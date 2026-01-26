De mâine, toate școlile revin la regim normal: lecțiile se vor desfășura cu prezență fizică

16:00

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat după summitul extraordinar al Uniunii Europene de la Bruxelles că, potrivit unui document despre care „nu este îndreptățit să vorbească”, Ucraina ar urma să adere la Uniunea Europeană până în anul 2027. Liderul de la Budapesta a calificat acest scenariu drept imposibil din punct de vedere politic în Ungaria. …