Kremlinul anunță sec ce vrea de la Ucraina: „Nu este un secret că aceasta este poziția noastră”
Zugo.md, 26 ianuarie 2026 13:20
În ciuda semnelor încurajatoare de la Abu Dhabi, problema teritorială rămâne în continuare nerezolvată, principalul obstacol în calea unui eventual acord de pace în Ucraina, scrie Reuters. Kremlinul a declarat luni că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru Rusia în ceea ce privește încheierea unui acord pentru încetarea războiului din Ucraina
• • •
Acum 30 minute
13:20
Kremlinul anunță sec ce vrea de la Ucraina: „Nu este un secret că aceasta este poziția noastră” # Zugo.md
În ciuda semnelor încurajatoare de la Abu Dhabi, problema teritorială rămâne în continuare nerezolvată, principalul obstacol în calea unui eventual acord de pace în Ucraina, scrie Reuters. Kremlinul a declarat luni că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru Rusia în ceea ce privește încheierea unui acord pentru încetarea războiului din Ucraina
13:20
Un proiect de lege care ar face ilegale minciunile din timpul campaniilor electorale a trecut de prima etapă în parlamentul din Ţara Galilor. Deși ideea legii este susținută de toţi politicienii, detaliile și viteza cu care ar trebui să fie adoptată au generat o neliniște tot mai mare, scrie The Conversation. Ţara Galilor va organiza alegeri
Acum 2 ore
12:30
Instanța a dispus aducerea silită a doi martori din partea apărării în dosarul „Frauda bancară", în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și despre fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță, transmite IPN. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au dispus aducerea
12:00
Avertisment AND: Evitați deplasările! Zeci de apeluri la Serviciul Operativ din cauza condițiilor meteo dificile # Zugo.md
Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, polei și carosabil alunecos. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și îndeamnă șoferii să manifeste prudență sporită, în special pe sectoarele în pantă, în curbe, pe poduri
11:50
Aproximativ 1.500 de persoane au fost acționate în judecată de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru că nu și-au procurat, pe parcursul anului 2025, primele de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă, așa cum prevede legislația. Potrivit Radiomoldova.md, restanțierii nu au reacționat la penalitățile aplicate de CNAM – câte
Acum 4 ore
11:30
Drumuri acoperite cu polei: salvatorii au deblocat ambulanțe și au transportat medici la pacienți # Zugo.md
Ambulanțe rămase în pantă, mașini derapate în afara carosabilului și echipe medicale transportate de pompieri până la pacienți, acestea sunt doar câteva dintre situațiile în care au intervenit salvatorii pe 25 ianuarie 2026, în contextul poleiului format pe drumurile din țară. Un incident a avut loc în apropierea satului Budești
11:00
Șapte oameni au murit în Statele Unite din cauza zăpezilor abundente. Record de temperaturi scăzute # Zugo.md
Șapte oameni au murit în Statele Unite, în contextul unei furtuni de zăpadă violente și al unui episod de ger crunt. Două treimi din populație au primit alerte de vreme rea: de la ninsori abundente, la ploaie înghețată și lapoviță, scrie StirileProTV. Furtuna a blocat traficul, a paralizat aeroporturile și
10:40
Zelenski anunță finalizarea acordului de garanții de securitate cu SUA: „Aşteptăm să confirme data şi locul semnării” # Zugo.md
Un document al Statelor Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat, iar Kievul așteaptă stabilirea datei și a locului pentru semnare, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski, sugerând că discuțiile de la sfârșitul săptămânii cu Rusia, desfășurate la Abu Dhabi, au înregistrat unele progrese, notează Reuters, citat de Hotnews.
10:20
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS: „Oricât de puternici am fi, nu putem fi în toate locurile în același timp” # Zugo.md
Deputata PAS Anastasia Nichita a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar, invocând motive personale și profesionale. Decizia a fost făcută printr-un mesaj în care sportiva afirmă că hotărârea nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. „Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară
Acum 6 ore
09:40
foto | Accident tragic la Fălești: un polițist și-a pierdut viața, soția sa a fost descarcerată # Zugo.md
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de astăzi în raionul Fălești. Un polițist în vârstă de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, și-a pierdut viața după ce automobilul pe care îl conducea a derapat de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Potrivit informațiilor
09:30
ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre din Ucraina, invocând riscuri legate de metronidazol # Zugo.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre originare din Ucraina. Potrivit autorității, măsura vine în urma unor investigații complexe, desfășurate după depistarea substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. ANSA
09:00
Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume: Un avion rus e blocat de patru ani pe pista Aeroportului din Toronto # Zugo.md
În ceea ce ar putea fi cea mai scumpă amendă de parcare din lume, un avion Antonov An-124 înregistrat în Rusia a rămas blocat pe pista înghețată a Aeroportului Pearson din Toronto. Blocat de aproape patru ani, avionul a acumulat peste 1,5 milioane de dolari canadieni (1,1 milioane de dolari)
08:50
video | Tați și fiice din R. Moldova, împreună pe scena „Românii au talent”. Au primit patru de „Da” # Zugo.md
Studio Acrobatic Show a făcut spectacol total pe scena „Românii au talent". Fetițele, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, au dansat alături de tații lor și au primit patru de „Da" din parte juraților, scrie Protv.ro. Andra: „M-am topit. Cred că e tare frumos să dansezi cu copilul
08:30
Un student moldovean în vârstă de 22 de ani a murit la spitalul Le Scotte din Siena, provincia cu același nume din Italia, la câteva zile după ce primise un transplant de inimă care, inițial, părea să fi decurs bine. Acesta ajunsese în Italia cu speranța că intervenția îi va oferi șansa unei vieți normale.
Ieri
14:30
Noi falsuri de la Dodon: A mințit despre un „acord militar cu Ucraina” și „excluderea SUA din lista partenerilor strategici” # Zugo.md
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali" care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina, despre „militarizarea" țării etc. În același timp, el
14:00
video, foto | Focuri de armă și doi reținuți la Botanica. Un alt suspect posibil înarmat e căutat de poliție # Zugo.md
La 22 ianuarie, Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă în curtea unui bloc de pe bd. Dacia din Chișinău. Un tânăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute, fiind transportat la spital. Potrivit poliției, doi complici au fost reținuți imediat
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
„Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859: Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în crearea statului român modern # Zugo.md
Ziua de 24 ianuarie 1859 marchează unul dintre momentele definitorii ale istoriei naționale, când Moldova și Țara Românească s-au unit sub conducerea aceluiași domnitor, Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor Române, cunoscută drept „Mica Unire", a depășit semnificația unei simple apropieri teritoriale, reprezentând actul de naștere al statului român modern și începutul procesului de unificare politică
12:10
Militarul prin contract, care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, la data de 20 ianuarie curent, a decedat la spital în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24 ianuarie. Potrivit Ministerului Apărării, decesul a survenit la ora 3:50. Tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în armata
12:00
foto | Gala Sportului 2025: Peste 100 de premii pentru performanță. Rîngaci și Tarnovschi, desemnați sportivii anului la probele olimpice și paralimpice # Zugo.md
Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. Premiile, pentru care s-au alocat 37 de milioane de lei, au fost acordate pentru performanțele obținute pe parcursul anului competițional 2025, an în care sportivii Republicii Moldova au cucerit
23 ianuarie 2026
18:10
Pierderile de căldură dintr-o locuință nu sunt mereu vizibile, dar se simt în confortul de zi cu zi și în facturile tot mai mari. Inspecția termografică vine ca o soluție practică pentru a înțelege cum funcționează o casă, din punct de vedere energetic și unde pot fi făcute îmbunătățiri, transmite TVR Moldova.
17:40
Pentru că Marea Neagră este tot mai caldă, se adaptează specii noi. Peștele de stâncă, denumit și rockfish coreean, pare că o duce bine. Cel mai probabil, a ajuns aici prin apa de balast a navelor comerciale. Specia este comestibilă, şi are o carne gustoasă. Totuși, cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină din Constanța
17:30
Ucraina, în pragul unei „catastrofe umanitare” din cauza atacurilor rusești: „Avem nevoie de un armistițiu energetic” # Zugo.md
Ucraina se apropie de o „catastrofă umanitară" după luni de atacuri aeriene rusești asupra sistemelor energetice, iar orice acord de pace viitor trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, a declarat șeful celui mai mare producător privat de energie electrică din Ucraina, relatează Reuters, citat de Digi24. Maxim Timcenko
14:00
Milioane de oameni se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari care a lovit Statele Unite în ultimii ani, au avertizat joi Serviciul naţional de meteorologie şi presa americană, informează DPA, citat de Stirileprotv.ro. Peste 120 de milioane de americani – sau peste o treime din
13:50
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată în dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescente. Examinând sesizarea, Curtea a observat că autorul nu a contestat norma invocând încălcarea dreptului său personal de a nu
13:30
Igor Grosu a comentat imaginile apărute în spațiul public în care două consiliere PAS din Consiliul Municipal Chișinău sunt surprinse utilizând telefonul pentru jocuri și cumpărături online în timpul ședinței. Liderul PAS a declarat că asemenea situații afectează imaginea partidului și vor fi sancționate de alegători. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „În PROfunzime" de
13:10
TikTok anunță că a evitat interzicerea în SUA. Donald Trump spune că e fericit că a „salvat” aplicația # Zugo.md
TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, punând capăt unei lungi saga judiciare, informează AFP, potrivit News.ro. Donald Trump a scris că e fericit că a „salvat" aplicația. Preşedintele american Donald Trump a salutat
12:40
MGRES, din nou în avarie: avertisment privind pene scurte de curent în regiunea transnistreană # Zugo.md
În unele raioane ale regiunii transnistrene sunt posibile întreruperi temporare de energie electrică, în urma unui accident produs la unul dintre blocurile energetice ale Centralei Electrice Moldovenești (MGRES). Potrivit unui mesaj publicat de MGRES pe Telegram, sistarea livrării energiei electrice ar putea avea loc pe perioada remedierii defecțiunii și a
12:20
Boxerii moldoveni vor putea participa la competițiile organizate sub egida World Boxing, inclusiv la Jocurile Olimpice de Tineret. Acest lucru este posibil după ce Federația de Box din Moldova a fost admisă în organizația respectivă – singura structură internațională de box recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Decizia a fost susținută
11:50
Funcția era inexistentă: Cu ce s-ar fi ocupat Dorin Damir, în calitate de „ofițer superior sub acoperire” # Zugo.md
Dorin Damir, personajul-cheie în dosarul angajărilor fictive la MAI, va petrece în detenție mai puțin timp decât cei care l-au angajat fictiv în poliție în 2017, dacă sentința de luni, 19 ianuarie, a Judecătoriei Chișinău, s. Buiucani, va rămâne definitivă. Și asta chiar dacă instanța de judecată i-a condamnat la trei ani de închisoare cu
11:30
Instanța din Moscova l-ar fi condamnat pe ex-consilierul lui Dodon pentru huliganism, nu pentru spionaj # Zugo.md
O hotărâre a Tribunalului raional Savelovski din Moscova indică faptul că Serghei Mișin a fost sancționat pentru huliganism minor, în urma unui incident produs la 9 decembrie 2025, și nu pentru spionaj, așa cum a susținut ulterior Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse. Potrivit hotărârii din 11 decembrie,
11:10
Statele Unite urmează să părăsească oficial Organizația Mondială a Sănătății joi, în ciuda avertismentelor că acest lucru va afecta atât sănătatea americană, cât și cea globală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Donald Trump a anunțat că SUA vor părăsi organizația din 2025, în prima zi a celui de-al doilea său mandat, printr-un decret prezidențial. Conform legii … Articolul SUA s-au retras oficial din OMS: „Poporul american a plătit mai mult decât suficient” apare prima dată în ZUGO.
10:50
Potrivit barometrului, și Japonia se află printre aceste țări. Publicată de UN Tourism, prima ediție din 2026 a acestei analize a dezvăluit că Japonia înregistrează o creștere de două cifre a sosirilor internaționale. Numărul total de turiști a crescut cu 17% în perioada precedentă lunii noimebrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, notează Euronews, … Articolul Destinații turistice care devin tot mai populare apare prima dată în ZUGO.
10:30
Fostul deputat Vladimir Andronachi refuză să-l apere pe Vladimir Plahotniuc cel puțin până când nu va fi clarificată situația în episodul din dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit. Aflat în Penitenciarul nr. 13, Andronachi a semnat o cerere în acest sens, care a fost prezentată astăzi judecătorilor, scrie TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Andronachi refuză să-l apere pe Plahotniuc? A semnat o cerere în acest sens apare prima dată în ZUGO.
09:50
Republica Moldova pregătește achiziția unui nou radar de supraveghere aeriană, în condițiile în care sistemul cumpărat anterior nu acoperă integral noile riscuri de securitate. Informația a fost comunicată de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, pe fondul intensificării amenințărilor din regiune. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oficialului, mediul de securitate impune statului o capacitate mai bună … Articolul R. Moldova se pregătește să aducă un nou radar de supraveghere aeriană apare prima dată în ZUGO.
09:20
Reacția lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unire: „Respectăm suveranitatea exprimată de opinia cetăţenilor” # Zugo.md
Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetăţenilor săi va fi respectată de România, a afirmat vineri preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal de la Bruxelles. El a răspuns la o întrebare privind ipoteza unei uniri a României cu ţara vecină, adusă în discuție de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. … Articolul Reacția lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unire: „Respectăm suveranitatea exprimată de opinia cetăţenilor” apare prima dată în ZUGO.
09:00
Ministrul Energiei, despre plângerile privind motorina: „Am luat deja măsuri pentru remediere” # Zugo.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu explicații după ce mai mulți consumatori s-au plâns pe rețelele de socializare de calitatea necorespunzătoare a motorinei, iar unii au depus deja sesizări la autoritățile de protecție a consumatorului. Potrivit ministrului, motorina comercializată pe piața din Republica Moldova trebuie să respecte standarde stricte de calitate, mai ales în … Articolul Ministrul Energiei, despre plângerile privind motorina: „Am luat deja măsuri pentru remediere” apare prima dată în ZUGO.
09:00
Guvernul a aprobat modificarea Regulamentului privind tichetele de masă. Potrivit Executivului, principalele actualizări vizează acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea cadrului normativ la utilizarea tichetelor în format electronic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Regulamentul clarifică condițiile de acordare a tichetelor de masă, inclusiv pentru angajații care lucrează în ture de noapte. Totodată, sunt … Articolul Noi reguli pentru tichetele de masă apare prima dată în ZUGO.
08:20
În cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat un nou pachet de numiri diplomatice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Guvernul a decis numirea următorilor Ambasadori Extraordinari și Plenipotențiari ai Republicii Moldova: Lorina Bălteanu – Ambasador al Republicii Moldova în Republica Franceză; Mihai Mîțu – Ambasador al Republicii Moldova România; Victor Chirilă – Ambasador al Republicii … Articolul Guvernul a numit ambasadori noi în China, Franța, Ucraina și România apare prima dată în ZUGO.
22 ianuarie 2026
13:10
Un tânăr de 21 de ani a fost împușcat pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești. Poliția a fost sesizată despre incident, iar victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, în urma acțiunilor operative desfășurate de polițiștii … Articolul video | Un tânăr a fost împușcat pe stradă. Poliția a reținut un bărbat apare prima dată în ZUGO.
13:00
Volodimir Zelenski a ajuns joi în Elveția, după ce, la începutul săptămânii, a spus că este puțin probabil să participe la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Zelenski a decis să rămână la Kiev pentru a gestiona situația după atacurile aeriene rusești, care au lăsat milioane de … Articolul Volodimir Zelenski a sosit în Elveția pentru a se întâlni cu Donald Trump apare prima dată în ZUGO.
