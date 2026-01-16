Laureata Premiului Nobel pentru Pace i-a transmis distincția lui Donald Trump

12:40

Orice persoană are dreptul să își aleagă medicul de familie în Republica Moldova, indiferent de cetățenie sau statut de ședere. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că, de regulă, se optează pentru instituția din zona de domiciliu, însă este posibilă alegerea unui alt prestator, dacă medicul dorit are locuri...