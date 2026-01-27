(P) Škoda Moldova – Reduceri record la modelele 2025. Acum este momentul să cumperi
Autoblog.md, 27 ianuarie 2026 09:40
Articol de: Škoda Moldova Škoda Moldova lansează una dintre cele mai atractive oferte de iarnă din ultimii ani, cu avantaje de până la 6.300 €, livrare rapidă și stoc limitat de automobile disponibile imediat. Oferta este valabilă pentru modelele anului 2025 și se adresează clienților care își doresc o mașină sigură, bine echipată și gata de […]
Acum 5 minute
10:00
Autoritățile au activat protocoale de criză. Armata Națională și IGSU vor interveni unde va fi necesar
În dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, proaspăt înființatul Centru Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. La ședință a participat și Prim-ministrul Republicii Moldova, alături de conducerea instituțiilor cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de criză. În […]
Acum 30 minute
09:40
Acum 2 ore
09:00
(P) Automobilul care schimbă regulile – faceți cunoștință cu noul Volvo EX60 complet electric
Articol de: Volvo Cars Moldova Descoperiți noul Volvo EX60 – un SUV electric de clasă medie care redefinește standardele în cel mai mare segment al pieței de vehicule electrice, oferind un echilibru remarcabil între autonomie, viteză de încărcare, performanță și preț. EX60, un SUV cu cinci locuri orientat către familie, elimină anxietatea legată de autonomie, oferă […]
08:50
(update) Apelurile și informațiile Poliției despre circulație, în contextul poleiului înregistrat pe drumurile din Moldova
(update #3, ora 8:22) (update #2, ora 8:18) (update #1, ora 8:11) Inspectoratul General al Poliției confirmă condițiile complicate ale vremii pe drumurile din țară. De la prima oră a dimineții au fost publicate mai multe mesaje pe paginile de socializare ale Poliției Naționale. Iată-le în ordinea publicării, acest articol fiind actualizat astăzi în permanență […]
08:30
ATENȚIONARE: Ghețuș persistent pe drumurile naționale! Condiții dificile de circulație!
După o noapte în care s-a depus chiciură și polei pe suprafețe, în urma precipitațiilor slabe sub formă de ploaie la temperaturi sub zero grade Celsius, Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate, din cauza ghețușului format pe carosabil, care este EXTREM de alunecos! Ghețușul […]
Acum 24 ore
18:30
La doar câteva săptămâni de la deschiderea rezervărilor pentru modelul modernizat Xiaomi SU7 (din 7 ianuarie), modelul înregistrează un succes fulminant în rețeaua de magazine Xiaomi Auto. Deși prețul de pre-sale este mai mare decât al originalului încă actual, entuziasmul public rămâne extrem de ridicat. Magazinele din Beijing raportează comenzi de la 200 la peste […]
18:20
17:00
(video) Noul Duster pentru indieni arată mai interesant decât cele pentru restul lumii
O prezentare de mașină combinată cu un concert muzical și artificii lansate pe un stadion din Chennai. Astfel a decis Renault să introducă noul Duster pe piața din India. Cu peste 200.000 unități vândute doar în India și aproape două milioane la nivel global din 2010, Duster rămâne un simbol al aventurii, robusteții și accesibilității. […]
16:00
(video) Bertone dezvăluie noul Runabout – o reinterpretare modernă a legendarului concept din 1969
Atelierul Bertone a prezentat oficial proiectul Runabout, o creație care unește moștenirea clasică a caroseriei italiene cu designul și tehnologia contemporană. Modelul reprezintă prima realizare din noua Bertone Classic Line și va fi expus la Ultimate Supercar Garage, în co-locație cu salonul auto Rétromobile 2026 (29 ianuarie-1 februarie, Paris), alături de Bertone GB110 și de […]
15:00
La numai un an de la momentul lansării în fabricația de serie, uzina de la Mioveni a anunțat producerea exemplarului Bigster cu numărul de ordine #100.000. Echipat cu motorizarea Hybrid 155, automobilul aniversar în culoare Indigo Blue și cu plafon negru, va rămâne în România, de unde este originar proprietarul. De la debutul său comercial, […]
