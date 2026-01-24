Regimul de la Tiraspol, aproape de colaps? Experți: fără gazul gratuit de la Moscova, economia se sufocă

18:40

Ruptura Ordinii Internaționale: Cuvântarea lui Carney Istoria este plină de exemple în care discursurile publice pot fi înțelese ca momente de ruptură simbolică, ca delimitări ale unor granițe în timp, capabile să definească și să inaugureze perioade istorice. Discursul premierului canadian Mark Carney, rostit la Davos, Elveția, la 20 ianuarie 2026, va fi, probabil, interpretat …