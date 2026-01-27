Și astăzi benzina și motorina se scumpesc – cu cinci și, respectiv, șapte bani
Observatorul de Nord, 27 ianuarie 2026 06:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 27 ianuarie 2026 – un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,99 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,69 lei. Astfel, prețurile respective însemnă o scumpire cu cinci bani […] Post-ul Și astăzi benzina și motorina se scumpesc – cu cinci și, respectiv, șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 5 minute
06:40
Primăria Municipiului Soroca a pus în discuție Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 2026-2030 / VIDEO # Observatorul de Nord
La 26 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Soroca a organizat consultări publice pentru proiectele de decizie ce vor fi propuse spre vot consilierilor municipali. Printre subiectele examinate este și cel cu privire la Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru anii 2026-2030. Aici, s-a propus un plan de acțiuni, care ar trebui să ducă la […] Post-ul Primăria Municipiului Soroca a pus în discuție Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 2026-2030 / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
06:20
Și astăzi benzina și motorina se scumpesc – cu cinci și, respectiv, șapte bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 27 ianuarie 2026 – un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,99 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,69 lei. Astfel, prețurile respective însemnă o scumpire cu cinci bani […] Post-ul Și astăzi benzina și motorina se scumpesc – cu cinci și, respectiv, șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
06:10
Meteo, 27 ianuarie 2026: lapoviță cu ninsoare și valori termice de până la -1 grad Celsius # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 27 ianuarie 2026, vom avea lapoviță cu ninsoare, iar valorile termice vor fi de până la -1 grad Celsius. Astfel, probabilitatea unor precipitații sub formă de lapoviță cu ninsoare este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 97 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 27 ianuarie 2026: lapoviță cu ninsoare și valori termice de până la -1 grad Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:10
În această iarnă, 16 persoane beneficiază de adăpost și asistență în cadrul Centrului Social „Revenire” din municipiul Soroca. Spațiile sunt bine încălzite, centrul fiind dotat cu sistem de încălzire centralizat, iar beneficiarii au acces la baie, haine curate, mese calde zilnice și îngrijire permanentă. Instituția, aflată în subordinea Primăriei municipiului Soroca și coordonată de Renata […] Post-ul Centrul „Revenire” își continuă activitatea pe perioada iernii apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Un român a vrut să fure un tren, în Austria, dar n-a știut să pornească locomotiva # Observatorul de Nord
Scene bizare au avut loc în miez de noapte la gara St. Valentin, în districtul Amstetten, Austria Inferioară. Un român a încercat să pună în mișcare un tren parcat, provocând pagube materiale considerabile și rănind o polițistă. Cu puțin înainte de ora 4 dimineața, poliția a fost alertată de coordonatorul pentru situații de urgență al […] Post-ul Un român a vrut să fure un tren, în Austria, dar n-a știut să pornească locomotiva apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
O soroceancă a adus spiritul de acasă pe scena Festivalului „Galbenă Gutuie” din Italia / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Colinde și cântece populare au răsunat la Camposampiero, în apropiere de Padova, în cadrul celei de a VI a ediții a Festivalului „Galbenă Gutuie”. Evenimentul a avut loc la Teatro Ferrari și a adunat membri ai diasporei moldovenești, dar și iubitori de folclor din Italia. Festivalul a fost organizat de Lilia Tusa, fondatoarea Asociației „Busuioc”, […] Post-ul O soroceancă a adus spiritul de acasă pe scena Festivalului „Galbenă Gutuie” din Italia / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Ionel Lăcrămioara – „Anii mei se duc ca vântul”, un cântec despre timp, dor și rădăcini # Observatorul de Nord
Un nou cântec cu încărcătură emoțională puternică a fost lansat recent de soroceanul interpret de muzică populară Ionel Lăcrămioara. Piesa, intitulată „Anii mei se duc ca vântul”, este o mărturisire sinceră despre viață, timp și legătura profundă cu familia și rădăcinile personale. Melodia surprinde realități prin care trec mulți oameni: plecarea de acasă, dorul de […] Post-ul Ionel Lăcrămioara – „Anii mei se duc ca vântul”, un cântec despre timp, dor și rădăcini apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
În loc de 32 de raioane vom avea numai 10 raioane, organizate în cinci regiuni? # Observatorul de Nord