12:50
(foto) Suferă și drumarii: O autospecială s-a răsturnat la intrarea în satul Sirota din raionul Orhei
Duminică seara târziu, la intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos. În consecință s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea traseului. În urma incidentului, două persoane aflate în cabină au suferit traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri […]
12:20
Poliția Națională a emis un nou avertisment urgent către toți participanții la trafic, după ce condițiile meteo s-au agravat pe mai multe trasee naționale și regionale din Republica Moldova. Pe drumurile M1 (Leușeni-Dubăsari), M5 (Briceni-Pervomaisk), R2 (Chișinău-Tiraspol), R6 (Bălți-Orhei-Chișinău), R8 (Edineț-Otaci), R20 (Rîbnița-Orhei) și R30 (Anenii Noi-Palanca) circulația se desfășoară în condiții de ceață, care […]
11:30
(video) Am admirat pe viu liniile superbe ale lui Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa
La Salonul Auto de la Bruxelles, Alfa Romeo a continuat să impresioneze cu designul său inconfundabil și rafinat, o tradiție pe care marca italiană o menține de mulți ani. Unul dintre modelele care a atras toate privirile este Giulia Quadrifoglio Luna Rossa – o ediție ultra-limitată, produsă în doar 10 exemplare la nivel mondial. Această […]
10:20
(video) Noul Donkervoort P24 RS – supercarul suprem al puriștilor, limitat la doar 150 unități
Donkervoort Automobielen a dezvăluit în weekend modelul P24 RS, un supercar ultra-ușor și extrem de pur, limitat la doar 150 de exemplare în întreaga lume. Cu doar 780 kg greutate uscată, motor V6 biturbo și un raport putere/greutate de 770 CP/tonă, P24 RS reprezintă răspunsul olandez la o lume auto tot mai digitalizată și impersonală. […]
Ieri
09:30
Tragedie matinală în raionul Fălești. Un polițist de 30 de ani, decedat într-un accident rutier pe drum spre serviciu
Primul accident matinal grav. Astăzi dimineață, în raionul Fălești, a avut loc un grav accident rutier soldat cu decesul unui polițist. Un angajat al Inspectoratului de Poliție din Fălești, în vârstă de 30 de ani, se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel. La un moment dat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a […]
09:20
Atenționare oficială: Ceață, polei și carosabil alunecos pe drumurile naționale din Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a emis o avertizare oficială către toți participanții la trafic, în contextul condițiilor meteorologice severe care persistă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu polei și carosabil alunecos. Recomandări urgente: evitați deplasările neesențiale AND îndeamnă conducătorii […]
25 ianuarie 2026
16:00
Poliția a înregistrat accidente din cauza poleiului, găsind mașini cu anvelope de vară la sfârșit de ianuarie
Poliția Națională a emis un avertisment urgent către toți participanții la trafic după ce, în ultimele ore, condițiile meteo au generat polei pe majoritatea străzilor și traseelor din țară, iar în zona de sud s-a instalat ceață densă cu vizibilitate redusă. Carosabilul este extrem de alunecos, în special pe poduri, curbe și pante, ceea ce […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Ministrul Energiei face clarificări: Defecțiunile mașinilor diesel sunt legate mai degrabă de condițiile climatice
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a revenit în această seară, urmare a declarațiilor de ieri, cu precizări în legătură cu sesizările masive ale șoferilor privind calitatea motorinei comercializate în Republica Moldova. Declarațiile vin după plângerile numeroase înregistrate în ultimele zile și după ce Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorului a primit o […]
15:50
