy # UNIMEDIA
Responsabilii din cadrul Premier Energy informează că 24 localități din raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei și Telenești, au rămas parțial fără energie electrică. Cel mai afectat fiind raionul Criuleni, cu 13 localități.
09:50
Trump pedepseşte Seulul: Taxe vamale de 25% pentru automobile şi alte bunuri, după ce negociase deja un acord # UNIMEDIA
Donald Trump a anunţat luni majorarea la 25% a taxelor vamale aplicate anumitor bunuri provenite din Coreea de Sud, scrie protv.ro.
09:50
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 27 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte, printre care și depunerea jurământului de judecătorii nou-numiți în funcție.
09:40
Tot mai mulți oameni aleg să se mute în suburbii, acolo unde liniștea naturii se îmbină perfect cu confortul urban. În apropierea Chișinăului vă propunem un nou stil de viață — confortabil, sigur și construit după cele mai înalte standarde.
09:40
Škoda Moldova lansează una dintre cele mai atractive oferte de iarnă din ultimii ani, cu avantaje de până la 6.300 €, livrare rapidă și stoc limitat de automobile disponibile imediat.
09:40
Ultima oră! Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la 09:00, în această săptămână, din cauza vremii nefavorabile # UNIMEDIA
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Decizia a fost luată în dimineața zilei de 27 ianuarie, în cadrul ședinței operative convocate de Centrul Național de Management al Crizelor.
Acum 4 ore
09:20
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale: Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari # UNIMEDIA
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, susţinută de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron, scrie digi24.ro.
09:20
(foto) Haos pe drumurile din țară: După sistările de la nord, și în centrul țării traficul este blocat pe mai multe trasee din cauza ghețușului # UNIMEDIA
Circulația rutieră este sistată și temporar blocată și pe mai multe trasee naționale centrul țării din, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, pe unele porțiuni se circulă cu dificultate.
09:10
Automobilul care schimbă regulile – faceți cunoștință cu noul Volvo EX60 complet electric # UNIMEDIA
Descoperiți noul Volvo EX60 – un SUV electric de clasă medie care redefinește standardele în cel mai mare segment al pieței de vehicule electrice, oferind un echilibru remarcabil între autonomie, viteză de încărcare, performanță și preț.
09:10
Poliția informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în toate punctele de trecere a frontierei de stat, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată temporar, atât la ieșire, cât și la intrare, până la îmbunătățirea situației climaterice.
09:00
(video) O ambulanță aflată în misiune, lovită de un BMW, pe viaduct: Trei persoane, transportate la spital # UNIMEDIA
Un BMW a lovit o ambulanță pe bulevardul Dacia din Chișinău, ieri seară, în timp ce transporta un pacient. În urma impactului șoferul BMW și doi membri ai echipajului medical au fost răniți și transportați la spital.
09:00
Eliberarea lagărului de la Auschwitz și semnarea Tratatului privind utilizarea pașnică a spațiului cosmic au marcat momente cruciale în istoria mondială.
08:50
(video) O ambulanță aflată în misiune, lovită de un BMW, pe viaduct: Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
Un BMW a lovit o ambulanță pe bulevardul Dacia din Chișinău, ieri seară, în timp ce transporta un pacient. În urma impactului șoferul BMW și doi membri ai echipajului medical au fost răniți și transportați la spital.
08:50
(video/foto) Moldova, sub gheață la propriu: Școlile închise, drumurile blocate, iar trotuarele transformate în patinuare # UNIMEDIA
Moldova se confruntă cu condiții meteo extreme, școlile rămân închise, traficul rutier este blocat, iar trotuarele și drumurile sunt extrem de alunecoase din cauza gheții. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările și să ia toate măsurile de precauție pentru siguranță.
08:40
Săgetătorii vor primi vești bune, iar Capricornii ar trebui să aibă grijă de sănătate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, provocând arhetipurile să se manifeste în viețile noastre. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi?
08:30
Ultima oră! Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării, sistată din cauza vremii # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul țării.
08:20
Direcția Generală Educație Ialoveni informează că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie 2026, se dispune organizarea procesului educațional la distanță, în toate instituțiile din subordine.
08:10
(video) O ambulanță și un BMW, implicate într-un grav accident pe viaduct: Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această dimineață pe viaduct. Potrivit imaginilor, impactul a avut loc între o ambulanță și un BMW.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
„Supravegheați copiii și evitați ieșirile neesențiale”: Poliția, cu recomandări în contextul situației meteo din țară # UNIMEDIA
Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni în contextul condițiilor meteo nefavorabile din întreaga țară, îndemnând părinții să supravegheze copiii și să evite ieșirile neesențiale, din cauza riscului sporit de accidente provocate de ghețuș.