Invitată la emisiunea „Întreabă Ghețu” de la TV8, deputata în Parlamentul Republicii Moldova, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Larisa Voloh, a explicat ce prevede strategia de reformă a administrației publice locale. Astfel, conform deputatei, reforma prevede organizarea teritorial-adminsitrativă a Republicii Moldova în cinci regiuni, care vor include 10 raioane. Pe de altă parte, în […] Post-ul În loc de 32 de raioane vom avea numai 10 raioane, organizate în cinci regiuni? apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
FALSURI noi de la Igor Dodon: „Acord militar cu Ucraina” și „SUA excluse din lista partenerilor strategici” # Observatorul de Nord
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina, despre „militarizarea” țării etc. În același timp, el […] Post-ul FALSURI noi de la Igor Dodon: „Acord militar cu Ucraina” și „SUA excluse din lista partenerilor strategici” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Un vaccin azi poate preveni mai multe tipuri de cancer mâine. Vaccinează-ți copilul împotriva HPV! # Observatorul de Nord
HPV este foarte răspândit: ceea ce trebuie să știi pentru sănătatea copilului tău (părinții fetelor și băieților eligibili pentru vaccinare). Ca părinte, este important să știi ce riscuri pot apărea pe termen lung pentru sănătatea copilului tău și ce poți face pentru a le preveni. Infecția cu Virusul Papiloma Uman (HPV) este unul dintre […] Post-ul Un vaccin azi poate preveni mai multe tipuri de cancer mâine. Vaccinează-ți copilul împotriva HPV! apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
De la poliția din soroca avertizare: nu vă aventurași pe gheața de pe râuri și lacuri # Observatorul de Nord
Având în vedere condițiile meteorologice actuale, polițiștii fac un apel către toți cetățenii să evite să se aventureze pe gheața de pe râuri și lacuri. Gheața poate fi instabilă și periculoasă, iar riscurile de accidente sunt mari, mai ales în zonele unde stratul de gheață este subțire. De asemenea, recomandăm părinților și tutorilor să fie […] Post-ul De la poliția din soroca avertizare: nu vă aventurași pe gheața de pe râuri și lacuri apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Cum a fost marcată săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca? / VIDEO # Observatorul de Nord
Evenimentul a marcat încheierea Săptămânii Limbii Române în incinta IP LT „Constantin Stere” printr-un medalion literar-muzical deosebit. Tema „Casa părintească – un drum spre esența ființei” a oferit elevilor prilejul de a omagia valorile și tradițiile neamului. Prin cântec și poezie, participanții au explorat legătura profundă dintre limba maternă și rădăcinile noastre spirituale. Acest moment […] Post-ul Cum a fost marcată săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
În curând, vor primi înapoi minimum doi lei pentru fiecare sticlă returnată de plastic, sticlă sau metal # Observatorul de Nord
În Republica Moldova, începând cu perioada imediat următoare (sistemul devine funcțional la un an de la desemnarea administratorului, posibil 2026), va fi implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), prin care cetățenii vor primi înapoi minimum doi lei pentru fiecare sticlă returnată de plastic, sticlă sau metal. Detalii cheie despre sistem: Valoare garanție: Cel puțin 2 […] Post-ul În curând, vor primi înapoi minimum doi lei pentru fiecare sticlă returnată de plastic, sticlă sau metal apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Voluntarii Crucii Roșii Soroca, instruiți în acordarea Primului Ajutor Psihologic # Observatorul de Nord
Primul Ajutor Psihologic (PAP) reprezintă un set de intervenții simple, dar esențiale, aplicate imediat după ce o persoană trece printr-o situație de criză sau traumă, precum accidente, dezastre naturale, acte de violență sau pierderi. Acesta constituie primul pas important spre recuperarea emoțională și restabilirea echilibrului psihic. Recent, un grup de voluntari ai Filialei de Cruce […] Post-ul Voluntarii Crucii Roșii Soroca, instruiți în acordarea Primului Ajutor Psihologic apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Aproximativ 40 de persoane s-au adresat, săptămâna trecută, la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari” cu diferite traumatisme, cele mai multe provocate de căderi în stradă sau la domiciliu. Informația a fost oferită de Nina Spoialo, vicedirector medical al instituției. Potrivit acesteia, situația de la Soroca nu a fost la fel de gravă ca în alte […] Post-ul Zeci de adresări la Spitalul Raional Soroca din cauza căderilor pe gheață apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Anastasia Nichita refuză la mandat – „Aleg să fiu lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică” # Observatorul de Nord
Vreau să fiu sinceră cu voi și să vă anunț că am luat decizia de a-mi retrage mandatul de deputat. Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor, […] Post-ul Anastasia Nichita refuză la mandat – „Aleg să fiu lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit la judecata lui Vladimir Plahotniuc # Observatorul de Nord