Mansory, renumitul tuner german de automobile de lux, a dezvăluit un pachet aerodinamic complet din fibră de carbon pentru Koenigsegg Jesko, una dintre cele mai exclusive și dorite mașini din lume. Proiectul reprezintă o premieră mondială: primul Jesko modificat de Mansory, transformat într-un exemplar one-off cu prezență vizuală și performanță extremă. Exterior agresiv – 17 […]
12:50
Strategia Geely Holding pe cinci ani: baterie solid-state, vânzări de peste 6.5 milioane și venituri de peste un trilion
Geely Holding Group a prezentat, la un eveniment organizat în Hangzhou, planul strategic pentru următorii cinci ani, numit „One Geely, Leading through Innovation and Integration". Strategia vizează consolidarea poziției globale prin coordonare la nivel de grup, colaborare internațională, inovație tehnologică și integrare ecosistemică, transformând Geely dintr-un producător tradițional într-un lider în mobilitate inteligentă și ecologică. […]
11:10
Consum real vs test trucat – BYD câștigă un nou proces și apără reputația modelului Bao 5
BYD a obținut o victorie importantă în instanță împotriva unui blogger chinez care a răspândit informații false despre consumul modelului Bao 5 (numit Denza B5 pe unele piețe). Pe 22 ianuarie 2026, compania a anunțat că a primit hotărârea de primă instanță, prin care vloggerul Yao Weiqiang (cu peste un milion de urmăritori pe TikTok-ul […]
09:40
Playground Games a anunțat oficial debutul noului simulator Forza Horizon 6 în cadrul emisiunii Xbox Developer_Direct din 22 ianuarie 2026. Jocul va fi lansat pe 19 mai 2026 pe Xbox Series X|S și PC prin Microsoft Store și Steam, cu acces anticipat pentru ediția Premium începând cu 15 mai. Mai târziu în 2026, titlul va […]
09:00
(video) Bentley anunță că noul Supersports este sold out printr-un clip dinamic cu Travis Pastrana
Bentley Motors a dezvăluit „Supersports: FULL SEND", o producție excepțională realizată împreună cu pilotul și cascadorul Travis Pastrana. Acesta este considerat cel mai captivant și dinamic film realizat vreodată de Bentley, filmat integral pe campusul și în Dream Factory din Crewe, Anglia. Pastrana transformă noul Supersports într-un spectacol de precizie și drifting Noul Bentley Supersports, […]
22 ianuarie 2026
19:00
Un lot de motorină care nu respectă standardele de calitate pentru sezonul rece a ajuns pe piața din Republica Moldova, fapt confirmat oficial de ministrul Energiei, Dorin Jungh
18:50
18:30
(video) AZNOM Automotive și CAMAL Studio prezintă L’EPOQUE – concept de 8 metri cu jante la 30 inchi # Autoblog.md
Italienii de la AZNOM Automotive și CAMAL Studio au dezvăluit L’EPOQUE, un concept extrem de exclusivist, realizat pentru cei care cer cele mai înalte standarde de confort, intimitate și distincție. Proiectul nu este o simplă reproducere nostalgică, ci o traducere culturală în limbaj contemporan a marilor limuzine de paradă și coupé-urilor conduse de șoferi personali […] Articolul (video) AZNOM Automotive și CAMAL Studio prezintă L’EPOQUE – concept de 8 metri cu jante la 30 inchi apare prima dată în Autoblog.md.
17:20
Singer Vehicle Design, specialistul american în restaurarea și reimaginarea de Porsche 911 clasice, a dezvăluit „Sorcerer” – primul exemplar restaurat prin programul DLS Turbo Services. Mașina a fost reunificată cu proprietarul său și reprezintă o celebrare a evoluției iconice a modelului 911, combinând ADN-ul clasic cu tehnologii moderne de performanță extremă. Denumire personală și specificații […] Articolul (video) Acesta este primul Singer DLS Turbo apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
Bugatti Automobiles a dezvăluit astăzi unicatul F.K.P. Hommage, cea de-a doua creație din programul exclusiv Solitaire, un one-off care onorează atât spiritul revoluționar al lui Bugatti Veyron, cât și pe omul care l-a făcut posibil: Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch. Automobilul marchează, de asemenea, 20 de ani de la debutul lui Veyron, hyper-GT-ul care a […] Articolul (video) Premieră frumoasă de la Bugatti – unicul F.K.P. Hommage apare prima dată în Autoblog.md.