07:40
Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei: Viktor Orban acuză încercări de amestec în alegerile din aprilie # UNIMEDIA
Premierul Viktor Orban a declarat luni că Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu ceea ce şeful guvernului de la Budapesta a numit încercări de interferenţă în alegerile parlamentare care vor avea loc pe 12 aprilie, scrie digi24.ro.
07:30
(video) Ion Ceban solicită Guvernului să declare astăzi zi liberă, din cauza ghețușului: „Sănătatea și securitatea este mai importantă” # UNIMEDIA
Primarul general Ion Ceban solicită Guvernului declararea unei zile libere, în contextul condițiilor meteo extreme și al ghețușului periculos format pe întreg teritoriul țării.
Acum 6 ore
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, în Chișinău, vremea va fi predominant mohorâtă, cu precipitații intermitente pe parcursul zilei, cerul fiind acoperit de nori în majoritatea timpului, iar temperaturile se vor menține scăzute.
07:10
Ultima oră! Școlile din capitală rămân închise și astăzi, din cauza codițiilor meteo nefavorabile # UNIMEDIA
Primăria municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie 2026, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău, respectiv pentru clasele I–XII.
Acum 24 ore
22:20
(foto) „Un om bun, dedicat și plin de viață”. Cine este polițistul de 30 de ani, care a decedat în accidentul tragic de la Fălești # UNIMEDIA
Polițistul, care a decedat în urm accidentului tragic din această dimineață, 26 ianuarie, în raionul Fălești, s-a dovedit a fi Vitalie Popovici. Apropiații săi, răpuși de durere, au lăsat mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale, amintindu-și de devotamentul și bunătatea acestuia. „Un om bun, dedicat și plin de viață”, au scris aceștia.
22:10
Ninsorile și chiciura lasă zeci de localități fără lumină: Peste 8.400 de gospodării, afectate de întreruperi neprogramate de energie # UNIMEDIA
Condițiile meteorologice nefavorabile au continuat să afecteze infrastructura energetică din țară, provocând multiple defecțiuni pe liniile electrice și lăsând peste 8.000 de consumatori fără energie electrică în zonele Centru-Sud și Nord, informează Ministerul Energiei.
22:10
„Un om bun, dedicat și plin de viață”. Cine este polițistul de 30 de ani, care a decedat în accidentul tragic de la Fălești # UNIMEDIA
Polițistul, care a decedat în urm accidentului tragic din această dimineață, 26 ianuarie, în raionul Fălești, s-a dovedit a fi Vitalie Popovici. Apropiații săi, răpuși de durere, au lăsat mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale, amintindu-și de devotamentul și bunătatea acestuia. „Un om bun, dedicat și plin de viață”, au scris aceștia.
21:50
Poliția Națională informează că, în condițiile meteorologice actuale, pe suprafețele de circulație se formează chiciură și polei, fapt ce îngreunează traficul rutier și deplasarea pietonilor, crescând riscul producerii accidentelor.
21:30
(video) Accident grav pe bd. Iuri Gagarin din capitală: Un bărbat a fost transportat la spital # UNIMEDIA
Un pieton a fost rănit în urma unui accident rutier produs în această seară pe bulevardul Iuri Gagarin din capitală, după ce a fost lovit de un automobil de model Skoda în timp ce traversa strada neregulamentar.
21:30
Un tribunal rus a recunoscut că ucrainenii au scufundat crucișătorul Moskva, apoi a șters comunicatul # UNIMEDIA
După aproape patru ani de la pierderea navei-amiral din Marea Neagră, o instanță militară rusă a admis într-un comunicat că Moskva a fost lovită de rachete ucrainene. Documentul a fost însă șters rapid, iar autoritățile au refuzat să comenteze, scrie adevarul.ro.
21:00
(video) Accident grav pe bd. Iurii Gagarin din capitală: Un bărbat a fost transportat la spital # UNIMEDIA
Un pieton a fost rănit în urma unui accident rutier produs în această seară pe bulevardul Iuri Gagarin din capitală, după ce a fost lovit de un automobil de model Skoda în timp ce traversa strada neregulamentar.
20:40
Minune pe patru roți, la Glodeni: Un bebeluș s-a născut în ambulanță, în drum spre maternitate. Cum se simte mama și micuțul # UNIMEDIA
O intervenție deosebită a avut loc în seara zilei de 25 ianuarie în raionul Glodeni, unde echipa PAMU Balatina din cadrul SAMU Glodeni a asistat cu succes o naștere survenită chiar în ambulanță.
20:10
(video) Iranul amenință SUA cu „un răspuns mai dureros și mai decisiv”. Portavionul american a ajuns în Oceanul Indian # UNIMEDIA
Iranul a avertizat luni împotriva unei intervenții americane, după recentele proteste reprimate violent în țară, în timp ce Statele Unite își consolidează prezența militară în regiune, trimițând portavionul USS Abraham Lincoln în apele CENTCOM din Oceanul Indian, scrie adevarul.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.