Fostul președinte interimar al Moldovei, Marian Lupu, și ex-viceguvernatoarea Băncii Naționale, Emma Tăbîrță, vor fi aduși silit în fața judecătorilor, pe 2 februarie. Aceștia trebuie să depună mărturii în favoarea apărării, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de furtul miliardului. Pe de altă parte, fostul deputat Sergiu Sîrbu nu va fi audiat în […] Post-ul Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit la judecata lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață […] Post-ul STOP cărnii de pasăre din Ucraina! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu vârsta de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor meteo nefavorabile a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Acesta a […] Post-ul Un polițist de 30 de ani a decedat într-un grav accident rutier apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Tinerii sunt invitați să spună povestea localităților din Republica Moldova prin video: participă la concursul național „Descoperă comunitatea mea” # Observatorul de Nord
Tinerii din Republica Moldova și din diaspora au la dispoziție o lună pentru a transforma poveștile comunităților lor în eseuri video care pot ajunge pe o hartă digitală națională. Concursul „Descoperă comunitatea mea”, lansat de AO „Institutum Virtutes Civilis” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, oferă premii de până la 1600 de lei și șansa […] Post-ul Tinerii sunt invitați să spună povestea localităților din Republica Moldova prin video: participă la concursul național „Descoperă comunitatea mea” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Printre laureații sportului moldovenesc, anul 2025, sunt și trei soroceni. Alexandru Solovei a fost desemnat „Talentul anului” # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării a organizat Gala Sportului 2025, în cadrul căreia au fost premiați peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului din Republica Moldova. Printre laureați sunt și trei sportivi soroceni – toți luptători care au obținut rezultate remarcabile la competiții republicane și internaționale. Acestea sunt Alexandru Sorovei, […] Post-ul Printre laureații sportului moldovenesc, anul 2025, sunt și trei soroceni. Alexandru Solovei a fost desemnat „Talentul anului” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Volodimir Zelenski: Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat # Observatorul de Nord
Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat și Kievul așteaptă un moment și un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, relatează Reuters, citată de AGERPRES și moldpres.md „Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii […] Post-ul Volodimir Zelenski: Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Horoscop 26 ianuarie 2026. Fecioarele ar fi să facă eforturi serioase ca să poată distinge între valorile reale, cele care merită să fie căutate # Observatorul de Nord
Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 26 ianuarie 2026: A venit momentul să te ocupi de propria viață așa cum nu ai mai făcut-o până acum, cu mult curaj, […] Post-ul Horoscop 26 ianuarie 2026. Fecioarele ar fi să facă eforturi serioase ca să poată distinge între valorile reale, cele care merită să fie căutate apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
O jurnalistă renumită din România, ținta unui atac dur derulat de fostul deputat român, condamnat pentru corupție, Cristian Rizea. Reacție internațională # Observatorul de Nord
Jurnalista română Emilia Șercan, autoare a unor investigații despre plagiatele admise de mai mulți demnitari la elaborarea tezelor de doctor, a fost atacată dur de fostul deputat român, condamnat pentru corupție și extrădat de autoritățile moldovenești, Cristian Rizea Acesta a difuzat un video defăimător la adresa jurnalistei, după ce ea a publicat o nouă anchetă […] Post-ul O jurnalistă renumită din România, ținta unui atac dur derulat de fostul deputat român, condamnat pentru corupție, Cristian Rizea. Reacție internațională apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 26 ianuarie 2026: la început de săptămână dolarul valorează 17 lei și 01 de bani, iar moneda unică este cotată la 19 lei și 97 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 ianuarie 2026 un euro are valoarea de 19 lei și 97 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 01 de bani, leul românesc costă 3 lei și 92 de bani, rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 26 ianuarie 2026: la început de săptămână dolarul valorează 17 lei și 01 de bani, iar moneda unică este cotată la 19 lei și 97 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:20
Meteo, 26 ianuarie 2026: la început de săptămână vom avea ploi și temperaturi pozitive # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 26 ianuarie 2026, în prima zi a săptămânii sunt așteptate ploi, iar valorile termice vor fi cu plus. Temperatura aerului se va încadra între +2 și +4 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 95 procente, probabilitatea unor precipitații va fi de 35 procente, […] Post-ul Meteo, 26 ianuarie 2026: la început de săptămână vom avea ploi și temperaturi pozitive apare prima dată în Observatorul de Nord.