14:40
(update) Accidentul nocturn din Ștefan Vodă cu șofer beat: Și-a pierdut atât viitorul copil, cât și soția # Autoblog.md
(update 22.01.2026) A decedat și mama copilului, în seara zilei de 21 ianuarie 2026, la spital. Cadavrul tinerei a fost transmis pentru expertiză la Serviciul de Medicină Legală din Chișinău, scrie Studio-L Căușeni. (articol inițial, 15.01.2026) Accidentul nocturn din Ștefan Vodă cu șofer beat: Pasagera a pierdut copilul Starea de ebrietate la volan poate provoca […] Articolul (update) Accidentul nocturn din Ștefan Vodă cu șofer beat: Și-a pierdut atât viitorul copil, cât și soția apare prima dată în Autoblog.md.
14:10
Continuă scumpirea carburanților în Moldova, depedentă de importuri. Iată în ce țări sunt mai ieftini în prezent # Autoblog.md
Conform ultimelor date oficiale publicate de ANRE, structura importurilor de carburanți în Republica Moldova este dominată masiv de un singur partener strategic: România. Însă vecinii de unde îl iau? Producția proprie din zăcăminte vechi, care se epuizează, acoperă doar aproximativ 25-30% din necesar. De unde vine restul de 70% (importurile)? Sursele principale în 2026 sunt: […] Articolul Continuă scumpirea carburanților în Moldova, depedentă de importuri. Iată în ce țări sunt mai ieftini în prezent apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
La Volvo Cars Moldova a sosit un model nou și așteptat: Volvo ES90, primul sedan full electric din gama modernă a mărcii suedeze. În realitate sau mai bine spus, este un cross liftback. Un exemplar în ambalaj protector l-am surprins în parcarea showroomului din Chișinău, iar al doilea – în pregătire activă pentru expunere publică. […] Articolul (video) Noul Volvo ES90 a ajuns la Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
(video) Am văzut la Brussels Motor Show mașina electrică „murdară” care a înconjurat Pământul # Autoblog.md
La Salonul Auto de la Bruxelles, Mercedes a atras atenția cu un concept electric extrem de impresionant – și vizibil uzat: Mercedes-AMG GT XX. Mașina a fost expusă pe stand acoperită de praf, urme de insecte și murdărie acumulată în urma unui test real extrem, demonstrând astfel că nu este doar un model de expoziție […] Articolul (video) Am văzut la Brussels Motor Show mașina electrică „murdară” care a înconjurat Pământul apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Volvo Cars a marcat un moment istoric în seara de 21 ianuarie 2026, prezentând simultan două SUV-uri complet electrice de clasă medie premium: Volvo EX60 și varianta sa mai robustă, EX60 Cross Country. Aceste modele introduc arhitectura SPA3 dedicată vehiculelor electrice, oferind autonomii record, încărcare ultra-rapidă și o amprentă de carbon minimă, egală cu cea […] Articolul (video) Premieră mondială: Noile Volvo EX60 și EX60 Cross Country – toate detaliile apare prima dată în Autoblog.md.
08:30
(P) Škoda a vândut peste 1.000.000 de automobile în 2025. Rezultate solide și în Republica Moldova # Autoblog.md
Articol de: Škoda Moldova Škoda Auto a încheiat anul 2025 cu un rezultat comercial remarcabil, livrând 1.043.900 de automobile la nivel global, în creștere cu 12.7% față de anul precedent. Performanța confirmă stabilitatea și atractivitatea mărcii pe piețele europene, dar și relevanța sa pe piețele locale, inclusiv în Republica Moldova. Europa – o piață-cheie pentru Škoda […] Articolul (P) Škoda a vândut peste 1.000.000 de automobile în 2025. Rezultate solide și în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
21 ianuarie 2026
17:30
În lumea hipercarurilor, puține rivalități sunt la fel de intense ca cea dintre Bugatti și Koenigsegg. După ce anul trecut Chiron Super Sport a învins la limită Jesko Attack într-o cursă dramatică, fanii au cerut revanșa. Carwow a răspuns solicitărilor: același Bugatti Chiron Super Sport, dar de data aceasta împotriva lui Jesko Absolut – versiunea […] Articolul (video) Drag race: Koenigsegg Jesko Absolut vs Bugatti Chiron Super Sport apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
(video) Mercedes-Benz W123 a împlinit 50 de ani – primul erou cotidian și câștigător de raliu, azi un clasic adorat # Autoblog.md
Încă din primul moment, acest automobil inspiră o mare încredere. După premiera noilor sedanuri Mercedes-Benz din seria 123, în ianuarie 1976, la Bandol (sudul Franței) și chiar înainte de lansarea oficială pe piață a acestei serii de modele din gama medie-superioară, întreaga producție din primul an fusese deja epuizată. Reporterii de atunci s-au concentrat pe […] Articolul (video) Mercedes-Benz W123 a împlinit 50 de ani – primul erou cotidian și câștigător de raliu, azi un clasic adorat apare prima dată în Autoblog.md.
