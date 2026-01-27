Balcani: Sute de șoferi de camion blochează mai multe puncte de trecere a frontierei cu UE

07:50

India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters, aceasta fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi […] Articolul Acord comercial: India taie cu 40% taxele pentru mașinile din Europa apare prima dată în SafeNews.