25 ianuarie 2026
20:40
Horoscop săptămânal Berbec: 26 ianuarie – 1 februarie 2026 Având în sfera energetică planetele Saturn și Marte, zilele următoare vor fi caracterizate de aventură și riscuri. În plan emoțional, nu reușești să găsești un echilibru. Îți dorești mai mult de la anumite persoane, dar nu faci decât să creezi situații tensionate. De multe ori, este […] Post-ul Horoscop săptămânal: 26 ianuarie – 1 februarie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
China se confruntă cu o provocare demografică fără precedent. Populația țării a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, iar numărul nașterilor a atins cel mai scăzut nivel din istoria modernă. Datele oficiale arată că populația Chinei a fost de 1,404 miliarde de persoane, cu aproximativ trei milioane mai puțin decât în 2024. În […] Post-ul Populația Chinei continuă să scadă, nașterile la minim istoric apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Polițist condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, și amendat cu 300 000 de lei pentru corupere pasivă # Observatorul de Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de […] Post-ul Polițist condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, și amendat cu 300 000 de lei pentru corupere pasivă apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Copiii din raionul Florești vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive # Observatorul de Nord
Mii de copii din comunitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive. Acest lucru va fi posibil grație unui grant în valoare de 500 de mii de euro acordat de Uniunea Europeană, transmite moldpres.md Astfel, zece organizații ale societății civile vor beneficia de sprijin financiar pentru dezvoltarea și extinderea […] Post-ul Copiii din raionul Florești vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Știri săptămânale UE – Republica Moldova: întâlnire la nivel înalt, investiții verzi și noi oportunități pentru antreprenori și tineri # Observatorul de Nord
Republica Moldova își consolidează parcursul european printr-o serie de decizii și inițiative-cheie: de la discuții strategice la nivel înalt la Forumul Economic Mondial de la Davos, până la investiții majore în eficiența energetică a grădinițelor din Chișinău și lansarea unor programe europene dedicate startup-urilor, digitalizării și formării profesionale. Discuții strategice la Davos: economia Moldovei și […] Post-ul Știri săptămânale UE – Republica Moldova: întâlnire la nivel înalt, investiții verzi și noi oportunități pentru antreprenori și tineri apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 25 ianuarie 2026 vom avea ninsori slabe, iar temperatura aerului se va încadra între +2 și -3 grade Celsius. Astfel, probabilitatea unor precipitații sub formă de ninsoare este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 95 procente, iar vântul va bate cu […] Post-ul Meteo, 25 ianuarie 2026: ninsori slabe și valori termice cu plus și minus apare prima dată în Observatorul de Nord.
24 ianuarie 2026
17:40
Tânărul din raionul Soroca, despre care am informat anterior în legătură cu o tentativă de suicid, a decedat în noaptea de 24 ianuarie, la ora 03:50, la spitalul unde fusese internat în stare critică. Incidentul s-a produs pe 20 ianuarie, într-o unitate militară din garnizoana Florești, în timpul executării serviciului. După ce s-a rănit cu […] Post-ul Militarul din Visoca a pierdut lupta pentru viață apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Anii de experiență la volan nu sunt întotdeauna o garanție a siguranței. Chiar și șoferii profesioniști — cei care petrec zilnic ore întregi pe drum — ajung să comită greșeli care cresc riscul de accidente, sancțiuni și pierderi materiale. De cele mai multe ori, aceste erori nu țin de lipsa abilităților, ci de rutină, oboseală […] Post-ul Top 7 greșeli pe care le fac chiar și șoferii profesioniști: le faci și tu? apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Igrasia din pereți nu apare întâmplător. Ea este un semnal clar că în locuința ta există prea multă umiditate. Mulți oameni o ignoră, mai ales la început. Specialiștii atrag atenția că igrasia afectează sănătatea și poate deteriora serios casa dacă nu intervii la timp. Igrasia înseamnă acumularea excesivă de apă în structura pereților. Apa ajunge […] Post-ul Igrasia din pereți, un pericol ascuns pentru sănătatea ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Covrigeii, chipsuri din cartofi, Hot dog-ul, puiul prăjit sau jeleurile vă pot afecta sănătatea creierului # Observatorul de Nord
Alimentele pe care le consumi au un impact semnificativ asupra sănătății creierului. Acestea pot avea efecte negative în menținerea funcțiilor cognitive și a riscului de a dezvolta boli neurodegenerative. Citește despre gustări care pot afecta sănătatea creierului. Adoptarea unei diete bogate în alimente inflamatorii și bogate în zahăr poate crește riscul de apariție a afecțiunilor […] Post-ul Covrigeii, chipsuri din cartofi, Hot dog-ul, puiul prăjit sau jeleurile vă pot afecta sănătatea creierului apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Alexandru Grițunic: „Primăria Cosăuți a tergiversat neîntemeiat eliberarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare” # Observatorul de Nord
La 16.01.2025 primarul com. Cosăuți raionul Soroca Andrei Prodan, fiind la o întâlnire publică cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut următoarele declarații defăimătoare: „Avem agentul economic Cariera de Granit și Petriș cu care suntem în conflict, în judecată, asta se trage nu doar de la mine, dar și foști primari. Avem 27 ha […] Post-ul Alexandru Grițunic: „Primăria Cosăuți a tergiversat neîntemeiat eliberarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Prea mult stat pe scaun, stresul, lipsa socializării sau somnul insuficient vă pot afecta creierul # Observatorul de Nord
Multe obiceiuri contribuie la o sănătate precară a creierului, dar patru dintre ele pot avea cea mai mare influență. Acestea sunt: prea mult stat pe scaun, lipsa socializării, somnul insuficient și stresul cronic. „Vestea bună este că acestea pot fi, de asemenea, cel mai ușor de schimbat”, spune Rudolph Tanzi, directorul Unității de Cercetare Genetică […] Post-ul Prea mult stat pe scaun, stresul, lipsa socializării sau somnul insuficient vă pot afecta creierul apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă. Ce poți păți fără să-ți dai seama # Observatorul de Nord
Remediile pentru răceală, ambalate în culori vii și atrăgătoare, sunt ușor de găsit și oferă promisiunea unei ușurări rapide a simptomelor. Asta nu înseamnă totuși că le poți lua fără a ține seama de riscurile medicamentelor pe care le conțin, cum ar fi decongestionantele, antihistaminicele, antitusivele și analgezicele. „Termenul «fără rețetă» nu înseamnă inofensiv”, spune […] Post-ul Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă. Ce poți păți fără să-ți dai seama apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturile utile de pus în aplicare # Observatorul de Nord
Folosește dopuri de urechi, ascultă sunetele albe sau îndreaptă-ți atenția către altceva. Află cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturi utile de pus în aplicare. Specialiștii în somn spun că este important să-ți încurajezi partenerul să se trateze, asta dacă sforăitul este persistent. Cum să dormi și să te odihnești […] Post-ul Cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturile utile de pus în aplicare apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Emisiunea „W”: Întrebare la care toată lumea cunoaște răspunsul – A cui este Basarabia? / VIDEO # Observatorul de Nord