14:20
(video) IGP: Pieton lovit de mașină în raionul Ungheni și biciclist lovit în raionul Florești # Autoblog.md
Poliția îndeamnă conducătorii auto la prudență după două accidente soldate cu deces în ultimele 24 de ore. Într-un caz a fost lovit mortal un pieton, în altul un biciclist. Ieri, în localitatea Prodănești din raionul Florești, un microbuz Mercedes-Benz, condus de un bărbat de 35 de ani, a lovit un biciclist care se deplasa pe […] Articolul (video) IGP: Pieton lovit de mașină în raionul Ungheni și biciclist lovit în raionul Florești apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
(video) ISSPNPC declanșează controale inopinate la stațiile PECO după sesizări privind calitatea motorinei # Autoblog.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a reacționat prompt la numeroasele sesizări primite de la consumatori privind posibile neconformități ale calității motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili din Republica Moldova. Instituția anunță că a dispus controale inopinate la stațiile vizate în reclamații. Sesiuni multiple prin Centrul Unic […] Articolul (video) ISSPNPC declanșează controale inopinate la stațiile PECO după sesizări privind calitatea motorinei apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
La Brussels Motor Show am avut ocazia unică să stăm la volanul noului Porsche Cayenne Electric, modelul care redefinește SUV-urile de lux ale mărcii și care va ajunge oficial în Republica Moldova abia în luna mai. Prezentat în premieră mondială spre sfârșitul lui 2025, Cayenne Electric impresionează prin performanțe extreme, aerodinamică activă și un nivel […] Articolul (video) Noul Porsche Cayenne Electric – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Moldova pregătește legea pentru sancționarea transfrontalieră a contravențiilor rutiere # Autoblog.md
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a lansat în consultare publică proiectul de lege pentru modificarea Codului Contravențional, care reglementează constatarea, notificarea și executarea sancțiunilor contravenționale pentru încălcări ale normelor de circulație rutieră săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state. Documentul este supus consultărilor între 20 ianuarie și 3 februarie 2026. Scopul proiectului – transpunere […] Articolul Moldova pregătește legea pentru sancționarea transfrontalieră a contravențiilor rutiere apare prima dată în Autoblog.md.
08:40
Într-un film scurt publicat pe canalul de YouTube al Mercedes-Benz, Ola Källenius, CEO Mercedes-Benz Group AG, a oferit o privire exclusivă în spatele scenei asupra noului S-Class facelift, cu doar câteva zile înainte de premiera mondială programată pe 29 ianuarie 2026. Alături de creatorul de conținut Justin Tse și cu o apariție surpriză a legendei […] Articolul (video) Șeful Mercedes confirmă data prezentării lui S-Class facelift apare prima dată în Autoblog.md.
20 ianuarie 2026
18:40
Caz interesant la frontiera moldo-română. În Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în România, un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 52 de ani. Acesta conducea un Renault Austral. Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a mașinii, au fost efectuate […] Articolul Apariție interesantă la vama Sculeni – un Renault ”Australe diesel” apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
Articol de: Omnis În mediul online au apărut recent informații potrivit cărora asigurările RCA ar urma să se majoreze, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul șoferilor. Astăzi clarificăm situația și explicăm de ce aceste speculații nu reflectă realitatea pieței. De unde au pornit zvonurile Discuțiile despre posibile taxe mai mari la importul de automobile au […] Articolul (P) Noi tarife la RCA sau zvonuri neîntemeiate apare prima dată în Autoblog.md.
