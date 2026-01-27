Meteo, 27 ianuarie 2026: lapoviță cu ninsoare și valori termice de până la -1 grad Celsius

10:40

Vreau să fiu sinceră cu voi și să vă anunț că am luat decizia de a-mi retrage mandatul de deputat. Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor, […] Anastasia Nichita refuză la mandat – „Aleg să fiu lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică"