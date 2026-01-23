Andronachi refuză să-l apere pe Plahotniuc? A semnat o cerere în acest sens

09:50

O puternică furtună de zăpadă alimentată de influența Marilor Lacuri a creat haos pe drumurile din statul Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol pe o porțiune a autostrăzii I‑196, în apropiere de Grand Rapids. Este unul dintre cele mai grave accidente cauzate de valul de vreme extremă care afectează în prezent … Articolul video | Accident în lanț cu peste 100 de mașini pe o autostradă din Michigan apare prima dată în ZUGO.