17:20
Ministrul mediului din Germania a anunțat un nou program de subvenții pentru achiziția de mașini electrice și anumite hibride plug-in. Va fi în vigoare retroactiv din 1 ianuarie 2026. Programul, cu un buget total de 3 miliarde de euro, este conceput special pentru a sprijini gospodăriile cu venituri mici și medii și va acoperi aproximativ […] Articolul Germania relansează programul de subvenții pentru mașini electrice și hibride apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
Pentru prima dată în istoria pieței auto din Republica Moldova, mașinile produse în China au devenit cele mai populare automobile noi, ocupând o cotă de piață impresionantă de 26.1% din totalul importurilor de vehicule noi în anul 2025. Statisticile oficiale dezvăluie o creștere explozivă și o schimbare majoră de preferințe. Pentru o comparație, în 2024 […] Articolul China este Nr.1 în Moldova! O premieră pe piața de mașini noi în 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
14:10
Pont de la Dana Mecum: Cum să obții un profit de aproape cinci milioane de dolari într-o lună # Autoblog.md
Dana Mecum, fondatorul și președintele casei de licitații Mecum Auctions (cea mai mare casă de licitații auto din lume ca volum de vânzări), este cunoscut în domeniu drept „The Deal Maker”. „Pontul” lui este, de fapt, strategia de a scoate la licitație mașini rare sau ultra-rare în momente de maximă vizibilitate. Porecla nu este doar […] Articolul Pont de la Dana Mecum: Cum să obții un profit de aproape cinci milioane de dolari într-o lună apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
Dacia Sandero a rămas în 2025 cea mai vândută mașină de pasageri din Europa pe toate canalele de vânzare, confirmând poziția de lider pe care o deține din 2017 în segmentul clienților privați. Potrivit datelor oficiale publicate de Renault Group, Sandero a fost aleasă de aproape unul din 55 de cumpărători europeni de mașini noi […] Articolul Dacia anunță cea mai vândută mașină în 2025 în Europa și planurile pentru 2026 apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
(foto) Apollo EVO se prezintă în specificația finală! Preț de start – 3.000.000 de euro # Autoblog.md
Apollo Automobil GmbH, singurul producător german dedicat exclusiv hypercar-urilor, a dezvăluit specificațiile complete de producție ale modelului Apollo EVO – un automobil radical, destinat exclusiv circuitelor, limitat la doar 10 exemplare. Primul EVO este deja în producție, iar livrările sunt programate să înceapă din prima jumătate a anului 2026. Exterior sculptural: performanța devine vizibilă Exteriorul […] Articolul (foto) Apollo EVO se prezintă în specificația finală! Preț de start – 3.000.000 de euro apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
La Salonul Auto de la Bruxelles, Mazda a prezentat în premieră europeană CX-6e, al doilea SUV electric de serie, model care va ajunge și în Republica Moldova. Editorul-șef AutoBlog.MD, Constantin Mihalachi, aflat la fața locului, a avut ocazia să vadă un exemplar în echiparea Takumi Plus și a rămas impresionat de nivelul de echipare. „E […] Articolul (video) Noua Mazda CX-6e – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
(video) Porsche 918 Spyder a stabilit un nou preț record la licitație și totul din cauza culorii # Autoblog.md
Licitația Kissimmee 2026 organizată de Mecum Auctions a intrat în istorie odată cu vânzarea unui exemplar unic de Porsche 918 Spyder pentru suma de 6.050.000 dolari (cu taxe). Este cel mai mare preț plătit vreodată pentru acest automobilul. Șasiul #824 din 918 a devenit astfel noul deținător al recordului mondial de preț, depășind cu mult […] Articolul (video) Porsche 918 Spyder a stabilit un nou preț record la licitație și totul din cauza culorii apare prima dată în Autoblog.md.
