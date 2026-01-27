Bucureștiul ar putea avea o „Piața Ilie Ilașcu”, în memoria eroului moldovean care s-a împotrivit teroriștilor transnistreni susținuți de Rusia

08:30

Un student moldovean în vârstă de 22 de ani a murit la spitalul Le Scotte din Siena, provincia cu același nume din Italia, la câteva zile după ce primise un transplant de inimă care, inițial, părea să fi decurs bine. Acesta ajunsese în Italia cu speranța că intervenția îi va oferi șansa unei vieți normale. … Articolul Un student moldovean a murit în Italia la câteva zile după un transplant de inimă apare prima dată în ZUGO.