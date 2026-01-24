„Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859: Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în crearea statului român modern

17:40

Pentru că Marea Neagră este tot mai caldă, se adaptează specii noi. Peștele de stâncă, denumit și rockfish coreean, pare că o duce bine. Cel mai probabil, a ajuns aici prin apa de balast a navelor comerciale. Specia este comestibilă, şi are o carne gustoasă. Totuși, cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină din Constanța … Articolul „Seamănă cu o scorpie”. Un prădător din Coreea a invadat Marea Neagră apare prima dată în ZUGO.