Ziua de 24 ianuarie ocupă un loc aparte în calendarul românilor – 167 de ani în urmă a avut loc Unirea Principatelor care este cunoscută în istorie ca Mica Unire. Alexandru Ioan Cuza a făcut atunci, în 1859, ceea ce este actual și astăzi – prin curajul său a unit românii și a intrat pentru […] Post-ul Emisiunea „W”: Întrebare la care toată lumea cunoaște răspunsul – A cui este Basarabia? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 24 ianuarie 2026. Scorpionii sunt mai liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua începe cu bine, asta pentru că Luna le oferă putere nativilor. Nu mai este nimic ce nu pot accesa, așa că acum își pot duce la îndeplinire visele. Există o influență pentru fiecare zodie în parte, însă Taurii, Gemenii, Balanțele, Capricornii și Peștii vor simți totul mult mai clar. Descoperă ce îți rezervă astrele […] Post-ul Horoscopul zilei de 24 ianuarie 2026. Scorpionii sunt mai liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Azi, mâine și poimâine benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat prețurile la carburanți, pentru zilele de 24, 25 și 26 ianuarie 2026 – benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 94 de bani, iar un litru de motorină […] Post-ul Azi, mâine și poimâine benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 24 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova se așteaptă ninsori pe arii extinse și valori termice sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -3 și -6 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 88 de procente, […] Post-ul Meteo, 24 ianuarie 2026. ninsori pe arii extinse și valori termice sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
O tânără din Drochia care și-a pierdut buletinul, a aflat că devenit fără voia ei „vedetă” porno pe Telegram # Observatorul de Nord
O schemă de fraudă online, bazată pe folosirea identității unei tinere și promovarea falsă a serviciilor intime pe rețele sociale, a fost destructurată de instanța de judecată din municipiul Bălți, după luni de activitate ilegală desfășurată în mai multe localități din Republica Moldova. Cazul scoate la iveală vulnerabilitatea utilizatorilor din mediul online și riscurile pierderii […] Post-ul O tânără din Drochia care și-a pierdut buletinul, a aflat că devenit fără voia ei „vedetă” porno pe Telegram apare prima dată în Observatorul de Nord.
23 ianuarie 2026
15:50
Consiliul Raional Soroca va examina în Programul de reparații pentru 2026: ce drumuri sunt propuse? # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca urmează să examineze, în luna februarie, un proiect de decizie care prevede alocarea a 39,2939 milioane de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale în anul 2026 — un plan ce vizează 204,86 km de drumuri și care ar putea influența direct mobilitatea, siguranța rutieră și accesul comunităților rurale la servicii […] Post-ul Consiliul Raional Soroca va examina în Programul de reparații pentru 2026: ce drumuri sunt propuse? apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Militar din raionul Soroca, în stare critică la spital. Familia face apel la ajutor # Observatorul de Nord
Tânărul despre care am scris anterior că a încercat să se sinucidă este din satul Visoca, raionul Soroca. El se află în viață și este internat în stare critică la Spitalul Raional Florești, unde medicii depun eforturi pentru a-i salva viața. Vestea a căzut ca un trăsnet peste comunitatea din Visoca. Localnicii vorbesc despre el […] Post-ul Militar din raionul Soroca, în stare critică la spital. Familia face apel la ajutor apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
O bătrână de 75 de ani a rămas fără 550.000 de lei – banii au fost „confiscați” de escroci / VIDEO # Observatorul de Nord
Polițiștii și procurorii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor, informează politia.md Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 […] Post-ul O bătrână de 75 de ani a rămas fără 550.000 de lei – banii au fost „confiscați” de escroci / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Câine de rasă dispărut la Soroca: familia deputatei Alla Pilipețcaia cere ajutorul comunității # Observatorul de Nord
Un câine din rasa mopș a dispărut la Soroca, iar deputata Alla Pilipețcaia face apel public către locuitori pentru a ajuta la găsirea animalului. Anunțul a fost publicat pe rețelele sociale, unde proprietara solicită sprijinul comunității pentru identificarea și recuperarea câinelui pierdut. Proprietarii au distribuit o fotografie a câinelui pentru a facilita recunoașterea acestuia de […] Post-ul Câine de rasă dispărut la Soroca: familia deputatei Alla Pilipețcaia cere ajutorul comunității apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Tânăra de 18 ani din municipiul Soroca, despre care familia a anunțat dispariția și a cerut ajutorul oamenilor, a fost găsită. Informația a fost confirmată ulterior, după ce cazul a stârnit îngrijorare în rândul apropiaților și al comunității. Din datele disponibile, fata se află în siguranță. Familia a mulțumit tuturor celor care s-au implicat și […] Post-ul Tânăra de 18 ani din Soroca, dată dispărută, a fost găsită apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.