12:40
Opt cetățeni ai Ucrainei au fost depistați la începutul lunii ianuarie în timp ce încercau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova prin postul vamal Palanca, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Anunțul a fost făcut joi, 22 ianuarie, de Serviciul Vamal (SV). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, persoanele au fost … Articolul Opt ucraineni ascunși într-un camion, depistați la vamă. Trei moldoveni au fost arestați apare prima dată în ZUGO.
12:10
foto | Percheziții în România: buletine false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia # Zugo.md
Polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației fac joi 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani într-un dosar de falsificare a documentelor de identitate, anunță Parchetul ICCJ. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cursul zilei de azi, 22 ianuarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă … Articolul foto | Percheziții în România: buletine false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia apare prima dată în ZUGO.
11:50
live | Maia Sandu, în conferință de presă la început de an. Prioritățile instituției prezidențiale pentru 2026 # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat principalele direcții de acțiune ale Președinției pentru anul 2026, punând accent pe politica externă, securitate și siguranța copiilor, dar și pe necesitatea unor progrese reale pentru a reduce migrația. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În contextul schimbărilor din ordinea internațională, șefa statului a subliniat că Rusia continuă să … Articolul live | Maia Sandu, în conferință de presă la început de an. Prioritățile instituției prezidențiale pentru 2026 apare prima dată în ZUGO.
11:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a reacționat după ce, pe teritoriul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, a fost identificată o dronă despre care autoritățile susțin că este de proveniență rusă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. MAE a precizat că asemenea incidente constituie „o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii … Articolul Reacția MAE, după ce o dronă a căzut la Crocmaz apare prima dată în ZUGO.
10:50
FSB: „agent moldovean” reținut în Rusia. SIS respinge acuzațiile. Surse: ar fi fost consilier al lui Dodon # Zugo.md
Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) a anunțat reținerea, la Moscova, a unui presupus „agent al serviciilor speciale moldovenești”, care ar fi venit în Rusia pentru a îndeplini o „misiune ce amenința securitatea” statului rus, potrivit agenției TASS. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. FSB susține că, în mijloacele de comunicare confiscate de la … Articolul FSB: „agent moldovean” reținut în Rusia. SIS respinge acuzațiile. Surse: ar fi fost consilier al lui Dodon apare prima dată în ZUGO.
10:10
ultima oră, foto | Dronă de mari dimensiuni, depistată în curtea unei case din raionul Ștefan Vodă # Zugo.md
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Aparatul a fost găsit în grădina unei case nelocuite, potrivit informațiilor oferite de autorități. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului urmează să intervină experții Secției tehnico-explozive … Articolul ultima oră, foto | Dronă de mari dimensiuni, depistată în curtea unei case din raionul Ștefan Vodă apare prima dată în ZUGO.
09:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Echipele de intervenție rămân mobilizate 24/7 și sunt pregătite să intervină prompt pentru menținerea siguranței circulației pe drumurile publice naționale. Drumarii vor … Articolul AND avertizează: urmează un ciclon cu ninsori în următoarele zile apare prima dată în ZUGO.
09:20
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova, transmite diez.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mai exact, echipa de sportivi, care ne vor reprezenta la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, … Articolul Cine sunt sportivii care vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 apare prima dată în ZUGO.
09:10
Comisia Europeană a anunțat că va aloca 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026, fonduri destinate sprijinirii a 239 de milioane de persoane afectate de crize umanitare, în contextul reducerii finanțărilor din partea altor donatori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Bugetul, similar cu cel din anul precedent, va fi folosit pentru asigurarea accesului … Articolul R. Moldova va primi 8 milioane de euro din partea UE. Cum vor fi utilizați banii apare prima dată în ZUGO.
08:40
O întâmplare mai puțin obișnuită a avut loc într-un oraș din Donețk, Ucraina, într-o zonă tampon a frontului. O bătrână a scris în zăpadă un mesaj în care cere de mâncare, iar soldații ucraineni care au văzut cu ajutorul dronei cererea femeii, au trimis alimente pe calea aerului. Din păcate, evacuarea nu a fost posibilă, … Articolul foto | „Vă rog, pâine”. O bătrână din Donețk a scris în zăpadă că nu mai are ce mânca apare prima dată în ZUGO.
